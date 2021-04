–

INFORME: Graves desastres humanitarios causados ​​por guerras agresivas de EEUU contra países extranjeros

por la Sociedad China de Estudios de Derechos Humanos (CSHRS, The China Society for Human Rights Studies)

Abril de 2021

EEUU siempre se ha elogiado a sí mismo calificándose como “una ciudad sobre una colina” que es un ejemplo para otros en la forma en que apoya los “derechos humanos naturales” y cumple con las “responsabilidades naturales”, y ha librado repetidamente guerras en el extranjero bajo la bandera de la “intervención humanitaria”. Durante los últimos 240 años después de declarar su independencia el 4 de julio de 1776, EEUU no estuvo involucrado en ninguna guerra durante menos de 20 años. Según estadísticas incompletas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta 2001, de los 248 conflictos armados que ocurrieron en 153 regiones del mundo, 201 fueron iniciados por EEUU, lo que representa el 81% del número total. La mayoría de las guerras de agresión libradas por EEUU han sido acciones unilaterales, y algunas de estas guerras incluso recibieron la oposición de sus propios aliados. Estas guerras no solo costaron a las partes beligerantes una gran cantidad de vidas de militares, sino que también causaron bajas civiles y daños materiales extremadamente graves, lo que provocó terribles desastres humanitarios. El egoísmo y la hipocresía de EEUU también han quedado plenamente expuestos a través de estas guerras en el extranjero.

1. GRANDES GUERRAS DE AGRESIÓN LLEVADAS A CABO POR EEUU TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

(1) LA GUERRA DE COREA, que tuvo lugar a principios de la década de 1950, no duró mucho tiempo, pero fue extremadamente sangrienta, provocando más de tres millones de muertes de civiles y dando lugar a más de tres millones de refugiados. Según estadísticas de Corea del norte, la guerra destruyó alrededor de 8.700 fábricas, 5.000 escuelas, 1.000 hospitales y 600.000 hogares, y más de dos millones de niños menores de 18 años fueron desarraigados por la guerra. Durante esta guerra, la República de Corea perdió 41.230 millones de wones, lo que equivalía a 6.900 millones de dólares estadounidenses según el tipo de cambio oficial de la época; y unas 600.000 casas, el 46,9% de los ferrocarriles, 1.656 carreteras y 1.453 puentes en la República de Corea fueron destruidos. Peor aún, la guerra llevó a la división de la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea, provocando un gran número de separaciones familiares. Entre los más de 130.000 coreanos registrados en el Ministerio de Unificación de la República de Corea que tienen familiares aislados por la guerra, 75.000 han fallecido, perdiendo para siempre la oportunidad de reencontrarse con sus familiares perdidos. La web de la revista estadounidense The Diplomat informó el 25 de junio de 2020 que, en noviembre de 2019, la edad promedio de estas víctimas de separación familiar en la República de Corea había alcanzado los 81 años, y el 60% de las 133,370 víctimas registradas desde 1988 habían muerto, y que la mayoría de las víctimas registradas nunca lograron volver a reunirse con sus familiares perdidos.

(2) LA GUERRA DE VIETNAM, que duró desde 1950 hasta los 1970s, fue la guerra más larga y brutal desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno vietnamita estimó que la guerra mató a aproximadamente 1,1 millones de soldados norvietnamitas y 300.000 soldados vietnamitas del sur, y causó hasta dos millones de muertes de civiles. El gobierno también señaló que algunas de las muertes fueron causadas por las masacres planeadas por las tropas estadounidenses que se llevaron a cabo en nombre de “combatir al Partido Comunista de Vietnam”. Durante la guerra, las fuerzas estadounidenses lanzaron una gran cantidad de bombas en Vietnam, Laos y Camboya, casi tres veces el número total de bombas arrojadas durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima que, actualmente, hay al menos 350.000 toneladas métricas de minas y bombas sin detonar dejadas por el ejército estadounidense tan solo en Vietnam, y estas minas y bombas siguen siendo explosivas. Al ritmo actual, se necesitarán 300 años para limpiar estos explosivos. La web de The Huffington Post informó el 3 de diciembre de 2012 que las estadísticas del gobierno vietnamita mostraban que desde el final de la guerra en 1975, los restos explosivos de la guerra habían matado a más de 42.000 personas. Aparte de los explosivos antes mencionados, las fuerzas de EEUU arrojaron 20 millones de galones (unos 75,71 millones de litros) de defoliantes en Vietnam durante la guerra, causando directamente más de 400.000 muertes vietnamitas. Otros aproximadamente dos millones de vietnamitas que entraron en contacto con esta sustancia química contrajeron cáncer y otras enfermedades. Esta guerra que duró más de 10 años también provocó que más de tres millones de refugiados huyeran y murieran en grandes cantidades en el camino a través del océano. Entre los refugiados que fueron encuestados, el 92% estaba preocupado por la fatiga y otros sufrieron pérdidas de embarazo inexplicables y defectos de nacimiento. Según las estadísticas de la guerra de Vietnam de los Estados Unidos, los defoliantes destruyeron alrededor del 20% de las selvas y del 20% al 36% de los manglares en Vietnam.

