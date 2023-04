–

Las grietas se multiplican. La interna del frente pol铆tico gobernante se desangra en la batalla medi谩tica entre el bando af铆n al presidente y el kirchnerismo. El superministro de econom铆a Massa viene fracasando en domar la inflaci贸n y se la juega a tener algo m谩s de ox铆geno renegociando la deuda en pesos -que a estas alturas trepa a cifras billonarias-; pudo, es cierto, ajustar algunas variables de la macroeconom铆a que sirve solo para la planificaci贸n patronal. De un lado siguen escud谩ndose en que fue un per铆odo totalmente inusitado por la herencia macrista y la pandemia; del otro, plantean que la instituci贸n presidencial fue usurpada por un proyecto ajeno a una perspectiva 鈥渘acional y popular鈥. Parece mentira, pero el propio kirchnerismo se desentiende de las responsabilidades que tiene sobre el actual gobierno, cuyo frente fue armado por la misma Cristina Fern谩ndez y que, de un modo u otro, acompa帽贸 las principales medidas impulsadas por el ejecutivo nacional, acuerdo con el FMI incluido.

Pero la oposici贸n no se queda atr谩s. Al otro lado de la grieta, tambi茅n se abren rajaduras que parecen imposibles de sellar. Los 鈥渉alcones鈥, con Bullrich a la cabeza, se pasean por los medios hablando de sacar el ej茅rcito a la calle para terminar con el problema narco y plantean shock de ajuste para calmar la inflaci贸n. Enfrente Larreta y el sector de las 鈥減alomas鈥, que no se diferencia demasiado en cuanto a lo econ贸mico, pero se muestra algo m谩s moderado para no espantar al electorado antiperonista m谩s esquivo a los discursos ultraderechistas.

El gran acuerdo

Pero a ambos lados de la grieta, y al interior de cada nueva fisura que surge a partir de la carrera electoral, hay un punto de consenso b谩sico y fundamental. La crisis econ贸mica argentina requiere de achicamiento del gasto, de sostener los acuerdos contra铆dos con el FMI y los acreedores privados, de 鈥渞evisar las condiciones de contrataci贸n鈥 (eufemismo que usan algunos para evitar hablar de la reforma laboral) y de la necesidad de generar las condiciones que sostienen el modelo de extracci贸n de recursos naturales. A lo sumo hay diferencias en la velocidad que requiere dicho ajuste. Matices.

No hay diferencias en las consecuencias que la aplicaci贸n, mejor dicho, la continuidad que estos planes tienen sobre la vida cotidiana de las y los trabajadores (ocupadxs o desocupadxs, formales o informales). Esto explica que aunque se hayan generado m谩s puestos de trabajo se mantengan niveles de pobreza en torno al 30% de la poblaci贸n y alcanza casi al 60% de lxs menores de 18 a帽os. Aunque el desempleo se encuentra en el 6% (el m谩s bajo desde 2004), del 1.6 millones de nuevos empleos generados en el 煤ltimo a帽o, el 53% son informales. Esta situaci贸n permite que el salario m铆nimo vital y m贸vil, ese que seg煤n la constituci贸n deber铆a garantizar a cada trabajador/a alimento, vestido, educaci贸n, salud y esparcimiento, se ubique hoy en $80.400, cuando el c谩lculo de la canasta b谩sica total (l铆nea de pobreza) se ubica seg煤n el Indec en $177.000. Como es evidente, es el propio Estado gobernado por el Frente de Todos quien instrumenta la tendencia al empeoramiento en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por supuesto, la oposici贸n de Juntos por el Cambio no solo no critica este aspecto de su pol铆tica, o lo hace diciendo que la crisis se da por no llevar el ajuste a fondo.

La idea fundamental que est谩 detr谩s de este acuerdo impl铆cito la ponen los patrones. Es que tener la posibilidad de pagar salarios de pobreza, emplear 鈥渆n negro鈥 o con monotributo, flexibilizar condiciones y contratar por fuera de convenio con el visto bueno del ministerio de trabajo, no tiene otro fin que garantizar niveles superlativas de ganancia capitalista.

