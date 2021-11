–

Los observadores y cr铆ticos percibieron el apoyo por parte de los evang茅licos blancos hacia Donald Trump –que no es precisamente una figura de valores cristianos– como un rompecabezas a resolver. Pero donde muchos vieron hipocres铆a, la historiadora Kristin Kobes Du Mez identific贸 una serie de continuidades.

En su libro Jesus and John Wayne: How White Evangelicals Corrupted a Faith and Fractured a Nation, Du Mez sostiene que el evangelismo ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento de derecha, y que Trump era exactamente el hombre que muchos hab铆an estado esperando.

Du Mez es profesora de historia en la Universidad Calvin de EEUU y una calvinista que creci贸 en la iglesia cristiana reformada. Su libro se ha convertido en un best seller y en un sensacional tema de debate dentro de la Norteam茅rica evang茅lica.

En un reciente episodio de The Dig, Dan Denvir convers贸 con Du Mez sobre su libro, la historia del evangelismo estadounidense y c贸mo esa historia nos ha llevado hasta donde estamos hoy.

Hay muchos debates sobre la demograf铆a de los votantes de Trump y sus motivaciones, pero tal vez no haya mejor representante del n煤cleo al rojo vivo de la base de Trump que los evang茅licos blancos. Hubo un gran esfuerzo por entender lo que se percib铆a como hipocres铆a evang茅lica. 驴C贸mo pod铆an los votantes de los 芦valores familiares禄 apoyar a un 铆cono de la inmoralidad sexual descarada?

Una respuesta com煤n era que se trataba de un apoyo instrumental: se reconciliaban con el candidato que pod铆a elegir a los jueces del Tribunal Supremo. Pero usted escribe que Trump no contradec铆a los valores evang茅licos, sino que era su encarnaci贸n m谩s completa. 驴Por qu茅?

A primera vista, parece absolutamente una hipocres铆a. Pero hist贸ricamente hablando, lo que los evang茅licos entienden por 芦valores familiares禄 siempre se reduce al poder patriarcal blanco.

Si nos remontamos a los a帽os 60 y 70, durante el surgimiento de la derecha religiosa, vemos que los temas en torno a los cuales se movilizaron originalmente fueron la autoridad de los padres blancos para tomar decisiones sobre sus hijos a la luz de los esfuerzos de desegregaci贸n racial, y la afirmaci贸n de la masculinidad tradicional contra el feminismo y el sentimiento antib茅lico en la era de Vietnam. Lo que une estas cosas es la afirmaci贸n de la autoridad patriarcal blanca. En la medida en que Trump simbolizaba el mismo tipo de ethos, realmente no estamos hablando de hipocres铆a o de una traici贸n a los valores evang茅licos.

Usted escribe que los evang茅licos, m谩s que cualquier otro grupo religioso, apoyan la guerra preventiva, la tortura y la pena de muerte. Son los m谩s propensos a poseer armas, a apoyar los derechos de las armas, a ser antinmigrantes y antirrefugiados.

Una parte clave de su argumento es que las guerras culturales nunca fueron solo sobre lo que pensamos que eran –la sexualidad y la reproducci贸n, en sentido estrecho–. 驴Qu茅 son realmente las guerras culturales, y qu茅 nos perdemos cuando las vemos simplemente como una tradici贸n u objeci贸n b铆blica a los derechos de los homosexuales y al aborto en particular?

Ser evang茅lico es mucho m谩s que sostener puntos de vista doctrinales particulares sobre la sexualidad o la reproducci贸n. Aunque 茅stas son muy importantes, funcionan principalmente como una especie de puente entre la fe religiosa y los ideales culturales y valores pol铆ticos no religiosos, uni茅ndolos.

Si observamos a los evang茅licos y vemos lo que les motiva y moldea, lo religioso, lo cultural y lo pol铆tico est谩n siempre profundamente entrelazados. Est谩n unidos a trav茅s de los medios de comunicaci贸n que consumen, a trav茅s de las palabras que escuchan desde el p煤lpito. Tenemos que pensar en el evangelismo como una identidad religiosa, cultural y pol铆tica. Todo est谩 mezclado y es imposible de separar.

En t茅rminos de teolog铆a, usted sostiene que los puntos m谩s finos no importan tanto, al menos ya no, y que la mayor铆a de los evang茅licos blancos son casi analfabetos teol贸gicos.

S铆, la forma en que el evangelicalismo ha sido definido tradicionalmente por los estudiosos del evangelismo y por los propios evang茅licos –al menos los evang茅licos de 茅lite– es a trav茅s de estos cuatro distintivos, que han llegado a conocerse como el Cuadril谩tero de Bebbington. Esta definici贸n de cuatro puntos fue acu帽ada por el historiador David Bebbington hace un par de d茅cadas. Si vas a la p谩gina web de la National Association of Evangelicals, encontrar谩s esos cuatro puntos: conversionismo, biblicismo, crucicentrismo (y resurrecci贸n de Jes煤s ) y activismo.

Mientras investigaba, me di cuenta de que esa definici贸n no me llevaba muy lejos para describir el movimiento. Por ejemplo, en cuanto a la cuesti贸n de la raza, si se toma esa definici贸n teol贸gica del evangelicalismo, se puede clasificar a la mayor铆a de los protestantes negros de EEUU como evang茅licos. Pero la gran mayor铆a de los protestantes negros que pueden marcar todas esas casillas teol贸gicas no se identifican como evang茅licos. Eso es porque para los protestantes negros est谩 muy claro que ser evang茅lico es mucho m谩s que estos distintivos teol贸gicos.