(3) LA GUERRA DEL GOLFO. En 1991, las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos atacaron Irak, provocando directamente entre 2.500 y 3.500 muertes de civiles y destruyendo aproximadamente 9.000 viviendas de civiles. La hambruna causada por la guerra y los daños a la infraestructura local y las instalaciones médicas causaron alrededor de 111.000 muertes de civiles, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estimó que la guerra y las sanciones de posguerra en Irak causaron la muerte de alrededor de 500.000 niños del país. Las fuerzas de la coalición atacaron la infraestructura de Irak y destruyeron sin razón la mayoría de sus centrales eléctricas (que representan el 92% de la capacidad de generación instalada total del país), refinerías (que representan el 80% de la capacidad de producción del país), complejos petroquímicos, centros de telecomunicaciones (incluidos 135 teléfonos redes), puentes (que suman más de 100), carreteras, ferrocarriles, estaciones de radio y televisión, plantas de cemento y fábricas que producen aluminio, textiles, alambres y suministros médicos. Esta guerra provocó una grave contaminación ambiental: alrededor de 60 millones de barriles de petróleo fueron arrojados al desierto, contaminando alrededor de 40 millones de toneladas métricas de suelo; alrededor de 24 millones de barriles de petróleo se derramaron de los pozos de petróleo, formando 246 lagos de petróleo; y el humo y el polvo generados por los pozos de petróleo deliberadamente incendiados contaminaron 953 kilómetros cuadrados de tierra. Además, las armas de uranio empobrecido (DU) de las tropas estadounidenses, que contienen material altamente tóxico y radioactivo, también se utilizaron por primera vez en el campo de batalla durante esta Guerra del Golfo contra Irak.

(4) LA GUERRA DE KOSOVO. En marzo de 1999, las tropas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos ignoraron descaradamente al Consejo de Seguridad de la ONU y llevaron a cabo un bombardeo continuo durante 78 días en Yugoslavia bajo el lema de “prevenir desastres humanitarios”, matando a más de 2.000 civiles inocentes e hiriendo a más de 6.000, y desarraigando a casi un millón. Durante la guerra, más de dos millones de yugoslavos perdieron sus fuentes de ingresos y alrededor de 1,5 millones de niños no pudieron ir a la escuela. Las tropas de la OTAN atacaron deliberadamente la infraestructura de Yugoslavia para debilitar la determinación del país de resistir. Los economistas de Serbia estimaron que las pérdidas económicas totales causadas por el bombardeo ascendieron a 29.600 millones $. Muchos puentes, carreteras, vías férreas y otros edificios fueron destruidos durante el bombardeo, lo que afectó a 25.000 hogares, 176 reliquias culturales, 69 escuelas, 19 hospitales y 20 centros de salud. Aparte de eso, durante esta guerra, las tropas de la OTAN utilizaron al menos 31.000 bombas y obuses de uranio empobrecido, lo que provocó un aumento de los casos de cáncer y leucemia en Yugoslavia e infligió un impacto desastroso a largo plazo en el entorno ecológico de Yugoslavia y Europa.

(5) LA GUERRA DE AFGANISTÁN. En octubre de 2001, Estados Unidos envió tropas a Afganistán. Al combatir a al-Qaeda y los talibanes, también causó un gran número de víctimas civiles innecesarias. Debido a la falta de datos estadísticos fidedignos, no existe una opinión establecida sobre el número de víctimas civiles durante la guerra de Afganistán, pero en general se acepta que desde que entraron en Afganistán, las tropas estadounidenses causaron la muerte de más de 30.000 civiles, hirieron a más de 60.000 civiles y provocaron la aparición de unos 11 millones de refugiados. Después de que el ejército estadounidense anunciara su retirada en 2014, Afganistán siguió sumido en la confusión. La web de The New York Times informó el 30 de julio de 2019, que en la primera mitad de 2019, hubo 363 muertes confirmadas debido a las bombas estadounidenses en Afganistán, incluidos 89 niños. Los académicos de la Universidad de Kabul estimaron que desde sus inicios, la guerra de Afganistán ha causado alrededor de 250 bajas y la pérdida de 60 millones de dólares estadounidenses por día.

