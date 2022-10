–

Em nosso pr贸ximo programa, que ser谩 apresentado no dia 19 de outubro (quarta), 脿s 21h, prestaremos uma homenagem ao querido Juan Carlos Mechoso, militante hist贸rico da Federa莽茫o Anarquista Uruguaia (FAU) e referente central do anarquismo latino-americano, falecido no dia 11 de Outubro de 2022. Mechoso, ainda que, segundo ele mesmo, seja somente parte deste experimento coletivo dos trabalhadores uruguaios corporificado na FAU, 茅 um personagem de primeira ordem na hist贸ria do anarquismo. Nascido em 1935 numa fam铆lia humilde, filho de um barbeiro e oper谩rio e de uma empregada dom茅stica, Juan teve de abandonar os estudos depois da 4a s茅rie e come莽ar a trabalhar. Convertido ao anarquismo muito cedo, ainda aos 14 anos, participou da funda莽茫o da FAU em 1956. Foi militante comunit谩rio no Ateneu do Cerro e dirigente sindical dos trabalhadores da ind煤stria da carne e dos gr谩ficos. Participou ativamente da Resist茅ncia Obrero Estudantil (ROE), um agrupamento de tend锚ncia que unia trabalhadores e estudantes em lutas e mobiliza莽玫es de massas, e tamb茅m da Organiza莽茫o Popular Revolucion谩ria 33 Orientales (OPR-33), bra莽o armado da FAU, que realizou a莽玫es como sequestros pol铆ticos e expropria莽玫es. Preso por doze anos, entre 1973 e 1985, foi brutalmente torturado pelas for莽as da ditadura militar e, com a abertura, foi um dos rearticuladores da FAU, ainda nos anos 1980. A partir dos anos 1990, contribuiu diretamente para a difus茫o do especifismo no Brasil e em outras localidades. Trata-se, sem d煤vidas, de um quadro multifuncional, com capacidades pr谩ticas e te贸ricas muito acima da m茅dia; um 鈥渜uadra莽o鈥, como diriam alguns. Mechoso foi o amor com que defendeu o anarquismo, as lutas populares e, em especial, sua humildade. Num momento em que pessoas com 5% de sua hist贸ria pol铆tica acreditam ser os donos da verdade e fazem da arrog芒ncia sua marca mais caracter铆stica, ele cultivou pressupostos 茅ticos que o afastaram de qualquer soberba e que o permitiram que se relacionasse e discutisse com as gera莽玫es mais novas, conquistando mais pessoas para suas propostas. Juntamente com outros membros de sua organiza莽茫o, que n茫o sobreviveram aos horrorosos crimes das ditaduras militares latino-americanas, como no caso de seu irm茫o 鈥淧ocho鈥, Mechoso merece nossa homenagem e reconhecimento pela obra prestada ao anarquismo. O programa contar谩 com a presen莽a de Daniel Augusto, professor do ensino fundamental e historiador, al茅m do ge贸grafo Victor Khaled e do cientista pol铆tico Bruno Lima Rocha, nossos colunistas fixos.

