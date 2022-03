Entrevista a Eduardo Lucita de Economistas de Izquierda (EDI)

Hay que rechazar la invasi贸n aunque la OTAN y EE UU sean responsables

Mario Hernandez

MH: Quer铆amos conocer tu an谩lisis sobre lo que est谩 ocurriendo en Ucrania.

EL: Tengo claro que se trata de una invasi贸n a un pa铆s soberano y que eso hay que rechazarlo. Junto con esto plantear la paz y la desmilitarizaci贸n. Hasta ahora ten铆a la idea que Rusia, bajo el mando de Putin, ten铆a una actitud defensiva. Si uno mira los Acuerdos de Par铆s de 1990 cuando Rusia se desmembraba y estaba totalmente desprotegida, lo que se llama la Carta de Par铆s, donde hay una serie de acuerdos y Gorbachov, en representaci贸n de una Rusia en malas condiciones, acuerda y concede la reunificaci贸n de Alemania a cambio de que Occidente no avanzara una pulgada sobre el Este.

En 1994, cumpliendo esos acuerdos, Rusia desmantela toda la infraestructura de ojivas nucleares que ten铆a instaladas en Ucrania. Veinte a帽os despu茅s han avanzado hacia el Este m谩s de una pulgada. Hay 14 pa铆ses m谩s en la OTAN apuntando a Rusia. Da la sensaci贸n de que Putin dijo hasta ac谩 llegaron.

Yo pensaba que el despliegue de tropas rusas ten铆a que ver con una actitud claramente defensiva y que a lo sumo avanzar铆an en la zona del Donbass, incursionando en las nuevas rep煤blicas que ha reconocido Rusia y nada m谩s, pero esto de bombardear Kiev y las principales ciudades es otra historia.

La situaci贸n se ha enturbiado much铆simo. Alemania y Francia no quer铆an la guerra, y siguen sin quererla, sin embargo, la actitud de Putin ha unificado a toda la OTAN.

Por otro lado, le ha dado un lugar a Biden que no ten铆a. Putin demostr贸 ser un estratega cuando avanz贸 en toda la estrategia defensiva en el momento que EE UU est谩 m谩s d茅bil que nunca, en una crisis hist贸rica, provocada tanto por la salida de Afganist谩n como perdiendo la batalla con China y la situaci贸n interna con el trumpismo despu茅s del 6/1/2021.

MH: La toma del Capitolio.

EL: Ahora me da la sensaci贸n que a Putin se le solt贸 la cadena y fue mucho m谩s all谩 con lo cual no solo nucle贸 a todo Occidente, solo basta ver las medidas con el deporte, Rusia est谩 aislada de todos lados.

Rusia puede ganar la guerra porque la OTAN no va a intervenir, no quiere una III Guerra Mundial, pero va a quedar muy debilitada y si la resistencia ucraniana se extiende mucho no s茅 si la econom铆a rusa se sostiene.

Fijate que Turqu铆a est谩 golpeando la puerta y diciendo 鈥榥o le compren m谩s gas a Rusia, yo les vendo鈥. Es cierto que el gas ruso es muy barato porque el costo de producci贸n en Rusia es equivalente al de las monarqu铆as 谩rabes. Pero Alemania no va a seguir tolerando esta situaci贸n, ha mandado armas a Ucrania, cosa que no iba a hacer. Suiza que es tradicionalmente neutral en esta ocasi贸n no lo es.

Rusia est谩 poniendo en frente demasiados enemigos todos juntos. Adem谩s, de la situaci贸n con China. El d铆a de la inauguraci贸n de los JJ OO en Beijing, Xi Jinping y Putin anunciaron un acuerdo estrat茅gico de largo alcance, ilimitado, sin zonas prohibidas, y remataron diciendo que era superior a cualquier acuerdo que hubiera existido durante la Guerra Fr铆a. Quince d铆as despu茅s Rusia invade Ucrania. 驴Le inform贸 a China? Parece dif铆cil que haciendo una alianza estrat茅gica no lo haga, pero China queda en muy mala situaci贸n porque no tiene ning煤n inter茅s en la guerra sino en expandir la Ruta de la Seda, comerciar con todo el mundo, imponer su condici贸n de gran productor mundial, de gran capacidad de financiamiento, es decir, avanzar en un soft power, no con el poder duro de la guerra.

Esto va creciendo cada d铆a, las informaciones dicen que la resistencia es mayor. No s茅 si ser谩 cierto, pero por algo los rusos hasta ahora no lograron capturar Kiev. Lo que est谩 claro es que hab铆a una cantidad de movimientos en el tablero mundial que indicaban que las relaciones de poder y los acuerdos estrat茅gicos formalizados en la post Guerra Fr铆a estallaron por todos lados y est谩 en reconfiguraci贸n un nuevo orden internacional que hay que ver c贸mo termina porque depende, entre otras cosas, de esta guerra.

Pero insisto, rechazo la invasi贸n, la OTAN y EE UU son responsables, hay que luchar por la paz y la desmilitarizaci贸n.