La Administraci贸n de Joe Biden cambia de opini贸n tras la presi贸n de un centenar de pa铆ses. “Las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias”, explica la representante de Comercio.

La Administraci贸n del presidente Joe Biden ha anunciado este mi茅rcoles que apoyar谩 en la Organizaci贸n Mundial del Comercio (OMC) la suspensi贸n temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus mientras dure la pandemia. El anuncio, que puede calificarse de hist贸rico, se produce cuando la situaci贸n en la India recuerda a los Estados m谩s desarrollados que hasta que el coronavirus no sea derrotado en todo el mundo nadie estar谩 totalmente a salvo por el riesgo de que surjan nuevas variantes.

La exenci贸n de propiedad intelectual permitir谩 a los pa铆ses m谩s pobres fabricar las dosis en sus territorios. “Esta es una crisis de salud mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de la covid-19 exigen medidas extraordinarias”, ha sostenido en un comunicado la representante de Comercio Exterior estadounidense, Katherine Tai.

El anuncio ha sido celebrado por el director general de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que lo ha calificado en un tuit de “momento crucial en la lucha contra la covid”.

El movimiento de Washington da un vuelco a una situaci贸n que se remonta al pasado octubre, cuando India y Sud谩frica solicitaron a la OMC liberar las patentes. Hasta ahora, Estados Unidos y la Uni贸n Europea hab铆an sido los dos mayores opositores a la idea de flexibilizar las protecciones de la propiedad intelectual con el objetivo de aumentar la producci贸n de vacunas. Sin embargo, la presi贸n sobre Biden era cada vez mayor. Con m谩s de la mitad de la poblaci贸n adulta estadounidense vacunada (el 56%), varios organismos internacionales e incluso miembros de su propio partido abogaron para que apoyara la propuesta.

“La Administraci贸n cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero con el objetivo de terminar con esta pandemia apoya la exenci贸n de esas protecciones para las vacunas de la covid-19鈥, dice la embajadora Tai en un comunicado, en el que anuncia que Washington participar谩 activamente en las negociaciones en la OMC “para lograr que esto suceda”. La responsable estadounidense de Comercio a帽ade que la Administraci贸n dem贸crata va a seguir trabajando con el sector privado y todos los socios posibles “para expandir la fabricaci贸n y distribuci贸n de vacunas”. Tambi茅n lo har谩 para aumentar las materias primas necesarias para producir esas vacunas. Tai ha reconocido, no obstante, que tomar谩 tiempo alcanzar el “consenso” global requerido para renunciar a las protecciones bajo las reglas de la OMC.

El anuncio se ha producido horas despu茅s de que la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, sostuviera una reuni贸n privada con embajadores de pa铆ses desarrollados y en v铆as de desarrollo para abordar el tema. Keith Rockwell, portavoz de la OMC, ha asegurado este mi茅rcoles en una rueda de prensa que la reuni贸n fue “m谩s constructiva y pragm谩tica, con menos acusaciones y m谩s mensajes de solidaridad hacia la India” que anteriores. Rockwell ha a帽adido que un panel de la organizaci贸n sobre las patentes de las vacunas est谩 listo para abordar la propuesta de las exenciones en un encuentro “tentativo” previsto para finales de este mes, antes del Consejo General de la OMC, fijado para los d铆as 8 y 9 de junio.

En los 煤ltimos meses, India y Sud谩frica han logrado que otros 60 gobiernos 鈥la mayor铆a entre los de menor renta del globo鈥 se conviertan en patrocinadores de la liberaci贸n de patentes. En total, m谩s de 100 pa铆ses apoyaron en la OMC la primera propuesta presentada en octubre por India y Sud谩frica.

Ambos Estados anunciaron que presentar谩n este mes de mayo una nueva propuesta ante la OMC con el objetivo de liberar las patentes de las vacunas, los medicamentos y los productos sanitarios necesarios para hacer frente a la pandemia. La iniciativa intenta ganar tiempo para acercar posiciones con los gobiernos que se siguen oponiendo a la medida, a la vez que busca sumar nuevas fuerzas al apoyo creciente y sin precedentes trat谩ndose de un planteamiento de este tipo que han recibido en las 煤ltimas semanas.

Cr铆ticos con la liberalizaci贸n

Los defensores de la medida aseguran que la exenci贸n permitir铆a “aumentar la producci贸n mundial” de vacunas, as铆 como distribuirlas mejor por el mundo. Los cr铆ticos, seg煤n los documentos de debate de la OMC, la consideran “contraproducente”. Son esc茅pticos sobre su viabilidad y la critican por “poner en riesgo la innovaci贸n” y los “esfuerzos de colaboraci贸n” puestos en marcha por parte de la industria farmac茅utica para satisfacer la demanda de vacunas con base en acuerdos entre compa帽铆as.

El anuncio de esta noche de la Administraci贸n de Joe Biden despeja en gran medida un camino que se aventuraba largo y tortuoso en los pr贸ximos meses. “Con voluntad pol铆tica, todo es posible”. Esta ha sido una de las frases m谩s repetidas por las decenas de entidades de la sociedad civil, como Salud por Derecho en Espa帽a o M茅dicos Sin Fronteras (MSF) en todo el mundo, ante los obst谩culos que la industria y los pa铆ses ricos han venido poniendo a la petici贸n de liberar las patentes.

Lo que queda por delante, sin embargo, no es f谩cil, alertan los expertos. Las grandes empresas farmac茅uticas han hecho en los 煤ltimos meses enormes esfuerzos para ampliar al m谩ximo la producci贸n de vacunas con acuerdos entre ellas, las llamadas licencias voluntarias, y pese a ello no han logrado siempre sus objetivos.

Los cuellos de botella en las cadenas de suministro de materias primas podr铆an no desaparecer, ha avisado la industria, que a帽ade que la complejidad de la producci贸n de vacunas hace que no siempre sea posible transferir el conocimiento. Johnson & Johnson, por ejemplo, asegura que de 100 candidatos a asociarse para la fabricaci贸n, solo 10 cumpl铆an los requisitos.

Y el presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, defendi贸 el martes en una entrevista citada por The Wall Street Journal que no ten铆a sentido compartir las patentes porque, seg煤n 茅l, no implicar铆a un aumento de la producci贸n. El responsable de Pfizer asegur贸 que la farmac茅utica lleva un a帽o trabajando para aumentar la fabricaci贸n y reducir la brecha entre pa铆ses, y que una suspensi贸n de las patentes desalentar铆a a las empresas de biotecnolog铆a a desarrollar productos en futuras pandemias.

Hasta ahora el mayor esfuerzo com煤n es COVAX, la iniciativa liderada por la OMS, Naciones Unidas y la Alianza para las Vacunas (GAVI) creada para garantizar el acceso a la vacuna en pa铆ses en desarrollo. Ha distribuido hasta la fecha cerca de 50 millones de vacunas en unos 120 pa铆ses. Las entregas est谩n muy lejos de los 2.000 millones de dosis que el programa se puso como objetivo para repartir antes de que acabe el 2021, un 80% de ellas a los pa铆ses con mayores dificultades econ贸micas.

La pandemia se ha cobrado hasta la fecha 3,2 millones de vidas y ha infectado a m谩s de 437 millones de personas.

Las Bolsas no han acogido bien la noticia. Las acciones de las farmac茅uticas que fabrican vacunas contra el coronavirus cayeron dr谩sticamente tras conocerse la noticia: las de Moderna retrocedieron un 6,19%, mientras que las de BioNTech lo hicieron un 3,45%. La ca铆da de Novavax roz贸 el 5%, mientras Pfizer cerr贸 sin p茅rdidas.

