Le贸n Rozitchner, naci贸 en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, el 24 de septiembre de 1924 y falleci贸 en CABA, el 4 de septiembre de 2011. Fue fil贸sofo, escritor y uno de los intelectuales argentinos m谩s importantes. Estudi贸 Humanidades en La Sorbona de Par铆s, Francia, donde se gradu贸 en 1952. Fue codirector en 1953 de la m铆tica revista Contorno, donde comparti贸 espacio con Ismael, David Vi帽as y Oscar Masotta. Siendo profesor de la Universidad de Buenos Aires, en 1976 tuvo que exilarse en Caracas, donde fue profesor de la Universidad Central de Venezuela, director del Instituto de Filosof铆a de la Praxis e investigador del CENDES (Centro de Estudios del Desarrollo). El texto que transcribimos a continuaci贸n fue una clase realizada, luego de su regreso del exilio, para el Centro de Estudiantes de Psicolog铆a el 21 de agosto de 1984. Si bien refiere a cuestiones de un pasado lejano, creemos que muchos de los interrogantes que plantea pueden ser le铆dos en clave de nuestra actualidad

En la APA, que pretend铆a tambi茅n ejercer ese saber y mantener la herencia de ese otro muerto ilustre que era Freud, se vio enfrentada al desarrollo de la lucha pol铆tica argentina, frente al desarrollo de ciertos partidos

Vamos a hablar de una historia en el campo de la Psicolog铆a pero de una manera que merecedores, por decirlo as铆, desde esta apertura de un campo te贸rico, todo 茅l tambi茅n definido por las categor铆as del poder, por las categor铆as de un lenguaje que se convierte en un lenguaje de capilla, por la pretensi贸n de una ciencia completamente alejada de los problemas que nos acucian hoy, no solamente los problemas tradicionales nacionales, los que se entienden como pol铆tica, sino los problemas que seguramente est谩n presentes en todos uds. 驴Qu茅 pas贸? 驴Qu茅 nos pas贸 durante el proceso? 驴C贸mo pudo ser que, en este pa铆s, en nuestro pa铆s se produjera, no es cierto, la presencia de un sistema donde la muerte, el asesinato, la alienaci贸n, es decir, la alienaci贸n a nivel pol铆tico hubiera existido?

Frente a esa tremenda realidad en la cual vivimos y que todav铆a est谩 presente entre nosotros, sin embargo, hab铆a aqu铆 una ciencia, una pretendida ciencia, un pretendido saber que se desentiende por completo de toda esta problem谩tica.

Yo no he visto ninguno, o no he escuchado ninguno de estos enfrentamientos por el poder del psicoan谩lisis en que estuviera presente justamente en el debate, el inter茅s por elucidar, por tratar de comprender ese problema fundamental que tenemos. Entonces, evidentemente uno se decide a algo, que va a pasar ac谩, en la Escuela de Psicolog铆a, es que aqu铆 tambi茅n se da lo mismo, es que ahora tendr谩n que enfrentar uds aquellas formas de conocimiento que sirvieron en su momento para encubrir lo que estaba pasando en el pa铆s.

Y les dec铆a que esto forma parte de una historia que tal vez uds no conozcan y que estas 鈥渃iencias鈥, que aparecen pretendiendo la totalidad del saber, tambi茅n innovan y encubren. Yo por ejemplo podr铆a se帽alarles que esto que uds est谩n viviendo a nivel del psicoan谩lisis como una lucha por el poder, y con una pretensi贸n de ejercer el saber c贸mo un garrote m谩gico contra los dem谩s, todo en funci贸n de un predominio en el campo de la profesi贸n, es decir todo al servicio de un determinado desarrollo de una posici贸n y un mercado.

Me estaba preguntando si uds sabr铆an que este problema, el problema de un enfrentamiento de una Psicolog铆a dentro del Psicoan谩lisis para abrir un campo que permitiera pensar nuestros propios problemas ya hab铆a existido antes de que existiera el proceso. Porque el problema del proceso, uds conocen, tiene un antecedente aqu铆 en el pa铆s. Es decir, los gobiernos militares se han sucedido, los intentos de dominaci贸n, los intentos de evitar precisamente que el pensamiento, que el conocimiento pudiese habitarse en nuestra propia problem谩tica, eso ha existido hace mucho tiempo y no hemos estado nosotros mismos exentos de participar en el debate.

