June 30, 2021

La comunidad sorda andaluza sufre un grave retroceso en su derecho a la comunicaci贸n e integraci贸n en el entorno escolar. La desaparici贸n del biling眉ismo en los centros educativos parte de una premisa falsa: las personas sordas con implante coclear dejan de serlo y no necesitan utilizar la LSE como lengua vehicular.

No podemos olvidar que durante las 煤ltimas d茅cadas el avance en la difusi贸n de esta lengua, su conocimiento y normalizaci贸n han permitido que la comunidad sorda haya pasado de estar completamente marginada, con una discapacidad “invisible” de cara a la sociedad, a conseguir importantes logros con la normalizaci贸n de la comunicaci贸n en LSE.

Hablamos de una inclusi贸n en la red educativa que les permiti贸 salir de los centros de educaci贸n especial en los que recib铆an una educaci贸n exclusivamente oralista y acceder a los m谩s altos niveles de formativos. Un pilar esencial de este desarrollo fue la utilizaci贸n de la lengua de signos como lengua vehicular y la presencia de Int茅rpretes de LSE en las aulas. Todo esto supuso un enriquecimiento de la lengua asociado a la ampliaci贸n de su uso en todos los 谩mbitos, especialmente en el educativo. Es evidente que la LSE y la lengua oral suman cuando se han utilizado conjuntamente y han permitido un avance importante de este este colectivo.

Actualmente, este desarrollo se ve amenazado por la desaparici贸n del proyecto biling眉e en LSE y la vuelta a programas formativos de car谩cter exclusivamente oralista con la desaparici贸n de la LSE como lengua vehicular en los centros.

Todo esto se produce en un contexto de pandemia en el que la comunidad sorda est谩 sufriendo graves problemas comunicativos al no poder realizar la lectura labial esencial para la comunicaci贸n con los oyentes por el uso obligatorio de la mascarilla. No olvidemos que a d铆a de hoy no existen modelos de mascarilla transparentes oficialmente homologados. A esto se suma la realizaci贸n continua de reuniones de coordinaci贸n y claustros de forma telem谩tica que no les permite acceder a gran parte de la informaci贸n.

M谩s grave todav铆a nos result贸 la negativa expresa de la Delegaci贸n de Educaci贸n de M谩laga en la reuni贸n del Comit茅 de Seguridad Laboral Docente en la que se neg贸 el derecho del profesorado sordo a disponer de Int茅rpretes de Lengua de Signos necesarios para el desarrollo de sus tareas docentes. La adaptaci贸n de sus puestos de trabajo con la utilizaci贸n de int茅rpretes no solo se recomienda en diversos informes del gabinete de prevenci贸n de riesgos laborales, sino que adem谩s existe una sentencia judicial que obliga a ello. Desgraciadamente, la respuesta de la Consejer铆a de Educaci贸n ha sido la peor de las posibles: recurrir la sentencia judicial, negarse a facilitar este servicio y no permitir que el profesorado sordo pueda desarrollar su labor docente con normalidad. En resumen, abocarlos a la frustraci贸n por la imposibilidad de desarrollar sus tareas con un m铆nimo de garant铆as.

Esta es la actitud de los responsables educativos de M谩laga y la consejer铆a para con las personas sordas que trabajan como funcionarias para ellos: negarse a adaptar sus puestos de trabajo y eliminar progresivamente la LSE de sus programas educativos.

Por eso, ma帽ana CGT Ense帽anza M谩laga estar谩 a las 12 de la ma帽ana en la puerta de la Delegaci贸n de Educaci贸n con la comunidad sorda apoyando una concentraci贸n para revertir esta situaci贸n.