Y para los evang茅licos blancos, se ve que las distinciones teol贸gicas importan menos con el tiempo. Antes importaban mucho. Preguntas como qu茅 pasa con el regreso de Cristo, cu谩ndo ocurre, o desacuerdos sobre la existencia de los dones espirituales, el hablar en lenguas, el bautismo de ni帽os frente al de adultos…

Estas cuestiones han sido tradicionalmente muy importantes para distinguir una denominaci贸n de otra. Lo que vi en mi investigaci贸n es que en los 煤ltimos cincuenta o setenta y cinco a帽os, esas distinciones teol贸gicas han pasado a un segundo plano para la mayor铆a de los evang茅licos. Lo que surgi贸 en su lugar fueron estos puntos de inter茅s cultural y pol铆tico.

En lugar de los criterios teol贸gicos, lo que viene a definir el evangelicalismo es su postura en cuestiones de g茅nero y sexualidad, la aceptaci贸n de la autoridad patriarcal, la creencia en la sumisi贸n femenina. As铆 es como se determina qui茅n est谩 dentro y fuera del redil. As铆 que hemos llegado a un punto en el que los evang茅licos progresistas que pueden marcar todas esas casillas ideol贸gicas pero que tienen una opini贸n diferente sobre las cuestiones LGBTQ, por ejemplo, quedan fuera del redil evang茅lico y son condenados al ostracismo. Este reajuste y redefinici贸n de los l铆mites tiene lugar en el 煤ltimo medio siglo aproximadamente.

Escribes que 芦la masculinidad blanca y militante sirve de hilo conductor, construyendo todas estas cuestiones en un todo coherente. El gobierno de un padre en el hogar est谩 inextricablemente ligado al liderazgo heroico en el escenario nacional, y el destino de la naci贸n depende de ambos禄. 驴C贸mo es que el g茅nero sirve de bisagra para conectar lo que consideramos valores familiares evang茅licos con la visi贸n m谩s amplia del mundo nacionalista cristiano de derechas de los evang茅licos?

Cuando pensamos en la pol铆tica evang茅lica, a menudo la gente se dirige inmediatamente a la pol铆tica de valores familiares, a los asuntos dom茅sticos y a las cuestiones de sexo y g茅nero. Hay una buena raz贸n para ello. Los evang茅licos hablan mucho de eso. Lo que a menudo se olvida es que las opiniones de los evang茅licos sobre la pol铆tica exterior son tambi茅n muy distintas. Quer铆a explorar la conexi贸n.

La primera vez que sent铆 curiosidad por el tema de la masculinidad evang茅lica fue en realidad hace m谩s de quince a帽os, cuando le铆 Wild at Heart, de John Eldredge, que esboza una concepci贸n muy militante y militarista de la hombr铆a cristiana. Dios es un Dios guerrero y los hombres est谩n hechos a su imagen. Cada hombre tiene una batalla que librar. Esto me sorprendi贸. Yo mismo soy cristiana, y esa no es realmente mi concepci贸n de la hombr铆a cristiana o del cristianismo. Esto fue tambi茅n en 2005 o 2006, los primeros a帽os de la guerra de Irak.

El libro lleg贸 a vender m谩s de cuatro millones de copias. Todos los hombres y ni帽os evang茅licos (y muchas mujeres) estaban leyendo ese libro. En esa 茅poca tambi茅n vi todos estos datos de encuestas que indicaban que los evang茅licos blancos eran mucho m谩s propensos que otros estadounidenses a apoyar la guerra de Irak, a apoyar la guerra preventiva en general, a aprobar el uso de la tortura, a abrazar la pol铆tica exterior agresiva. Para m铆, como historiadora de g茅nero, era una pregunta b谩sica: 驴qu茅 puede tener que ver una cosa con la otra?

Esta concepci贸n de la masculinidad guerrera est谩 casi por todas partes en los espacios evang茅licos conservadores. Se utiliza para defender el liderazgo masculino en el hogar, que se considera el bloque de construcci贸n y el principio organizativo fundamental de la sociedad. La autoridad patriarcal –la autoridad del marido sobre su mujer y sus hijos– est谩 directamente relacionada con la voluntad de Dios para la sociedad. Se necesitan l铆deres fuertes en el hogar, l铆deres fuertes en la iglesia –tambi茅n hombres– y tambi茅n l铆deres fuertes en la naci贸n. Y hay que asegurarse de que estos hombres no sean castrados: que su autoridad no sea desafiada, ya sea en el hogar, en la iglesia o en la naci贸n.

La historia convencional es que los fundamentalistas se retiraron de la pol铆tica y de la vida p煤blica despu茅s del 芦Juicio del mono禄 de John Scopes sobre la evoluci贸n en 1925, pero que luego esperaron su momento y explotaron en la escena repentinamente con Moral Majority, de Jerry Falwell, en los a帽os 70. Pero usted escribe: 芦Fue en los a帽os 40 y 50 cuando una prudente mezcla de tradicionalismo de g茅nero patriarcal, militarismo y nacionalismo cristiano se uni贸 para formar la base de una identidad evang茅lica revitalizada禄.

驴Qu茅 se revela cuando ubicamos al movimiento evang茅lico temprano donde usted sostiene que realmente pertenece, esto es, en el centro de la vida estadounidense de la Guerra Fr铆a?

La narrativa original es que los evang茅licos se retiraron para lamerse las heridas despu茅s de humillantes derrotas, incluyendo el Juicio de Scopes y el fracaso en recuperar o tomar el control de las principales denominaciones protestantes, y que esencialmente desaparecen hasta que resurgen en la d茅cada de 1970. Esa es la historia que cuentan los liberales y secularistas.

Pero los historiadores del evangelismo llevan mucho tiempo argumentando que no es as铆. 驴A d贸nde fueron estas personas? Crearon sus propias instituciones, sus propias denominaciones, sus propios colegios b铆blicos, sus propios boletines, sus propias editoriales, y les estaba yendo bastante bien.

