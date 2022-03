–

De parte de Valladolor March 21, 2022 64 puntos de vista

El pasado viernes se celebr贸 una reuni贸n entre la Junta de Castilla y Le贸n y los padres de Fabio (menor con necesidades educativas especiales de Tordesillas) que reclaman la existencia de una enfermera en el C.P. Pedro I de la citada localidad en cumplimiento del compromiso adquirido por la propia Junta hace ya 6 a帽os. Al d铆a siguiente, s谩bado 19, una gran cantidad de manifestantes reclamaban en Valladolid la gratuidad real de la escuela de 0 a 3 a帽os, asunto en el que la Junta, de nuevo, ha optado por favorecer a la educaci贸n privada en detrimento de la p煤blica.

UNA ENFERMERA POR CENTRO

La Junta no da su brazo a torcer. Sigue incumpliendo su compromiso

adquirido hace 6 a帽os en las Cortes, por acuerdo de todos los grupos,

incluido el PP, de “establecer un servicio de enfermer铆a itinerante en

cada municipio donde existan aulas sustitutivas de educaci贸n especial y

haya alumnos que necesiten este apoyo”. Despu茅s de semanas sin

respuesta por parte de la Junta, finalmente el Gobierno de la comunidad

fijaba un encuentro para escuchar a estos padres, encuentro que

se realizada el viernes 18 y terminaba sin buenas noticias para las familias.

La 煤nica opci贸n que les dan desde

la Inspecci贸n educativa a la familia, que ha alzado la voz ante la falta

de recursos personales en este colegio del medio rural, es trasladar a

Fabio a la ciudad, a Valladolid capital, en ning煤n caso dotar al centro rural de

los medios personales a los que se comprometieron hace 6 a帽os en las

Cortes. Las dos inspectoras que han acudido a la reuni贸n con los padres

de este ni帽o les ofrecen a sus padres hacerle un nuevo informe

psicopedag贸gico y trasladarle a un centro de educaci贸n especial de

Valladolid capital pero en ning煤n caso que el centro cuente con una

enfermera escolar para atenderle a 茅l y al resto de alumnos con

necesidades educativas especiales, que es la promesa que se adopt贸 hace

seis a帽os. Adem谩s, no se comprometen ni siquiera a cubrir o encargarse

del transporte diario que supone trasladarle a la capital. Es algo que

estudiar谩n pero que no pueden a煤n confirmar. Elisa que es la madre de

Fabio lamenta que una vez m谩s el medio rural quede olvidado.

La

madre de Fabio tambi茅n les ha recordado que con esta propuesta que hacen

incumplen el compromiso que el PP adquiri贸 hace 6 a帽os de “establecer

un servicio de enfermer铆a itinerante en cada municipio donde existan

aulas sustitutivas de educaci贸n especial y ni帽os que necesiten este

apoyo”. Esta

madre estudiar谩 la propuesta que se le da pero considera lamentable que

la Junta no vaya a cumplir su palabra y opte por la v铆a m谩s r谩pida, que

es trasladar al alumno cuyos padres se han quejado a la ciudad, en vez

de reforzar el medio rural, como se comprometieron.

El caso de Fabio es sintom谩tico del proceder de la Junta: no solo abandona el medio rural, abandona la escuela p煤blica e incumple permanentemente su palabra. El puesto de enfermera educativa es imprescindible en casos como el que estamos tratando, pero no solo. Desde el colegio de enfermer铆a y desde otras organizaciones se viene reclamando la necesidad de crear el puesto permanente de enfermera en los centros educativos. La junta no solo no extiende esta medida a todos los centros como ser铆a deseable, sino que se desentiende incluso de los casos m谩s graves como el que venimos denunciando.

Los padres, y todos los que estamos preocupados por la educaci贸n, EXIGIMOS:

– una enfermera de centro para el CP Pedro I de Tordesillas,

– atenci贸n real y completa a los alumnos con necesidades educativas especiales

– y, ante la soluci贸n planteada, el transporte pagado por la propia Junta de todos los casos que no puedan ser atendidos en sus centros.

