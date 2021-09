–

Am铆lcar Lopes da Costa Cabral naci贸 el 12 de septiembre de 1924 en Bafat谩, Guinea-Bissau, una de las colonias africanas de Portugal. El 20 de enero de 1973 鈥揾ace 48 a帽os鈥, Cabral fue asesinado por fascistas portugueses, apenas unos meses antes de que el movimiento de liberaci贸n nacional, en el que Cabral desempe帽aba un papel central, conquistara la independencia de Guinea-Bissau.

Cabral y los dem谩s l铆deres del movimiento entend铆an que estaban participando en una lucha anticolonial m谩s amplia y una guerra de clases mundial, y que por tanto sus enemigos inmediatos no solo eran los gobiernos coloniales de cada pa铆s en concreto, sino el colonialismo portugu茅s en general. Durante 500 a帽os, el colonialismo portugu茅s se construy贸 sobre el comercio de esclavos y el saqueo sistem谩tico de sus colonias africanas: Mozambique, Guinea-Bissau, Santo Tom茅 y Pr铆ncipe, Angola y Cabo Verde.

A pesar de que en aquella 茅poca todo el mundo estuviera m谩s pendiente de la guerra de Vietnam, el dinamismo inspirador de la campa帽a impulsada en Guinea-Bissau 鈥搄unto con la personalidad de Cabral鈥 capt贸 la atenci贸n internacional. En la introducci贸n a una recopilaci贸n temprana de los escritos y discursos de Cabral, Basil Davidson describe a Cabral como alguien que expres贸 un inter茅s genuino y 鈥渄uradero por todas las personas y todas las cosas que se cruzaban en su camino鈥.

En virtud de su papel como l铆der de un movimiento de liberaci贸n nacional durante unos quince a帽os, Cabral lleg贸 a ser un te贸rico muy influyente de la descolonizaci贸n y la reafricanizaci贸n no determinista, aplicada creativamente. El educador cr铆tico de fama mundial Paulo Freire, en una presentaci贸n en 1985 de sus experiencias en la Guinea-Bissau liberada como una especie de consultor militante, concluy贸 que Cabral, junto con el Ch茅 Guevara, representan 鈥渄os de las m谩ximas expresiones del siglo XX鈥. Freire califica a Cabral de 鈥渦n excelente marxista que emprendi贸 una lectura africana de Marx鈥. Cabral, en opini贸n de Freire, 鈥渧iv铆a plenamente la subjetividad de la lucha. Por esta raz贸n, teorizaba鈥 al tiempo que dirig铆a.

Aunque no est茅n plenamente reconocidas en el 谩mbito de la educaci贸n, la teor铆a y la pr谩ctica descoloniales de Cabral tambi茅n influyeron en la trayectoria del pensamiento de Freire y lo pulieron. A trav茅s del proceso revolucionario encabezado por Cabral, Guinea-Bissau pas贸 a ser l铆der mundial en formas de educaci贸n descoloniales, lo que conmovi贸 profundamente en Freire.

Cabral sab铆a que para derrotar al colonialismo portugu茅s en Guinea-Bissau, la lucha de liberaci贸n no pod铆a reproducir simplemente las t谩cticas de combate que se dan en otros contextos, como en Cuba. Antes bien, toda lucha en particular ha de basar sus t谩cticas en un an谩lisis de las condiciones espec铆ficas de su propio contexto. Por ejemplo, aunque reconoc铆a el valor de los principios generales que esboz贸 Guevara en su Guerra de guerrillas, Cabral coment贸 que 鈥渘adie comete el error, en general, de aplicar ciegamente la experiencia de otros en su propio pa铆s. Para determinar las t谩cticas de la lucha en nuestro pa铆s hab铆amos de tener en cuenta las condiciones geogr谩ficas, hist贸ricas, econ贸micas y sociales de nuestro pa铆s.鈥

Cabral se centr贸 en las cuestiones pol铆ticas necesarias para construir un movimiento unitario de liberaci贸n nacional. En sus formulaciones, insist铆a en que la lucha armada estaba 铆ntimamente ligada a la lucha pol铆tica, y que ambas formaban parte de una lucha cultural m谩s amplia. Las formulaciones marxistas de Cabral en materia de cultura eran importantes para la lucha m谩s amplia y para resistir frente a la educaci贸n colonial. Reconoci贸 que los fascistas e imperialistas eran muy conscientes 鈥渄el valor de la cultura como factor de resistencia frente a la dominaci贸n extranjera鈥, por lo que ten铆an claro que la subyugaci贸n solo pod铆a mantenerse 鈥渕ediante la represi贸n permanente y organizada de la vida cultural del pueblo鈥.

