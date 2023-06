–

El presidente colombiano Gustavo Petro denunci贸 que sectores opositores buscan derrocarlo con maniobras judiciales, en una estrategia similar a la que sufri贸 su par peruano, Pedro Castillo, en diciembre pasado y a la que enfrenta en este momento el presidente mexicano Andr茅s Manuel L贸pez Obrador.

En medio de un bombardeo medi谩tico, Petro asever贸 que su campa帽a electoral no recibi贸 dinero del narco y su gobierno no hace interceptaciones telef贸nicas ilegales ni acepta chantajes, luego de difundirse audios en los que el hasta el viernes pasado embajador en Venezuela, Armando Benedetti, amenaza con revelar presuntas donaciones millonarias a su campa帽a electoral.

Los audios del exembajador que difundi贸 la Revista Semana -en una de sus acostumbradas sesiones de terrorismo medi谩tico- son s贸lo el comienzo de un esc谩ndalo de proporciones internacionales, donde se trata de inmiscuir tambi茅n al gobierno venezolano, sobre todo desde que se normalizaron las relaciones entree ambos pa铆ses.

Por estos d铆as en Colombia est谩 abierta la puja por el nombramiento de un nuevo fiscal general que deber铆a surgir de una terna propuesta por el presidente, y es lo que la derecha pretende evitar, asegura Petro.

El 14 de mayo Petro se manifest贸 sobre el rumor que ha venido creciendo sobre un presunto Golpe de Estado en su contra. Tres d铆as antes, el expresidente de la Asociaci贸n de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), John Marulanda, asegur贸 que las tropas en reserva podr铆an ayudar a sacar del cargo y defenestrarlo.

Para muchos analistas, la mano de la inteligencia estadounidense est谩 detr谩s, porque las cosas no les est谩n yendo bien en Ucrania, China sigue consolid谩ndose como el mejor socio comercial de Latinoam茅rica y, con todo y dificultades, Lula est谩 promoviendo de forma decidida la 芦penetraci贸n禄 BRICS en Sudam茅rica.

El l铆der de la C谩mara de Representantes, David Racero, anunci贸 que se congel贸 el debate sobre las reformas de salud, de pensiones y laboral impulsadas por el gobierno, y el Consejo Nacional Electoral abri贸 una investigaci贸n sobre la campa帽a del mandatario. Los asesores insisten en que hay que crear un imaginario colectivo sobre la corrupci贸n del gobierno progresista.

Una destituci贸n 芦light禄 (impedirle que ejecute su programa de gobierno y reformas) conllevar谩 la misma crisis, pero en c谩mara lenta y es, precisamente, lo que el Departamento de Estado y la derecha mexicana a trav茅s del lawfare est谩n intentando hacer con el presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador. No les alcanza para destituirlo, pero est谩n haciendo todo por paralizar su gobierno.

Eso que 芦las gentes alzadas est谩n preparadas para prender uno de los conflictos m谩s grandes de los 煤ltimos 20 a帽os en Colombia禄 es justamente de lo que estimula la preocupaci贸n -el miedo al pueblo, al desborde popular- y pareciera ser el fin de las maniobras de la inteligencia estadounidense.

Al igual que en la Argentina y M茅xico, el poder judicial de Colombia ha entrado en juego para debilitar -y tal vez demoler- al gobierno de Gustavo Petro. Cualquier excusa es buena para que se ponga en movimiento un entramado jur铆dico-medi谩tico, ahora contra el primer presidente de izquierda en la historia del pa铆s, que intenta reformas estructurales, recuerda el analista Pedro Brieger.

Aprovechando el esc谩ndalo, el ultraderechista excandidato presidencial Federico 鈥楩ico鈥 Guti茅rrez pidi贸 la renuncia de Petro, mientras se anunciaba que Milton Rengifo Hern谩ndez, ser谩 el nuevo embajador colombiano en Venezuela en reemplazo de Benedetti.

La coca

Gustavo Petro, en un relato muy diferente al de gobiernos anteriores -y el de Estados Unidos- explic贸 c贸mo la regi贸n m谩s afectada por esta problem谩tica de la droga, que han creado las organizaciones ilegales trasnacionales y la alta demanda consumistas en los pa铆ses occidentales, ha sido Latinoam茅rica.

