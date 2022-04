–

De parte de CNT April 3, 2022 4 puntos de vista

Secretaria General de la CNT | Ilustraci贸n: Portada del cnt por LaRara | Extra铆do del cnt n潞 430

Miedo y represi贸n, represi贸n y miedo, van de la mano. A veces uno es padre y la otra hija, otras muchas la una es madre y el otro su hijo. Pero siempre se retroalimentan y se acompa帽an de formas diversas e intrincadas. Son sustancia y esencia del Estado y sus poderes: la amenaza es su m谩s preclaro modus operandi y el uso de la violencia institucional, legitimada en ej茅rcitos, jueces, cuerpos de seguridad y c谩rceles, es su recurso. Es el miedo de quienes ostentan poderes y privilegios lo que alimenta la m谩quina represiva del Estado y del capitalismo. Las Europas y las Espa帽as del siglo XX lo sufrieron a sangre con el nazismo, el fascismo, el estalinismo y el franquismo. Las decenas de miles de personas que migran a Estados Unidos y Europa lo sufren diariamente, y mueren en sus fronteras mar铆timas y terrestres. Las mujeres llevan sufriendo siglos la violencia y la represi贸n del patriarcado enquistado en la forma Estado y sus poderes. Su objetivo siempre es el mismo: ganar la lucha de clases contra las masas explotadas y oprimidas, que las mayor铆as despose铆das se acomoden y normalicen el orden existente: las injusticias, las desigualdades y los privilegios de los muy pocos.

Pero la represi贸n y sus miedos son insidiosos, fluidos, psicol贸gicos y laber铆nticos. La amenaza que representa se interioriza socialmente y se torna en autocontrol, autocensura y modulaci贸n mesurada de la rebeld铆a. Est谩 presente transversalmente en toda la complejidad social: en las relaciones personales, emocionales y sexuales, en los grupos de amistad, en las interacciones sociales cotidianas, en las organizaciones informales y en cualquier otra organizaci贸n estructurada. La econom铆a capitalista se sostiene precisamente en dos resortes represivos b谩sicos: en la salarizaci贸n y la monetizaci贸n de sus relaciones de intercambio de bienes y servicios, de lo que resulta en una clase trabajadora esclava de un mercado laboral siempre regulado y reglamentado a favor de los intereses patronales y financieros. Explotaci贸n es sin duda represi贸n.

La econom铆a capitalista se sostiene precisamente en dos resortes represivos b谩sicos: en la salarizaci贸n y la monetizaci贸n de sus relaciones de intercambio de bienes y servicios鈥 Explotaci贸n es sin duda represi贸n.

Toda represi贸n, sutil o abierta, algor铆tmica o violenta, cultural o mercantil, nunca quiere que se la llame como tal, pretende siempre presentarse bajo otras palabras y andamiajes: seguridad, patria, bien com煤n, Estado de derecho, propiedad privada, constitucional, legal, leg铆tima, incluso libertad. La ret贸rica de las 茅lites pol铆ticas est谩 repleta de grandes contrasentidos, cuando se reprime y no se dicen represivas.

Ser conscientes de c贸mo nos reprimen, de c贸mo reprimimos a quien nos rodea, y c贸mo nos reprimimos a nosotras mismas es un paso fundamental para ansiar una transformaci贸n del mundo, y modelar alternativas, que necesariamente tendr谩n que surcar caminos antiautoritarios, antimilitaristas y antipatriarcales. Es decir: caminos que no pueden ser otros que libertarios. Pues lo que siempre se reprime en aras de la seguridad de los ricos y sus beneficios es la libertad individual, material y colectiva de las mayor铆as. Lo libertario no es m谩s que la autonom铆a de cada cual, de las capacidades de decidir desde abajo, de la autogesti贸n individual y colectiva de la vida y de los cuidados. No hay otra: frente al autoritarismo de cualquier represi贸n, m谩s y m谩s autogesti贸n.

Esto es lo m谩s importante que la CNT ofrece contra toda represi贸n: solidaridad en la autoorganizaci贸n.

La autogesti贸n, no obstante, no se construye s贸lo con ideas; si no, principalmente, mediante gentes que se auto-organizan confront谩ndose al orden imperante. Y, se organizan y se mueven; y, se organizan y deciden conjuntamente; y, se organizan y se apoyan mutuamente; se organizan y aprenden de sus 茅xitos y de sus errores; y, se organizan y piensan c贸mo voltear el actual mundo que consumimos y degradamos, y que nos consume y nos degrada.

La CNT intenta construir autogesti贸n con la que promover la transformaci贸n social desde abajo, desde las mujeres y hombres que trabajamos, que sufrimos y padecemos salarios de miseria, con mermados derechos sociales, culturales, ambientales y sanitarios. Eso es lo m谩s importante que la CNT ofrece contra toda represi贸n: solidaridad en la autoorganizaci贸n.