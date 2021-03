Sabado 22 de junio a las 17:00 en la Plaza Cervantes para mostrar nuestra solidaridad con la familia de Cl茅ment M茅ric.

El 19 de marzo de 2021, a trav茅s de un at铆pico mensaje, el embajador James Story, punta de lanza del Departamento de Estado en la agresi贸n contra Venezuela, decret贸 el inicio de una nueva escalada de desestabilizaci贸n y violencia contra el Gobierno bolivariano de Nicol谩s Maduro.”Estamos interesados en aprender todo sobre la comida venezolana. En la 煤ltima publicaci贸n, nos recomendaron mucho ‘el dulce de lechosa’. 驴Qu茅 otro dulce nos recomiendas probar?”.

Estamos interesados en aprender todo sobre la comida venezolana, en la 煤ltima publicaci贸n, nos recomendaron mucho 鈥渆l dulce de lechosa鈥澛縬ue otro dulce nos recomiendas probar? pic.twitter.com/dL5l3wCa8P 鈥 Embajador James 鈥淛immy鈥 Story (@usembassyve) March 19, 2021

Para entender la guerra no convencional, hay que leer sus c贸digos ocultos. En el pa铆s suramericano, para quienes est谩n familiarizados con la pol铆tica interna, el mensaje subliminal no pas贸 inadvertido. Usualmente, dicha referencia al “dulce de lechosa” se encuentra asociada al disfrute provocado por el resultado exitoso de una particular situaci贸n pol铆tica.

El de lechosa lo comimos cuando cayeron tus mercenarios y nos deleitamos con m谩s dulce de lechosa cuando lloraban jejeje 鈥 @troll760 (@troll760) March 20, 2021

El mensaje de Story parece ser el pistoletazo de salida para una estrategia continuada de presi贸n que, con sus altibajos, ha sido constante desde la llegada de Nicol谩s Maduro a la presidencia de la Rep煤blica Bolivariana de Venezuela.

Una sincron铆a nada casual

Desde el Comando Sur hasta Elliott Abrams, si algo ha quedado claro en el ataque al pa铆s suramericano es que cualquier frente es considerado un punto de desestabilizaci贸n provechoso. La idea siempre ha sido derrotar la voluntad de poder del Gobierno venezolano a trav茅s de un asedio multidimensional. Lograr la victoria a trav茅s del agotamiento.

La conspiraci贸n contra el di茅sel

Ya desde mediados del a帽o pasado, periodistas alertaban que Juan Guaid贸 y sus colaboradores se encontraban haciendo lobby en EEUU para ingresar dentro del esquemas de sanciones ileg铆timas el intercambio de petr贸leo venezolano por di茅sel.

Muchos analistas, incluyendo a personas identificadas con la derecha venezolana, solicitaban que fuesen detenidas estas gestiones, pues “la flota de camiones que mueven insumos humanitarios se mueve a di茅sel. Si proceden estas sanciones se har谩 mucho da帽o, mucho da帽o”. Al d铆a de hoy, la profec铆a se ha cumplido y la larga filas de transportes de cargas que distribuyen alimentos y medicinas en el pa铆s se acumulan en las cercan铆as de las estaciones de combustibles. Si en algo ha sido exitoso Guaid贸 es en sus gestiones para intensificar el sufrimiento de los venezolanos.

El descontento es el mejor candidato opositor

En 2015, la derecha venezolana cabalg贸 en el descontento popular causado por la escasez de alimentos. En aquella oportunidad, la apat铆a, desmovilizaci贸n y voto castigo de la poblaci贸n venezolana les brind贸 a los antagonistas del proyecto chavista la mayor铆a de diputados en la Asamblea Nacional.

En estos momentos, la situaci贸n econ贸mica del pa铆s es distinta. La situaci贸n de escasez parece haberse resuelto, pero le ha sustituido la hiperinflaci贸n y la dolarizaci贸n de facto en buena parte de las transacciones comerciales. La ca铆da de los salarios ha empeorado una brecha social que ya las sanciones de EEUU y los bajos precios del petr贸leo ven铆an abonando.

