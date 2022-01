–

De parte de Libre Pensamiento January 28, 2022 84 puntos de vista

Las orillas a las que asirse

驴Qu茅 es ser anarquista?

Es una rebeld铆a contra la injusticia de nacer desiguales socialmente.

En el fondo es s贸lo esto, pero de ah铆 resulta, como pude ver,

la rebeli贸n contra los convencionalismos sociales

que hacen posible esa desigualdad.

El banquero anarquista. Fernando Pessoa

No descubrimos nada nuevo si argumentamos transitando por una 茅poca de profundos cambios, posiblemente, incluso de cambios del propio paradigma civilizatorio, como en su d铆a pudo ser el paso de la vida n贸mada a la sedentaria en la 茅poca neol铆tica o la creencia en la ciencia como fuente de conocimiento frente a la fe, el oscurantismo o la superstici贸n en la 茅poca moderna y contempor谩nea.

Esta era de revoluci贸n digital y tecnol贸gica, protagonizada y exportada al mundo entero por las ya inabarcables e inconmensurables multinacionales de la informaci贸n y la comunicaci贸n, est谩 suponiendo una profunda transformaci贸n en todos los planos de la vida, como en su d铆a supusieron las revoluciones anteriormente mencionadas. Transformaciones econ贸micas, pol铆ticas, laborales鈥 pero fundamentalmente sociales y personales al afectar directamente a nuestra subjetividad.

Los cambios no est谩n siendo dr谩sticos, ni surgen al azar, ni se perciben como imposiciones. Se nos presentan como el fruto de una evoluci贸n paulatina, con acercamientos progresivos al nuevo paradigma y alejamiento del anterior en el que todo ten铆a una dimensi贸n m谩s comprensible, m谩s 芦humana禄. Por supuesto, existen acontecimientos concretos que aceleran dichos cambios. Pensemos, por ejemplo, en la aparici贸n de los primeros tel茅fonos inteligentes, las primeras aplicaciones, el auge exponencial de las redes sociales, la convivencia con los robots y la inteligencia artificial o el uso de big data.

Esta actual complejidad y convulsi贸n tecnol贸gica genera una profunda desorientaci贸n en la sociedad, la percepci贸n del empeque帽ecimiento de un ser humano abrumado ante la incomprensi贸n de lo que est谩 sucediendo, ante el propio desarrollo tecnol贸gico sobrevenido que no controla, que lo sobrepasa y ante el que solo tiene la capacidad para detectar ciertos cambios que le influyen y afectan pero de los que desconoce las claves de su funcionamiento, ante el poder del que no consigue ni siquiera identificar su tama帽o ni d贸nde o en qu茅 se sustenta.

Este ser humano est谩 perdiendo incluso la capacidad de asombro e ilusi贸n por seguir el ritmo del desarrollo. Simplemente se deja llevar y vive el d铆a a d铆a como mero usuario y consumidor inconsciente, sin reticencias ni resistencias.

Es una revoluci贸n de la realidad social que percibimos como sobrevenida ante la que se est谩n haciendo grandes esfuerzos desde el mundo del pensamiento e intelectual por comprenderla, conocer e investigar sus porqu茅s, sus causas y consecuencias, teorizar sobre sus s铆ntomas, por adelantarse a los futuros acontecimientos y su evoluci贸n, con objeto de que no seamos simples usuarios y pasemos a ser sus protagonistas. Es la realidad la que nos adelanta, la que marca el ritmo y nos reta a teorizarla a posteriori.

Por su parte, la evoluci贸n de la realidad econ贸mica que conlleva esta revoluci贸n tecnol贸gica es bastante m谩s conocida y prosaica al representar el continuismo del capitalismo financiero, globalizado y patriarcal 鈥攁umento de las desigualdades, de la explotaci贸n medioambiental, migraciones鈥 鈥; incluso resulta previsible la l贸gica por la que discurre la realidad pol铆tica formal, de las democracias parlamentarias o de las propias dictaduras 鈥 quedar谩 para la historia la frase del premio nobel Vargas Llosa: Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien (sin comentarios)鈥; pero lo que realmente no conocemos en toda su extensi贸n son las dimensiones de los efectos de la revoluci贸n tecnol贸gica en la realidad social, en las relaciones humanas, en los comportamientos, las actitudes, la salud mental, la personalidad y valores de este nuevo ser humano tecnol贸gico.

Posiblemente no tengamos todav铆a suficiente perspectiva de an谩lisis, pero los efectos del cambio o revoluci贸n tecnol贸gica que estamos experimentando como seres humanos, en las dos d茅cadas del presente siglo XXI, no est谩n evaluados y mucho menos controlados en relaci贸n a sus beneficios para la humanidad, la libertad y la felicidad.