Entonces, yo recordaba, por ejemplo, antes del proceso, durante los a帽os 麓60, justamente cuando se produce el golpe de Ongan铆a, se cerr贸 tambi茅n la Universidad. Ya en esa 茅poca se iniciaba en el pa铆s un debate muy importante que dio como consecuencia que la Asociaci贸n Psicoanal铆tica Argentina, que era el recinto sagrado de los te贸ricos donde la herencia de Freud, que tambi茅n pretend铆a permanecer cerrada a los grandes problemas que presentaba el pa铆s, y aquellos problemas a los cuales nosotros tambi茅n estamos inmersos como personas, esa dram谩tica fundamental que nos correspond铆a vivir en un momento hist贸rico determinado tambi茅n hab铆a sido radiada del campo del conocimiento. Tambi茅n hab铆a sido ejercido en nombre de Freud un conocimiento que dejaba fuera del campo freudiano, perd贸n por la palabra que parecer铆a propiedad privada, hab铆a dejado fuera de esa ciencia, inaugurada por Freud, una cantidad de problemas. Hab铆an hecho que la Psicolog铆a creyera estrictamente en el an谩lisis individual. Una individualidad, por lo tanto, separada de la sociedad, separad de lo hist贸rico, de lo colectivo, encerrado, presuntamente en una intimidad que para nada necesitaba, en tanto los problemas y las dificultades de los enfermos iban requiriendo el trabajo m茅dico, para nada requer铆a ser incluido en ese campo como si hubiese una dram谩tica esencial, una dram谩tica metaf铆sica que no estuviese constituida con el surgimiento del hombre dentro de una determinada circunstancia hist贸rica. Dec铆amos que en la A.P.A., que pretend铆a tambi茅n ejercer ese saber y mantener la herencia de ese otro muerto ilustre que era Freud, se vio enfrentada al desarrollo de la lucha pol铆tica argentina, frente al desarrollo de ciertos partidos.

Dentro de esa A.P.A. aparecieron, entonces fuerzas que trataron de abrirse campo, que trataron de defender el saber de la Psicolog铆a para convertirlo en un conocimiento que englobara aquellos aspectos que estaban tambi茅n presentes en Freud se帽alados, pero que la asociaci贸n psicoanal铆tica tradicional hab铆a dejado de lado. As铆, apareci贸 el grupo Plataforma, el grupo Documento, que se separaron de la A.P.A.

La ideolog铆a lacaniana, que justamente se declaraba como proviniendo de Freud pero que pretend铆a, de alguna manera determinar qu茅 era lo bueno y que era lo malo en Freud, cu谩l era el verdadero y cual el falso Freud, es decir, nuevamente regentear un muerto a cuyo nombre se erig铆a un nuevo saber

Al mismo tiempo que esto suced铆a, al mismo tiempo que desde estos grupos enfrentados al poder, que de alguna manera regenteaban el saber freudiano, frente a esa situaci贸n, frente a ese enfrentamiento aparece en la Argentina, con la presencia de Masotta y a trav茅s de 茅l, el conocimiento de Lacan. Y nosotros meta repetir el mismo esquema del despotismo dentro de esta nueva corriente, ahora acentuando porque la presencia de Lacan le permit铆a a 茅l excluir todo lo que se refiriese a la tem谩tica nacional, excluir todo lo que se refiriese a una ampliaci贸n o extensi贸n del saber freudiano, que justamente estaba abierto con el grupo Plataforma y Documento, para volver a restringirlo ahora en funci贸n de una nueva ideolog铆a, la ideolog铆a lacaniana, que justamente se declaraba como proviniendo de Freud pero que pretend铆a, de alguna manera determinar qu茅 era lo bueno y que era lo malo en Freud, cu谩l era el verdadero y cual el falso Freud, es decir nuevamente regentear un muerto cuyo nombre se erig铆a un nuevo saber. De aqu铆 que las caracter铆sticas de ese nuevo saber eran las mismas, era un nuevo saber que ocultaba todo aquello que, en la Argentina, dificultosamente se estaba abriendo en el campo del conocimiento.

Era la misma 茅poca en que est谩bamos nosotros dando clase ac谩. Y ese grupo, de ese grupo, de esa, de alguna manera, primera aparici贸n del lacanismo en la Argentina que trataba de copiar exactamente el mismo poder desp贸tico que estaba presente en la escuela lacaniana de Par铆s, esa misma escuela es la que se desarrolla aqu铆 durante todo el proceso militar. Esa misma escuela es la que permite elaborar aparentemente un conocimiento cient铆fico, y as铆 no habr铆a ning煤n achaque particular por no haber enfrentado estos problemas, simplemente decimos que durante el proceso, ese sistema, esa forma de comprensi贸n de la teor铆a freudiana, y por lo tanto de la Psicolog铆a y del Psicoan谩lisis le permitieron, bajo la evocaci贸n de Lacan, destruir todo lo que pudiese hacerle correr peligro frente al sistema aterrorizante que dominaba en la Argentina, y que por algo, por lo tanto fue utilizado en tanto tal, es decir, permitir o seguir permitiendo el ejercicio de la profesi贸n sin tener que enfrentar ning煤n otro problema que pudiera presentarse si uno aspiraba a ir m谩s all谩. Es esta misma ideolog铆a, por lo tanto, producto de la presencia del sistema apol铆tico que hemos vivido la que pretende ahora prolongarse en la realidad luego del proceso pol铆tico vivido. Es la misma forma de pensamiento, es la misma forma, por lo tanto, de tornar invisible, convertir en un punto ciego, los problemas fundamentales que son justamente aquellos, insistimos una vez m谩s, que est谩n presentes en la obra de Freud, y no por nada tanto, en esta presencia nueva de un Freud envidiado por Lacan como, en la presencia anterior de un Freud descubierto por la Escuela Psicoanal铆tica, siendo que se trata de desplazar, de admitir una herencia, tratando justamente de circunscribir el campo de lo solamente pensable, el campo de lo solamente audible, aquello que esta camarilla, as铆 presente, que se adue帽a de ese poder hablar ella 煤nicamente en funci贸n de la verdadera ciencia, es la posibilidad de seguir excluyendo de nuestro propio campo la presencia de los problemas fundamentales que nosotros estamos viviendo todav铆a aqu铆 como continuaci贸n del proceso pol铆tico. Por eso les dec铆a, me extra帽a no encontrar dentro de lo que se est谩 elaborando en este momento en la Argentina, no encontrar que la Universidad, que el saber que est谩n recibiendo ahora en la Universidad no ponga en juego, no trate de ampliar el campo de la teor铆a, no trate de profundizar en el problema del saber c贸mo para poder dar cuenta de aquello que est谩 todav铆a presente en nosotros. 驴C贸mo comprender nuestro propio pasado? 驴C贸mo comprender aquello que tan profundamente nos transform贸? 驴C贸mo no comprender el problema del terror que circunscrib铆a el problema del saber? Y 驴C贸mo no comprender, por lo tanto, que se trataba de inaugurar otra forma de conocimiento? Conocimiento que incluye aquello que antes tal vez no pod铆a ser pensado por la existencia del poder aterrorizador militar pero que ahora s铆. Nosotros, pienso, no podemos seguir en ese juego de mantener presente, una vez ya desaparecido, el terror militar, la presencia del terror en la cabeza del que piensa como prolongaci贸n de aquel anterior. Por eso les dec铆a entonces que no se trataba de un retorno.

