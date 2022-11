–

Secretario General de la CNT | Ilustraci贸n de El Bellotero | Extra铆do del cnt n潞 432

Parece que fue ayer cuando luch谩bamos por la jornada laboral de 35 horas. Con el convencimiento de que se podr铆a sacar la misma producci贸n dedicando menos tiempo dados los avances organizativos y t茅cnicos. 驴C贸mo no 铆bamos a tardar menos tiempo en hacer nuestro trabajo si ahora dispon铆amos de ordenadores y m谩quinas que nos hac铆an el trabajo menos penoso y m谩s eficiente? Era de pura l贸gica que cada vez 铆bamos a trabajar menos y en mejores condiciones. Pero lo que no tuvimos en cuenta, en nuestro optimismo, era el problema de fondo y es que el sistema capitalista se basa en la explotaci贸n de la clase trabajadora.

La explotaci贸n en el trabajo no se circunscribe a una regi贸n o estado si no que siempre se ha dado a nivel global. Es por eso que nuestra organizaci贸n siempre ha hecho gala de su car谩cter internacionalista. La CNT siempre ha sostenido la idea de la organizaci贸n de la clase obrera unida de todo el mundo, ya que siempre tendremos los trabajadores y trabajadoras, seamos del pa铆s que seamos, un mismo problema com煤n: la explotaci贸n a la que nos somete el capital. Como parte de esa lucha global nuestra organizaci贸n se federa con el resto de organizaciones sindicales que conforman la CIT d谩ndole la dimensi贸n necesaria a la lucha proletaria.

Se le atribuye a Julio C茅sar la famosa frase 芦divide y vencer谩s禄. El poder siempre nos quiere divididas y as铆 poder derrotarnos. No quiere que caminemos en uni贸n combatiendo la desigualdad y nos coloca fronteras con las que separar a trabajadores y trabajadoras, fomentando la xenofobia. Es triste ver c贸mo personas de la misma clasede un lado de la frontera, miran con antipat铆a a las del otro lado, considerando que suponen una amenaza para sus puestos de trabajo. Estos trabajadores y trabajadoras creen que las que est谩n al otro lado les van a quitar el sustento y no llegan a ver una alianza para luchar contra quienes s铆 les quitan trabajo y derechos laborales: los capitalistas.

La soluci贸n no es otra que la aplicaci贸n de los Principios del anarcosindicalismo: internacionalismo, anticapitalismo y solidaridad. S贸lo as铆 saldremos de esta barbarie y conseguiremos un mundo m谩s humano en el que la explotaci贸n de la clase obrera sea s贸lo un recuerdo del pasado.

Por su parte, el capital s铆 cruza alegremente las fronteras en busca de condiciones laborales cada vez m谩s m铆seras y es por eso que debemos entender nuestra lucha de manera amplia, no limit谩ndonos a nuestro entorno cercano y hemos de pensar de manera global, ya que el capitalismo as铆 lo hace en su intento de esclavizarnos. Se habla mucho de los problemas surgidos en la frontera de Ucrania, guerra claramente impulsada por la maquinaria capitalista, pero apenas o铆mos o leemos sobre la frontera de Rojava. Afortunadamente tenemos un compa帽ero del SOV de Madrid que nos est谩 informando in situ y al que me gustar铆a, aprovechando esta columna, dar las gracias por ser nuestros ojos en esa parte del mundo y as铆 poder conocer de primera mano los problemas de aislamiento que est谩 sufriendo esa federaci贸n. Gracias y mucho 谩nimo compa帽ero.

El reparto de la riqueza, que nos arrebata el sistema capitalista, deber铆a ser el objetivo prioritario de una sociedad avanzada, pero en la sociedad en que vivimos se fomenta todo lo contrario. Seg煤n el World Inequality Report de 2022 芦el 10% m谩s rico de la poblaci贸n mundial posee el 52% de los ingresos globales mientras que la mitad m谩s pobre de la poblaci贸n mundial ingresa el 8,5%.禄

Continuamente nos tropezamos con consignas del sistema que nos instan a competir. Quieren que compitamos, a ver qui茅n puede trabajar m谩s horas por menos sueldo. Pero es m谩s razonable cooperar entre nosotros y nosotras, para ver c贸mo trabajar menos para que podamos trabajar todos y todas y as铆 poder garantizarnos una vida digna.

Aunque nos encontremos transitando un per铆odo muy dif铆cil en el que el capitalismo nos lleva a toda velocidad hacia la cat谩strofe, a煤n tenemos soluci贸n para ello. Y la soluci贸n no es otra que la aplicaci贸n de los Principios del anarcosindicalismo: internacionalismo, anticapitalismo y solidaridad. S贸lo as铆 saldremos de esta barbarie y conseguiremos un mundo m谩s humano en el que la explotaci贸n de la clase obrera sea s贸lo un recuerdo del pasado.