A finales de la d茅cada de 1920 y 1930, se ve a un mont贸n de estas instituciones m谩s peque帽as establecerse. Luego, a principios de la d茅cada de 1940, se re煤nen y dicen: 芦Sabes qu茅, estamos haciendo un mont贸n de trabajo realmente bueno en todo el pa铆s, pero imagina lo que podr铆amos hacer si nos unimos禄. En 1942 forman la National Association of Evangelicals, lo que revela la existencia de un plan expl铆cito para ejercer la fuerza en n煤mero y afirmar su influencia sobre la cultura y la sociedad estadounidenses.

Dicen: 芦Necesitamos revistas con decenas de miles o cientos de miles de suscriptores. Tenemos que ir a la radio. Necesitamos abrazar las publicaciones cristianas. Necesitamos librer铆as en cada pueblo y ciudad de este pa铆s禄. Lo que es realmente notable es que en solo quince a帽os hayan logrado todo esto y m谩s.

Cre铆an que eran los cristianos m谩s fieles, el 芦remanente fiel禄, los que sosten铆an la verdad de Dios y que, por lo tanto, era su deber asegurarse de ejercer su influencia ampliamente sobre la sociedad estadounidense. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, y vemos que el patriotismo tambi茅n infunde este sentido de prop贸sito evang茅lico. Eran los 芦verdaderos禄 cristianos y los 芦verdaderos禄 estadounidenses.

Este sentido de prop贸sito especial solo se agudiza despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de la Guerra Fr铆a. De repente surgi贸 esta gran amenaza tanto para la naci贸n como para los cristianos en forma de comunismo. El comunismo era anti-Dios, antifamilia y antinorteamericano, todas las cosas que ellos apreciaban m谩s. Entendieron que su papel era defender el cristianismo norteamericano y que eso requer铆a una defensa militar, porque la amenaza del comunismo era una amenaza militar.

La cuesti贸n es que estos valores que los evang茅licos conservadores apreciaban a finales de los a帽os 40 no eran tan diferentes de los valores que ten铆an muchos estadounidenses, especialmente los de la clase media blanca.

Por eso, en retrospectiva, no destacan tanto y la gente puede pensar que no estaban all铆.

Exactamente. Fue el baby boom de la posguerra, por lo que los valores familiares tradicionales estaban de moda y eran apoyados por el gasto del gobierno a trav茅s de la Ley G. I., para los estadounidenses blancos de clase media en particular. Dado el consenso de la Guerra Fr铆a, no eran tan distintivos. Pero eso significaba que se sent铆an en el centro de las cosas, lo que continu贸 siendo as铆 a lo largo de los a帽os 50, con el ascenso de su figura popular clave: Billy Graham.

La Guerra Fr铆a permiti贸 a los evang茅licos situar la guerra santa entre las fuerzas de Cristo y el Diablo en el conflicto geopol铆tico terrenal de EEUU con el comunismo. 驴C贸mo desempe帽贸 tambi茅n este papel clave para llevar al evangelismo en una direcci贸n m谩s profundamente patriarcal?

El gobierno de EE. UU. estaba tratando de enfatizar la amenaza del comunismo y movilizar la oposici贸n al mismo. Pero a muchos estadounidenses, especialmente al salir de la Segunda Guerra Mundial, no les importaba mucho al principio. As铆 que hubo un esfuerzo consciente por parte del gobierno para aumentar la sensaci贸n de urgencia y crisis, y los evang茅licos ayudaron en ese esfuerzo. A帽adieron su propio giro, que era que la lucha contra el comunismo era sin贸nimo de la lucha contra el Diablo.

Cuando esa lucha se traslada a los campos de batalla de Vietnam, las cosas no salen como estaba previsto. La gente empieza a preguntarse: 芦驴Qu茅 tiene de malo la hombr铆a estadounidense para que no podamos derrotar a este enemigo?禄. Y tambi茅n est谩 la reacci贸n opuesta, que es que se empieza a ver un aumento del activismo antiguerra.

La otra cosa que est谩 ocurriendo al mismo tiempo, en los a帽os 60 y principios de los 70, es un cambio social dram谩tico en t茅rminos de feminismo que desaf铆a los roles de g茅nero 芦tradicionales禄. Como historiadora, siempre hay que usar comillas alrededor de la palabra tradicional. En este caso, estamos hablando realmente de esta econom铆a del sost茅n de la familia que solo se aplicaba a ciertos estadounidenses blancos de clase media en los a帽os 50 y principios de los 60.

Tanto el feminismo como lo que est谩 ocurriendo en Vietnam est谩n planteando algunas cuestiones fundamentales sobre el g茅nero: sobre lo que significa ser un hombre, qu茅 tipo de hombres necesitamos, qu茅 significa ser una mujer. Tambi茅n est谩n planteando cuestiones sobre la autoridad.

Hay manifestantes estudiantiles que desobedecen a las autoridades universitarias. El movimiento antiguerra desaf铆a la autoridad del Estado. No solo hay hippies que desaf铆an la acci贸n militar de EEUU, sino hombres que se dejan crecer el pelo y llevan camisas floreadas. Todas estas cosas parec铆an golpear el orden social dado y ordenado por Dios. Es entonces cuando los valores evang茅licos pasan de ser valores de consenso a ser valores de oposici贸n en la cultura m谩s amplia, y tambi茅n desarrollan un 茅nfasis particular en la autoridad.

Esto me qued贸 claro por primera vez cuando mir茅 los escritos de James Dobson. Yo dir铆a que si vas a entender la historia del evangelismo blanco en el 煤ltimo medio siglo, 茅l es tu hombre. Est谩 en el centro de todo. Salt贸 a la fama a principios de los a帽os 70 como psic贸logo infantil que escrib铆a sobre c贸mo disciplinar a los hijos.

