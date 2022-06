–

-Estamos en comunicaci贸n con 鈥淐hiquito鈥 Belliboni del Polo Obrero. Buenas noches, Chiquito.

-驴Qu茅 tal? 驴C贸mo te va, Mario?

-Bien, bien. Tuvieron una actividad el pasado lunes 13 de junio en el Obelisco, un Plenario piquetero nacional con delegados y delegadas de los movimientos sociales de la Unidad Piquetera (UP) de 24 provincias para discutir la situaci贸n nacional y definir la continuidad de las medidas de lucha. 驴Qu茅 nos pod茅s comentar al respecto?

-Primero, en s铆 mismo, el acontecimiento, porque no es com煤n que haya plenario de delegados consultando a las bases, consultando a los compa帽eros de las provincias, consultando a las compa帽eras y compa帽eros de todo el pa铆s c贸mo ven la situaci贸n. Eso me parece que es tambi茅n para destacar porque no es com煤n, lamentablemente.

Lo hicimos en el Obelisco a prop贸sito, para que lo pudieran ver todos y para que pudieran estar las c谩maras. Tambi茅n para que pudieran estar los compa帽eros porque hay tanta tergiversaci贸n, tanta manipulaci贸n, de que la gente es est煤pida y es llevada de las narices a una movilizaci贸n. Ah铆 pudieron ver c贸mo m谩s de 1.300 delegados debat铆an, deliberaban, se pon铆an de acuerdo, se opon铆an a cosas que dec铆an unos de otros, discut铆an, pero finalmente logramos tener un pronunciamiento importante desde el punto de vista pol铆tico, una caracterizaci贸n de lo que est谩 ocurriendo en el pa铆s.

Un planteo de un plan de lucha que es imprescindible frente al avance de la inflaci贸n, de la ca铆da de los ingresos fijos, del incumplimiento de parte del ministerio de Desarrollo Social con la asistencia a los comedores populares que es escandaloso que desasista a los comedores populares como lo est谩 haciendo y que est茅 aplicando un ajuste hasta en la polenta en la Argentina, esa negativa a abrir los planes sociales en un cuadro donde hay much铆sima gente que necesita una atenci贸n del Estado y producto de una pol铆tica de ajuste el gobierno mira para otro lado y no los asiste.

Entonces votamos un plan de lucha que empieza el jueves, vos ten茅s la primicia porque nos acaban de informar que el ministro no nos va a recibir ma帽ana, mi茅rcoles, cuando hab铆a anunciado que nos iba a recibir la semana pasada. Ahora nos dice que no nos va a recibir. Vamos a sacar un comunicado de repudio ma帽ana a la ma帽ana denunciando que ins贸litamente el gobierno ha suspendido una reuni贸n en vez de sentarse y proponer soluciones a los problemas que hemos planteado cuando la semana pasada hab铆a dicho que iba a hacer una reuni贸n ma帽ana. Hab铆a puesto horario y todo, a las 16:00 y, sin embargo, ha resuelto no realizar la reuni贸n rompiendo todo tipo de di谩logo.

Entonces vamos a ir a la medida fuerte del jueves 16 y a darle una continuidad al Plan de lucha que votamos porque el gobierno sigue sin escuchar el reclamo.

-Chiquito tambi茅n estuvieron reunidos la semana pasada con la CGT y la CTA-A, qu茅 balance鈥 驴Qu茅 sacaron en limpio de esas dos reuniones?

-De la CGT y de la CTA-A que es necesario que intervengan en esta crisis que se est谩 llevando puesto los salarios y las jubilaciones. En la Argentina el salario ahora es de ajuste, es decir, aqu铆 el ajuste se aplica por inflaci贸n y afecta al conjunto de la poblaci贸n trabajadora. Jubilados y trabajadores tenemos salarios en la Argentina por debajo del 铆ndice de la indigencia. No pueden mirar para otro lado. Algunos de los trabajadores que est谩n adheridos a la CGT van a los comedores populares porque no les alcanza el sueldo. Entonces es una medida por el salario鈥

Te dec铆a que fuimos a exigirle a la CGT y a la CTA-A un Plan de lucha porque el salario no puede ser la variable de ajuste en la Argentina y lamentablemente lo est谩 siendo y no hay una posici贸n de la CGT, un planteo de la CGT de medidas para detener esa ca铆da estrepitosa del salario y de la jubilaci贸n.

-驴Qu茅 contestaron, Chiquito? 驴Qu茅 plantearon?

-Ellos quedaron en trasladar el planteo nuestro al Consejo directivo, tambi茅n dec铆an que estaban preocupados por el tema, pero no hubo ninguna respuesta inmediata. Nosotros les presentamos el planteo nuestro que es darle continuidad, hacer un paro y darle continuidad a un plan de lucha que frene el ajuste y que coloque en primer lugar el reclamo del salario. Nadie puede tener un salario por debajo de la l铆nea de pobreza en la Argentina y por eso hay que luchar.

Ellos quedaron en que se lo llevaban al Consejo directivo, bueno, por ahora no ha habido ninguna respuesta, ninguna reacci贸n. Y si no la hay nosotros vamos a empujar por abajo, esto lo discutimos en el plenario, la deliberaci贸n, la necesidad de un plenario de bases, de asambleas en los lugares de trabajo para empujar este paro nacional como ya est谩n haciendo algunos gremios.

Justo es tambi茅n decir que los compa帽eros del SUTNA (neum谩ticos) est谩n luchando por el salario, as铆 tambi茅n los compa帽eros docentes universitarios de CONADU-H y AGD-UBA est谩n tirando, los docentes sanjuaninos, los riojanos, hay un proceso de luchas importantes que est谩n mostrando la necesidad de salir a luchar en conjunto unidos a los trabajadores, reclamar por un salario justo en la Argentina.

-驴Quer茅s agregar algo m谩s?

-No Mario, te agradezco mucho la comunicaci贸n.

-Gracias a vos Chiquito. Un fuerte abrazo.