Aunque a lo interno de la derecha, la fragmentaci贸n y la falta de agenda y estrategia electoral los convierten en un contrincante sin fuerza real para imponerse en alcald铆as y gobernaciones, la maquinaria del chavismo tendr谩 que hacer mayores esfuerzos para recuperar un caudal de votos que se ha mantenido ap谩tico en los recientes eventos electorales.

Por ahora, la reciente visita de una delegaci贸n de Noruega para fomentar el di谩logo entre Gobierno y derecha y la decisi贸n de la Asamblea Nacional de extender el lapso para las postulaciones de quienes aspiren integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral, hacen entender el enorme esfuerzo puesto por el Gobierno venezolano para fortalecer el escenario democr谩tico y dejar sin piso de acci贸n al ala radical de derecha venezolana, encabezada por Guaid贸 y Leopoldo L贸pez, para quienes su mayor 茅xito parece haberse quedado con el control de los recursos y activos robados a la naci贸n venezolana, con ayuda de Washington.

Sin embargo, tal como lo ha demostrado la economista Pasqualina Curcio, los ataques a la econom铆a (manipulaci贸n del marcador del d贸lar de referencia, hiperinflaci贸n) e incluso los sabotajes a los servicios p煤blicos se intensifican cuando se acercan las fechas electorales. Hay se帽ales que hablan de que el d茅j脿 vu, ha comenzado.

Todas las violencias apuntan al 驴norte?

El mismo d铆a que Story preguntaba por el “dulce de lechosa”, las bandas delictivas m谩s peligrosas de Caracas -financiadas por la derecha-, radicadas en la zona del Para铆so, Cota 905, atacaban un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Seg煤n periodistas que cubr铆an los hechos, el objetivo del ataque ser铆a apropiarse de “las bater铆as antia茅reas” pertenecientes al parque de armas del componente militar. El resultado fue negativo para los terroristas.

El 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela enfrent贸 a un grupo de irregulares en el estado Apure fronterizo con Colombia que consisti贸 en un atacar al Batall贸n Sucre en La Victoria y una alcabala del Ej茅rcito en la carretera Guasdualito-La Victoria, as铆 como perpetrar la voladura de la sede del Seniat en la misma poblaci贸n, ataque tambi茅n fracasado.

Seg煤n informaciones brindadas por la Corriente Revolucionaria Bol铆var y Zamora, un movimiento pol铆tico con presencia en la zona se tratar铆a, de acuerdo con versiones no confirmadas, de “una agresi贸n armada de un factor disidente de la FARC-EP comandado por Alias Arturo y Alias Ferley, quienes se ubican dentro de la facci贸n de las FARC-EP que comanda Gentil Duarte. Se trata de una disidencia secundaria despu茅s de la m谩s fuerte, llamada Nueva Marquetalia que dirigen Iv谩n M谩rquez y Jes煤s Santrich. Gentil Duarte fue el primer comandante que se neg贸 a aceptar los acuerdos de paz, y sostiene una posici贸n intransigente para lograr la reunificaci贸n con la disidencia de la nueva Marquetalia con el argumento de que todo los que negociaron son traidores [intransigencia tan excesiva que impide la negociaci贸n seria]. La fuerza que este sector comanda es de aproximadamente 300 hombres y mujeres”.

Seg煤n la Corriente Revolucionaria Bol铆var y Zamora, los dos datos que tendr铆an que causan mayor preocupaci贸n, es que dichos grupos controlados por Gentil Duarte centran sus operaciones “en el narcotr谩fico, lo que le ha permitido obtener una s贸lida base financiera que les asegura log铆stica y crecimiento acelerado”, as铆 como alianzas con el cartel de Sinaloa en M茅xico.

Por otro lado, la misma fuente considera que Alias Arturo “tendr铆a acuerdos con el Estado colombiano. Por el car谩cter subordinado del Gobierno colombiano en relaci贸n con EEUU, esto significa acuerdos para no atacar ese factor a cambio de que sirva como elemento de perturbaci贸n contra Venezuela mediante el narcotr谩fico hasta llegar a escenarios como el actual, que implica una agresi贸n armada directa”.

