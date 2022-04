–

De parte de Anarquia.info April 26, 2022 69 puntos de vista

El 21 de abril de 2022, a las 12:30 horas, Joseph Dibee tuvo su audiencia federal de cambio de declaración con la jueza Ann Aiken sólo por teléfono.

Dibee es uno de los últimos individuos acusados en lo que se conoce como el «GREEN SCARE»(TERROR VERDE), la mayor redada de activistas animalistas y del medio ambiente que participaron en el sabotaje económico contra la destrucción del medio ambiente gubernamental y privado y el abuso de los animales desde octubre de 1996 hasta diciembre de 2005. La acusación original se presentó el 19 de enero de 2006. La mayoría de las personas implicadas fueron detenidas y procesadas entre 2006 y 2008, pero Dibee fue detenido en Cuba mientras viajaba en 2018 y fue procesado inicialmente por el cargo el 10 de agosto de 2018. Véase https://cldc.org/green-scare-defendant-apprehended-in-cuba-after-12-years/. Permaneció bajo custodia en Portland, Oregón, hasta que fue liberado con condiciones el 8 de enero de 2021.

Hoy, 21 de abril, el Tribunal indicó que, como resultado de una reciente mediación judicial, se había llegado a un acuerdo de declaración de culpabilidad entre el gobierno estadounidense y Joseph Dibee. Dibee se declaró culpable de un total de 3 cargos. En el distrito de Oregón se declaró culpable del primer cargo, conspiración para dañar o destruir bienes del gobierno y bienes utilizados en el comercio interestatal por medio de un incendio, que conlleva un máximo de 20 años, un mínimo de 5 años, más multas, libertad condicional y restitución. También en Oregón, se declaró culpable del cargo 6, incendio provocado en las instalaciones del matadero de caballos de Cavel West, cerca de Redmond, Oregón, que también conlleva una pena máxima de 20 años, y un mínimo de 5 años de prisión, además de multas, libertad condicional e indemnización. Cavel West, una empresa de propiedad holandesa, sacrificaba atrozmente a caballos salvajes mustangs recogidos en tierras públicas de Estados Unidos, así como a otros caballos, y luego exportaba su carne a China. La comunidad local de Redmond intentó clausurar esta atrocidad durante años debido, en parte, al hedor de las insuficientes instalaciones de aguas pluviales que hacían que la sangre de los caballos saliera por los desagües pluviales a las calles. Tras el incendio provocado, en el que no hubo heridos ni muertos, la empresa holandesa cerró y no volvió a abrir. Esto precedió a la prohibición de los mataderos de caballos en todo el país entre 2007 y 2018, que desde entonces el congreso ha permitido que expire. Los vídeos que formaron parte del descubrimiento en este caso (algunos de los peores que he visto en mi carrera), mostraron la horrenda y brutal matanza automatizada de caballos extremadamente asustados que no fueron asesinados rápidamente y sin dolor en una línea de montaje y que luego fueron desmembrados vivos o muertos

Por último, Dibee se declaró culpable del primer cargo en el Distrito Este de California, conspiración para cometer un incendio provocado, por el incendio provocado en 2001 de los corrales de caballos salvajes de la Oficina de Gestión de Tierras de Litchfield en Susanville, California, unas instalaciones financiadas por el gobierno en las que se acorralaba a los caballos salvajes mustangs de las tierras públicas, se les obligaba a entrar en las instalaciones de captura y luego se les llevaba en camiones a mataderos como Cavel West para convertirlos en comida para perros. Este cargo conlleva las mismas penas que los anteriores.

El fiscal adjunto de EE.UU., Quinn Harrington, leyó los puntos más destacados del acuerdo de culpabilidad de 20 párrafos presentado ante el tribunal. Afirmó que el rango de sentencia aconsejado está entre 87 y 108 meses, y que el gobierno recomendaba el extremo más bajo, de 87 meses. Basado en la audiencia telefónica de hoy, el acuerdo parece estar en línea con otros acuerdos de no cooperación del «Green Scare», y no hubo ninguna indicación de que la cooperación (también conocida como delación) fuera parte del acuerdo.

Tenga en cuenta que CLDC no representa a Joseph Dibee, no ha sido parte de su equipo legal, ni tenemos ninguna información privada sobre las negociaciones subyacentes a este acuerdo. En mi experiencia, hay ciertos términos y cláusulas, ciertos aspectos no públicos de un acuerdo de declaración de culpabilidad, así como el número de niveles de salida hacia abajo que a menudo indican la cooperación. Ninguno de esos indicadores habituales estuvo presente en la audiencia de hoy.

La audiencia de sentencia en este caso está programada para el 27 de julio de 2022

FUENTE: EARTH FIRST JOURNAL

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA