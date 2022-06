–

De parte de Anarquia.info June 12, 2022 270 puntos de vista

Nota de Anarqu铆a.info: El presente texto de la prisionera Jennifer Rose, anarquista y trans-feminista, viene a expresar, brevemente, su posicionamiento respecto a la Anarqu铆a y sobre su situaci贸n en la prisi贸n, y aunque como proyecto, 芦su anarqu铆a o anarquismo禄 es contrario y se aleje casi en su totalidad al de anarquia.info, se ha decidido realizar la traducci贸n y difusi贸n. El pensar que la 芦revoluci贸n禄 de Rojava o que la lucha zapatista, son parte de una lucha por la liberaci贸n total y que la creaci贸n de un Estado sea un avance o algo menos malo, nos resulta contradictorio y reformista.

Hoy en d铆a, existe una organizaci贸n anarquista informal, o una Internacional Anarquista, que es tan diversa y convergente que abarca simult谩neamente todas las tendencias anarquistas. Desde el anarco-comunista, al anarcosindicalista, al anarco-feminista, al anarco-nihilista y al anarco-primitivista. Incluso hay anarcoespiritualidad y anarcopunk, anarquistas individualistas y comunalistas, te贸ricos anarquistas filos贸ficos y anarquistas de la praxis (o anarquistas insurreccionales). Tambi茅n hay anarquistas autonomistas, antifascistas y anticolonialistas o ind铆genas. 隆Y anarquistas negros!

隆Todo esto me da mucha esperanza! La clave de nuestro progreso, creo, est谩 en crear y defender espacios/zonas aut贸nomas, vinculando estas luchas con la autonom铆a de la tierra y las luchas de los Pueblos Ind铆genas como las de los Zapatistas y la Resistencia Kurda. Y vincularlas tambi茅n con los movimientos Revolucionarios Abolicionistas de las Prisiones, que han abrazado muchos principios organizativos anarquistas como el del apoyo mutuo, la Cooperaci贸n Voluntaria, los colectivos aut贸nomos, y el internacionalismo/solidaridad intercomunitaria, las luchas interseccionales, etc.

Los libros de Kropotkin y Bakunin que he le铆do recientemente me han ayudado a desarrollar mi propio pensamiento anarquista, y he copiado algunas citas inspiradoras que puedo utilizar en mis escritos. Tengo un gran libro 芦El m茅todo de la libertad禄 (Errico Malatesta). Tambi茅n tengo muchos fanzines sobre teor铆a anarquista m谩s contempor谩nea.

Recientemente he estado leyendo 芦Liberating Life; Women鈥檚 Revolution禄 de Abdullah Ocalan y pr贸ximamente leer茅 su 芦Jineoloji: La ciencia de las mujeres禄. Ha aportado algunas ideas importantes a la teor铆a feminista radical. Me gustan sus ideas.

Biden/Harris son neoliberales in煤tiles, autoritarios del statu quo y militaristas estadounidenses. Parece que no hay esperanza, pero debemos seguir esperando contra viento y marea. Hay algunos signos de esperanza 鈥 la rebeli贸n de George Floyd en 2020, la revoluci贸n de Rojava, el discurso p煤blico sobre la abolici贸n y el encarcelamiento, etc.

La coalici贸n derechista de extrema derecha/fascista/nacionalista blanca/MAGA/milicia que rodea a Trump se est谩 excediendo realmente con las payasadas legislativas extremas y las ilegalidades. Est谩n alienando incluso a muchos de sus propios simpatizantes, aisl谩ndose, tomando el camino hitleriano de la 芦Guerra Total禄 hacia su propia desaparici贸n.

Bueno, 隆debo despedirme ahora!

隆Libertad para Abdullah Ocalan!

隆Paz en el Kurdist谩n!

隆Por la anarqu铆a y la libertad!

Jennifer Rose

Prisionera anarquista-transfeminista

(El Proyecto Nacional de Clemencia present贸 recientemente una solicitud de clemencia al gobernador de California Newsome. Su pr贸xima audiencia de libertad condicional es en julio de 2025).

FUENTE: JUNE 11

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A