Del cerco y la pol铆tica de ‘cowboys’

Una de las m谩s ac茅rrimas enemigas del proyecto bolivariano, la ultraderechista Mar铆a Corina Machado, ha publicado este 24 de marzo, un mensaje a su base de seguidores que se resume en que “la 煤nica negociaci贸n posible es la salida de Maduro del poder”. Un mensaje que, por supuesto no viene solo, sino cabalgando en hechos de violencia vividos en la capital y en la frontera con Colombia.

Los operadores civiles y militares con que cuenta el Pent谩gono se han activado con una disciplina pasmosa. Iv谩n Simonovis, procesado por la masacre perpetrada por la Polic铆a Metropolitana durante el golpe de Estado del a帽o 2001 en Venezuela, ha estado muy activo en su cuenta Twitter apalancando la estrategia de guerra psicol贸gica para tratar de amedrentar a todo empresario o gobierno que intente mantener relaciones comerciales con Venezuela.

Por supuesto, no es una iniciativa particular. Tal como el resto de acciones de la derecha venezolana, solo ocurre luego de que reciben la orientaci贸n de la 茅lite pol铆tica estadounidense. La aprobaci贸n de la ley Bol铆var introducida por Rick Scott, un senador que seg煤n grupos de derechos ciudadanos fue uno de los “peores y m谩s corruptos gobernadores de EEUU”, brinda el soporte para continuar cercando comercialmente a Venezuela y evitar que el pa铆s recupere la paz y el bienestar econ贸mico.

驴Qu茅 vendr谩?

A diferencia del credo popular que suele pensar que el bando republicano suele ser m谩s belicista que el dem贸crata, la realidad ha demostrado lo contrario. En el caso venezolano, fue la Administraci贸n de Obama la que declar贸 a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria, y ahora con Biden intentan terminar el trabajo.

Lo que ha venido ocurriendo en las 煤ltimas semanas no son eventos casuales, forman parte de un plan de presi贸n. EEUU considera que la situaci贸n venezolana se ha estancado, que internamente el autoproclamado Guaid贸 ya no convence a nadie y que el Gobierno venezolano ha podido sortear todos los obst谩culos que se han puesto sobre el terreno. Se ha generado una especie de equilibrio precario que buscan desesperadamente romper. Hay que recordar que pr贸ximamente no solo est谩n en juego las gobernaciones y las alcald铆as, sino, adem谩s, un posible revocatorio que puede dar nuevos br铆os para la conspiraci贸n.

Venezuela, m谩s all谩 de las campa帽as medi谩ticas, sigue siendo el pa铆s con la mayor reserva de petr贸leo del mundo. Figura en casi todos los registros, dentro de los primeros pa铆ses con mayor biodiversidad, acceso a agua dulce, minerales tradicionales y otros apetecidos por su potencial en el 谩mbito de las nuevas tecnolog铆as, como el Colt谩n y el Torio. As铆 que seguir谩 siendo un bot铆n de primer orden para las transnacionales estadounidenses.

Es de suponer que, ante la recesi贸n econ贸mica causada por la pandemia, la p茅rdida de influencia del d贸lar y su declive en el campo militar y geopol铆tico, Washington quiere recuperar cuanto antes la influencia sobre sus 谩reas geopol铆ticas m谩s cercanas. El tiempo no les favorece.

Rusia y China se han instalado en Latinoam茅rica con una pol铆tica de respeto y, adem谩s, siguen dando pasos agigantados para dejar de depender del sistema financiero y de pagos controlados por EEUU. Adem谩s, la propia comunidad europea muestra sus diferencias sobre las presiones de la Casa Blanca, en especial en lo que respecta a la compra de vacunas a Rusia.

Son tiempos complejos, cuyo ritmo hay que leer minuto a minuto. De lo que s铆 se puede estar seguro es que los libros del futuro tendr谩n un apartado sobre c贸mo la eficiencia cient铆fica rusa y la vacuna Sputnik V, debilitaron las lealtades occidentales en los poderes f谩cticos estadounidenses y tambi茅n sobre c贸mo un peque帽o pa铆s suramericano se mantuvo de pie ante uno de los imperios m谩s hostiles y depredadores que hayan existido.

Sputnik / La Haine