(6) LA GUERRA DE IRAK. En 2003, a pesar de la oposición generalizada de la comunidad internacional, las tropas estadounidenses invadieron Irak con acusaciones infundadas. Es difícil encontrar estadísticas precisas sobre las bajas civiles infligidas por la guerra, pero se estima que el número es de alrededor de 200.000 a 250.000, incluidas 16.000 muertes de civiles causadas directamente por las fuerzas estadounidenses. Aparte de eso, las fuerzas de ocupación estadounidenses han violado gravemente los principios humanitarios internacionales y creado múltiples “casos de abuso de prisioneros”. Después de que el ejército estadounidense anunciara su retirada de Irak en 2011, la guerra local y los ataques en el país han continuado. Las fuerzas de la coalición liderada por EEUU han utilizado una gran cantidad de bombas y proyectiles uranio empobrecido, bombas de racimo y bombas de fósforo blanco en Irak, y no han tomado ninguna medida para minimizar el daño que estas bombas han infligido a los civiles. Según la estimación de las Naciones Unidas, actualmente hay todavía en Irak 25 millones de minas y otros aparatos explosivos que necesitan ser removidos. Hasta ahora, EEUU aún no ha retirado todas sus tropas de Afganistán o Irak.

(7) LA GUERRA DE SIRIA. Desde 2017, Estados Unidos ha lanzado ataques aéreos contra Siria con el pretexto de “prevenir el uso de armas químicas por parte del gobierno sirio”. De 2016 a 2019, las muertes de civiles confirmadas relacionadas con la guerra ascendieron a 33.584 en Siria, y el número de civiles sirios muertos directamente por los ataques aéreos ascendió a 3.833, de los cuales la mitad eran mujeres y niños. La web del Public Broadcasting Service (PBS) informó el 9 de noviembre de 2018 que el llamado “ataque aéreo más preciso de la historia” lanzado por EEUU en Raqqa mató a 1.600 civiles. Según una encuesta realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en abril de 2020, alrededor de un tercio de los sirios se enfrentaron a una crisis de escasez de alimentos y el 87% de los sirios no tenía dinero en sus cuentas bancarias. Médicos del Mundo (Médecins du Monde / MdM) estimó que, desde el comienzo de la guerra de Siria, unos 15.000 médicos sirios (aproximadamente la mitad del total del país) habían huido del país, 6,5 millones de sirios habían huido de sus hogares y cerca de cinco millones de sirios están vagado sin hogar por todo el mundo.

Además de estar directamente involucrado en guerras, EEUU ha intervenido directa o indirectamente en los asuntos de otros países apoyando guerras indirectas, incitando a insurgencias antigubernamentales, llevando a cabo asesinatos, proporcionando armas y municiones y entrenando fuerzas armadas antigubernamentales, que han causado graves daños a la estabilidad social y la seguridad pública de los países pertinentes. Dado que estas actividades son numerosas y la mayoría de ellas no se han hecho públicas, es difícil recopilar datos específicos sobre ellas.

2. LAS DESASTROSAS CONSECUENCIAS DE LAS GUERRAS EN EL EXTRANJERO INICIADAS POR EEUU

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, casi todos los presidentes de Estados Unidos han llevado a cabo o intervenido en guerras extranjeras durante sus mandatos. Los pretextos que utilizaron incluyen: detener la propagación del comunismo, mantener la justicia, detener la agresión, intervencionismo humanitario, combatir el terrorismo, prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM), proteger la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, etc. Entre todas esas guerras, solo una se libró como contraataque en respuesta a un ataque terrorista directo a los EEUU; las demás se libraron en una situación en la que los intereses vitales de Estados Unidos no se vieron afectados directamente. Desafortunadamente, incluso este singular “contraataque justificable” fue obviamente una exhibición excesiva de defensa. Bajo la bandera de eliminar la amenaza de al-Qaeda, el ejército estadounidense amplió sin sentido el alcance del ataque en la guerra antiterrorista de acuerdo con el principio “es mejor matar por error que perder por accidente”, lo que resultó en un gran número de víctimas civiles en las áreas afectadas por la guerra y, a pesar de utilizar los ataques con drones relativamente precisos, el ejército de EEUU no logró reducir y mitigar las víctimas de la población local inocente.

En cuanto a los procedimientos seguidos por EEUU para iniciar guerras agresivas contra países extranjeros, algunos fueron “procedimientos legítimos” que EEUU logró obtener manipulando a la ONU para que los autorizara a través del Consejo de Seguridad; más a menudo, EEUU simplemente ignoró al Consejo de Seguridad y descuidó la oposición de otros países, e incluso la oposición de sus propios aliados, cuando deliberada y arbitrariamente lanzó un ataque contra un país independiente. Algunas guerras en el extranjero de EEUU se iniciaron sin la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, que tiene el poder exclusivo de declarar la guerra al país.