Nosotros no podemos continuar con aquellas categor铆as que estaban presentes en el proceso y que imped铆an pensar. Yo no vengo aqu铆 a pedir que nadie haya hecho m谩s de lo que hizo o pod铆a hacer, puesto que yo mismo estuve fuera del pa铆s y hac铆a afuera lo que uds, tal vez no pod铆an decir. Ese es otro problema. Yo no vengo ac谩 a reivindicar ning煤n discurso. Solamente digo lo siguiente, por el hecho de haber pasado por el proceso no podemos seguir pensando y recibiendo una teor铆a que fue adecuada al encubrimiento y que sigue ahora.

Dec铆a entonces que, 驴c贸mo es posible, 驴c贸mo podemos pensar que despu茅s de lo que ha pasado vengan a reunirse mil profesionales, estudiantes argentinos, aqu铆 en Buenos Aires, a discutir el problema de la herencia de Lacan, y donde desaparece el problema fundamental? 驴Qu茅 capacidad tenemos para resolver esos problemas, para volver a pensar con un instrumento adecuado eso que no pudimos pensar en su momento? 驴Qu茅 nos pas贸 a nosotros los argentinos en este pa铆s? Eso es de alguna manera a lo que me estaba refiriendo. No estaba pidiendo para nada que hicieran algo que no pod铆an hacer.

Pero lo que s铆 ahora podemos hacer es exigirnos a nosotros mismos no caer de nuevo en la trampa de aquellos que, o por qu茅 no quisieron, o por qu茅 previeron antes del proceso que no conven铆a pensar, porque no pueden negar que no hizo falta solo la presencia del proceso para que en la A.P.A. desde mucho tiempo atr谩s se encubrieron los verdaderos problemas de la realidad nacional.

Entonces, una vez m谩s lo que plantea, es que tiene que ver Freud con todo este problema, que tiene que ver Freud con esta limitaci贸n del pensar, hasta tal punto que yo he escuchado una vez un lacaniano, y no voy a hablar de Lacan, esto es solo un ejemplo, voy a rescatar los aspectos m谩s positivos, que de pronto, se asiste a un club socialista donde yo estuve presente, se estaba discutiendo el problema del marxismo, la decadencia del marxismo y un profesor, un psicoanalista lacaniano creo, comienza a explicar lo que dec铆a Lacan y dice: 鈥渃laro porque Lacan tambi茅n hab铆a hablado bien de Marx鈥, como reconfort谩ndose. Claro, lo que 茅l dec铆a era que lo m谩s importante era que Marx hab铆a puesto el 茅nfasis en el problema del signo鈥(risas). Claro, se dan cuenta uds, Marx hab铆a puesto el 茅nfasis en el problema del signo. Pero no es el problema del signo que est谩 presente en el primer cap铆tulo del Capital, se extiende hasta abarcar todo el proceso de producci贸n, se extiende hasta abarcar toda la contradicci贸n social, y desarrolla a partir de all铆 y de ese signo min煤sculo para dar cuenta de todo el problema del Capital y de la organizaci贸n social, por lo tanto, de todo un problema de la teor铆a de la acci贸n y de la teor铆a transformadora lacaniana. Se dan cuenta de que no depende desde que perspectiva nosotros leamos el problema. Si estoy esperando que Lacan me venga a anunciar a m铆 la verdad que tengo que describir en Marx estamos bien listos, 驴no es cierto?

