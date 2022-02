–

De parte de Anarquia.info February 1, 2022 47 puntos de vista

Declaraci贸n del preso anarquista Michael Kimble a sus compa帽eros sobre su reciente rechazo a la libertad condicional. Para obtener m谩s informaci贸n sobre Kimble y c贸mo apoyarlo, vaya aqu铆.

De Michael Kimble:

El 16 de diciembre de 2021 fui considerado para la libertad condicional durante una audiencia abierta. Se me deneg贸 y se me impusieron otros 5 a帽os antes de ser considerado de nuevo para la libertad condicional. Las razones dadas a mi abogado y a quienes me apoyan, que asistieron a la audiencia en mi nombre con certificados de logros y las muchas cartas de recomendaci贸n de quienes me apoyan, as铆 como mi plan de empleo que estaba en orden, fue que ten铆a citaciones disciplinarias por negarme a trabajar y una agresi贸n a un oficial correccional que me hab铆a estado acosando. (Ese oficial correccional fue posteriormente despedido por contrabando en la prisi贸n).

Mi abogado y quienes me apoyan tambi茅n asistieron a las audiencias de otros presos que tuvieron lugar ese d铆a, y dicen que no se concedi贸 la libertad condicional a nadie ese d铆a. Algunos de estos presos ten铆an expedientes libres de disciplina, sistemas de apoyo, etc., pero aun as铆 se les neg贸 la libertad condicional.

Estoy enfadado y amargado por la denegaci贸n, pero no estoy realmente sorprendido por ello. La Junta de Libertad Condicional de Alabama ha sido noticia 煤ltimamente por la negativa a conceder la libertad condicional a los presos que han estado encarcelados de 20 a 30 a帽os o m谩s y por la disparidad racial en cuanto a qui茅n obtiene la libertad condicional y qui茅n no. El a帽o fiscal pasado, el 23% de los presos blancos fueron considerados para la libertad condicional, pero solo el 9% de los presos negros. En el a帽o fiscal 2017, se concedi贸 el 54 por ciento de las solicitudes de libertad condicional. Esta fue una tasa alta para Alabama. Para el a帽o fiscal que termin贸 en junio, la tasa de aprobaci贸n fue de solo el 15 por ciento. En lo que va del a帽o fiscal 2022, la tasa es del 10 por ciento. La actual junta de libertad condicional est谩 dirigida por Leigh Gwaffney, un ex fiscal. Otros miembros incluyen un ex oficial de libertad condicional y un polic铆a estatal. Victims of Crime and Leniency (VOCAL), un influyente grupo de v铆ctimas, env铆a voluntarios para testificar contra casi todos los presos que optan a la libertad condicional. Un representante de la oficina del Fiscal General del Estado hace lo mismo.

S贸lo 4 de los 31 presos a los que se les concedi贸 la libertad condicional a finales de septiembre la obtuvieron. S贸lo 29 presos -que representan el 8 por ciento de las solicitudes- obtuvieron la libertad condicional ese mes. Realmente no importa lo que uno haya hecho mientras estaba encarcelado para rehabilitarse: se le niega. La realidad es que las denegaciones tienen que ver con la venganza, el racismo, el alojamiento de cuerpos para el control social y los beneficios para el Estado (esclavitud).

FUENTE: IT鈥橲 GOING DOWN

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A