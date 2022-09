–

Estamos recaudando dinero para contratar un nuevo equipo jur铆dico para Michael Kimble, preso desde hace mucho tiempo y luchador por la libertad en Alabama, con el objetivo de conseguir una reducci贸n de la condena y, con suerte, su liberaci贸n.

Michael Kimble es un apasionado luchador por la libertad que lleva casi 35 a帽os cautivo por el Departamento Correccional de Alabama. Tras defenderse durante un ataque hom贸fobo de un conocido supremacista blanco en 1987, Michael fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Su juicio fue t铆pico de lo que cab铆a esperar de un sistema de justicia penal racista en el condado de Jefferson, Alabama.

Hablando de su juicio, Michael dice,

芦Fui detenido y acusado del asesinato de un hom贸fobo blanco y racista en noviembre de 1986 mientras paseaba con un amigo a altas horas de la noche. Me defend铆 a m铆 mismo y a mi amigo de los ataques despu茅s de que me llamaran con varios nombres racistas y hom贸fobos鈥 En 1987 me declararon culpable de asesinato y me condenaron a cadena perpetua tras una farsa de juicio. Mi abogado de oficio se olvid贸 de presentar una defensa en茅rgica, y mi amigo, que estaba conmigo durante el ataque, testific贸 a favor de la acusaci贸n despu茅s de haber sido detenido por otro delito y haber recibido clemencia a cambio de testificar a favor del Estado.禄

Desde su condena, Michael se ha involucrado fervientemente en los esfuerzos por liberarse a s铆 mismo y a otros, ayudando en la defensa legal de compa帽eros de prisi贸n, organizando grupos de lectura y eventos de Historia Negra, hablando en favor de la gente queer tras las rejas, y ayudando a organizar y agitar junto al Movimiento Alabama Libre la hist贸rica huelga nacional de prisiones de septiembre de 2016.

En 2020, un grupo de afinidades de Michael en el exterior se uni贸 para contratar un nuevo equipo legal que le ayudara con su solicitud de libertad condicional. Dada la cantidad de tiempo que ya ha cumplido, esper谩bamos que esto pudiera resultar en su liberaci贸n. Desgraciadamente, el Departamento Correccional de Alabama ha estado denegando a casi todos los solicitantes en general, y a Michael se le deneg贸 la libertad condicional en febrero de 2022. Ahora, hemos encontrado un nuevo equipo legal que se ha ofrecido a buscar una reducci贸n significativa de la sentencia, que podr铆a incluso resultar en su liberaci贸n, dada la cantidad de tiempo ya servido.

Todo el dinero que se recaude se destinar谩 directamente a la presentaci贸n de mociones para esta reducci贸n de la condena, y lo que sobre se utilizar谩 para apoyar la vida diaria de Michael dentro con cosas como sellos, libros y fondos del economato. Crucemos los dedos para que tambi茅n sigamos recaudando dinero para apoyar a Michael una vez que se una a nosotros en el exterior.

Para m谩s informaci贸n, consulta esta impresionante entrevista con Michael de hace unos a帽os, su declaraci贸n (https://prisonersonferguson.wordpress.com/portfolio/44/) sobre las reacciones en su unidad a la revuelta de Ferguson, as铆 como su blog.

Hasta que todas las jaulas est茅n vac铆as,

Equipo de apoyo a Michael Kimble