LA EDUCACI脫N DE 0-3 A脩OS DEBE SER P脷BLICA



Este s谩bado, la Marcha por la Escuela

P煤blica expres贸 la “indignaci贸n” de la comunidad educativa y las

familias con las administraciones p煤blicas por derivar fondos a los

centros privados. En concreto, rechazaron el “mazazo” dado en el

despliegue de la etapa de dos a tres a帽os, que ser谩 gratuita, y que

seg煤n denunciaron no apuesta en exclusiva por la red p煤blica.

La

protesta, convocada la Plataforma por la Escuela P煤blica Laica y

Gratuita de Castilla y Le贸n y el Foro por la Educaci贸n, parti贸 de la

plaza del Milenio de Valladolid para concluir antes de las 14 horas ante

la sede de la Consejer铆a de Educaci贸n. La portavoz del

movimiento, Soledad Alegr铆a, denunci贸 en declaraciones a Ical que las

administraciones no apuesten por generar una estructura en los centros

p煤blicos para la etapa infantil de dos a tres a帽os y se destinen fondos

p煤blicos a las escuelas privadas. Esto, indic贸, har谩 que el alumnado que

se matricule en ellos no cambie, posteriormente, de colegio para cursar

sus estudios.

“En todo caso estamos en contra de que

nuevamente se desv铆e dinero p煤blico a entidades privadas con la excusa

de que ya hay infraestructuras dedicadas a las ense帽anzas del primer

ciclo de educaci贸n infantil, porque la Junta de CyL puede partir de los

Centros de Educaci贸n Infantil (de 0 a 3 a帽os) dependientes de las

diferentes administraciones y de los espacios y de las aulas disponibles

en los diferentes Centros P煤blicos de Infantil (de 3 a 6 a帽os) y de

Primaria, con las necesarias modificaciones. Seg煤n

los datos estad铆sticos disponibles, en Castilla y Le贸n nacieron 13.634

ni帽os y ni帽as en 2020 que deber铆an de poder acceder a una 鈥減laza

gratuita鈥 en una escuela de educaci贸n infantil en el curso 2022/23. Las

plazas disponibles actualmente en las 30 escuelas infantiles titularidad

de la Junta de Castilla y Le贸n para el ciclo 0-3 son 2321 plazas en 156

unidades. A estas debemos sumar las plazas que los Ayuntamientos han puesto en marcha y que en muchos casos est谩n externalizadas. En total en Castilla y Le贸n hay 414 escuelas infantiles municipales“. (Comunicado de STECYL).

La comunidad educativa se encuentra en vilo con todas estas medidas y la posibilidad real de un cambio en la consejer铆a de educaci贸n tras los pactos de gobierno. Pero m谩s all谩 de quien se quede con la cartera, vemos d铆a a d铆a que la pol铆tica educativa del PP fomenta los centros privados (numeros铆simos en nuestra comunidad) y deriva hacia medios privados cada nueva necesidad del entorno educativo: deriva el mantenimiento, deriva los ordenadores y la inform谩tica, la limpieza y la compra de materiales, la educaci贸n de 0 a 3 a帽os… este es el modelo de gesti贸n de lo p煤blico del PP, que la extrema derecha viene a apuntalar: un sistema p煤blico que permanentemente queda restringido en su 谩mbito de actuaci贸n, que ve como sus recursos se derivan hacia la empresa privada y que poco a poco se torna en un servicio p煤blico de asistencia m铆nima, completamente depauperado.

__________________

Ver m谩s informaci贸n:

SOBRE LA SITUACI脫N DE LA EDUCACI脫N ESPECIAL EN EL MEDIO RURAL: http://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2022/03/sobre-la-situacion-de-la-educacion.html

https://cadenaser.com/2022/03/18/la-junta-ofrece-a-los-padres-de-fabio-su-traslado-a-la-ciudad-en-vez-de-dotar-de-enfermera-escolar-al-colegio-rural/

CONTRA LA POL脥TICA DE LA JUNTA EN LA EDUCACI脫N DE 0 A 3 A脩OS:

https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z56D28BDC-DC98-E0FD-FB9DD10435311845/202203/Manifestacion-en-Valladolid-a-favor-de-la-escuela-publica

https://stecyl.net/comunicado-sobre-la-implantacion-de-las-eeii-de-0-3-anos/