Es como el anti-Doctor Spock.

Spock era el educador. Dobson mir贸 a Spock y dijo: 芦Esto es exactamente lo que est谩 mal en la sociedad estadounidense. Al mimar a sus hijos, los est谩n preparando para convertirse en hippies禄. De hecho, el propio doctor Spock se convirti贸 en un activista antib茅lico, as铆 que podr铆a haber algo ah铆. Dobson dijo exactamente lo contrario de Spock. Dec铆a que hay que disciplinar a los hijos; que hay que darles unos azotes; que hay que imponer el dominio para que aprendan a someterse a la autoridad paterna, porque el destino de la naci贸n depende de que se sometan a las autoridades apropiadas ordenadas por Dios. Escribi贸 un libro titulado Dare to Discipline [Atr茅vete a la disciplina].

Qu茅 t铆tulo.

James Dobson es la corriente principal del evangelismo blanco, del evangelismo de valores familiares. Pero se inspiraba y ten铆a mucho en com煤n con figuras m谩s marginales.

Hay otra persona sobre la que escribo junto a James Dobson, llamada Bill Gothard. Bill Gothard es una suerte de figura sombr铆a. Cuando me propuse escribir este libro, no ten铆a ning煤n inter茅s en escribir sobre 茅l porque me parec铆a demasiado marginal. Es un consejero ultrautoritario que tambi茅n tiene muchas opiniones sobre c贸mo criar y disciplinar a los ni帽os. A diferencia de Dobson, que estaba en la radio y le hablaba a todo el mundo, Gothard hac铆a lo suyo a trav茅s de estos seminarios no muy secretos, pero tampoco s煤per abiertos.

Cientos de miles de evang茅licos conservadores asistieron a estos seminarios de Gothard. En el transcurso de mi investigaci贸n, muchos evang茅licos de la corriente principal me apartaron para preguntarme si hablar铆a de Bill Gothard. Con el tiempo me di cuenta de lo profunda que era su influencia y lo amplia que era, aunque por debajo de la superficie. Usted ha o铆do hablar de James Dobson, pero la mayor铆a de sus lectores probablemente no han o铆do hablar de Bill Gothard.

脡l se apoyaba en las ense帽anzas de un te贸logo reconstruccionista cristiano llamado Rousas Rushdoony. 驴Qu茅 es el reconstruccionismo cristiano y c贸mo se compara su visi贸n con el modelo relativamente m谩s sencillo propuesto por alguien como Dobson? 驴C贸mo es que ese modelo, que es realmente reaccionario de extrema derecha (Rushdoony, por caso, era un apologista de la esclavitud) se extendi贸 tanto entre el cristianismo evang茅lico estadounidense?

Rushdoony era un apologista de la esclavitud, la supremac铆a blanca y la misoginia. Defend铆a un duro machismo: las mujeres no deber铆an votar, las mujeres no deber铆an ir a la universidad, las mujeres no deber铆an trabajar fuera de casa, el marido tiene autoridad absoluta sobre todos los aspectos de la vida de su mujer. Era muy de derecha, muy extremista y muy marginal. Pero esto es parte del problema. Es tentador descartar algunas de estas figuras marginales como Rushdoony, o incluso Gothard, como extremistas irrelevantes.

Pero cuando empiezas a observar las redes y las ense帽anzas y creencias de los evang茅licos de a pie, te das cuenta de que es realmente dif铆cil distinguir a los marginales de la corriente principal. Esto se convirti贸 en un tema de mi investigaci贸n. Cuando ves a alguien como Dobson, que hace hincapi茅 en la autoridad patriarcal, en una estructura de autoridad jer谩rquica, en la necesidad de someterse a las autoridades ordenadas por Dios y en la idea de que el destino de la naci贸n depende de nuestra capacidad para lograr una sumisi贸n adecuada a la autoridad, y luego ves a alguien como Gothard, no hay mucha distancia entre los dos. Una es, s铆, m谩s dura y llevada al extremo. Pero hay numerosas coincidencias.

Muchos de los acad茅micos que me precedieron no tocar铆an a alguien como Rushdoony, porque r谩pidamente te pueden acusar de ahogarte en un vaso de agua. 驴Qui茅n ha o铆do hablar de Rushdoony, incluso en los espacios evang茅licos? Como Gothard, es bastante subterr谩neo. Pero si miras los escritos populares sobre la vida familiar y la crianza de los hijos, si miras los libros de texto en la red de educaci贸n en el hogar y en las redes de escuelas cristianas, 驴qu茅 dicen sobre la esclavitud? 驴Qu茅 dicen sobre la Norteam茅rica cristiana? 驴Qu茅 dicen sobre los roles de g茅nero? Ah铆 es donde puedes ver las huellas de este reconstruccionismo cristiano, esta estructura muy jer谩rquica y patriarcal de toda la sociedad.

Algunas personas solo incursionar谩n en la versi贸n principal. Algunas personas ser谩n la extrema derecha de la educaci贸n en casa. Mucha gente estar谩 en alg煤n punto intermedio y ser谩n consumidores promiscuos. Si compras en una librer铆a cristiana o va a la biblioteca de su iglesia –o, ahora, si se conecta en l铆nea– es probable que tengas fuentes disponibles en todo el espectro. Y si te aventuras en las articulaciones m谩s extremas, tal vez no te resulten muy impactantes, porque ya te han presentado las versiones un poco menos extremas de estas ense帽anzas.

