–

De parte de Acracia May 22, 2023 162 puntos de vista

Recientemente, he tenido oportunidad de disfrutar de nuevo de la emotiva, y espeluznante a veces por los temas tr├ígicos que trata, prosa period├şstica de Eduardo de Guzman: es el caso de su cr├│nica del crimen de Estado de Casas Viejas y de algunos art├şculos sobre la guerra incivil, as├ş como de las transformaciones revolucionarias llevadas a cabo de forma paralela al enfrentamiento con el fascismo.

Desgraciadamente, figuras como Eduardo de Guzm├ín no han tenido a├║n el reconocimiento que se merecen, por doble motivo, por su innegable talento y erudici├│n, pero tambi├ęn por el compromiso con unas ideas revolucionarias que trajeran una sociedad verdaderamente justa y libre. La ignominia ha sido, con seguridad, doble; primero, por la victoria fascista y la consecuente represi├│n, en segundo lugar, por el ninguneo durante la democracia, a pesar de la recuperaci├│n de algunos nombres progresistas, de integrantes de la izquierda m├ís radical. Diremos, aunque no tendr├şa que ser necesaria, que con el t├ęrmino radical aludimos a aquello que acude a la profundidad de los problemas sociales y propone cambios aut├ęnticos en busca de la sociedad deseada, en este caso libertaria. Para nada, el sentido pol├ştico exclusivo que le quieren dar, tantas veces a nivel medi├ítico, tenga fundamento o no, como sin├│nimo de extremista o penosamente intransigente.La ignorancia hist├│rica, mezclada muy probablemente con el analfabetismo pol├ştico, muy h├íbilmente promovidos por nuestra gloriosa transici├│n democr├ítica, ha conducido a que las nuevas, y no tan nuevas, generaciones observen la ya lejana guerra como una mera tragedia entre espa├▒oles sin profundidad alguna en sus causas.

Por supuesto, no se se├▒ala ni se condena a los verdaderos culpables de aquel atentado contra la humanidad, los militares golpistas de naturaleza fascista, y parece querer tirarse por la calle de en medio en busca de una supuesta ┬źreconciliaci├│n┬╗. Es este un t├ęrmino heredado del franquismo, que utilizaba ya mientras manten├şa a├║n pisando con su bota invicta. No se trata de revancha, y ni siquiera de que se pida perd├│n por haber atentado contra los derechos m├ís elementales de las personas; se trata, sencillamente, de reconocimiento de unas personas que lucharon, no solo por la democracia, tambi├ęn por un mundo nuevo, que llevaban en sus corazones, m├ís justo y libre. En este pa├şs, con tan graves problemas de memoria hist├│rica, tal vez el papanatismo y la ignorancia, caldo de cultivo para la falta de conciencia, tengan unas proporciones m├ís elevadas de la habitual. Como uno de los remedios para semejantes males, est├í la recuperaci├│n de la obra de personas como Eduardo Guzm├ín. Sus libros, especialmente su tr├şptico sobre la guerra incivil y la posguerra, La muerte de la esperanza, El a├▒o de la victoria y Nosotros, los asesinos, deber├şa ser lectura obligada en cualquier proceso formativo sobre nuestra historia reciente.

La historia de Guzm├ín es la de una vida que, a pesar de sus tr├ígicas circunstancias, jam├ís claudic├│. Frente a los que vencen con la fuerza manu militari, est├ín aquellos que esgrimen la raz├│n de la pluma y la ├ętica de los hechos. Nacido en 1908, en el seno de una familia a priori conservadora y acomodada, no obstante las circunstancias empujar├şan a Eduardo a ponerse a trabajar siendo a├║n un cr├şo. Muy pronto, dio muestras de talento literario, colaborando en diversos peri├│dicos, para formarse verdaderamente como periodista al conocer a Salvador C├ínovas Cervantes. Este, le incorporar├í a la redacci├│n de La Tierra, un peri├│dico al que se defin├şa como independiente y bastante objetivo al tratar del movimiento anarquista, a finales de 1930. En este medio, en el que adquiri├│ mucho prestigio, conoci├│ a diversas figuras libertarias, lo que con seguridad llev├│ a su ingreso en CNT en febrero de 1931. En enero de 1933, viaj├│ junto a Ram├│n J. Sender a Casas Viejas, para informar de lo que all├ş hab├şa sucedido. La impagable labor de ambos cronistas, sobre aquellos cr├şmenes de Estado perpetrados por la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, empuj├│ a una investigaci├│n profunda y al procesamiento de algunos de los culpables. Merece la pena recordar su trabajo sobre la brutal represi├│n, llevado a cabo en octubre de 1934 en Asturias, por entre otros el general, y futuro dictador, Francisco Franco. Si Guzm├ín ya se hab├şa jugado el tipo en Casas Viejas, vuelve a ocurrir en tierras asturianas al intervenir el ej├ęrcito y resto de fuerzas represivas para impedir que llevar a cabo su labor. La Tierra ser├şa objeto de censura impidiendo la publicaci├│n de los hechos, lo que a la postre supondr├şa su clausura en mayo de 1935.

