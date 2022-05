–

La sede de un grupo antiabortista en Madison, Wisconsin, fue incendiada el domingo por la mañana en un ataque con molotov por parte de anarquistas. El siguiente es su comunicado.

Primer comunicado

Esto no es una declaración de guerra. La guerra ha estado sobre nosotros durante décadas. Una guerra que no queríamos y que no hemos provocado. Demasiado tiempo hemos sido atacados por pedir atención médica básica. Demasiado tiempo hemos sido disparadas, bombardeadas y obligadas a dar a luz sin consentimiento.

Esto era sólo una advertencia. Exigimos la disolución de todos los establecimientos antiabortistas, las falsas clínicas y los grupos violentos antiabortistas en los próximos treinta días. No se trata de una mera «diferencia de opiniones», como algunos la han enmarcado. Estamos luchando literalmente por nuestras vidas. No nos quedaremos quietos mientras nos matan y nos obligan a la servidumbre. Se nos ha agotado la paciencia y la misericordia con quienes pretenden despojarnos de la poca autonomía que nos queda. Mientras sigan bombardeando clínicas y asesinando médicos con impunidad, nosotras también adoptaremos tácticas cada vez más extremas para mantener la libertad sobre nuestros propios cuerpos.

Nos vemos obligadas a adoptar el mínimo requisito militar para una lucha política. De nuevo, esto era sólo una advertencia. La próxima vez la infraestructura de los esclavizadores no sobrevivirá. El imperialismo médico no se enfrentará a un enemigo pasivo. Wisconsin es el primer punto de inflamación, pero estamos en todos los EE.UU., y no emitiremos más advertencias.

Y no nos detendremos, no retrocederemos, ni dudaremos en atacar hasta que se nos devuelva el derecho inalienable a gestionar nuestra propia salud.

No somos solo un grupo, sino muchos. Estamos en tu ciudad. Estamos en todas las ciudades. Su represión sólo refuerza nuestra complicidad y nuestra determinación.

–La venganza de Jane