El surgimiento de Phyllis Schlafly como estrella evang茅lica es una ilustraci贸n particularmente llamativa de la importancia decreciente de la teolog铆a a medida que la unidad en estos principios culturales se hace evidente. Schlafly, por supuesto, era cat贸lica. Los evang茅licos han tenido tradicionalmente unas opiniones muy negativas sobre los cat贸licos y el catolicismo en EEUU. 驴Qu茅 signific贸 para los evang茅licos unirse detr谩s de un cat贸lico en la guerra cultural?

Durante gran parte de la historia de EEUU, los evang茅licos y los cat贸licos no eran buenos amigos. Los cat贸licos eran vistos como el enemigo. No eran 芦verdaderos cristianos禄. Si nos fijamos en el aborto, en los a帽os 60 los evang茅licos conservadores no eran 芦provida禄, ni mucho menos, en parte porque se consideraba una cuesti贸n cat贸lica y 驴qui茅n quiere ser como los cat贸licos?

Pero Schlafly y el movimiento evang茅lico ten铆an mucho en com煤n. Schlafly empez贸 como anticomunista y alcanz贸 la fama con su libro A Choice Not an Echo. No fue hasta principios de los a帽os 70 cuando empez贸 a preocuparse por el g茅nero y el feminismo. Una amiga le llam贸 la atenci贸n sobre la Enmienda para la Igualdad de Derechos y ella pens贸 inicialmente: 芦Tengo peces m谩s grandes que fre铆r aqu铆. Estoy centrada en el anticomunismo y la pol铆tica exterior. No me hagas perder el tiempo禄. Luego se fij贸 m谩s detenidamente y se dio cuenta, al igual que los evang茅licos, de c贸mo el g茅nero estaba vinculado a la pol铆tica exterior: la idea de que la naci贸n estadounidense necesita hombres fuertes y robustos.

El contrapunto a esto es que se necesitan mujeres sumisas, domesticadas y muy femeninas para que desempe帽en el papel que les corresponde. Y se necesitan ambas cosas juntas en forma de familia nuclear para fortalecer la naci贸n y actuar como baluarte contra el comunismo, entre otras cosas, criando a los ni帽os para que sean hombres fuertes que luchen contra los comunistas en el campo de batalla.

El anticomunismo y el conservadurismo de g茅nero encajan perfectamente en la obra de Schlafly, lo que resulta inspirador para los evang茅licos. Ella articula para ellos sus propias ideas incipientes y une las piezas de una manera que tiene mucho sentido. Muy pronto empezar谩n a ofrecer sus propias versiones de esto.

De la familia nuclear al arsenal nuclear.

Exactamente. Y, en 煤ltima instancia, no importaba tanto que fuera cat贸lica, ya que estaba claramente de su lado en lo que importaba: de nuevo, no la teolog铆a, sino los valores culturales y pol铆ticos. Las distinciones teol贸gicas tradicionales y las distinciones culturales entre cat贸licos y protestantes empiezan a retroceder cuando empezamos a ver que estos valores conservadores unen a los cat贸licos blancos conservadores con los evang茅licos blancos conservadores.

M谩s adelante, se produce una mayor unidad con los jud铆os conservadores y los mormones conservadores.

S铆. Con los mormones conservadores tambi茅n podemos ver una historia paralela, particularmente en torno a las cuestiones de g茅nero. Hay mujeres mormonas conservadoras que tambi茅n defienden estos mismos valores y se unen.

El final de la Guerra Fr铆a supuso un problema para el evangelismo estadounidense militarizado. Usted escribe: 芦Durante d茅cadas, el anticomunismo hab铆a sido el eje de la visi贸n evang茅lica del mundo, justificando el militarismo en el exterior y la b煤squeda militante de la pureza moral en el interior. La victoria del mundo libre era algo que hab铆a que celebrar. Pero tambi茅n era desorientadora. Sin un enemigo com煤n, ser铆a m谩s dif铆cil mantener las expresiones militantes de la fe禄.

Los evang茅licos, escribe usted, encontraron inicialmente su nuevo enemigo en el llamado Nuevo Orden Mundial, que no sab铆a que era una idea tan profundamente evang茅lica. 驴Cu谩l era ese nuevo mal, el Nuevo Orden Mundial, que descubrieron los evang茅licos?

En los a帽os 90, el evangelicalismo se vio sumido en la confusi贸n. Pat Buchanan y la vieja guardia dec铆an: 芦Tenemos que redoblar la apuesta. Hay una guerra. No es la Guerra Fr铆a, pero es una guerra por el alma de Norteam茅rica禄. Pero tambi茅n hab铆a gente que buscaba algo nuevo y dec铆a: 芦Centr茅monos en la pobreza mundial. Centr茅monos en la persecuci贸n global de los cristianos. Vamos a participar en el activismo contra el tr谩fico de personas. Dejemos atr谩s las viejas costumbres禄.

El Nuevo Orden Mundial surgi贸 como candidato a la nueva amenaza. Hay una historia m谩s larga aqu铆 tambi茅n, en el fundamentalismo conservador del siglo XX, de diferentes interpretaciones de las escrituras como profec铆a de un orden global maligno. Esto aparece en la teolog铆a y tambi茅n en la ficci贸n cristiana, la idea de una fuerza totalizadora que se presenta como defensora de la armon铆a mundial, pero que no es de Dios y por lo tanto s贸lo puede ser malvada. La idea es: 芦Esto es el Anticristo, as铆 que no te dejes enga帽ar. Tenemos que oponernos a ellos禄.

