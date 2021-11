–

De parte de Nodo50 November 30, 2021 58 puntos de vista

El pasado 3 de noviembre de 2021 en el Foro de seguridad de Aspen (Colorado), el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, general Mark Milley (1958), dijo que el mundo ya no es unipolar –con EEUU como potencia hegemónica, se entiende– sino que ahora es «tripartito» (o tripolar) con tres potencias: EEUU, Rusia y China, y está entrando en una «guerra tripartita». Semejantes declaraciones –con los antecedentes de EEUU– son como para ponerse a temblar. Pero, por pocas nociones que se tengan de geopolítica actual, las revelaciones de Milley son confusas, ya que ni Rusia ni China están ansiosas por atacar a EEUU, a la vez que EEUU no está en condiciones de atacar a ninguno de los dos países. Entonces, ¿qué habrá querido decir el general de cuatro estrellas? Puede que no parezca inteligente, pero es el hombre más poderoso del Pentágono: es, por ley, el oficial militar de mayor rango de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el principal asesor militar del Presidente. En una excelente nota, el ingeniero y escritor Dimitry Orlov (Leningrado, URSS, 1962), analiza qué puede haber querido decir Milley. Orlov, es autor de una serie de libros que han sido muy populares, como “Lecciones postsoviéticas para un siglo postamericano” (2005); “El sarcasmo de la historia: la URSS y los EEUU ante el colapso” (2006); “Reinventar el colapso: el ejemplo soviético y las perspectivas estadounidenses” (2008) y “Resistir a la era del declive industrial”. MM

NOTA EN REVUELTA GLOBAL





¿Te gustó? Compartilo

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado