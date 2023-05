–

EDUARDO ESCOT BOCANEGRA A LOS OCHO





EDUARDO ESCOT BOCANEGRA A LOS OCHO

AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

En la pasada madrugada del 23 de mayo

2015 fallecía por parada cardiaco-respiratoria en su domicilio de

Rosny-sous-Bois, Francia, Eduardo Escot Bocanegra. Tenía 95 años de edad y era

uno de los últimos republicanos andaluces y españoles que fueron deportados al

campo de Mauthausen. Su muerte supone una enorme pérdida porque nos avisa de la

definitiva extinción de los testigos presenciales del horror concentracionario

nazi. Y siempre quedará la pregunta sobre si la sociedad y las instituciones

estatales han reconocido lo suficiente a estas víctimas.

Eduardo Escot nació en 1919 en Olvera,

en la sierra de Cádiz, en el seno de una familia jornalera “muy pobre y

analfabeta”. Sin embargo, esta circunstancia, por otra parte muy extendida

entre la población campesina olvereña, excluida de los servicios culturales más

básicos, no impide que desde niño, Eduardo, muestre una gran sensibilidad por

el estudio:

“Yo empezaba a aprender el oficio de

zapatero, pero siempre con una afición terrible por estudiar mucho. Daba clases

con un institutor muy interesante que se llamaba Don José Sepúlveda, este

hombre daba clases de noche y este hombre fue fusilado el mismo día que

entraban las tropas de Franco en Olvera, el mismo día fue fusilado cerca de su

casa. Y el otro institutor que tuve, también fue fusilado. Así que de los dos

maestros que yo he tenido en la escuela los dos han sido fusilados”

El otro maestro a quien se refiere es

Antonio Juarino, y como el anterior, ambos de Izquierda Republicana. Este hecho

no fue una particularidad local, pues conforme se iba extendiendo la

sublevación militar, los maestros fueron uno de los principales colectivos

destinatarios de la represión. El derecho a la cultura, a la formación humana e

intelectual, había sido una de las reivindicaciones máximas de las

organizaciones progresistas y revolucionarias que con tanta fuerza habían

penetrado en las comarcas gaditanas desde finales del siglo XIX. La

transformación social deseada empezaba por uno mismo. En este sentido, la

instrucción era la herramienta más eficaz para combatir la miseria que atrapaba

a buena parte de la población andaluza. Eduardo Escot responde a ese perfil de

personas autodidactas y comprometidas socialmente desde muy jóvenes que tan

hermosamente detalla Juan Díaz del Moral, entre otros, en su impagable obra

Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Personas con un enorme

sentido de la dignidad humana, que surgieron en muchos pueblos andaluces bajo

las influencias del ideario libertario.

Yo leí ya en mi pueblo a Víctor Hugo

con 15, 16 años… Y con esa edad, por las noches en la casa, en el comedor de la

casa de mis padres, yo leía los periódicos y había por lo menos 15 personas

para escuchar.”

UN MITIN DE ÁNGEL PESTAÑA

Eduardo adquiere muy pronto conciencia

social. Le parecía intolerable el sufrimiento y las penurias de su entorno

familiar y no las asumía como consustanciales a la condición humana: “Olvera

era un pueblo lleno de miseria donde solo podías comer de prestado. Yo me

rebelé contra la miseria degradante que había en el pueblo. El ideal vino

después. A mi me echaron del taller de zapatería donde aprendía a trabajar por

revolucionario”. Bajo estas circunstancias, ingresa en la CNT en la primavera

de 1936. En aquellos meses tuvo la oportunidad de conocer a un destacado líder

anarcosindicalista por el que sentirá una honda admiración: Ángel Pestaña,

histórico cenetista y fundador del Partido Sindicalista. Lo vio en dos

ocasiones: una, en una conferencia en Olvera con motivo de la campaña electoral

del Frente Popular en febrero de 1936. Y otra, en Sevilla, meses después, en un

mítin en la plaza de toros con destacados dirigentes anarcosindicalistas. A

pesar de su juventud, forma parte del comité de defensa local que se conforma

el mismo día que los militares se sublevan contra el gobierno de la República.

La Guardia Civil de Olvera se alinea con los golpistas y se enfrenta a los

defensores de la legalidad republicana:

“Yo tenía dieciséis años y medio

cuando empezó el movimiento, pero a pesar de ello, de los dieciséis años y

medio, formé parte, el 17 de julio,

cuando estalló todo ya, del comité de defensa del pueblo. Estaba en la reunión

con el alcalde de Olvera, José María Sánchez Reviriego, alcalde republicano,

para decidir qué es lo que había que hacer contra el movimiento, y mientras

estábamos reunidos, el jefe de la Guardia Civil telefoneó diciéndole al

alcalde: mire usted, yo voy a sacar a las tropas por medidas de seguridad a los

sitios estratégicos. Y él nos miraba con el teléfono puesto: No, no… que no

salgan las tropas, yo no quiero las tropas. A pesar de que el alcalde dijo eso,

salieron pegando tiros al aire.

Hubo unos tiroteos, tres muertos de

nuestra parte; en la Guardia Civil parece que hubo uno o dos heridos, eso no

puedo saberlo. Hubo dos muertos que cayeron al lado mío y yo me escape de los

tiros, yo me escapé, de los tiros yo me escapé…

Nosotros nos defendimos en los barrios

obreros unos cuantos días pero luego nos tuvimos que marchar… Estuve escondido

unos siete días en las montañas cercanas, en un ranchito, con un amigo

socialista de Olvera hasta que nos fuimos a Ronda”.

UNA SIERRA EN MANOS DE LA GUARDIA

CIVIL

La situación en la Sierra de Cádiz fue

muy inestable, puesto que la mayoría de sus localidades fueron controladas por

la Guardia Civil afecta a la sublevación militar. Sin embargo, una columna

republicana procedente de Ronda ejerció cierta presión sobre estos núcleos,

llegando a ocupar Olvera durante unas horas el día 27 de julio, causando once

bajas entre los sublevados. Un día después, la columna rebelde de Gómez

Zamalloa entra en el pueblo. Se da inicio a un período de terror que se

prolongaría durante algunos años dejando como saldo noventa y cinco víctimas

mortales, documentadas hasta ahora, entre los republicanos.

En Ronda, Eduardo Escot, se incorpora

a la columna “Ascaso”, liderada por el cenetista sevillano Manuel Mora Torres,

para combatir por diversas zonas de la serranía. De allí se traslada a Málaga y

es testigo de la famosa “Desbandá” que llevó a decenas de miles de personas por

la carretera hacia Almería mientras eran bombardeados por tierra, mar y aire

por los sublevados y sus aliados italianos y alemanes. Ingresa en los batallones

regulares con el grado de teniente de transmisiones en el 598 batallón que

comanda su amigo Manuel Mora Torres. En Madrid estudia unos meses en la Escuela

Militar en el Palacio Real. Se incorpora al frente del Jarama y después a la

carretera de Extremadura. Los frentes de Aragón y Cataluña serán sus últimos

escenarios de batalla. En febrero de 1939 cruza la frontera francesa camino del

exilio en compañía de una gruesa columna de hombres y mujeres desmoralizados:

“El recibimiento al entrar en Francia fue catastrófico”.

DESTINO MAUTHAUSEN

El campo de concentración de Barcarès

es su destino durante unos meses hasta que es obligado a alistarse en las

Compañías de Trabajadores Extranjeros. Con la invasión alemana de Francia en

mayo de 1940, la compañía de Eduardo es apresada muy pronto en la ciudad de

Belfort. Tras varios meses como prisionero de guerra en el Stalag XI-D cerca de

Hamburgo, se produce la deportación a Mauthausen, el llamado campo de los

españoles en Austria, el 27 de enero de 1941 donde se le adjudica el número de

matrícula 5.151 que llevará cosido en el traje rayado que aún conserva. Eduardo

trabaja por unos meses en las célebres canteras del campo central de

Mauthausen, escenario de las más crueles torturas y vejaciones que los SS

infligían a miles de deportados convertidos en esclavos y en verdaderas

piltrafas humanas que, en una buena proporción, tenían como último destino los

hornos crematorios.