Es una forma de llevar el nacionalismo cristiano, con su 茅nfasis en la soberan铆a y el excepcionalismo estadounidense, a un mundo sin comunismo. El tema del Nuevo Orden Mundial est谩 definitivamente ligado a las teor铆as de la conspiraci贸n de los a帽os 90, pero tampoco podemos considerarlo como algo marginal, porque tambi茅n se ven elementos de ello dentro de la corriente principal del evangelismo. Los evang茅licos comenzaron a mostrarse muy reactivos hacia cosas como la Comisi贸n de DDHH de la ONU. Una piensa: 芦驴No es algo bueno? 驴No podemos estar todos a favor de los DDHH?禄. No, en absoluto. Algunos evang茅licos sent铆an que era realmente obra del Diablo y que, por tanto, hab铆a que combatirla.

Otra vertiente que despeg贸 en los a帽os 90 y en la d茅cada de los 80 fue esta amplia cultura de la pureza. Enfatizaba tanto la abstinencia como las alegr铆as que se derivan del sexo conyugal. 驴C贸mo surgi贸 ese movimiento y qu茅 tipo de actividades e instituciones conllevaba?

De nuevo, hay una historia m谩s larga de ense帽anzas de moralidad sexual dentro de los c铆rculos cristianos. Pero la cultura de la pureza de los a帽os 90 es distinta. Est谩 inextricablemente ligada al patriarcado, y pone un enorme 茅nfasis en la modestia y la pureza femeninas. La idea expl铆cita era que una chica estar铆a arruinada si perd铆a su virginidad antes de casarse. Enga帽ar铆a a su futuro marido con lo que es suyo por derecho, y probablemente arruinar铆a su vida sexual.

Mientras tanto, para que todo esto funcionara, los chicos tampoco deb铆an tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero hab铆a menos verg眉enza en este caso. La verg眉enza estaba m谩s relacionada con la masturbaci贸n y el porno. En los c铆rculos de hombres, hab铆a un poco m谩s de perd贸n en t茅rminos de tener sexo antes del matrimonio. Pero a los chicos se les promet铆a que tendr铆an sexo alucinante tan pronto como se casaran, si esperaban.

Eso es s贸lo rascar la superficie en t茅rminos de lo que era la cultura de la pureza. Era una cultura. I Kissed Dating Goodbye, de Joshua Harris (茅l era un ni帽o educado en casa y escribi贸 este libro cuando ten铆a veinti煤n a帽os de edad) fue un 茅xito de ventas masivo. Esto realmente llev贸 las cosas al extremo: no tienes una cita, tienes un cortejo. Y se corteja con el permiso del padre. Puede que ni siquiera se tomen de la mano. Tal vez puedas tomarte de la mano, pero no te besas hasta el d铆a de la boda. Y no era solo Josh Harris; hab铆a todo un mercado para este tipo de medios.

La cultura de la pureza domin贸 la cultura juvenil evang茅lica durante m谩s de una generaci贸n. Si eras un ni帽o evang茅lico en los a帽os 90, esto es lo que se hablaba en el grupo de j贸venes. Hab铆a todo un circuito de conferencias en el que los oradores iban a los grupos de j贸venes de las iglesias y a las escuelas cristianas y hablaban de todas las cosas malas que pasaban si ten铆as sexo.

Y luego estaban los bailes de pureza, que todav铆a ocurren hoy en d铆a. La idea es que un padre tiene que mostrar a su hija c贸mo es una relaci贸n rom谩ntica adecuada, y que su virginidad es la 煤ltima responsabilidad como padre. As铆 que la lleva a uno de estos bailes, se viste de gala y se celebra una ceremonia en la que se le entrega un anillo de pureza. Al aceptarlo, promete llevarlo puesto y permanecer virgen hasta el d铆a de su boda, cuando el padre la 芦entrega禄, literalmente, a su marido. Entonces queda bajo la autoridad de su marido, y puede tener relaciones sexuales y complacerle como Dios manda.

En realidad, muchos evang茅licos que recibieron estas ense帽anzas o participaron en estos rituales no esperaron al matrimonio para tener relaciones sexuales, y eso les ha causado d茅cadas de culpa, que muchos todav铆a arrastran. Si sus matrimonios no funcionaron, fue por eso, o eso les hicieron creer. Mientras tanto, muchos de los que esperaron descubrieron, para su profunda decepci贸n, que el sexo conyugal o su matrimonio en s铆 no eran tan buenos. En general, esta cultura ha generado mucha decepci贸n, culpa y verg眉enza.

Usted escribe que los Promise Keepers decayeron despu茅s de su apogeo en los 90 porque el atractivo de su suave patriarcado se estaba desvaneciendo. Lo que llen贸 el vac铆o fueron grupos como Mars Hill Church, fundada en 1996 en Seattle por Mark Driscoll. Era una iglesia tatuada, con insultos, bebedora de cerveza, hipermasculina y realmente muy mis贸gina.

Driscoll ped铆a a las mujeres de la congregaci贸n que les hicieran sexo oral a sus maridos, describ铆a a las mujeres como creadas por Dios para ser 芦hogares para los penes de los hombres禄. En 2019, ten铆a m谩s de setecientas iglesias en todo el mundo. Mars Hill era parte de algo llamado el Nuevo Calvinismo. 驴Qu茅 fue ese movimiento y c贸mo afect贸 al movimiento evang茅lico?

Crec铆 en el cristianismo calvinista. Ense帽o en la Calvin University. Todav铆a me identifico como calvinista. Llegu茅 a la mayor铆a de edad en los a帽os 90, justo cuando empezamos a ver este auge del Nuevo Calvinismo, y al principio pens茅: 芦隆S铆! 隆Bien por nosotros!禄.

Divertido y tatuado.

Muy pronto me di cuenta de que no hab铆a lugar para m铆 en este Nuevo Calvinismo. Formaba parte de ese giro que se alejaba del evangelismo m谩s suave y amable de la d茅cada de 1990. El p茅ndulo estaba retrocediendo. Hubo una reacci贸n contra las cosas que se volvieron demasiado suaves. La gente comenz贸 a pensar: 芦Necesitamos endurecernos. Necesitamos m谩s hombres robustos. Necesitamos m谩s hombres masculinos en la iglesia norteamericana禄.

