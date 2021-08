–

It’s going down, 25 de agosto de 2021. – El s谩bado 21 de agosto colectivos abolicionistas de los llamados “Estados Unidos de Am茅rica” se solidarizaron en las calles con el llamamiento de La Voz de los Defensores Presos – Jailhouse Lawyers Speak #Shut’EmDown2021: abajo las c谩rceles, prisiones y centros de detenci贸n. It’s Going Down resume las acciones que han marcado el punto de partida, si bien hay muchos eventos programados para finales de mes y el 9 de septiembre – aniversario del levantamiento de la prisi贸n de Attica-.

Tacoma, Washington: El 21 de agosto se llev贸 a cabo una manifestaci贸n y una cacerolada a las puertas del Centro de Detenci贸n del Noroeste – Northwest Detention Center, contra el que se mantiene una campa帽a para su cierre y que est谩 siendo conmocionado por huelgas de hambre y laborales por parte de las personas all铆 internadas. En las 煤ltimas semanas, varios detenidos dieron positivo por Covid-19.

Seg煤n un informe de Perilous Chronicle:

En el NWDC la resistencia y las protestas han sido constantes desde que se inaugur贸 en 2005. La Resistencia, antes conocida como Resistencia del Centro de Detenci贸n del Noroeste, ha encabezado muchas de esas manifestaciones y eventos. A pesar de los anuncios de cierre, la estad铆stica creciente de contagios de Covid-19 dentro del centro ha llevado a los activistas locales a mantener las campa帽as de presi贸n.

Una manifestante, que se identific贸 escuetamente como Mar铆a, explic贸 que su hijo est谩 detenido en NWDC y cu谩n incre铆ble le resulta que esta instalaci贸n permanezca abierta a pesar de los riesgos durante la pandemia de COVID-19. “驴Que quieren? 驴Liberarlos con los pies por delante? 驴Por qu茅 no han cerrado este lugar? No quiero esperar hasta 2025 para que cierren este lugar, deber铆a cerrar ahora. Porque la gente de all铆 podr铆a perder la vida. 驴Qu茅 pasar谩 con todas las madres, esposas e hijos que esperan que los suyos regresen a casa? “

Las manifestaciones a escala de todo EEUU #ShutEmDown2021 son un cap铆tulo del historial de lucha de La Voz de los Defensores Presos, que en 2018 contribuy贸 a una huelga nacional de presos. En un comunicado de prensa del 12 de agosto de 2021, el grupo convoca a manifestarse en las c谩rceles en 2022, interrumpiendo las acciones cotidianas. Maru Villalpando, coordinadora de La Resistencia, expres贸 la solidaridad del grupo con la organizaci贸n contra las c谩rceles que se lleva a cabo en todo el pa铆s. “Nos unimos a esto porque estamos de acuerdo en que todas las prisiones y centros de detenci贸n deben cerrarse”, dijo.

脕rea de la Bah铆a de California: En la v铆spera del 21 de agosto se grafitearon lemas abolicionistas y se colocaron pancartas en Oakland, Berkeley y toda la zona de la bah铆a. Tambi茅n hubo una manifestaci贸n #ShutEmDown2021 a las puertas de la famosa prisi贸n de San Quintin, en el condado de Marin. Seg煤n Oakland Abolition & Solidarity, unas cuarenta personas marcharon desde la sede del ferry de Larkspur hasta la puerta oeste de San Quentin, cortando el tr谩fico en un carril. Durante una hora, oradores dentro y fuera de la prisi贸n conmemoraron a George Jackson y otros militantes en prisi贸n. Una pancarta con el rostro de George Jackson extendida a lo largo de la calle durante la marcha dec铆a: 鈥Han aprendido que la resistencia es posible. Los presos son incontenibles“.

Sacramento, California: El Comit茅 para la Organizaci贸n de los Trabajadores Encarcelados -IWOC de Sacramento llev贸 a cabo una cacerolada en la entrada de la c谩rcel del condado de Sacramento. Desde Sacramento IWOC valoran que es posible que fueran un grupo peque帽o, pero “nos escucharon y nos vieron, y eso es exactamente para lo que est谩bamos all铆“. Un peque帽o grupo de neofascistas tambi茅n estaba al otro lado de la calle, pero no pudo interrumpir el evento.

Medio Oeste: Se instalaron mesas informativas en Winona, Minnesota -‘Libros, no rejas‘- y Milwaukee, Wisconsin. En Coldwater, Michigan, tuvo lugar una manifestaci贸n a la entrada del penal de Lakeland.