La resistencia, para Cabral, tambi茅n es una manifestaci贸n cultural. Esto significa que 鈥渕ientras una parte del pueblo pueda tener una vida cultural, la dominaci贸n extranjera no puede estar segura de su perpetuaci贸n鈥. En esta situaci贸n, por tanto, 鈥渆n un momento dado, en funci贸n de factores internos y externos鈥 la resistencia cultural鈥 puede adoptar nuevas formas (pol铆ticas, econ贸micas y armadas) para hacer frente鈥 a la dominaci贸n extranjera鈥. En la pr谩ctica, las culturas ind铆genas que segu铆an vivas y que protagonizaron siglos de resistencia anticolonial se fundir铆an org谩nicamente y emerger铆an del interior de los movimientos pol铆ticos y de liberaci贸n nacional y socialistas.

En la pr谩ctica, Cabral promovi贸 el desarrollo de la vida cultural del pueblo. Aconsej贸 intensificar no solo el esfuerzo militar contra los portugueses, sino tambi茅n el esfuerzo de educaci贸n en las zonas liberadas de Guinea-Bissau. De nuevo, mientras que a menudo se afirma falsamente que el movimiento anticolonialista y el proceso educativo de descolonizaci贸n del conocimiento son cosas distintas o incluso antag贸nicas, Cabral los conceptualiz贸 como aspectos interrelacionados dial茅cticamente:

Cread escuelas y extended la educaci贸n en todas las zonas liberadas. Seleccionad a las personas j贸venes de 14 a 20 a帽os que hayan acabado su cuarto curso para su formaci贸n ulterior. Combatid sin violencia todos los prejuicios en las costumbres y los aspectos negativos de las creencias y tradiciones de nuestro pueblo. Obligad a los miembros responsables y educados de nuestro partido a esforzarse todos los d铆as por mejorar su formaci贸n cultural.

Un elemento central del desarrollo de esta conciencia revolucionaria era el proceso de reafricanizaci贸n. Esta no deb铆a entenderse como un llamamiento a volver al pasado, sino como una manera de exigir la autodeterminaci贸n y construir un nuevo futuro en el pa铆s.

Combatid entre la gente joven, particularmente las y los mayores de 20 a帽os, la man铆a de dejar el pa铆s para ir a estudiar en otra parte, la ciega ambici贸n de adquirir un t铆tulo, el complejo de inferioridad y la idea equivocada que lleva a la creencia de que quienes estudian o asisten a cursillos se convertir谩n ma帽ana en personas privilegiadas en nuestro pa铆s.

Esta es una de las razones por las que Freire califica a Cabral de uno de esos 鈥渓铆deres que est谩n siempre con el pueblo, ense帽ando y aprendiendo mutuamente en la lucha por la liberaci贸n鈥. Este compromiso con el desarrollo cultural del pueblo como parte de la lucha m谩s amplia por la liberaci贸n inform贸 su labor educativa en las zonas liberadas. Freire escribe que tambi茅n inform贸 鈥渓a ternura que mostraba cuando, antes de ir a la batalla, visitaba a los ni帽os y ni帽as en las peque帽as escuelas, participando en sus juegos y teniendo siempre la palabra id贸nea que decirles. Les llamaba las 鈥榝lores de nuestra revoluci贸n鈥欌.

Como pedagogo de la revoluci贸n, Basil Davidson califica a Cabral de 鈥渆ducador supremo en el sentido m谩s amplio de la palabra鈥. Cabral y el Partido por la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde (PAIGC) destacaban la importancia de la educaci贸n cada vez que se presentaba la oportunidad. Por eso ten铆a sentido que la Comisi贸n de Educaci贸n de la Guinea-Bissau reci茅n liberada invitara al experto m谩s destacado del mundo en enfoques descoloniales de la educaci贸n, Paulo Freire, a participar en el desarrollo ulterior de su sistema educativo.