El libro al que me refer铆 antes, Wild at Heart, sali贸 en 2001. Bringing Up Boys, de James Dobson, tambi茅n sali贸 en 2001. Doug Wilson, de nuevo un personaje marginal que puede decirnos algo sobre lo que estaba ocurriendo en el evangelicalismo, promov铆a una teolog铆a de las peleas a pu帽etazos. Toda esta gente est谩 en las estanter铆as en 2001, justo cuando los terroristas atacan a EEUU.

Despu茅s de 2001, esta masculinidad cristiana m谩s militante, grosera, mis贸gina y profundamente problem谩tica comienza a ser la corriente principal. Cuando se escuchan algunos de los sermones y ense帽anzas de Mark Driscoll sobre el sexo, es absolutamente abusivo (cerrando el paso a las mujeres, ordenando a las mujeres que sirvan a sus maridos sexualmente porque Dios les dijo que realizaran actos sexuales aunque no se sintieran c贸modas con ello…). Y Driscoll se convierte en una celebridad y un modelo a seguir para los pastores evang茅licos y para toda una generaci贸n de j贸venes evang茅licos. Es apoyado por evang茅licos eminentemente respetables que, en el peor de los casos, piensan que es un poco tosco, pero fundamentalmente creen que entiende bien el complementarismo.

El complementarismo es esta idea de que los hombres y las mujeres est谩n dise帽ados por Dios para ser extremadamente diferentes y deben unirse para formar un todo. Los hombres deben liderar, predicar y luchar. Las mujeres deben quedarse en casa, ser femeninas y hermosas. Esta idea no es nueva, pero una revista del Council on Biblical Manhood and Womanhood, un grupo de reflexi贸n teol贸gica, comenz贸 a difundir estas ense帽anzas por todas partes.

Mientras tanto, en la d茅cada de 2000, alguien como Doug Wilson, que es un racista descarado –茅l lo refutar铆a, pero se pueden leer sus escritos sobre la esclavitud y lo buena que era–, est谩 siendo promovido y defendido por hombres evang茅licos de la corriente principal como John Piper. Ves a alguien como Mark Driscoll diciendo cosas extremadamente problem谩ticas sobre el sexo y las mujeres, y exhibiendo un estilo de liderazgo abusivo, y no solo se le da tribuna sino que se le alaba porque est谩 en el 芦lado correcto禄 del g茅nero y el patriarcado.

Las 茅lites evang茅licas est谩n diciendo esencialmente: 芦Podemos tolerar el racismo. Podemos tolerar el abuso. Pero si cruzas la l铆nea del g茅nero o la sexualidad, est谩s muerto para nosotros. Est谩s fuera. Tus libros no se vender谩n en Lifeway Christian Books. Est谩s expulsado de tu iglesia. Vas a perder tu p煤lpito禄. Y as铆 es como se imponen estos l铆mites.

驴C贸mo utilizaron los evang茅licos el 11-S tanto para reafirmar las normas de g茅nero como para orientar de nuevo el evangelicalismo de forma m谩s intensa hacia el nacionalismo cristiano y el militarismo?

El 11-S fue muy cr铆tico. El p茅ndulo ya estaba oscilando y ya estaban rechazando este patriarcado m谩s suave y gentil de los a帽os 90. Pero despu茅s del 11 de septiembre, con este nuevo estado de 谩nimo militarista, los Promise Keepers parecieron de repente tan vergonzosos y excesivamente emocionales. As铆 que los Promise Keepers se subieron al carro, se endurecieron y se rebautizaron como guerreros.

Ahora tenemos esta robusta masculinidad cristiana con esteroides. Las cosas se ponen muy coloridas a principios de la d茅cada de 2000. Tienes ministerios de MMA [artes marciales mixtas]. Tienes un relato de hombres en un mitin literalmente cantando sobre sus pelotas. Pero tiene mucho sentido, y adem谩s alimenta una pol铆tica exterior muy agresiva. Lo que llegu茅 a ver es que muchos de los hombres que promov铆an m谩s a viva voz esta concepci贸n militante de la hombr铆a cristiana eran tambi茅n virulentamente islam贸fobos y promov铆an estas horribles historias de la 芦amenaza musulmana禄, que tanto recuerdan a la amenaza comunista de un par de generaciones antes.

Esta era la nueva Guerra Fr铆a. Era como: 芦Vaya, las cosas fueron confusas durante una d茅cada m谩s o menos, pero estamos de vuelta en el camino. Tenemos a nuestro enemigo y Dios est谩 de nuestro lado禄.

El abrazo evang茅lico a Trump, 驴representa un giro hacia el enemigo liberal dom茅stico?

Parece que es as铆. Ahora estamos de nuevo en un punto en el que no tenemos una amenaza externa clara en la que centrarnos y contra la que unirnos. Podr铆a surgir r谩pidamente, como vimos despu茅s del 11 de septiembre. Pero mientras tanto, el enemigo somos nosotros. Los liberales, las feministas, los humanistas seculares, etc., siempre se han contado entre los enemigos del evangelismo. Antes ayudando a un enemigo mayor, ahora como el principal enemigo.

Se trata del nacionalismo cristiano: este mito de que EEUU fue fundado como la naci贸n elegida por Dios, que era una naci贸n expl铆citamente cristiana, que nuestros padres fundadores eran cristianos devotos.

Y llega Donald Trump. No es evang茅lico, pero promete proteger a los evang茅licos. Y luego es en cierto modo bautizado por James Dobson. S铆, dice palabrotas. Dice malas palabras. No sabe c贸mo hablar. Pero nos proteger谩. As铆 que le dan su voto y llega a la Casa Blanca.