Es evidente que no tiene sentido.

El problema de la alienaci贸n tiene que ser le铆do desde m谩s atr谩s, desde aquel planteo que viene desde Hegel, que viene desde Marx, el problema de la alienaci贸n que nos ata帽e a todos, no simplemente al enfermo, todos estamos alienados en un sistema que encubre la relaci贸n que tenemos con 茅l

Todo eso da cuenta de un estrechamiento de la perspectiva, que antes, puedo decirles, antes del proceso no exist铆a. De pronto antes del proceso la Universidad del estado hubiera dado este surgimiento, actualmente m谩s determinada por la teor铆a del psicoan谩lisis. Antes pretend铆amos por lo menos, creo leer a Freud y tratar de encontrar una tem谩tica que permitiera pensar. Pero ahora nos pretenden mostrar un Freud donde los aspectos positivos de la teor铆a freudiana, aquellos aspectos expresados desde un comienzo cuando Freud dec铆a que la Psicolog铆a individual es ya desde un comienzo y en un principio psicolog铆a social, no estaba diciendo meramente una frase, estaba diciendo que el an谩lisis, el discernimiento de estructuras m谩s espec铆ficas, m谩s profundamente individuales tenemos que ver, ya presente aqu铆 dentro la estructura social y colectiva. Y esto no es un juego, entonces por qu茅 diablos, nos preguntamos este psicoan谩lisis rampl贸n que viene a buscar el descubrimiento del lenguaje que creo m谩s preciso cuando m谩s encubridor es, que cree que son m谩s independientes cuando menos se dan cuenta de la sujeci贸n, que permanecen ignorando el problema de la alienaci贸n, que no es un problema referido a la enfermedad 鈥渕ental鈥 de la madre. El problema de la alienaci贸n tiene que ser le铆do desde m谩s atr谩s, desde aquel planteo que viene desde Hegel, que viene desde Marx, el problema de la alienaci贸n que nos ata帽e a todos, no simplemente al enfermo, todos estamos alienados en un sistema que encubre la relaci贸n que tenemos con 茅l.

Entonces, por lo tanto, lo que nos interesa mostrar es que en Freud ya est谩 presente, incluso en ese Freud revolucionario extremadamente izquierdoso se帽alado como un liberal y peque帽o burgu茅s.

Hasta en estos que est谩n tratando de administrar al derecho de Freud bajo la vocaci贸n de Lacan, hay un encubrimiento de una verdad muy profunda que tenemos y que pienso justamente que lo importante ser铆a volver nuevamente a Freud apoy谩ndose en una concepci贸n te贸rica que pueda analizar los presupuestos de los que parte cada teor铆a en cada teor铆a cient铆fica. En ese caso una concepci贸n filos贸fica que haya debatido previamente el problema de los presupuestos de esa ciencia, esos presupuestos de los cuales nosotros comenzamos a pensar los presupuestos de la ciencia, tal vez y solamente desde all铆, podamos entonces tratar de comprender que significa una ciencia y una psicolog铆a. Por eso pienso que no se puede leer a ninguno de estos autores sin remitirnos a una constituci贸n anterior. La desgracia es que ahora est谩 todo separadito y atomizado. Se estudia psicolog铆a, pero no filosof铆a, la psicolog铆a es una rama y la filosof铆a es otra. Pero, sin embargo, pienso que no hay posibilidad de hacer una sin la otra. Pienso que justamente ese requerimiento est谩 presente en Marx y en Freud. No por nada Freud en 煤ltima instancia se consideraba a s铆 mismo como un fil贸sofo frustrado frente a por ejemplo la filosof铆a hegeliana. No por nada en Marx est谩 presente una psicolog铆a a la cual 茅l tiende a elaborar y dar los primeros pasos. Es decir que el problema que ha determinado toda esta b煤squeda, el problema de estos hombres que han sentado las bases de un desarrollo nuevo del saber, ha sido justamente que no han atomizado ni han separado. As铆 como Marx tend铆a a abarcar desde lo hist贸rico y lo individual, as铆 tambi茅n Freud trat贸 de abarcar desde lo individual lo hist贸rico, y no pod铆a estar separado un aspecto del otro.

Y, qu茅 nos ense帽a este nuevo psicoan谩lisis que nos vienen a mostrar en nombre de Lacan, un sujeto sin historia, as铆 como, por otro lado, Althusser nos quer铆a mostrar una historia

sin sujeto

Y, qu茅 nos ense帽a este nuevo psicoan谩lisis que nos vienen a mostrar en nombre de Lacan, un sujeto sin historia, as铆 como por otro lado Althuser nos quer铆a mostrar una historia sin sujeto. No s茅 si uds recuerdan, pero el debate de Althuser ha sido superado porque Althuser no estaba ligado a un problema profesional, salvo el de la proyecci贸n revolucionaria, y fracasado ese proceso revolucionario con el tambi茅n desaparece, por as铆 decirlo, la concepci贸n althuseriana que hab铆a relegado el problema del sujeto en el problema del proceso hist贸rico, que hab铆a relegado al problema de la subjetividad en el proceso pol铆tico.