En este aniversario de George Jackson, fuimos m谩s all谩 de una sola manifestaci贸n fuera de Lakeland -donde hubo 40 muertes el a帽o pasad-), a una gira estatal por las c谩rceles de Michigan, incluyendo Parnell -10 muertes- y Cotton -4 muertes-. La meta de nuestro #ShutEmDown2021 a trav茅s de instalaciones penitenciarias de Michigan fue en Lakeland, tambi茅n conocida como la “c谩rcel geri谩trica”, donde muchos hombres que han envejecido desde la fecha del delito son enviados a cumplir condenas de cadena perpetua / muerte o largas condenas indeterminadas. Instituciones Penitenciarias informa de veinticuatro muertes, pero desde dentro denuncian que el n煤mero es mucho mayor, 隆m谩s cerca de cuarenta! Otro ejemplo de c贸mo nuestras instalaciones estatales de propiedad “p煤blica” estrujan como empresas privadas.

Washington DC: La sede local de IWOC y otros grupos realizaron una cacerolada y un mitin en la entrada de la c谩rcel del distrito: “innumerables camaradas encarcelados hicieron un llamamiento para compartir sus historias y ampliar la presi贸n popular por la abolici贸n. Todos y cada uno de los oradores discutieron por qu茅 la abolici贸n es tan importante en este momento para los presos“. Tambi茅n se organiz贸 una manifestaci贸n para exigir la libertad de los presos pol铆ticos en el distrito comercial de DC.

Reidsville, Georgia: Se convoc贸 un mitin # ShutEmDown2021 en la entrada de la c谩rcel del estado de Georgia.

Gainesville, Florida: El 21 de agosto, una gran marcha masiva de abolicionistas bloque贸 las calles y realiz贸 una manifestaci贸n frente a la c谩rcel del condado de Alachua. Seg煤n Florida Prisoner Solidarity: “Hoy tomamos el control de 39th Ave fuera de la c谩rcel del condado de Alachua porque los cerdos no nos dejaban entrar. Nos hicimos fuertes all铆 en solidaridad con Heaven y Ava, y con todas las madres negras que enfrentan la realidad de este estado carcelario supremacista blanco. Nos unimos a la convocatoria de @jailhouse_lawyers_speak en solidaridad con todas las encarceladas de EEUU y del mundo“.

Citando de la cr贸nica de Aligator, im谩genes de Lauren Witte:

Con los brazos entrelazados y coreando “hay sangre en sus manos” y “las mujeres negras importan – black women matter”, alrededor de cien manifestantes tomaron la entrada de la c谩rcel del condado de Alachua el 21 de agosto.

Las convocadas levantaban carteles que dec铆an “proteger a los beb茅s negros” y “las c谩rceles matan”, en solidaridad con Erica Thompson, una vecina del condado de Alachua de 25 a帽os que perdi贸 a su hijo el 9 de agosto despu茅s de que se ignoraran sus gritos de ayuda y se viera obligada a dar a luz dentro de su celda de la c谩rcel.

Seg煤n las manifestantes, la Oficina del Sheriff del condado de Alachua viol贸 la Ley Tammy Jackson de Florida, que garantiza que las presas de parto sean llevadas de inmediato a un centro m茅dico, que reciban la atenci贸n adecuada y no se les apliquen restricciones contra su voluntad. El gobernador Ron DeSantis promulg贸 el proyecto de ley en 2020 despu茅s de que Tammy Jackson estuvo de parto durante siete horas aislada en una c谩rcel del condado de Broward. Florida Prisoner Solidarity recaud贸 m谩s de ocho mil d贸lares para apoyarla.

A las 5 p.m., los manifestantes se encontraron con precintos que bloqueaban la entrada de la c谩rcel del condado de Alachua. Funcionarios de prisiones dijeron a los manifestantes que se les prohibir铆an las visitas si participaban en la protesta. Como medida de precauci贸n, un organizador distribuy贸 formularios de contacto de emergencia en caso de que los manifestantes fueran arrestados. La respuesta fue bloquear el tr谩fico hasta la llegada de la polic铆a.

Harrisburg, Pennsylvania: Pancartas “#ShutEmDown2021” y “Fire to the prisons”.

Bronx, Nueva York: Un grupo de activistas march贸 hasta la c谩rcel de Vernon, ‘The Boat’, para llevar a cabo un mitin en su entrada.

Ciudad de Nueva York: Abolicionistas, anarquistas y antifascistas se concentraron en las puertas de despachos de arquitectura especializados en c谩rceles y se solidarizaron con La voz de los defensores presos.

