De parte de Nodo50 August 8, 2022 266 puntos de vista

La presidenta de la C谩mara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi (D-CA), a la izquierda, posa para fotograf铆as con la presidenta de Taiw谩n, Tsai Ing-wen, a la derecha, el 3 de agosto de 2022 en Taipei, Taiw谩n.

El imperio estadounidense se est谩 preparando para reducir sus p茅rdidas en Ucrania. Esto es algo que he estado esperando durante un tiempo como alguien que est谩 observando la situaci贸n desde fuera de la burbuja de propaganda antirrusa, pero 煤ltimamente han aparecido se帽ales adicionales de tal desarrollo. Se帽ales que indican cu谩n complicado ser谩 el proceso.

El hecho es que el bloque estadounidense se ha comprometido a respaldar un r茅gimen que ha cometido cr铆menes de guerra colosales y traumatizantes en masa, y muchos dentro de la esfera proimperialista nunca querr谩n admitir que estas atrocidades han ocurrido. Entonces, cuando Washington decida abandonar el r茅gimen de Zelensky debido a que se est谩 convirtiendo en una responsabilidad demasiado grande, podr铆a surgir una amarga divisi贸n dentro de las filas intelectuales (o incluso pol铆ticas y militares) del imperio.

Esta escisi贸n, o el primer indicio de ella, ya est谩 en marcha. Y hasta ahora se est谩 desarrollando principalmente dentro de la red de organizaciones no gubernamentales del imperialismo. Esta semana, Amnist铆a Internacional public贸 un informe que encontr贸 que Ucrania ha estado cometiendo cr铆menes de guerra como una pol铆tica intencional de arriba hacia abajo, entre los que se encuentran los siguientes:

鈥淎 lo largo de estas investigaciones, los investigadores encontraron evidencia de que las fuerzas ucranianas lanzaron ataques desde 谩reas residenciales pobladas y se establecieron en edificios civiles en 19 pueblos y aldeas de las regiones. El Laboratorio de Evidencia de Crisis de la organizaci贸n ha analizado im谩genes satelitales para corroborar a煤n m谩s algunos de estos incidentes. La mayor铆a de las 谩reas residenciales donde se ubicaron los soldados estaban a kil贸metros de distancia de las l铆neas del frente. Hab铆a alternativas viables disponibles que no pondr铆an en peligro a los civiles, como bases militares o 谩reas densamente arboladas cercanas, u otras estructuras m谩s alejadas de las 谩reas residenciales. En los casos que document贸, Amnist铆a Internacional no tiene conocimiento de que los militares ucranianos que se ubicaron en estructuras civiles en zonas residenciales hayan pedido o ayudado a civiles a evacuar los edificios cercanos, lo que no ha permitido tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles鈥.

En reacci贸n a la declaraci贸n de Amnist铆a, los propagandistas imperialistas, tanto los sedicentes como los oficiales, hicieron un gran esfuerzo para convencer a los usuarios de las redes sociales de que estos hechos no deber铆an afectar negativamente en absoluto la forma en que el mundo ve al lado ucraniano. La parte central de sus argumentos ha sido que Amnist铆a est谩 retratando estos eventos fuera de contexto y que tales acciones de un ej茅rcito son inevitables cuando intenta defenderse.

Aparte de la naturaleza dudosa de esta afirmaci贸n de que los militares a la defensiva no tienen m谩s remedio que cometer atrocidades sistem谩ticamente, y del contexto m谩s amplio de que fue el beligerante r茅gimen fascista de Kiev instalado por Estados Unidos en Ucrania el que provoc贸 la intervenci贸n de Rusia, la esencia real de sus protestas contra el informe de Amnist铆a Internacional no es que sea f谩cticamente incorrecto. Es que tendr谩 impactos que no les gustan. Tienen miedo de que la exposici贸n de los cr铆menes de Kiev lleve a que a Kiev se le corte la ayuda militar, haciendo que la guerra de poder del imperialismo contra Rusia no pueda continuar.

Este motivo totalmente c铆nico y corrupto detr谩s de su preocupaci贸n fue evidente en la declaraci贸n de Oksana Pokalchuk, exdirectora de Amnist铆a Internacional Ucrania, quien recientemente renunci贸 debido a los impactos que podr铆a tener la publicaci贸n de este informe:

鈥淓s doloroso admitirlo, pero la direcci贸n de Amnist铆a Internacional y yo nos hemos dividido por los valores. Por lo tanto, decid铆 dejar la organizaci贸n. Creo que cualquier trabajo por el bien de la sociedad debe hacerse teniendo en cuenta el contexto local y pensando en las consecuencias. Lo que es m谩s importante, estoy convencida de que nuestras investigaciones deben realizarse a fondo y pensando en las personas, cuyas vidas a menudo dependen directamente de las palabras y acciones de las organizaciones internacionales. Incluso ayer, ten铆a la ingenua esperanza de poder arreglarlo todo. Que har铆amos hasta 200 reuniones pero explicando, alcanzando y transmitiendo nuestra opini贸n. Y ese texto ser铆a borrado, y otro aparecer铆a en su lugar. Hoy me he dado cuenta de que esto no suceder谩鈥.