Pero encontramos ahora una contraposici贸n semejante y an谩logo en cierto sentido, en el seno del psicoan谩lisis encontramos una concepci贸n que excluye la historia. Es decir, una subjetividad sin historia, una subjetividad que quedar铆a para ser comprendida en su m谩s profunda dramaticidad separada completamente de lo que nos ha pasado, por ejemplo, lo que pas贸 en el proceso militar que acaba, o mejor dicho que est谩 queriendo terminar. Estos aspectos est谩n presentes en Freud, yo no creo que tenga que iniciarlos a uds, hoy en ese desarrollo. Est谩 presente en la enunciaci贸n m谩s elemental del Edipo. Uds saben es la estructura m铆nima de la cual se constituyen, tanto para Freud como desde una concepci贸n marxista, se constituye el primer poder desp贸tico en la subjetividad del ni帽o. Pero para Freud el problema del Edipo es la presencia, la aparici贸n de una subjetividad desp贸tica como determinando la conducta y la acci贸n, y por lo tanto la escisi贸n del yo.

Ese problema no lo podemos analizar si no lo vemos y lo ponemos de relieve sobre el fondo de un deseo colectivo, entonces tratar de recurrir para analizar el problema de lo individual, de lo individual que estar铆a constituido por la matriz elemental de la familia, recurre a un tr谩nsito hist贸rico, trata de comprender como fue el advenimiento de la historia el tr谩nsito de una colectividad a otra, el tr谩nsito de la horda primitiva a la alianza fraterna, el tr谩nsito forzosamente violento que implic贸 la muerte del dominador a la alianza fraterna, es decir, de la misma manera aparece en Freud una extensi贸n de los l铆mites de lo individual, como exigiendo que para poder ver lo min煤sculo, 茅l dice as铆, de la conducta individual es preciso ampliar la visi贸n y esta ampliaci贸n de la visi贸n solo se consigue a nivel de las ciencias humanas, ampliando el marco en el cual est谩 inscripto, ampliando m谩s hasta abarcar la totalidad del proceso hist贸rico.

Supongamos que sea v谩lida que la explicaci贸n que hacen los lacanianos hayan deformado a煤n la teor铆a de Lacan.

Lacan no se basta a s铆 mismo, hay que recurrir a Freud. Pero m谩s todav铆a, retomando la teor铆a de Lacan yo no veo que haya prolongado ninguna de las teor铆as de Freud hasta abarcar el problema de lo colectivo y lo pol铆tico. Es decir, a incluir dentro de todo lo que aconteci贸, la teor铆a de la definici贸n hist贸rica. Esto es visible a煤n en la concepci贸n de lo simb贸lico en Lacan, donde el problema de Edipo, todo el problema que muestra Freud, el enfrentamiento que tiene que ver con lo econ贸mico, es decir, con la creaci贸n de fuerzas antag贸nicas, y por lo tanto con la represi贸n de la agresi贸n. Todo eso no aparece planteado en la obra de Lacan.

Yo digo que a煤n est谩 tambi茅n presente como est谩 en el campo de esta gente que de alguna manera se actualiza al negar el c贸digo que leg贸 Lacan, como tambi茅n creo que es posible negar en Lacan porque 茅l tambi茅n est谩 negando a Freud.

Una cosa es Lacan que puede ser un tipo admirado por el enfoque y el desarrollo que hizo, a煤n en su imparcialidad, eso no hace, por lo tanto, que tenga que ser reverenciado como el que abre un nuevo campo cient铆fico como es Freud. Podr铆amos nombrar un sinf铆n de autores que han aportado a la teor铆a freudiana, pero que de ninguna manera han significado un olvido de aquella triste matriz que elabor贸 esta teor铆a y que era mucho m谩s rica en su desarrollo de lo que est谩 presentando el lacanismo. De ah铆 la insuficiencia con la cual nosotros leemos a Lacan, de ah铆 al mismo tiempo los psicoanalistas que son expertos en detectar el problema de la sumisi贸n o de la identificaci贸n con el otro, no perciben que Lacan exige para ser le铆do, solamente para ser le铆do la sumisi贸n. Para ser desentra帽able exige que de alguna manera nosotros tengamos que ser reverentes con su discurso y admitir la profundidad de su verdad que nos obliga a insistir varias veces en su lectura para desentra帽ar su mensaje. Esa caracter铆stica del lacanismo no puede pasar desapercibida porque evidentemente s铆 somos te贸ricos verdaderamente del discurso no podemos dejar de lado aquello que est谩 circulando en 茅l, en su primera presentaci贸n. Ah铆 tambi茅n circula una significaci贸n especial. En fin, esto lo dejamos de lado como algo parcial.

Pregunta inaudible.

Prof.: Al escucharte hablar parecer铆a que no hay nada que hacer porque el poder hace de nosotros lo que quiere. Y parecer铆a tambi茅n que la represi贸n no viene a reprimir nada, sino que se instala simplemente como una represi贸n pura. Si el proceso viene a reprimir y a asesinar y a violar y a matar y a destruir y a transformar la econom铆a del pa铆s es evidente que lo que hace una presencia de un poder que estaba emergiendo.