Una tendencia global

Pero esto no es invento de los empresarios que act煤an en nuestro pa铆s. Es una tendencia que se manifiesta de diferentes modos a lo largo y ancho del planeta. Los capitales presionan para generar estas condiciones de explotaci贸n y los gobiernos, cumpliendo su funci贸n 煤ltima, gestionan las condiciones m谩s aceptables para la poblaci贸n de que esas condiciones terminen por imponerse. A veces utilizan discursos defensivos del estilo 鈥渆s esto porque lo de enfrente es peor鈥 o, cuando ya no hay margen, directamente a fuerza de decretazos y represi贸n.

Exactamente este es el caso de lo que ocurre en Francia con las enormes movilizaciones obreras que reaccionan a la modificaci贸n de la edad jubilatoria del gobierno de Macron. O las huelgas por salario y contra la inflaci贸n en Alemania. O todas las revueltas que tuvieron lugar en latinoam茅rica en los 煤ltimos a帽os. Casi como situaciones calcadas, cuando acercamos la lupa vemos que ante cada situaci贸n de movilizaciones de masas encontramos la energ铆a para decir 鈥溌O!鈥 de los pueblos frente a los planes patronales.

No hay mal que dure 100 a帽os

Lamentablemente esa capacidad para intentar negar los planes patronales no cuenta a煤n con un proyecto alternativo que sea visto como posible.

En nuestro pa铆s se desarrolla una situaci贸n contradictoria. Mientras se cocinan a fuego lento todas las condiciones para que la bronca obrera y popular vuelva a ocupar las calles como tantas veces ha ocurrido, se siente en las distintas instancias organizativas (agrupaciones sindicales, organizaciones pol铆ticas, movimiento estudiantil, movimiento feminista) cierta desmoralizaci贸n y falta de reacci贸n frente a la dureza de la crisis econ贸mica y social. Pareciera ser que el efecto de toda esta p茅rdida gradual en las condiciones de vida, el estr茅s que nos genera pensar en c贸mo vamos a llegar a fin de mes o la inminencia del colapso ambiental, nos golpea m谩s que lo que nos indigna. Pareciera que la indignaci贸n le logra mojar la p贸lvora a la rabia. Hay desde luego un gran m茅rito en las organizaciones y agrupamientos de izquierda que se mantienen en movimiento, pero vemos cotidianamente compa帽eros y compa帽eras que deciden alejarse de la militancia, retraerse a una actividad menos comprometida o regalar a un tercer o cuarto lugar la militancia social.

Frente a este panorama, desde nuestro peri贸dico (que no se pone por fuera de esta realidad, m谩s bien al contrario), decimos que no hay mal que dure 100 a帽os. Que la respuesta al mal vivir que nos ofrece los patrones y su Estado, frente a la miseria organizada, frente a la precarizaci贸n de la vida y la descomposici贸n de los v铆nculos y la inseguridad en nuestros barrios, no hay m谩s camino que volver a juntarse, organizarse para construir colectivamente las respuestas a cada uno de los males cotidianos.

Recientemente se cumpli贸 un nuevo aniversario del inicio de la 煤ltima dictadura c铆vico militar. Aquel 24 de marzo del 鈥76 vino a eliminar las d茅cadas de acumulaci贸n de fuerzas que el pueblo trabajador supo construir en sus organizaciones sindicales, estudiantiles, territoriales, pol铆ticas y militares. Aquellos miles de compa帽eros y compa帽eras luchaban d铆a a d铆a por un mundo m谩s justo e igualitario, por un mundo sin opresi贸n ni explotaci贸n. Hemos vuelto a marchar este 24 de marzo y reflexionando sobre qu茅 decir en esta nueva editorial de El Roble. Nos pensamos desde este mismo marco y fue ah铆 mismo, en la calle, que ve铆amos la respuesta. Decimos -y nos decimos- que no hay mejor manera de hacer memoria, de reivindicar a lxs 30.000 y de pensar en las futuras generaciones, que confiando en la fuerza colectiva de la lucha y la organizaci贸n como clase trabajadora. La organizaci贸n para denunciar cada atropello, para pelear por cada reclamo, por construir respuestas pol铆ticas que pongan nuevamente en perspectiva -tal como hicieron lxs compa帽erxs en los 鈥70- que el mundo sin patrones, que el mundo socialista no solo es posible sino adem谩s necesario.

Equipo de El Roble.