Amnist铆a, y si la tendencia se mantiene en otras organizaciones occidentales de derechos humanos, no volver谩 a la vieja normalidad de guardar silencio sobre las constantes atrocidades de Ucrania por conveniencia pol铆tica. (Una normalidad a la que estas organizaciones no pod铆an apegarse consistentemente para empezar, ya que los horrores del r茅gimen desde el golpe han sido tan innegables que Amnist铆a ha tenido que informar sobre ellos desde 2014 en adelante). Hacerse el de la vista gorda ya no es necesario cuando se trata del r茅gimen golpista, porque las prioridades del imperio estadounidense han cambiado.

Dije que durante mucho tiempo esper茅 que Washington cortara el apoyo a Ucrania porque, desde una perspectiva militar realista, Ucrania nunca tuvo la oportunidad de ganar este conflicto. En este punto, se ha convertido en una realidad innegable para cualquier analista estrat茅gico serio, ya que Rusia contin煤a tomando m谩s localidades en general de las que pierde, incluso cuando Ucrania recibe el respaldo completo de las fuerzas armadas del ej茅rcito m谩s grande del mundo.

Washington solo sigue apoyando a Ucrania porque se espera que si el conflicto se prolonga lo suficiente, Rusia se debilitar谩 hasta el punto en que pueda desestabilizarse y dividirse, como sucedi贸 con Yugoslavia. Pero la guerra de poder y las sanciones no han tenido tal impacto, por lo que en alg煤n momento Washington deber谩 dejar de desperdiciar sus recursos en aras de una maniobra de ajedrez geopol铆tica fallida durante mucho tiempo. La primera parte de esto es poner fin al clima de presi贸n pol铆tica sobre organizaciones como Amnist铆a, que ahora est谩n libres para no dejar de exponer los actos viles de Kiev.

Los m谩s inclinados estrat茅gicamente de los imperialistas ya saben desde hace mucho tiempo que este punto tendr铆a que llegar, y que la guerra de poder es una causa perdida. El criminal de guerra Henry Kissinger lo dijo en mayo, despu茅s de que se hizo evidente que Kiev nunca recuperar铆a el territorio que quer铆a. Concluy贸 que Kiev debe ceder esa tierra para que se alcance la paz, y que 鈥渓as negociaciones deben comenzar en los pr贸ximos dos meses antes de que genere trastornos y tensiones que no se superar谩n f谩cilmente. Idealmente, la l铆nea divisoria deber铆a ser un retorno al statu quo anterior. Continuar la guerra m谩s all谩 de ese punto no se tratar铆a de la libertad de Ucrania, sino de una nueva guerra contra la propia Rusia鈥.

Ahora que ha pasado su ventana de oportunidad estimada para la desescalada, los imperialistas con una mentalidad m谩s c贸moda frente al riesgo (que son principalmente los que llegan a dirigir el imperio) solo est谩n tratando de inflamar a煤n m谩s el conflicto. Incluso si su respaldo a Ucrania pronto desaparece, se han volcado hacia Taiw谩n, y Pelosi ha viajado a la isla en una demostraci贸n descarada de tratarlo como un pa铆s separado de China.

Como esta decisi贸n imprudente, junto con la reciente incorporaci贸n de dos pa铆ses n贸rdicos a la OTAN, ha recibido la aprobaci贸n de los niveles m谩s altos del gobierno de los EEUU, el Washington Post ha afirmado que el imperialismo no experimentar谩 ninguna repercusi贸n negativa por hacer estas cosas:

鈥淓sta semana, Estados Unidos demostr贸 que pod铆a manejar a China y Rusia al mismo tiempo, sin iniciar nuevas guerras ni perder ninguna batalla en curso. Esto deber铆a poner fin a dos ideas de moda pero err贸neas: la noci贸n de la derecha de que debemos retroceder ante Rusia para confrontar a China, y la noci贸n de la izquierda de que debemos retroceder ante China para confrontar a Rusia. Es una elecci贸n falsa, porque todo es una confrontaci贸n鈥.

Tales proclamaciones confiadas sobre lo que Washington puede lograr dependen de ignorar la realidad cada vez m谩s severa del declive del imperialismo estadounidense. Los hechos son que solo este a帽o, las maniobras de los EEUU han iniciado una nueva guerra y han perdido numerosas batallas en curso. Rusia intervino en Ucrania no por agresi贸n, como afirman los imperialistas, sino en respuesta al r茅gimen golpista que Washington hab铆a estado usando para amenazar a Rusia y sus rep煤blicas independientes aliadas de Donbass. Y Estados Unidos ha estado perdiendo las batallas subsiguientes en todos los frentes, desde las batallas por el territorio dentro de Ucrania hasta la batalla econ贸mica con Rusia.

En cierto punto, Zelensky y su equipo de compa帽eros criminales de guerra se encontrar谩n sin ning煤n apoyo, aislados en su propio Estado que se desmorona. No tendr谩n m谩s remedio que tratar desesperadamente de mantener la guerra sacrificando al resto de la actual generaci贸n de j贸venes de Ucrania. Luego pueden ser asesinados por una CIA que se vuelve contra ellos, o capturados por Rusia para ser juzgados por sus cr铆menes. El imperio de EEUU se encontrar谩 en un escenario en el que sus esfuerzos han fracasado masivamente, acelerando ir贸nicamente la transici贸n hacia la multipolaridad cuando el plan era revertir ese proceso.

Traducci贸n de Agencia Prensa Rural