Ning煤n poder represivo reprime por placer, sino porque detecta en ciertos 铆ndices, la aparici贸n de un posible futuro contrapoder que lo puede enfrentar.

Yo creo que los militares ve铆an m谩s lejos en ese momento. No eran procesos espor谩dicos que aparec铆an aqu铆 y all谩 sin significaci贸n.

Y por algo cuando reprimen, no solo reprimen a la clase obrera, destruyen toda la educaci贸n del pa铆s, cierran las universidades, expulsan a los profesores, niegan la posibilidad en la sociedad de que empiece a expandirse un saber diferente, destruyen las organizaciones de barrio, las organizaciones populares, destruyen las organizaciones a nivel agrario del interior del pa铆s. En fin, no golpeaban de cualquier manera. Ellos ve铆an cuales eran los puntos de emergencia de ese poder que evidentemente no estaba constituido de manera cabal porque estaba form谩ndose, y eso les sirvi贸, de alguna manera para encontrar el punto de aplicaci贸n del terror vali茅ndose del terror. Para ellos no era el problema de la guerrilla, era el problema del pa铆s.

Bueno, retomando, en la medida en que el Edipo se va abriendo, lo que qued贸 relegado como sometimiento del ni帽o, permanece como intento de dominaci贸n tambi茅n.

Justamente, lo que Freud nos da es una teor铆a donde est谩n presentes los dos aspectos en el ni帽o mismo. La presencia de lo que en el ni帽o es absolutamente indelegable, que es su propia libertad, que por un momento cede en esa situaci贸n equ铆voca de la salida infantil. 驴Pero eso no desaparece para siempre, queda por lo menos presente en el campo inconsciente, que explico? Es decir, como algo que vuelve nuevamente a plantearse en 驴?? Nueva relaci贸n de sometimiento a la cual el ni帽o, convertido en adulto va a tratar tambi茅n en gran parte, de escapar. Por eso creo que de la teor铆a no vamos a tener solamente el aspecto de sometimiento, el aspecto de la implantaci贸n de la ley, si mantenemos eso no hay salida, caemos en el pesimismo, pero si mantenemos justamente eso que esta presente en el ni帽o ya; aquello que va a subsistir en el adulto. Podemos contar con una dimensi贸n e optimismo de pensar que la represi贸n, que sigue reprimiendo, reprime porque hay algo incontenible que no puede resistir lo que est谩 presente siempre. Esa es la conclusi贸n de Freud.

Alumno: -En este planteo estar铆a el deseo antes que la represi贸n.

Prof.: -Est谩 presente el deseo y tambi茅n como una salida imaginaria del ni帽o. Lo que Freud plantea en el deseo es la primera aparici贸n en el campo imaginario de satisfacci贸n, es el esquema de la repetici贸n, saliendo del pecho de la madre, del vientre de la madre la primera satisfacci贸n de alimento, ah铆 aparece claramente expresado. El deseo es el intento de repetir la percepci贸n del primer objeto que produce satisfacci贸n y repetirlo tal cual.

Pregunta no desgrabada.

Profesor: -鈥n campo pol铆tico que simplemente se plantea el problema de la alienaci贸n enfrentando la determinaci贸n desp贸tica en el campo del estado o enfrent谩ndola en el campo de la econom铆a, descubriendo la estructura falaz de la econom铆a o descubriendo el problema de la religi贸n, todos estos son planteos insuficientes, porque si vos pretend茅s movilizar a la gente para una acci贸n ten茅s tambi茅n que movilizarlos desde ese punto fundamental que qued贸 sin tocar en esta teor铆a que es lo que se llama politiquismo habitual, que es lo que a izquierda habitualmente desarroll贸. La izquierda habitualmente desarroll贸 aquello que se refiere a la puesta en duda y a la puesta, por lo tanto, en el cauce de la cuesti贸n del sometimiento infantil que sigue presente en el adulto. No toc贸 las estructuras afectivas de dominaci贸n presentes en nosotros. Es por eso que pod铆a tener la cabeza a la izquierda y el cuerpo a la derecha.

Profesor Kaminsky: -Comenzaste generando un fen贸meno restringido pero que tiene que ver con nosotros, que es un fen贸meno de sometimiento profesional que explica agresiones, sumisiones, etc. Llegamos a la conclusi贸n de que en el campo colectivo solamente podemos pensar si podemos hacernos cargo del fracaso.

Este pedido colectivo de pedir una receta tiene que ver creo yo, no tanto con la receta sino con sobre el fondo de qu茅 subjetividad social podemos estar analizando este fracaso, sobre el fondo de que colectividad esta subjetividad se desarrolla.

