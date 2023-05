–

Querida comunidad, familia y amigos

Gracias por el trabajo que estáis realizando para lograr el cambio que necesitamos en el mundo para nuestra supervivencia colectiva. Su dedicación, apoyo y amor son una fuente constante de inspiración y motivación para mí; y apuesto a que también para otros presos.

Este ha sido un año y medio lleno de acontecimientos aquí en FCI Danbury. Mi traslado a un centro masculino había sido visto con gran inquietud tanto por quienes apoyan a las personas trans como por quienes se oponen rotundamente a nuestra existencia. He tenido muchas experiencias memorables; algunas humillantes, otras simplemente molestas e incómodas. Pero también varias que han sido gratificantes y profundamente afirmativas.

Sin duda, ha habido una sensación de ir resolviendo las cosas sobre la marcha: la forma en que se han llevado a cabo los cacheos al desnudo ha sido muy dispar. A veces los ha llevado a cabo un hombre, a veces una mujer y otras veces varios hombres. Los cacheos al desnudo se realizan antes y después de las visitas, antes y después de las salidas médicas, y también al entrar en el SHU (tuve que ir allí antes de un procedimiento médico para ayunar).

Me perdí uno que se llevó a cabo en el Rec cuando se sospechaba que había una pelea entre internos. En su mayor parte, a pesar de lo embarazosos que pueden ser los cacheos sin ropa (definitivamente desencadenan mi disforia), la mayoría del personal ha sido profesional al respecto. Sin embargo, en ocasiones se han hecho algunos comentarios poco profesionales que han sido deshumanizantes y desalentadores, pero en realidad han ocurrido con mucha menos frecuencia de lo que esperaba. Una agradable sorpresa.

En general, he sido capaz de sortear la negatividad y los intentos de explotación, asumiéndolos como el precio de la entrada a este nuevo circo. Estoy decidido a progresar en mi transición, y he apreciado la oportunidad de seguir creciendo en mi transición social y de hacer todos los puntos de referencia necesarios para satisfacer los requisitos que el BOP ha establecido. En su mayor parte, sigo avanzando y acentúo lo positivo y elimino lo negativo.

Ha habido mucho movimiento positivo en mi transición a una prisión en la que predominan los hombres cis. Aunque aquí he conocido a unas seis mujeres trans y a una persona de género fluido, todavía no he conocido a nadie más que se identifique como hombre trans en esta prisión. Conocí a unos ocho hombres trans en Carswell, donde estuve en Texas. Estando en esta población, he tenido muchas oportunidades de hablar de temas trans con la gente. Me hacen muchas preguntas, algunas relacionadas con la política trans y otras personales sobre mi situación. Otras preguntas me hacen reír por ser bruscas e impertinentes, pero la curiosidad sincera es importante para ayudar a la visibilidad y la aceptación trans, así que intento no ofenderme por algunas de las preguntas más desagradables que me hacen muchas veces (¿Funcionará tu pene? ¿Te gustan los hombres o las mujeres? ¿Por qué no intercambian partes con una mujer trans?). Intento mantener el sentido del humor y centrarme en la ciencia y la aceptación.

Mis responsabilidades como consejero inter pares en mi unidad, que es una unidad de salud mental, me mantienen ocupada y de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana. Me alegro de que exista una comunidad así, ya que es un apoyo necesario y un entorno seguro para personas que de otro modo podrían ser perseguidas y explotadas a causa de sus discapacidades mentales y físicas. En realidad, la idea es crear una pequeña comunidad basada en el apoyo mutuo, lo cual es intrigante, sobre todo porque sé por experiencia con otras comunidades radicales del mundo libre lo muy difícil que es construir este tipo de red social. Pero a pesar de los obstáculos adicionales a los que se enfrenta la gente de mi unidad, a menudo somos capaces de ser la ayuda que necesitamos los unos para los otros. Para mí, esto es una prueba del concepto de sociedad igualitaria. Si podemos hacerlo en estas condiciones, aunque sólo sea a veces, entonces es posible.

Además de mi trabajo como consejero, también he completado mi diploma de HVAC en Lincoln Tech, así como estoy terminando mi título de asistente legal en Blackstone. Espero tener la oportunidad de utilizar estas habilidades para ayudar a los demás cuando algún día pueda trabajar en el mundo libre. Mientras tanto, en los próximos meses empezaré un nuevo curso de paralegal, especializándome en derecho penal o de inmigración.

Sigo haciendo trabajos de jardinería en el recinto, intentando crear jardines que sean bonitos a la vista pero también importantes fuentes de alimento para los polinizadores y los pájaros. Les encantan las zinnias y los girasoles. También estoy practicando guitarra y hebreo. Ambos estudios me dan mucha paz.

Aunque he sido reasignado desde el 27 de enero, todavía estoy esperando a ser trasladado a FMC Ft. Worth para recibir mis tratamientos médicos/quirúrgicos para completar mi transición física. La espera me está poniendo ansioso, ya que estoy sintiendo mi edad en estos días. Intento centrarme en cómo puedo ayudar a la gente aquí, ayudando a la gente a escribir cartas a casa o a navegar por la burocracia de la vida en prisión, aunque me preocupa profundamente la forma en que sufre el mundo en estos momentos.

Este país sigue deslizándose hacia una guerra civil, mientras visiones irreconciliables de la estructura social de nuestra sociedad se disputan el predominio. Nos enfrentamos a un declive inminente hacia el fascismo y sólo los esfuerzos concertados de un movimiento con principios podrán evitarlo. Estas mismas fuerzas en conflicto aquí también están en juego internacionalmente. Es difícil estar muy bien informado desde donde estoy sentado, así que no me siento muy cualificado para comentar mucho las cosas fuera de la jaula donde vivo ahora. Pero sólo gracias a mi gran fe en ustedes, mi comunidad de resistencia libre, mantengo una vela de esperanza en nuestro futuro colectivo. Sé que están ahí para nosotros. Y, por favor, sepan que nosotros estamos aquí por ustedes.

Juntos, somos fuertes.