Si hubo alg煤n tiempo en que las personas ten铆amos alg煤n papel relevante en el dise帽o de nuestra existencia, en el momento actual, la toma de decisiones est谩 tan enormemente alejada de nuestra realidad y concreci贸n que simplemente navegamos con nuestra subjetividad a la intemperie en unas aguas revueltas sin orillas a las que asirse.

Alg煤n adelanto de esos efectos s铆 podemos comenzar a extraer. Un efecto claro es la inmunizaci贸n que experimentamos ante la sobrecarga de informaci贸n, lo que conduce al desinter茅s, la inhibici贸n, la inacci贸n, el hast铆o, el aislamiento, la dispersi贸n intelectual, la falta de atenci贸n, la ansiedad por nuestra capacidad limitada de procesamiento o, simplemente, nos provoca un inter茅s superficial y moment谩neo, de grandes titulares, y ello, con independencia del tipo de noticias de que se trate (cat谩strofes, violencias, dramas humanitarios, solidaridad, precariedad鈥).

El poder ha desplegado sus sofisticadas herramientas de control, no ya solo las policiales sino las que afectan a lo que pensamos, lo que queremos, lo que sentimos. Cada vez m谩s nos vamos percibiendo como seres aut贸matas, que viven por inercia su d铆a a d铆a. Cada vez m谩s nuestro encefalograma muestra un registro plano, propio de simples objetos, mercanc铆as, incapaces de so帽ar, de imaginar, de crear鈥 El bombardeo constante de informaci贸n sesgada y manipulada nos va haciendo insensibles a la percepci贸n del otro y su realidad 鈥攍a verdad, la objetividad o la justicia adquieren car谩cter quim茅rico, casi on铆rico 鈥.

As铆, asumida esa realidad, esa nueva dimensi贸n social, en plena sociedad capitalista, consumista, digital y audiovisual, se ha disparado la violencia social, su impunidad y justificaci贸n, el 铆ndice de suicidios, las autoagresiones, la insolidaridad, el miedo, la represi贸n, la censura, la autocensura, la menor libertad de pensamiento, el control pol铆tico-policial, el discurso del odio, la identificaci贸n de un enemigo para descargar contra 茅l toda nuestra agresividad y rabia鈥 En una palabra, el fascismo. La sociedad de la imagen y medi谩tica ayudan a su expansi贸n.

La presencia del fascismo en nuestras vidas est谩 in crescendo de manera lenta pero imparable. Son cada vez m谩s los s铆ntomas que percibimos tanto en las redes sociales como en la convivencia y la vida p煤blica (violencias gratuitas y arbitrarias, asalto a sedes de otras organizaciones, presencia en parlamentos, actitudes racistas, xen贸fobas, hom贸fobas, machistas, autoritarias鈥) as铆 como su progresiva normalizaci贸n y expansi贸n en la pol铆tica a trav茅s del auge de los partidos de extrema derecha (Estados Unidos, Polonia, Hungr铆a, Austria, Alemania, Francia, Italia, Espa帽a鈥).

En el excelente art铆culo El fin de qu茅. Lo que queda del fascismo, publicado en nuestra revista Libre Pensamiento n潞 91 (2017), y de forma mucho m谩s amplia en su libro Fascismo de baja intensidad (FBI) de 2015, el poeta y ensayista Antonio M茅ndez Rubio reflexiona sobre lo que denomina fascismo de baja intensidad o fascismo cotidiano, considerando que forma parte de nuestra propia subjetividad y que se manifiesta en rasgos como el gregarismo, el efecto manada, el miedo a la libertad, el racismo y la xenofobia; planteando que las viejas recetas de la izquierda para superarlo y erradicarlo no valen, sino que es preciso profundizar en la libertad, en el compromiso individual y en la solidaridad de las diferencias.

Hemos interiorizado el fascismo, normalizado sus expresiones y planteamientos, asumido el abuso de poder hasta somatizarlo, resultando imprescindible y necesario combatirlo porque aspira al control absoluta de nuestra individualidad, de nuestro comportamiento, actitudes y esencia. El fascismo nos incita al aislamiento para con ello negar nuestra creatividad y subjetividad. Ser谩 desde la subjetividad libertaria orientada al apoyo mutuo, desde el querer vivir compartido, desde nuestra aportaci贸n individual a la construcci贸n de la sociedad, la mejor forma alternativa de combatirlo, siendo muchas y diversas las respuestas para evitar todo tipo de consignas y adoctrinamiento.

Nos recuerda Fernando Pessoa en su libro El banquero anarquista (1922) con el concepto de la nueva tiran铆a del auxilio, que nadie debe trabajar por nosotros, por nosotras, para darnos la libertad porque eso ser铆a tanto como aceptar la condici贸n de sumisi贸n o simplemente de debilidad. Auxiliar unidireccionalmente a alguien es tomarle por inepto, incapaz y cercenar su libertad y eso, poco tiene que ver con el apoyo mutuo que siempre es bidireccional. Las individualidades respetadas se complementan mutuamente para crecer juntas como personas y sociedad.

