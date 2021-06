–

Tengo mucho que hacer. Al igual que Marius, tambi茅n soy estudiante de asistente legal, y me he matriculado recientemente en el programa de estudios paralegales de Blackstone. Tambi茅n he solicitado cursos de verano en el Coastline College.

Adem谩s de eso, siempre estoy persiguiendo varios proyectos de escritura, y recientemente me han concedido una tutor铆a de escritora despu茅s de ser aceptada en la Cohorte de Escritores de Empowerment Avenue & Prison Renaissance Project, iniciado por Rahsaan Thomas en San Quentin. Todo esto, adem谩s de mis asignaciones de trabajo en la prisi贸n en el Equipo de Reciclaje, el Intensivo ISUDT, y el Consejo Asesor de Reclusos (I.A.C.) Representante de Transg茅nero.

Siempre estoy ocupada respondiendo a una pila de correo, leyendo libros/revistas, y llevando a cabo mi campa帽a legal para la Clemencia Ejecutiva/conmutaci贸n de la sentencia, y para desafiar la injusta negaci贸n de la libertad condicional y la discriminaci贸n en la vivienda. Recientemente he contratado al Proyecto Nacional de Clemencia para que me ayude a preparar mi paquete de solicitud de conmutaci贸n. Necesito cartas de apoyo.

Mi otro abogado present贸 una nueva denuncia por discriminaci贸n en la vivienda ante el Departamento de Empleo y Vivienda Justos (DFEH). Adem谩s, present茅 reclamaciones por tortura, en corroboraci贸n de las reclamaciones de Sean Swain, ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y publiqu茅 una declaraci贸n de solidaridad sobre Prison Lives Matter. Tambi茅n he estado colaborando con Critical Resistance en Oakland.

Hay algunos desarrollos interesantes como #PrisonLivesMatter y la manifestaci贸n del Movimiento Nacional por la Libertad #ApathwayToFreedom 鈥 隆Un mill贸n de familias por la libertad condicional! Tal vez podamos reconstruir un Movimiento de Presxs Revolucionarixs en memoria de Kuwasi Balagoon (RIP) (A).

Otra cosa en la que estoy trabajando es en la organizaci贸n/sindicalizaci贸n de IWW/IWOC aqu铆 en mi patio, junto con mi compa帽ero. 脡l tambi茅n es anarquista y ambos somos miembros de IWW/IWOC, as铆 que estamos planeando algunas cosas para poner en acci贸n aqu铆 en el terreno en Salinas Valley. Los dos vivimos en la misma unidad; 茅l est谩 intentando que el director apruebe un grupo de teatro.

Creo que Biden y Harris son un chiste neoliberal. Ambos son unxs bastardxs y unxs imperialistas americanxs que no har谩n nada significativo para abordar el control policial autoritario y el encarcelamiento masivo. De hecho, en 煤ltima instancia, se dan la vuelta y entregan el poder a los fascistas en bandeja de plata. Como dice PLM 芦隆Somos nuestrxs propixs libertadores!禄

隆Mantengan la cabeza en alto! 隆Levanta el pu帽o!

Amor y solidaridad anarquista,

Jennifer