Freire formaba parte de un equipo del Instituto de Acci贸n Cultural del Departamento de Educaci贸n del Consejo Mundial de las Iglesias. Su misi贸n consist铆a en erradicar los residuos coloniales que quedaban tras generaciones de educaci贸n colonial concebida para desafricanizar a la poblaci贸n. Del mismo modo que habr谩 que sustituir o rehacer a fondo el modelo educativo capitalista, hab铆a que desmantelar el modelo educativo colonial y reconstruir de la nada un nuevo modelo.

Uno de los principales objetivos de la educaci贸n colonial heredada es la desafricanizaci贸n de la poblaci贸n. Era discriminatoria, mediocre y estaba basada en el verbalismo. No pod铆a aportar nada a la reconstrucci贸n nacional porque no hab铆a estado concebida para este fin.

El modelo colonial de educaci贸n estaba concebido para fomentar el complejo de inferioridad entre la juventud. La educaci贸n colonial con resultados predeterminados busca dominar al alumnado trat谩ndolo como si fueran objetos pasivos. Parte de este proceso consist铆a en negar la historia, la cultura y las lenguas del pueblo. Del modo m谩s c铆nico y retorcido, la escuela colonial transmit铆a el mensaje de que la historia de los pueblos colonizados solo comenz贸 realmente 鈥渃on la presencia civilizatoria de los colonizadores鈥.

Para preparar su visita, Freire y su equipo estudiaron las obras de Cabral y se informaron al m谩ximo posible sobre el contexto. Reflexionando sobre algunas cosas que hab铆a aprendido de Cabral, a pesar de no haberse reunido nunca con 茅l, Freire explica lo siguiente:

De Cabral he aprendido much铆simas cosas鈥 Pero aprend铆 una cosa que es una necesidad para el educador progresista y para el educador revolucionario. Hago una distinci贸n entre ambos: a mi modo de ver, un educador progresista es uno que trabaja dentro de la sociedad de clases burguesa como la nuestra, y cuyo sue帽o va m谩s all谩 de simplemente mejorar las escuelas, cosa que tambi茅n es necesaria. Y va m谩s all谩 porque sue帽a con la transformaci贸n radical de la sociedad de clases burguesa en una sociedad socialista. Para m铆, este es un educador progresista. Mientras que un educador revolucionario, desde mi punto de vista, es uno que ya se encuentra en un nivel mucho m谩s avanzado, tanto social como hist贸ricamente, dentro de un sociedad en proceso.

Para Freire, Cabral fue sin duda un educador revolucionario avanzado. Rechazando los prejuicios y el dogmatismo, el equipo de Freire no dise帽贸 planes o programas de estudios antes de llegar a Guinea-Bissau con la idea de imponerlos a la gente. A su llegada, Freire y sus colegas continuaron escuchando y discutiendo con la gente, y aprendiendo de ella. Solo conociendo la labor educativa del gobierno revolucionario pod铆an evaluarla y formular recomendaciones. Es decir, no es posible ofrecer una orientaci贸n descolonial al margen de la realidad concreta del pueblo y de su lucha. Este conocimiento no se puede obtener o construir sin la participaci贸n activa del alumnado como colectivo.

Freire era consciente de que la educaci贸n que se estaba creando no pod铆a llevarse a cabo mec谩nicamente, sino que ha de venir determinada por 鈥渆l plan para la sociedad a crear鈥. Aunque Cabral hab铆a sido asesinado, sus escritos y su liderazgo hab铆an contribuido a la creaci贸n de una fuerza con la claridad pol铆tica necesaria para contrarrestar la resistencia de quienes todav铆a eran portadores de la antigua ideolog铆a. En el proceso, los l铆deres revolucionarios se encontrar铆an con ense帽antes cautivos de la antigua ideolog铆a, que se dedicaban conscientemente a socavar la nueva pr谩ctica descolonial. Otros, sin embargo, conscientes tambi茅n de que son cautivos de la antigua ideolog铆a, aspiran a liberarse de ella. Los escritos de Cabral sobre la necesidad de que la clase media, incluida la profesi贸n docente, cometiera suicidio de clase, eran instructivos. La clase media ten铆a una alternativa: traicionar a la revoluci贸n o cometer suicidio de clase.