Entonces c贸mo construir una teor铆a que resista bien, c贸mo construyo una subjetividad que sea fuerte frente al embate de este poder desp贸tico y c贸mo me ampl铆o en un cuerpo com煤n colectivo que tambi茅n pueda enfrentar el poder colectivo desp贸tico. Yo creo que m谩s all谩 de las recetas hay un punto que creo que duele, me gustar铆a saber qu茅 pens谩s y qu茅 lo tocaste tangencialmente hace un ratito, acerca de que, entre el fracaso y la resistencia, hay algo que duele mucho en el campo profesional de la psicolog铆a y en el campo colectivo del poder desp贸tico implantado en los a帽os anteriores, que es la cuesti贸n relativa a qu茅 es lo que hemos invertido nosotros para ser sometidos.

Es decir, esta represi贸n, adem谩s de ese garrote del que hablaba, ha sido productiva, ha podido reconstruirse tomando elementos que estaban ah铆. As铆 como existe una pol铆tica de destrucci贸n de la econom铆a nacional, Mart铆nez de Hoz, existen por la calle coches importados, en este sentido hay un juego de agresiones, algunos soci贸logos que le quieren llamar consenso, que tienen que ver con el sometimiento. Entonces yo quisiera que ahondaras un poquito m谩s en esto: qu茅 de sometimiento ha habido en cada uno de nosotros y colectivamente en todos para comenzar a pensar los 铆ndices, la profundidad y el registro de este profundo fracaso y para poder imaginar con estos optimismos que podemos sacar desde el fondo del Edipo y desde lo colectivo. Entonces me gustar铆a que apuntaras un poco m谩s a esto: entre fracaso y resistencia est谩 el tema del sometimiento y la adhesi贸n positiva en esto del sometimiento y no el 鈥渘os tuvimos que callar la boca鈥, nos mataron, etc. Hubo un cuantus de agresi贸n y lo se帽alaste claramente en un campo restringido como el de la psicolog铆a. Cree que de manera ampliada puede haber ocurrido exactamente lo mismo 驴Qu茅 pas贸 con esto del sometimiento?

Profesor Rozitchner: 鈥 Yo, francamente ante esa pregunta puedo decir no s茅 que pasa. No s茅 que pas贸, primero porque yo estuve fuera del pa铆s y por lo tanto no s茅 qu茅 pas贸 porque estuve fuera de lo que les pas贸 a los que se quedaron ac谩. No estoy autorizado a contestar esa pregunta porque no tengo con qu茅 contestarla, podr铆a contestarla a nivel te贸rico y ser铆a una presunci贸n, el querer hacer una teor铆a con un contenido que desconozco. Por eso pienso que uno viene m谩s bien tratando de escuchar y comprender m谩s que de dar recetas y hablar y decir c贸mo hay que enfrentar con recetas concretas este problema. Yo vengo a ubicarme en la misma posici贸n en que estamos todos ac谩, a preguntarnos qu茅 nos pas贸 y en 煤ltima instancia a preguntarles a uds tambi茅n, as铆 como algo nos pas贸 a los que nos quedamos afuera, que pas贸 con los que se quedaron adentro. Pero ese es un campo todav铆a reconquistable, a reconquistar, a comprender. Yo no s茅, en ese sentido qu茅 pas贸. Podr铆a tirar unas categor铆as que me aproximen a ese entendimiento y que seguramente uno podr谩 utilizar para entender. Pero ahora yo no podr铆a decir sobre eso nada m谩s.

Alumno: -Perd贸n, cuando el profesor se refiri贸 al sometimiento, a mi se me ocurri贸, se me conect贸 con el tema de la desaparici贸n y el tema de la forclusi贸n respecto de la desaparici贸n. Entonces鈥

Profesor: -de la forclusi贸n鈥

Alumno: -Si, eso de quedarse sin registro, de un n煤mero, un nombre, sin ninguno de los estatutos en que uno estaba acostumbrado a vivir. De all铆 es que pens茅, quiz谩s ese terror, ante ese terror, el tema del sometimiento se hace efectivo.

Profesor Kaminsky: -Yo dec铆a esto porque yo tambi茅n estuve algunos a帽os afuera.

Se帽alaba Le贸n hace un rato que el miedo no se deja, el terror est谩, que esta situaci贸n uno la padeci贸 desde afuera, desde ese extra帽amiento que se llama exilio sobre el que Le贸n tiene un trabajo. Y esta pregunta yo la hac铆a un poco indirectamente para justamente ver desde ah铆, desde ese encuentro, Norman Brisky dec铆a: 鈥淪i hubo dos exilios, uno interior y otro exterior, tiene que haber dos regresos鈥, y tenemos que regresar y encontrarnos, no podemos correr, caminemos despacio. Pero tenemos como direcciones bastantes precisas, pero solamente lo podemos hacer en la medida en que podamos hacernos cargo de las trampas que est谩n anudadas en nosotros mismos, no ponerlas afuera o nosotros ponerlas adentro en t茅rminos geogr谩ficos. Y en t茅rminos subjetivos de la misma forma.

Hubo los que se entregaron, hubo los que se resistieron. Yo creo que tenemos que empezar a desenmara帽ar y tenemos algunas herramientas y algunos instrumentos, vamos a ver que eficacia tienen todos estos instrumentos, teor铆as, elementos y autores. Lo que tiene que haber fundamentalmente es la voluntad de hacer. Adem谩s, recogiendo lo qu茅 dec铆as antes, reorganizando experiencias de seminarios, de grupos, etc鈥, en donde de alguna manera esto de lo colectivo y lo individual comience a resolverse. Pero desde la idea de que tambi茅n el sometimiento transit贸 por nosotros. Eso es un poco la pregunta.