La brillantez de Trump, en lo que respecta a ganar y mantener el apoyo evang茅lico, fue su capacidad de avivar este miedo, este temor existencial de que 芦ellos est谩n fuera para atraparnos禄. Ese 芦ellos禄 eran otros estadounidenses. No eran 芦norteamericanos de verdad禄. Eran inmigrantes, eran personas no blancas, eran cualquiera que no fuera votante de Trump. Cualquiera que no fuera un adorado votante de Trump estaba contra ellos.

驴Qu茅 opinas del hecho de que tantos evang茅licos blancos crean en QAnon?



Es una reminiscencia del enfoque de los 90 en el Nuevo Orden Mundial. Los evang茅licos han sido preparados para QAnon por una sospecha de d茅cadas de los medios de comunicaci贸n convencionales y seculares. Tambi茅n hay una tradici贸n prof茅tica dentro del evangelismo y ciertas pr谩cticas de estudio b铆blico evang茅lico de 芦el misterio ser谩 claro para ti, puedes leer los textos b铆blicos y puedes discernir lo que significa para ti y el mensaje que tiene para tu vida禄, una especie de fomento de la interpretaci贸n independiente, una especie de 芦Tenemos nuestras propias fuentes de verdad禄.

Y, en parte, estaba el imperio del mal comunista suplantado por los musulmanes y ahora hab铆a un vac铆o llenado por una camarilla ped贸fila de la 茅lite liberal.

Lo interesante es que los evang茅licos que son leales a Trump y a QAnon se est谩n volviendo en algunos casos contra sus propios l铆deres, contra las 茅lites de su propio movimiento. Una de las cosas que hemos visto en los 煤ltimos cinco a帽os es que muchos pastores evang茅licos se enfrentan a los l铆mites de su propia autoridad. Si un pastor decidiera hablar en contra de Trump, hay una posibilidad no despreciable de que sea despedido y retirado de su p煤lpito. Hay voces contra Trump, voces contra QAnon, voces a favor de las mascarillas y otras medidas para combatir el COVID-19 dentro del evangelicalismo. Pero les echan tanto encima que al final dicen 芦ya basta禄, y tienes a figuras de alto perfil abandonando la Convenci贸n Bautista del Sur. 驴Y qu茅 pasa con esas instituciones? Redoblan la apuesta y se vuelven a煤n m谩s reaccionarias.

La obsesi贸n central de la derecha en este momento es posiblemente el Proyecto 1619 y la Teor铆a Cr铆tica de la Raza (CRT), que sugieren que EEUU es fundamentalmente malo en algunos aspectos. Esta fue una de las cosas que, en parte significativa, aliment贸 este reciente intento de toma de posesi贸n ultraderechista de la Convenci贸n Bautista del Sur, una denominaci贸n que ya fue tomada por insurgentes derechistas en 1979 y que ya es uno de los grupos religiosos m谩s derechistas de este pa铆s.

Los evang茅licos son muy protectores de lo que fue EEUU, pero luego tambi茅n los m谩s pesimistas y negativos sobre lo que es ahora y en lo que se ha convertido. 驴Qu茅 nos ense帽a la historia evang茅lica que usted cuenta sobre lo que nos ha llevado a este punto en el que la pol铆tica est谩 tan polarizada, de una forma que no s茅 si ha ocurrido nunca, en torno a la historia de EEUU?

Es un momento muy importante para ser historiador de los EEUU. La historia es un campo de batalla. Ver c贸mo surge este movimiento anti-CRT en tiempo real ha sido fascinante en los 煤ltimos dos a帽os. Hay una historia mucho m谩s larga. Ahora se llama CRT o anti-CRT, pero los evang茅licos conservadores han trabajado durante mucho tiempo para establecer sus propias narrativas hist贸ricas sobre Norteam茅rica. Se trata del nacionalismo cristiano: este mito de que EEUU fue fundado como la naci贸n elegida por Dios, que era una naci贸n expl铆citamente cristiana, que nuestros padres fundadores eran cristianos devotos.

Los historiadores, incluidos los leg铆timos historiadores evang茅licos, han desmontado esta mitolog铆a. Pero no han tenido mucho impacto en t茅rminos de historias populares, y la historia es muy popular en los c铆rculos evang茅licos. Tienes a alguien como David Barton, que est谩 escribiendo estas pseudohistorias para adultos. Tambi茅n tienes toda una red de educaci贸n en casa y una red de escuelas cristianas. Sus libros de texto han estado ense帽ando durante generaciones esta versi贸n m铆tica de la historia norteamericana en la que EEUU se fund贸 como una naci贸n cristiana y todo era maravilloso y bueno, incluso a lo largo del siglo XIX, y los esclavos estaban bien y eran realmente buenos amigos de sus amos, etc. Todo esto est谩 en los libros de texto.

La identidad de los evang茅licos est谩 arraigada en su vocaci贸n, en su tarea, que es devolver a EEUU a sus or铆genes cristianos, porque solo entonces Dios dar谩 a esta naci贸n su bendici贸n. El evangelismo, recuerden, ha sido as铆 desde la Segunda Guerra Mundial. Siempre han tenido esta misi贸n especial.

Por supuesto, nunca lograr谩n su cometido, porque su versi贸n de Norteam茅rica nunca fue real para empezar. Pero es una forma incre铆blemente poderosa de reunir a las tropas, de movilizar a los conservadores y de hacerles sentir que han perdido algo que es suyo por derecho: que este es nuestro pa铆s, que una vez estuvimos en el centro de las cosas y que lo que tiene que ocurrir es que tenemos que volver a estar al mando porque entonces podremos hacer 芦America Great Again禄.

The Dig