鈥淟os estudios dicen que en Am茅rica Latina han muerto, en virtud de los conflictos que trae la econom铆a il铆cita, un mill贸n de latinoamericanos, la mayor铆a de ellos colombianos y colombianas, la mayor铆a de ellos, humildes. El pueblo pobre de Am茅rica Latina que cae bajo las balas homicidas, en unas guerras invisibles, pero profundas, tan intensas, que han convertido a nuestro continente en el m谩s violento del mundo鈥, dijo el presidente de Colombia.

En esta misma l铆nea, mencion贸 que lo que se debe pensar c贸mo cambiar de una econom铆a a otra, refiri茅ndose directamente a la sustituci贸n de cultivos de uso il铆cito.

Buscar alternativas para los campesinos que durante a帽os sobrevivieron y sobreviven a partir de la siembra de cultivos de hoja de coca, base de la coca铆na que consumen en Estados Unidos. En cuanto a lo internacional, ratific贸 su idea de la transformaci贸n de la pol铆tica antidroga de los 煤ltimos 30 a帽os.

鈥淗emos convocado a todos los presidentes de Am茅rica Latina para evaluar el impacto de lo que se ha llamado desde hace 50 a帽os, la pol铆tica de guerra contra las drogas que naci贸 en el gobierno de Nixon, en EEUU, y se irradi贸 al conjunto del continente鈥, anot贸.

Indic贸 que la nueva pol铆tica deber铆a estar enfocada en la salud p煤blica -tratar al consumidor y las personas con adicciones como personas con una condici贸n de salud que debe ser atendida desde lo p煤blico, adem谩s de la prevenci贸n-; y en la legalizaci贸n.

La Amazon铆a

El presidente de Brasil, Luiz In谩cio Lula da Silva, acord贸 con Petro durante el retiro de prersidentes sudamericanos en Brasilia fortalecer el combate conjunto de los delitos ambientales y el crimen organizado en la Amazon铆a, extendida en los territorios de ambos pa铆ses. Tras la cumbre subregional, los mandatarios concordaron en la necesidad de combatir 鈥渕adereros y mineros ilegales, ocupaciones de tierras y narcotr谩fico en la regi贸n鈥 amaz贸nica,

鈥淰amos por un acuerdo de pa铆ses de la Amazon铆a para revitalizarla. Incluye la defensa cient铆fica, pol铆tica y militar del tercer pilar clim谩tico del mundo鈥, escribi贸 Petro, algo que no le gust贸 a EEUU. Ambos presidentes tambi茅n discutieron medidas para 鈥渇ortalecer鈥 la Organizaci贸n del Tratado de Cooperaci贸n Amaz贸nica (OTCA), integrada adem谩s por Bolivia, Ecuador, Guyana, Per煤, Surinam y Venezuela, para preservar el mayor bosque tropical del planeta.

Lula ser谩 anfitri贸n en agosto de una cumbre de pa铆ses amaz贸nicos en la ciudad de Bel茅m, capital de Par谩, donde se presentar谩 鈥渓a ruta de revitalizaci贸n de la selva鈥, dijo Petro. En plena selva, la ciudad de Bel茅m tambi茅n ser谩 sede de la conferencia sobre el clima COP30 en 2025.

Las alarmas se han encendido en el mundo ante el deterioro de la Amazon铆a, uno de los pulmones de la Tierra y cuyo territorio se encuentra mayormente en Brasil.Tras el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, se帽alado por su pol铆tica 鈥渁ntiambiental鈥, Lula asumi贸 su tercer mandato en enero con la promesa de reforzar los mecanismos de protecci贸n de los recursos naturales y la propuesta de erradicar la deforestaci贸n ilegal en la Amazon铆a para 2030.

Demasiadas preguntas

Las interrogantes son las que sobran: 驴esto punta para una guerra civil en Colombia e quedar谩 en una destituci贸n tipo Pedro Castillo? Una destituci贸n, en caso la logren, precipitar铆a una crisis grave que desembocar铆a en una reactivaci贸n de la guerra. Quiz谩 eso es lo que quiere Estados Unidos.

