–

De parte de Paco Salud May 29, 2021 9 puntos de vista





Eduardo Pons Prades

– militante anarcosindicalista e

historiador de movimientos sociales

(en la foto participando en las

Jornadas Culturales de Puerto Real)

El 28 de mayo de 2007 muere en

Barcelona (España) el militante anarcosindicalista e historiador de los

movimientos sociales Eduardo Pons Prades, también conocido como floreada

Barsino. Había nacido el 19 de diciembre de 1920 en el barrio del Raval de Barcelona

(Cataluña). Su padre fue un ebanista de Alboraia (Horta Nord, Valencia),

militante del Partido Federal y fundador del Sindicato Único de la Madera, que

había emigrado en el Principado. Una vez conocida por parte de la burguesía

catalana la condición sindicalista de su padre, este perdió el taller de

ebanistería debido a la recesión de contratos y pasó a encargarse de la

biblioteca de la Casa de Valencia en Barcelona, ​​donde simpatizó con Vicente

Claver, conocido republicano federal e impulsor del «Día del Libro» en la

festividad de Sant Jordi. Su madre, Gloria Prades Núñez, de Almà ssera (Horta

Nord, Valencia), durante los años de la II República española militará en el

Partido Sindicalista y trabajará como telefonista en el Palau de la Generalitat

gracias a la amistad que mantenía con Martín Barrera, consejero de esta

institución, que conoció en la cárcel Modelo de Barcelona en 1925.

Eduard Pons fue el mayor de tres

hermanos varones. Cuando tenía cinco años entró como alumno de la Escuela

Racionalista Fraterno y luego en la Escuela Racionalista Labor, dirigida por

Germinal Puig Elías siguiendo los principios pedagógicos de Francisco Ferrer

Guardia y ligada al Sindicato Metalúrgico de la Confederación Nacional del

Trabajo (CNT) de Barcelona. En estos años también asistió a las conferencias

que se realizaban al «Asiático». Su vocación era la enseñanza y para tal fin, a

partir de 1932, empezó a estudiar en la Escuela del Trabajo de la Escuela

Industrial de Barcelona,​​pero el estallido de la Guerra Civil truncó sus

expectativas. En marzo de 1936 su padre se suicidó y, en cierto modo, su tío,

militante de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), que llevó a hombros el

féretro de Buenaventura Durruti por Barcelona en noviembre de ese año, lo

sustituyó. 1937 se afilió a la CNT y participó activamente en el proceso

colectivizador desde el Consejo Económico de la Madera Socializada y en la

socialización de locales, como la iglesia de la Santa Madrona de Pueblo Seco.

El 20 de agosto de 1937 se alistó voluntario en el Ejército republicano

falsificando la edad y, después de hacer un curso en la Escuela de Capacitación

del Escorial, consiguió el título de sargento instructor de ametralladoras, que

recogió de manos del poeta Miguel Hernández, entonces comisario político de la

46 División.

El 17 de marzo de 1938 fue herido en la

defensa de Barcelona durante un bombardeo fascista. Una vez recuperado de las

graves heridas, ingresó en la llamada «Quinta del Biberón», donde conoció Juan

Llarch. Con sólo 17 años combatió en las batallas de Madrid, de Guadarrama, de

Brunete, del Segre y del Ebro encuadrado en la 105 Brigada Mixta. En estos años

estaba afiliado en el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña. Con la caída de la

República, participa en la posterior evacuación de heridos desde los hospitales

barceloneses hasta la frontera francesa de Port Bou – entre el 15 de diciembre

de 1938 y el 10 de febrero de 1939 consiguieron sacar de la Península 10.300

heridos. En 1939, exiliado en Francia, fue ingresado herido al hospital de Carcasona.

Posteriormente, después de trabajar una temporada guardando cerdos en Bloumac,

hizo contacto con el maquis y el Ejército francés durante la II Guerra Mundial,

combatiendo desde noviembre de 1939 contra las tropas alemanas en el sector

entre Bélgica y Luxemburgo. Durante el invierno de 1940 y 1941 colaboró ​​en el

Grupo Solidaridad Española. Tras la derrota del Ejército francés, 1942 conoció

Manuel Huet Piera, y con éste y el grupo de evasión de Francisco Ponzán Vidal

ayudó a salvar las vidas de judíos y de aliados caídos en territorio francés.