El trabajo de reconstrucci贸n del sistema educativo ya hab铆a comenzado durante la guerra en las zonas liberadas. El reto tras la independencia consist铆a en mejorar partiendo de todo lo conseguido en las zonas que hab铆an sido liberadas antes del final de la guerra. En estas zonas liberadas, Freire concluy贸 que la clase trabajadora, organizada a trav茅s del Partido, 鈥渉ab铆a tomado en sus propias manos la cuesti贸n de la educaci贸n鈥 y creado 鈥渦na escuela de trabajo, estrechamente ligada a la producci贸n y dedicada a la educaci贸n pol铆tica del alumnado鈥. Al describir la educaci贸n en las zonas liberadas, Freire dice que 鈥渘o solo expresaba el clima de solidaridad inducido por la propia lucha, sino que tambi茅n lo profundiz贸. Encarnaci贸n de la dram谩tica presencia de la guerra, no solo busc贸 el aut茅ntico pasado del pueblo, sino que tambi茅n se ofreci贸 para su presente.鈥

Terminada la guerra, el gobierno revolucionario decidi贸 no cerrar simplemente las escuelas coloniales que quedaban mientras se creaba un nuevo sistema. En vez de ello, 鈥渋ntrodujo鈥 algunas reformas fundamentales que permitieran acelerar鈥 la transformaci贸n radical鈥. Por ejemplo, se sustituyeron los curr铆culos que estaban saturados de ideolog铆a colonialista. De este modo, los alumnos y alumnas ya no aprender铆an historia desde la perspectiva de los colonizadores. La historia de la lucha de liberaci贸n contada por quienes hab铆an estado colonizados fue un a帽adido fundamental.

Sin embargo, una educaci贸n revolucionaria no se contenta con sustituir simplemente el contenido para que sea consumido pasivamente. El alumnado ha de tener la oportunidad de reflexionar cr铆ticamente sobre su propio proceso de pensamiento en relaci贸n con las nuevas ideas. Para Freire, esta es la trayectoria por la que los objetos pasivos del adoctrinamiento colonial comienzan a convertirse en sujetos activos de la descolonialidad. As铆, partiendo de su evaluaci贸n, Freire y su equipo trataron de 鈥渧er qu茅 estaba ocurriendo realmente en las condiciones materiales limitadas que sab铆amos que exist铆an鈥. Por tanto, el objetivo claro era 鈥渄escubrir qu茅 podr铆a hacerse mejor en estas condiciones y, si ello no fuera posible, pensar en maneras de mejorar las condiciones mismas鈥.

Freire y su equipo concluyeron que 鈥渆l alumnado y la clase trabajadora estaban realizando un esfuerzo que era sobre todo creativo鈥, a pesar de los numerosos retos y los escasos recursos materiales. Al mismo tiempo, entendieron que 鈥渓os errores m谩s evidentes鈥 que observaron eran fruto de 鈥渓a impaciencia de algunos trabajadores, que les llev贸 a crear las palabras en vez de retar a alumnas y alumnos a crearlas por s铆 mismas鈥. La labor y la pr谩ctica de Freire han inspirado lo que se ha convertido en un movimiento mundial de pedagog铆a cr铆tica. En el 煤ltimo libro elaborado antes de su muerte, subtitulado Cartas a quien pretende ense帽ar, la influencia de Cabral en Freire parece seguir siendo primordial, ya que insisti贸 en que 鈥渆s importante luchar contra las tradiciones coloniales que llevamos dentro鈥.

20/01/2021

Curry Malott

Este art铆culo es un extracto del publicado sobre el tema en Liberation School:

La versi贸n que publicamos aqu铆 es la que aparece en la revista Contretemps:

https://www.contretemps.eu/cabral-anticolonialisme-pedagogie-opprimes-freire/

Traducci贸n: viento sur