Para algunos analistas, atr谩s de todo el esc谩ndalo est谩 la mano peluda de la inteligencia estadounidense, necesitada de asestar un golpe al progresismo que al menos empa帽e la movida de Lula desde Brasil promoviendo el ingreso de Sudam茅rica a los BRICS. En las urgencias de Estados Unidos para frenar a China en su patio trasero vale todo. No sorprende: Benedetti pidi贸 protecci贸n al Departamento de Estado estadounidense.

Los medios de derecha ya construyen lo que pretenden sea el esc谩ndalo pol铆tico m谩s grande de los 煤ltimos 20 a帽os. Pero la tensi贸n tendr谩 tambi茅n un cap铆tulo en las calles.

El momento de este esc谩ndalo, cuando se juegan cuestiones centrales para el programa de gobierno de Petro es tan oportuno, que es dif铆cil pensar que haya sido casual. Cabe preguntarse tambi茅n,, qu茅 hac铆a en el gobierno de Petro un personaje como Benedetti, estructuralmente de derecha y h谩bil para estar en el centro de la escena pero en su propio beneficio. 驴Se puede gobernar por izquierda con pol铆ticos de derecha en puestos claves?

A los estadounidenses no les queda otra que patear la mesa y 芦africanizar禄: lo mismo que est谩n haciendo en el 芦Continente Madre禄 para parar a los chinos.

No se trata de un conflicto cualquiera en un pa铆s cualquiera. Tiene que ser una explosi贸n de megatones, una guerra civil en Colombia, de manera que todo el entorno se vea impactado: Ecuador (que se les est谩 escapando), Per煤, Venezuela y el mismo Brasil (un conflicto serio en Colombia 芦justificar铆a禄 el regreso de la doctrina de 芦Seguridad Nacional禄 y del papel rector de los militares en la pol铆tica nacional).

Los audios

Benedetti y la exjefa de Gabinete, Laura Rabiara, est谩n involucrados en un caso por supuesto abuso de autoridad y escuchas telef贸nicas, hecho bombardeado por los medios hegem贸nicos cuando el mandatario busca en el Congreso la aprobaci贸n de varias reformas en materia de salud, laboral y de pensiones, en el marco del programa de justicia social de su gobierno, resistido por la derecha y el empresariado.

Los audios que public贸 la revista Semana, condensados en un video de casi media hora, son una compilaci贸n explosiva, soez y editada de la mano derecha del presidente Gustavo Petro durante la campa帽a, y su exembajador en Venezuela. Benedetti afirma tener informaci贸n sobre delitos cometidos en torno a la financiaci贸n, y amenaza con hacerla p煤blica

Benedetti y la secretaria Laura Rabiara, que hasta hace unos d铆as pertenec铆an al c铆rculo cercano de Petro, fueron apartados del gobierno el viernes tras verse salpicados en un caso de escuchas ilegales y conspiraci贸n que ya comenz贸 con este terremoto pol铆tico.

Igual que con Pedro Castillo

Buscan el camino que sufri贸 Pedro Castillo, asegur贸 el mandatario, en la segunda denuncia de este tipo luego que el mes pasado militares en retiro se pronunciaron por derrocarlo como lo hizo el Congreso peruano con Castillo. Petro aludi贸 a los se帽alamientos del exfiscal N茅stor Humberto Mart铆nez contra el comisionado de Paz, Danilo Rueda, a quien se帽al贸 de ser un hombre condescendiente con el Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional (ELN), en una columna que public贸 en el diario El Tiempo.

Benedetti fue clave en la victoria del primer gobierno progresista en la historia del pa铆s y present贸 a Petro a su antigua secretaria privada, Rabiara, quien luego se convertir铆a en la jefa de gabinete del mandatario. 脡sta resalt贸 que existen acciones malintencionadas reveladas por una persona que buscaba hacerle da帽o a un gobierno que se comprometi贸 con el cambio.

Benedetti tuite贸: 芦he sido parte fundamental del actual proyecto pol铆tico del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondi贸 pol铆ticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dej茅 llevar por la rabia y el trago禄.

Petro al retuitear ese trino, indic贸: 芦nuestros rivales pol铆ticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisi贸n de acusaciones; sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad.禄 驴Simple intento?

Aram Aharonian: Periodista y comunic贸logo uruguayo. Mag铆ster en Integraci贸n. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundaci贸n para la Integraci贸n Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE).

Fuente: https://estrategia.la/2023/06/06/ee…

Tomado de: https://rebelion.org/ee-uu-la-derec…