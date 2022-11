–

Secretario General de la CNT

Saludos compa帽eros y compa帽eras.

Soy Antonio D铆az, el afiliado recientemente mandatado para ocupar la Secretar铆a General del Comit茅 Confederal.

Hace unos d铆as se puso en contacto conmigo la compa帽era Laura, directora de redacci贸n del peri贸dico CNT, para pedirme unas l铆neas sobre el 8M y la nueva Reforma Laboral.

Como me pareci贸 dif铆cil escribir sobre estos temas decid铆 enfocarlo desde un punto de vista lo m谩s pedag贸gico posible y as铆 suscitar debate y a la vez ordenar estas cuestiones un mi cabeza.

Vamos a ver qu茅 tal sale. Deseadme suerte 馃槈

Nuestra organizaci贸n lleva bastantes a帽os reivindicando el 8 de Marzo, D铆a Internacnional de la Mujer Trabajadora, con excelentes resultados.

Hemos logrado visibilizar esta lucha en las redes y en la calle. Como punto 谩lgido de esta lucha podemos citar la convocatoria de la Huelga General Feminista de los a帽os 2018 y 2019, de la que CNT fue protagonista.

Se puede pensar que en una organizaci贸n anarcosindicalista el luchar por la igualdad de las mujeres es redundante, porque se presupone que ya est谩 en nuestro ADN la igualdad de todos los seres humanos, pero yo creo que no.

Se debe insistir en recordar el car谩cter feminista de nuestra organizaci贸n. Tenemos que ser conscientes de los h谩bitos machistas que reproducimos sin darnos cuenta al estar inmersos en un sistema patriarcal y, por lo tanto, el poder erradicarlos de nuestra organizaci贸n.

Estos rasgos machistas pueden estar perfectamente camuflados en el quehacer diario y es tarea de todas que los detectemos y desechemos porque son diametralmente opuestos a nuestros principios.

Tenemos dos problemas a los que enfrentarnos: machismo y Reforma Laboral. Estos dos problemas son las dos caras de una misma moneda, que es el capitalismo patriarcal. Contra este virus de dos cabezas tenemos la vacuna definitiva: un sindicato anarco-feniminista, combativo y de clase, que es la CNT

No se nos podr铆a considerar una organizaci贸n anarco-feminista si dejamos que el machismo se imponga en nuestro d铆a a d铆a sindical. Esos comportamientos autoritarios, antip谩ticos y ego铆stas que el sistema nos ha inculcado a los hombres desde la escuela y que algunas mujeres han adoptado para mejor integrarse en el sistema debemos contrarrestarlos con sus opuestos: antiautoritarismo, empat铆a y visi贸n general de los problemas. Es as铆 que las mujeres y los hombres podremos compartir un espacio en igualdad de condiciones.

La mujer sufre una doble discriminaci贸n: por trabajadora y por mujer.

No le falta raz贸n a Lennon cuando dice en una de sus canciones 鈥淲oman is the slave of the slaves鈥. As铆 que parte de una posici贸n de desventaja con respecto al hombre.

Ella es quien sufre siempre unas condiciones laborales peores.

Seg煤n el Instituto Nacional de Estad铆stica este 煤ltimo a帽o la mujer ha sufrido un 4% m谩s de paro que el hombre y entre esos datos se pueden encontrar n煤meros tan escandalosos como los relativos a la comunidad castellano-manchega, que durante el 煤ltimo trimestre de 2021 registra el doble de mujeres paradas que de hombres.

Se entiende que la aplicaci贸n de la nueva Reforma Laboral, que viene a empeorar las condiciones laborales de la clase trabajadora en general, golpear谩 con mayor virulencia al grupo m谩s vulnerable, o sea, a la mujer trabajadora.

Salud y no bajemos la guardia.