Por su parte, Irene Vallejo en el art铆culo Prehistoria de los cuidados incluido en su libro El futuro recordado (2020) nos habla de hallazgos prehist贸ricos que muestran el af谩n de los hom铆nidos de hace doscientos mil a帽os por cuidar y proteger a aquellos miembros de la tribu que eran dependientes, respaldando as铆 la tesis de que la solidaridad se abr铆a paso en medio de la lucha competitiva por la supervivencia. Y contin煤a afirmando la existencia del esfuerzo colectivo por crear redes de apoyo para socorrer al extranjero y desconocido en este actualmundo global.

Pero si hay alg煤n referente cl谩sico indiscutible sobre qu茅 tipo de alternativas existen desde las que afrontar la transformaci贸n social necesaria que nos libere del fascismo, es Piotr Kropotkin 鈥攃on sus plenamente vigentes aportaciones cient铆ficas e ideol贸gicas en torno al apoyo mutuo, la solidaridad, la vida autogestionaria o la 茅tica鈥攃ient铆fico, pensador anarquista y activista revolucionario del que ahora conmemoramos el centenario de su fallecimiento y al que hemos dedicado el dossier de este n煤mero de Libre Pensamiento. Incluso desde una necesaria posici贸n de acercamiento cr铆tico a los cl谩sicos, con Kropotkin, el papel de la utop铆a sigue vigente.

Ciertamente tenemos corro铆do y erosionado el 谩nimo de manera que solo pareciera posible la resistencia, pero es Kropotkin, entre otras y otros, quien nos anima a la creaci贸n y construcci贸n de alternativas sociales, econ贸micas, pol铆ticas y personales; quien con su vigencia nos aporta confianza en las propuestas anarquistas aqu铆 y ahora para gestionar una sociedad nueva en la que las personas podamos convivir y acercarnos a la felicidad. Nuestra responsabilidad es recuperarlas, actualizarlas, aplicarlas, vivirlas y demostrar que son viables.

El panorama desolador al que nos ha arrastrado el capitalismo patriarcal y los valores de ego铆smo, individualismo, competitividad鈥 del neoliberalismo, podemos calificarlo de sociedad fallida al estar afectando realmente a la salud mental de las personas, a la p茅rdida del sentido de la existencia, a la quiebra de la sociedad, a la propia extinci贸n de la vida en el planeta.

El pensamiento, la ideolog铆a y la pr谩ctica anarquista no precisan esperar a la revoluci贸n social integral, sino que se pueden experimentar aqu铆 y ahora. No son tiempos exclusivamente de resistencia sino que son tiempos de acci贸n individual y colectiva, ahora y siempre, para hacer real la utop铆a. En este sentido, permitidme recordar que el XVII Congreso Confederal de CGT celebrado en A Coru帽a del 17 al 20 de octubre de 2013 tuvo por lema No basta con resistir. Construyamos la autogesti贸n.

Ilusiona ver c贸mo prenden diferentes mechas de autogesti贸n y de lucha a la largo de la geograf铆a mundial. El pueblo cubano manifest谩ndose contra un caduco sistema carente de libertad; el pueblo chileno defendiendo en la calle procesos constituyentes desde abajo; la insumisi贸n del pueblo venezolano; el pueblo colombiano; las comunidades ind铆genas; el pueblo chino; el pueblo ucraniano; las comunidades zapatistas; las comunidades kurdas鈥 Si todas estas experiencias son importantes, lo son tambi茅n las vivencias autogestionarias que d铆a a d铆a brotan por doquier en forma de redes de apoyo as铆 como las revoluciones personales que miles y miles de personas experimentan en su vivir el d铆a a d铆a de manera libertaria.

En estos tiempos de competitividad y darwinismo social, la puesta en valor de las investigaciones cient铆ficas sobre el apoyo mutuo, sobre la idea de que es la cooperaci贸n y solidaridad rec铆proca entre individuos de una o distintas especies la que explica su supervivencia, es una referencia inexcusable, dando forma incluso a la propia g茅nesis de la 茅tica. La bi贸loga evolucionista Lynn Margulis, autora de la Teor铆a Endosimbi贸tica como el proceso vital en la evoluci贸n, afirma: la vida es una uni贸n simbi贸tica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian.

Estos estudios iniciados por Kropotkin nos ense帽an el camino para revertir la deriva actual y cambiar el sistema hacia uno m谩s humano, m谩s ecol贸gico y representan las orillas a las que asirse para dejar de flotar a la intemperie.

El futuro est谩 por escribir. No podemos perder nuestra oportunidad de contribuir a su redacci贸n desde propuestas y acciones libertarias, individuales y colectivas, capaces de ilusionar e iluminar.