Habr谩n visto que somos reales y que no nos limitamos a lanzar palabras vac铆as. Como hemos dicho: no somos un grupo, sino muchos. Nos has visto en Madison WI, Ft. Collins CO, Reisertown MA, Olympia WA, Des Moines IA, Lynwood WA, Washington DC, Ashville NC, Buffalo NY, Hollywood FL, Vancouver WA, Frederick MA, Denton TX, Gresham OR, Eugene OR, Portland OR, entre otros, y trabajamos en innumerables lugares de forma invisible. Has le铆do los comunicados de las distintas c茅lulas, has visto los mensajes que proliferan en los grafitis y en otros lugares, y sabes que vamos en serio.

No nos ha sorprendido ver que han pasado treinta d铆as y treinta d铆as sin ning煤n signo de consiliencia o incluso de una m铆nima autorreflexi贸n por parte de ustedes, que se hacen pasar por profesionales de la salud para perjudicar a los m谩s vulnerables. Puede que la historia no se repita, pero ciertamente rima, y ya hemos visto esas estrofas en las que se despoja de la autonom铆a m茅dica, se criminaliza cada vez m谩s a la humanidad y el mero hecho de sobrevivir se vuelve en gran medida insostenible.

Sus treinta d铆as expiraron ayer. Te ofrecimos una salida honorable. Podr铆as haberte marchado. Ahora la correa est谩 suelta. Y haremos lo m谩s dif铆cil posible que su campa帽a de opresi贸n contin煤e. Hemos demostrado en el 煤ltimo mes lo f谩cil y divertido que es atacar. Somos vers谩tiles, mercuriales y no respondemos ante nadie m谩s que ante nosotros mismos. Hemos prometido tomar medidas cada vez m谩s dr谩sticas contra las infraestructuras opresoras. Tengan la seguridad de que lo haremos, y puede que esas medidas no vengan en forma de algo tan f谩cil de limpiar como el fuego y las pintadas. A veces ver谩s lo que hacemos y sabr谩s que somos nosotros. A veces pensar谩s que simplemente tienes mala suerte, porque no puedes ver las formas en que interferimos en tus asuntos. Pero sus intentos in煤tiles de controlar a los dem谩s, y de hacerles la vida m谩s dif铆cil, no ser谩n recibidos pasivamente. Con el tiempo, sus compa帽铆as de seguros y sus patrocinadores financieros se dar谩n cuenta de que son una mala inversi贸n.

De aqu铆 en adelante, cualquier grupo antiabortista que cierre sus puertas, y deje de operar, dejar谩 de ser un objetivo. Pero hasta que lo hagan, es temporada abierta, y sabemos d贸nde est谩n sus operaciones. La infraestructura de los esclavizadores no sobrevivir谩. Nunca nos detendremos, ni retrocederemos, ni nos haremos m谩s lentos, ni nos retiraremos. No quer铆amos esto; pero est谩 sobre nosotros, y por ello debemos afrontarlo proporcionalmente. Existimos en confluencia y solidaridad con todos los dem谩s en la lucha por la liberaci贸n total. Nuestro recurso ahora es defendernos y construir comunidades robustas y solidarias de apoyo mutuo, para que podamos curarnos sin necesidad de la industria m茅dica ni de ning煤n otro intermediario. A trav茅s del ataque, encontramos la alegr铆a, el coraje, y despojamos el barniz de impenetrabilidad que tienen estas instituciones violentas.

Y para los aliados nuestros que dudan de la autenticidad de los comunicados y de las acciones: hay una manera de conseguir pruebas irrefutables de que estas acciones son reales. Vayan a hacer una de las suyas. Ya eres uno de los nuestros. Todos los que tengan ganas de pintar, de quemar, de cortar, de atascar: ahora es el momento. Salgany manifiesten las cosas que querien ver. Cu铆date y practica tu letra cursiva.

鈥擩ane鈥檚 Revenge (La venganza de Jane)

FUENTE: ABOLITION MEDIA

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A