En agosto de 1944 comandó un

destacamento guerrillero por la zona del río Ariège. Ya integra en las filas de

los generales Leclerc y De Gaulle, intervino en la liberación de la zona del

río Aude. Al terminar la guerra, se instaló en Occitania, desde donde realizó

dos viajes (octubre de 1944 y diciembre de 1945) en la Península por encargo

del Partido Sindicalista. En un viaje posterior, cuando se disponía a regresar

a Francia con un guía del grupo de Quico Sabaté, fue detenido, el 5 de enero de

1946, por una patrulla militar en Puigcerdà , pero pudo huir tres semanas

después gracias a un soborno al coronel que instruía el caso en Girona y desde

Valencia, donde tenía familiares, pudo retornar de nuevo a Carcasona. 1962 pudo

regresar a Cataluña gracias a la amnistía concedida por Franco con motivo de la

coronación del Papa Juan XXIII. En marzo de 1966 se instaló en Ginebra y luego

en Perpiñán, pero en 1970 volvió definitivamente a Cataluña, trabajando en la

editorial Ariel. En Barcelona continuó su tarea de periodista, de escritor y de

historiador que ya había comenzado en Francia. Participó en la fundación de la

editorial Alfaguara y fue el administrador de la revista Cuadernos. En estos

años se afilió al Sindicato de Periodistas de Cataluña.

Colaboró ​​en numerosas publicaciones

periódicas, como Papeles de Son Armadans, Historia y Vida, El Correo Catalán,

Historia 16, Nueva Historia, El Periódico, Diario de Barcelona, ​​El Correo de

Andalucía, Insula, Letras, Índice de Artes, Cenit, El Día de Granada, Diario

16, TeleExpress, España Libre, La Hora de Mañana, Ínsula, Tiempo de Historia,

etc. Entre su innumerable obra podemos destacar La venganza (1966), Los que sí

hicimos la guerra (1973), Un soldado de la República (1974), Republicanos

españoles en la Segunda Guerra Mundial (1975 y 2003), Españoles en los maquis

franceses : verano de 1944 (1976), Los derrotados y el exilio (1977),

Guerrillas españolas (1936-1960) (1978), Los cerdos del comandante. Españoles

en los campos de exterminio nazis (1978, con Mariano Costante), Años de muerte

y esperanza (1979), ¡Destruir la columna alemana! (1982), El mensaje de Otros

mundos. Siete horas a bordo de una nave espacial extraterrestre (1982), Crónica

negra de la Transición española (1.976-1.985) (1987), Los vencidos y el exilio

(1989), Morir por la libertad. Españoles en los campos de exterminio nazis

(1995), Las guerras de los niños Republicanos (1936-1945) (1997), Los senderos

de la libertad (Europa 1940-1944) (2002), Los niños Republicanos en la guerra

de España ( 2004), El holocausto de los Republicanos españoles. Vida y muerte

en los campos de exterminio alemanes (1940-1945) (2005), Realidades de la

Guerra Civil. Mitos no, ¡Hechos! (2005), etc. También participó en documentales

como guionista-docuementalista – Silencio roto (2000), de Montxo Armendáriz – o

como protagonista, como La guerrilla de la memoria (2001), de Javier Corcuera.

En 2004 recibió un homenaje de la

Universidad de Barcelona,​​por sus importantes estudios sobre la guerrilla

antifranquista y los republicanos españoles en la II Guerra Mundial. Eduard

Pons Prades murió el 28 de mayo de 2007 en el Hospital de la Santa Cruz y San

Pablo de Barcelona (Cataluña), sin poder ver publicó el último libro que había

redactado sobre aspectos políticos de la vida de Picasso. Estaba casado con la

escritora e historiadora Antonina Rodrigo García.