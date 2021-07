Salud a todxs quienes apoyan este proyecto editorial que poco a poco sigue creciendo…

El propósito de sacar a luz y editar material como practica autogestiva es brindar herramientas que sirvan para la lucha cotidiana, la reflexión, el análisis a nuestro posicionamiento contra el poder el estado sus instituciones y su falso principio la autoridad. Aunque lxs ESTADOS se revistan de revolucionarios de progres etc., sabemos que su naturaleza es verticalista prepotente y jerárquica.

EDICIONES Estruendo Ákrata esta orientada en su difusión y propaganda hacia la introducción al pensamiento anarquista no como forma de lucro sino como forma de concientización, no con la intención de imponer una idea o convencer ,sino mas bien exponerla para la critica debate fomentando también la lectura espontanea y a la vez crear punto de encuentro de propaganda y agitación callejera con otras individualidades editoras que quieran intercambiar conocimientos material etc .así como la coordinación de jornadas de difusión.

Para más info les dejamos la pagina Ediciones ESTRUENDO AKRATA.