Yo dec铆a qu茅 de adhesi贸n hay en nosotros en toda esta cosa que ahora reconocemos, qu茅 de terror铆fico tengo yo ante este problema adentro m铆o cuales son mis propios aspectos monstruosos. Yo no se realmente si tiene que ver con, o si lo podemos analizar a partir de esto que se帽alaba el compa帽ero que es la forclusi贸n. En ese sentido podr铆amos decir, bueno qu茅 asociaci贸n hacemos entre forclusi贸n y terror. Habr铆a que pensarlo. Pero desde estas adhesiones, desde estas inversiones de deseo qu茅 es lo que nosotros tenemos invertido en todo esto.

Si nosotros no lo reconocemos en nosotros mismos lo vamos ampliando mal y vamos a poder analizarlo aparentemente, objetivamente.

Profesor Rozitchner: -Para terminar un poco la cosa. Yo lo que veo, por otra parte, es este juego entre dos aspectos de la teor铆a que desarroll谩bamos siguiendo a Freud, el aspecto de lo individual y lo colectivo, y aqu铆 apareci贸, evidentemente, lo platearon uds., los distintos niveles en los cuales la contradicci贸n se ha planteado.

Yo pienso que lo fundamental, lo importante es la aparici贸n como propia de una teor铆a que se ocupa de la subjetividad, de una teor铆a que se ocupa de la subjetividad, de una teor铆a que se ocupa de la psicolog铆a social, de estos problemas que no pueden estar al margen, y tienen que ser, como uds lo hacen, recuperados.

Me parece que como punto de partida es importante esta recuperaci贸n, este volver en este campo que anteriormente estaba vedado, este sinn煤mero de problemas que tal vez no tengan o con seguridad no tienen una soluci贸n, un enfoque adecuado, pero que los tengamos presentes para poder comenzar dese all铆 en estos dos extremos y manteni茅ndolos presentes, plantear los problemas que nos traen, de alguna manera, que nos traen aqu铆. Eso es lo que me parece digno de ser se帽alado como punto de partida para esta charla. Haber hecho o haber dejado que aparezcan, que afloren estas dimensiones de la realidad que habitualmente ponemos entre par茅ntesis, al margen, como suspendidas, cuando nos metamos en el campo de la teor铆a as铆 llamada cient铆fica, tanto de Freud como de Lacan.

Yo no s茅 si hay algo que agregar a todo esto. No se si podemos, por el modo en que se ha ido desarrollando todo esto. Intentar un resumen cabal paso a paso de lo dicho en cada momento. A no ser que haya alguna pregunta que pueda contestar.

Aqu铆 se est谩 repitiendo un poco lo que dice Foucault y lo que por otro lado tambi茅n dice Freud. El sistema no podr铆a subsistir si solamente reprimiera, para poder subsistir tiene que conceder y a trav茅s de la concesi贸n, reprimir. Las formas m谩s sutiles de la represi贸n son las formas de la satisfacci贸n.

Es decir, el sistema no aparece solamente para reprimir, insisto, aparece con la intenci贸n de satisfacer, pero la forma sutil que tiene justamente este poder es que en la satisfacci贸n misma que nos va proporcionando nos reprime. La forma m谩s 煤til de esto que les estoy diciendo es la aparici贸n de Per贸n. Per贸n reprimi贸, pero no reprimi贸 de golpe inmediatamente, reprimi贸 en la medida en que organizaba, en la satisfacci贸n a la clase obrera y ten铆a que conceder, pero esta concesi贸n ten铆a tambi茅n su contraparte.

La parte de sometimiento que 茅l obten铆a a trav茅s de esta concesi贸n y que por otra parte le permit铆a a 茅l obtener lo esencial, como dec铆a Per贸n: 鈥渁sentarse en el coraz贸n de los hombres鈥. Este asentarse en el coraz贸n de los hombres, Per贸n lo lograba a trav茅s e dar, a trav茅s de conceder, a trav茅s de gratificar.

De modo tal que no podemos seguir pensando el poder como simplemente desnudo represivo, como el que aparece en el momento de decir su verdad, en el momento del terror. Ese es un momento, nada m谩s, un momento extremo en el cual ya no puede satisfacer y solamente queda en ese momento si, la necesidad de reprimir. Lo caracter铆stico del poder es eso.

Peor, en fin, habr铆a que hablar mucho m谩s y tal vez hablar de por qu茅 es necesario acudir a la teor铆a de la guerra para entender que el Edipo no funciona estrictamente a nivel individual, sino que tambi茅n funciona a nivel de una teor铆a, de la elaboraci贸n de una teor铆a que organiza las fuerzas dominantes de la sociedad. Pero, en fin, estas son palabras mayores que ac谩 no vamos a desarrollar ahora. Yo creo que tendr铆amos que terminar ac谩.

Aplausos.