Guzm├ín trabajar├í, tras el cierre de La Tierra, en La Libertad, al que podemos definir como un peri├│dico republicano progresista. El golpe militar, iniciado el 17 de julio de 1936, pilla a nuestro protagonista en Las Cortes junto a otros periodistas. Ya durante la guerra, escribir├í para Castilla Libre, peri├│dico fundado por Isabelo Romero, secretario del Regional Centro de CNT. En la redacci├│n de este medio, conocer├í a la enfermera Carmen Bueno, que se convertir├í en su esposa en 1953. Durante el conflicto, tambi├ęn trabajar├í para CNT y Frente libertario, dirigidos por Garc├şa Pradas, con el que tendr├í un desencuentro tiempo despu├ęs. Merece la pena destacar la obra de Guzm├ín de 1938, Madrid rojo y negro. Milicias confederales, escrito con una prosa espectacular dirigida a levantar los ├ínimos de los combatientes. Tras la derrota y la represi├│n, su libro El a├▒o de la victoria recoger├í sus tr├ígicas vivencias en los campos de concentraci├│n franquistas. En Nosotros, los asesinos, relatar├í el r├ípido juicio que sufri├│, junto a Miguel Hern├índez y tantos otros, en el que m├ís de la mitad de los procesados ser├şan condenados a muerte. Las ├║nicas acusaciones contra Guzm├ín, por las que fue condenado a la pena m├íxima, aunque finalmente conmutada por a├▒os de c├írcel, fueron sus art├şculos en la prensa libertaria. Tambi├ęn, fue inhabilitado para ejercer la que era su profesi├│n, el periodismo. La represi├│n, y el posterior control de su vida, no le impidieron seguir militando en la clandestinidad en el movimiento anarquista.

Al no poder trabajar como periodista, Guzm├ín se dedic├│ a labores de traducci├│n. Muy pronto, con varios y pintorescos seud├│nimos empez├│ a escribir en novelas populares de g├ęnero, principalmente policiacas y del Oeste. Hab├şan nacido autores como Edward Goodman, Eddy Thorny, Richard Jackson, Anthony Lancaster o Charles G. Brown, nombres tras los que se encontraba el propio Eduardo de Guzm├ín. Sus obras, de car├ícter popular, en las que los protagonistas ten├şan un indudable talante libertario, y los malvados sol├şan ser representantes de la autoridad, son innumerables durante los a├▒os del franquismo. Merece la pena mencionar, en nuestro prol├şfico autor, varios guiones cinematogr├íficos en diversas comedias y westerns. No obstante, la labor por la que Guzm├ín merece un lugar en la historia es en el g├ęnero del ensayo y por sus obras period├şsticas. A pesar de la censura, logra publicar en 1967, en editorial Tesoro, Espa├▒a entre las dictaduras y la democracia. Colabora tambi├ęn en diversos medios de M├ęxico y en la agencia Amex de ese mismo pa├şs. Sin embargo, es en los a├▒os 70 donde lleva a cabo su obra de mayor envergadura y proyecci├│n, como Aurora de sangre, que recog├şa la tr├ígica historia de Hildegart Rodr├şguez. Como es sabido, dicho libro se convertir├í en pel├şcula en 1977, dirigida por el gran Fernando Fern├ín G├│mez. De esta d├ęcada, es la trilog├şa anteriormente mencionada y tambi├ęn La rep├║blica fue as├ş, libro en el que no deja de recoger aspectos muy cr├şticos como el cap├ştulo dedicado a la masacre de Casas Viejas. No es hasta principios de 1978 que Eduardo de Guzm├ín logra por fin la amnist├şa, que le permite inscribirse en el Registro Oficial de Periodistas. Casi cuatro d├ęcadas de ignominia. Hasta su fallecimiento en 1991, Guzm├ín se mantendr├í igualmente activo recibiendo alg├║n reconocimiento. Merece la pena destacar su participaci├│n en la Fundaci├│n de Estudios Libertarios Salvador Segu├ş. Para la historia, y la memoria, el legado de su obra escrita.

Capi Vidal

Tesis doctoral ┬źEduardo de Guzm├ín (1908-1991). Vida y literatura┬╗, de Noelia Le├│n Rubio