En el verano de 1941 Eduardo es

trasladado a Bretstein, donde se construye un pequeño campo conformado

exclusivamente por españoles. Localizado en un valle montañoso en la Estiria

austriaca, lejos del campo central, Eduardo Escot y más de doscientos

republicanos trabajarán, en unas condiciones terribles por las bajas

temperaturas y la falta de alimentos, en la construcción de una carretera

alpina. Un año después es destinado definitivamente al subcampo de Steyr donde

se dedica a la fabricación de automóviles para el III Reich. Su estado físico

se había deteriorado considerablemente a la par de la inmensa mayoría de

deportados para pesar tan solo 35 kilos en el momento en que entran las tropas

norteamericanas en Steyr el 5 de mayo de 1945.

UN RECONOCIMIENTO TARDÍO

Eduardo rehizo su vida en el exilio

francés, en la ciudad de Rosny sous Bois, cerca de París donde fue acogido

junto a 18 deportados españoles. En París conoció a su mujer, Aimée, con la que

tiene dos hijos. Se dedicó, en un principio, a su oficio de zapatero para

terminar trabajando en una empresa dedicada a la publicidad. Durante unos años

siguió vinculado a la CNT en el exilio desempeñando algunas responsabilidades.

Perteneció a la Federación Española de Deportados e Internados Políticos

mientras tuvo actividad. Ha viajado en tres ocasiones a Mauthausen y ha sido

uno de los impulsores del Memorial existente hoy día en la localidad de

Bretstein, en la Estiria austriaca, donde se ubicó un comando de triste y

sentido recuerdo para los republicanos andaluces y españoles.

En marzo de 2007, por iniciativa de

entidades memorialistas, el Ayuntamiento de Olvera le tributa un emotivo

homenaje junto a los otros dos olvereños, Cristóbal Raya y Pablo Barrera,

muertos en el campo de Mauthausen. Se descubre una placa con sus nombres en el

Centro Cultural La Cilla con la presencia de Eduardo y de los familiares de los

deportados y amigos y vecinos. El 19 de marzo del mismo año, la Diputación

Provincial de Cádiz distinguió a Eduardo Escot con la Placa de Oro por su

defensa de los Derechos Humanos.

Con la muerte de Eduardo Escot se va

extinguiendo una generación única en la historia contemporánea que rerpresenta

muy bien el arraigo y pujanza del ideal y la cultura libertaria en Andalucía.

En su biografía se condensan todo los grandes dramas del siglo XX: miseria,

emigración, represión, guerra, exilio, deportación, trabajos forzosos,

genocidio… a la vez que se personifican los grandes ideales de justicia,

igualdad y libertad. Eduardo Escot siempre estuvo dispuesto a prestar su voz

para hacer realidad la declaración llamada “Juramento de los Supervivientes” de

Mauthausen en la que se apela a no olvidar a las víctimas y al deber de

recordar. Su testimonio permanecerá como voz de alerta para no repetir los

graves errores del pasado que siempre parecen acechar a la humanidad, en el

documental sobre los andaluces en los campos nazis Memoria de las cenizas:

https://vimeo.com/68386604 . De ahí la vigencia del legado: ¡Nunca más!

Descanse en Paz.

(*) Ángel del Río Sánchez es delegado

en Andalucía de la Amical de Mauthausen.

Fuente: http://www.andalucesdiario.es/politica/fallece-el-libertario-andaluz-eduardo-escot-deportado-en-mauthausen/