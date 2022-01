–

La prohibición del correo de Erics ha terminado (por ahora), así que escríbele si puedes.

Le encantaría tener noticias de la gente.

Hace bastante tiempo que no puede recibir cartas de personas que no sean de su familia inmediata. (No tenemos ni idea de si habrá otra prohibición del correo).

Por favor, no hables de su caso y ten en cuenta que todas las cartas son leídas por los funcionarios de la prisión y potencialmente escaneadas/guardadas.

Escribe a:

Eric King #27090-045

FCI Englewood

9595 West Quincy Avenue

Littleton, CO 80123

Estados Unidos.

Eric tiene una lista de deseos de libros. Puedes pedir libros para mí en tiny.cc/EK_Books

FUENTE: SUPPORT ERIC KING

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA