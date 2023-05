El sindicato de guionistas de Hollywood (Writers Guild of America West), que nuclea y representa a 11.500 escritores de pel铆culas, televisi贸n, radio y programaci贸n de Internet, inici贸 hoy, martes 3 de mayo, una huelga por tiempo indefinido, en reclamo de mejoras salariales, tras el vencimiento del contrato vigente los 煤ltimos tres a帽os y ante la falta de acuerdo con los grandes estudios y plataformas de streaming. 芦La decisi贸n se tom贸 luego de seis semanas de negociaci贸n con Netflix, Amazon, Manzana, Disney, Warner Bros Discovery, NBC Universal, Paramount Plus y Sony, bajo el paraguas de la Alianza de Productores de Cine y Televisi贸n (AMPTP). Aunque nuestro Comit茅 de Negociaci贸n comenz贸 este proceso con la intenci贸n de hacer un trato justo, las respuestas de los estudios han sido totalmente insuficientes dada la crisis existencial que enfrentan los escritores. Los piquetes comenzar谩n ma帽ana por la tarde禄, anunci贸 el sindicato. Es la primera huelga en la historia de las plataformas de streaming, ya que la 煤ltima huelga de guionistas, que dur贸 m谩s de 100 d铆as y gener贸 p茅rdidas millonarias para la industria, fue en 2007. Por ANRed.



As铆 lo comunic贸 el sindicato de guionistas de Hollywood (Writers Guild of America West), que nuclea y representa a 11.500 escritores de pel铆culas, televisi贸n, radio y programaci贸n de Internet, en su cuenta de Twitter: 芦la Junta Directiva de la @WGAwest y el Consejo de la @WGAeast, actuando sobre la autoridad que les otorgan sus miembros, han votado un谩nimemente para convocar una huelga, a partir de las 12:01 a. m. del martes 2 de mayo. La decisi贸n se tom贸 luego de seis semanas de negociaci贸n con Netflix, Amazon, Manzana, Disney, Warner Bros Discovery, NBC Universal, Paramount Plus y Sony, bajo el paraguas de la Alianza de Productores de Cine y Televisi贸n (AMPTP). Aunque nuestro Comit茅 de Negociaci贸n comenz贸 este proceso con la intenci贸n de hacer un trato justo, las respuestas de los estudios han sido totalmente insuficientes dada la crisis existencial que enfrentan los escritores. Los piquetes comenzar谩n ma帽ana por la tarde. #WGAStrong #WGAStrike芦, expres贸 el sindicato.



The Board of Directors of the @WGAwest and the Council of the @WGAeast, acting upon the authority granted to them by their memberships, have voted unanimously to call a strike, effective 12:01 AM, Tuesday, May 2.

