De parte de Anarquia.info May 26, 2023 178 puntos de vista

Saludos compañeros. Permítanme hablarles de esta prisión, la supermax (Cárcel de Máxima Seguridad) federal ADX [en Florence, Colorado]. En este antro hay diferentes niveles y unidades con distintos niveles de aislamiento físico y comunicación, pero hay cosas que todos experimentamos. Todo el mundo está encerrado al menos 21 horas al día, como máximo 24 horas. Cuando tienes recreo interior estás solo en una habitación sin barra de dominadas. Las jaulas de recreo exteriores son perreras de 2 x 3 metros rodeadas de muros de hormigón y un techo de eslabones de cadena: una jaula dentro de otra jaula. A menos que estés en la unidad de pre-liberación (K-A) o en la unidad de ancianos de larga condena (K-B), nunca estarás en la misma habitación que otra persona. E incluso en esas unidades sólo te acercas a tu «grupo» -que es de una a cuatro personas- para el recreo interior. Las otras 22 horas y media las pasas solo en tu celda. He estado en la unidad C, en la unidad de disciplina y en la K-A; hay otra persona en mi grupo.

Las celdas son escasas. Los muros de hormigón y las puertas dobles dificultan la comunicación entre los reclusos. Las celdas tienen una cama baja de hormigón, un colchón de mierda, un escritorio de hormigón, un taburete de hormigón y, en algunas unidades, una estantería encima del escritorio. Nunca tienes interacciones a solas con el personal: siempre estás doblemente vigilado, con uno de ellos llevando una porra de acero, y siempre estás esposado a la espalda. Dependiendo de la unidad, puedes recibir entre 4 y 10 llamadas al mes. En los últimos 10 meses he hecho dos llamadas «vigiladas en directo», pero me han dicho que participando en programas de psicología ganaré unas cuantas llamadas al mes. El tiempo lo dirá. Se nos permiten cinco visitas al mes, todas sin contacto en una cabina de hormigón por teléfono. Todas las visitas tienen que programarse con antelación, lo que puede resultar difícil con una comunicación tan restringida. Soy el único anarquista aquí, pero definitivamente no soy el único preso político. Dentro de esta prisión hay un grupo de presos que el gobierno estadounidense ha intentado enterrar. La comunidad abolicionista en general ha consentido esto, y es devastador.

La unidad más restrictiva de la prisión más restrictiva de Estados Unidos es la Unidad H, que es para personas bajo SAMS (Medidas Administrativas Especiales). Estas restricciones son impuestas por el Fiscal General, y son repugnantes. Las SAMS varían según el preso, pero todas implican que sólo se puede escribir a la familia directa y al abogado. El FBI debe leer y aprobar todas las cartas, revistas y libros. Las llamadas están severamente limitadas, vigiladas en directo por el FBI y revisadas por jueces de primera instancia. Estos convictos reciben tres duchas a la semana. La inmensa mayoría de los reclusos del SAMS son musulmanes y nacidos en el extranjero. Como sus familias están en Afganistán, Yemen, Pakistán o África, es casi imposible recibir visitas, llamadas o correo. Estas personas no volverán a ver a sus familias ni a sus países de origen. Sus hijos se casarán, tendrán hijos, envejecerán y ellos nunca lo sabrán. Si eso no te pone enfermo, ni siquiera sé qué estamos haciendo aquí.

La mayoría de estas personas nunca han estado en Estados Unidos ni hablan inglés. Les trajeron la guerra. Eran granjeros, panaderos, ingenieros, padres y maridos, y entonces los imperialistas estadounidenses y occidentales llegaron a sus tierras. Muchos de ellos nunca hicieron daño a nadie, pero se vieron atrapados por enemigos y lameculos estadounidenses. Algunos luchaban contra sus propios gobiernos, otros donaban dinero a grupos benéficos locales que más tarde fueron considerados organizaciones terroristas. Otros atacaron «intereses» estadounidenses, o lo intentaron. Algunas de estas acciones me incomodan mucho, al igual que me incomodan algunas de las acciones del IRA, de los kurdos y de los palestinos. Al igual que me incomodan los ataques con aviones no tripulados, los ataques con misiles y las invasiones estadounidenses. Sólo desde un lugar de privilegio puedo decir a un pueblo ocupado cómo debe luchar. El objetivo es la libertad, no ser agradable a la sensibilidad occidental. Salimos a la calle con rabia y dolor cuando los cerdos mataron a Tortuguita (Descanse en paz). ¿Cómo ardería nuestro corazón si hubieran arrasado todo el campamento? ¿Si hubieran matado a 100.000 pequeños Tortuguitas? Es difícil y doloroso siquiera imaginarlo.

A veces, después de 10 o 15 años, a través de demandas o presiones legales, la gente puede ser liberada de sus SAMS. Estas personas terminan en otras unidades ADX o en la CMU. Lo desgarrador de esto es que casi todos estos luchadores salen del SAMS y se encuentran sin apoyo, sin amigos. Imagínate que pasas 15 años sin poder entrar en contacto con nadie y sin poder leer nada, y cuando por fin te dejan entrar no hay nadie con quien hablar. Debe de ser desgarrador. Piensa en alguien como Richard Reed (Raheem). Cumplió 7 años en SAMS y luego fue forzado a ingresar en la unidad de Vida/Edad. Nunca saldrá de esta prisión, nunca volverá a tocar o hablar con sus seres queridos. Nadie le apoya. Todo el mundo se ha creído la versión de los hechos del gobierno y la idea de que si te resistes ya no mereces amor ni apoyo, ni sentirte humano. Rechazo vehementemente esta idea. Nadie debería sufrir en soledad este nivel de aislamiento total. El gobierno no puede decirme a mí, que soy anarquista, quién es un buen luchador y quién es malo. Creo que todos deberíamos mantener el corazón abierto a quienes resistieron a la maquinaria militar estadounidense y arrojar luz sobre este punto ciego del movimiento abolicionista. ¿Qué dijo Assata? «Es nuestro deber luchar por nuestra libertad / Es nuestro deber ganar / DEBEMOS AMARNOS Y APOYARNOS / No tenemos nada que perder salvo nuestras cadenas».

Por último, me gustaría dar amor y solidaridad a todos los que resisten a Cop City de cualquier forma. Es hermoso verlo. Cada prisión es una ciudad policial. Cada prisión fue una vez un pedazo de tierra con flores y bichos y vida salvaje. Gente malvada convirtió esa naturaleza en campos de tortura militarizados. Los árboles fueron sustituidos por barrotes y alambre de espino, las flores silvestres por gases venenosos. Tenemos que cerrar todas las ciudades policiales, pasadas y presentes. Elogio a quienes se dedican a la lucha por la liberación.

Terminaré con esto: Certain Days citó a Kathy Boudin (Rest in Power) en su página del calendario de mayo, y creo que capta perfectamente nuestro sentimiento. «El sentido de mi vida ha venido de formar parte de una tradición mundial de lucha por un mundo más justo y humano. Mis ideales me dan fuerza hoy, así como ayer y mañana». Todos podemos aprender mucho de nuestros mayores. Todo mi amor y respeto a todos mis compañeros anarquistas, estatales y federales, a todos los que nos han apoyado de alguna manera. ¡Liberad a Joe-Joe Bowen, liberad a Kamau Sadiki, liberad a Oso Blanco, liberad a Kojo Bomani Sababu!