Las guerras en el extranjero de EEUU han desencadenado varias crisis regionales e internacionales.

En primer lugar, estas guerras han provocado directamente desastres humanitarios en los países afectados por la guerra, como bajas de personal, daños a las instalaciones, estancamiento de la producción y, sobre todo, bajas civiles innecesarias. En las áreas afectadas por la guerra, las personas murieron en sus hogares, mercados y calles, fueron asesinadas por bombas, balas, artefactos explosivos improvisados ​​y drones, y perdieron la vida durante los ataques aéreos lanzados por las fuerzas estadounidenses, redadas lanzadas por fuerzas gubernamentales, masacres terroristas y extremistas y disturbios internos. En noviembre de 2018, la Universidad de Brown publicó un estudio de investigación que mostró que el número de muertes de civiles durante las guerras en Afganistán, Pakistán, Irak, Siria y Yemen fue de 43.074; 23.924; 184.382 a 207.156; 49.591; y 12.000 respectivamente, y el número de periodistas y personal de los medios que murieron en sus puestos durante estas guerras, fue de 67; 8; 277; 75; y 31 respectivamente, y el número de trabajadores de socorro humanitario que murieron en sus puestos durante estas guerras fue 424; 97; 63; 185; y 38 respectivamente. El gobierno de EEUU a menudo subestima estas bajas. La web The Intercept informó el 19 de noviembre de 2018 que el número actual de muertos entre la población civil en Irak fue mucho más alto que el número publicado oficialmente por los militares estadounidenses.

En segundo lugar, las guerras extranjeras de EEUU provocaron una serie de problemas sociales complejos, como oleadas de refugiados, malestar social, crisis ecológicas, traumas psicológicos, etc. Las estadísticas muestran que cada una de las varias guerras extranjeras recientes de EEUU provocó un mayor número de refugiados, como los 11 millones de refugiados afganos, los 380.000 refugiados paquistaníes, los 3,25 millones de refugiados iraquíes y los 12,59 millones de refugiados sirios; Estos refugiados se han visto obligados a huir de sus hogares, de los cuales 1,3 millones de refugiados afganos han huido a Pakistán, 900.000 refugiados afganos llegaron a Irán, 3,5 millones de refugiados iraquíes y sirios huyeron a Turquía y un millón de refugiados iraquíes y sirios huyeron a Irán. En Afganistán, Irak y Pakistán, las muertes y lesiones causadas por la falta de tratamiento médico, la desnutrición y la contaminación ambiental han superado las víctimas directamente causadas por las guerras, siendo el primer número cuatro veces mayor que el segundo. El contenido de uranio por kilogramo de suelo en Basora, Irak, aumentó bruscamente de menos de 70 becquerels antes de 1991 a 10,000 becquerels en 2009, y el número llegó a 36,205 becquerels en las áreas contaminadas por restos de guerra. La web del periódico británico The Guardian informó el 22 de agosto de 2016 que el 30% de los bebés nacidos en Irak en 2010 nacieron con algún tipo de anomalía congénita, mientras que esta cifra ronda entre el 2% y el 4% en circunstancias normales.

En tercer lugar, las guerras extranjeras de Estados Unidos a menudo han producido efectos secundarios, causando daños a los países que no participaron en las guerras. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, el ejército de EEUU extendió la lucha a países vecinos como Camboya y Laos con la excusa de bloquear la “Ruta de Ho Chi Minh” (una ruta de suministro militar que va desde Vietnam del Norte a través de Laos y Camboya hasta Vietnam del Sur), lo que provocó más de 500.000 bajas civiles innecesarias y dejó un gran número de restos de guerra en esos países, que aún son explosivos. Al atacar a los terroristas en la guerra de Afganistán, los aviones y drones estadounidenses solían arrojar bombas sobre las aldeas vecinas de Pakistán, e incluso sobre los coches de boda y los soldados de la guardia fronteriza de Pakistán. En un ataque aéreo contra Yugoslavia, las fuerzas estadounidenses incluso atacaron la embajada china, lo que provocó la muerte de tres periodistas chinos y heridas a una docena del personal de la embajada.

Por último, pero no menos importante, incluso Estados Unidos ha sido víctima de las guerras extranjeras que ha iniciado. Según las estadísticas del Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos, hubo 103.284 soldados estadounidenses que sufrieron lesiones físicas durante la Guerra de Corea, y el número llegó a 153.303 durante la Guerra de Vietnam. Entre 2001 y 2005, alrededor de un tercio de los 103.788 veteranos que regresaron de las guerras en Irak y Afganistán fueron diagnosticados con enfermedades mentales o psicológicas, y el 56% de los diagnosticados tenían más de una enfermedad. Un estudio del Congressional Research Service (CRS), que trabaja exclusivamente para el Congreso de los Estados Unidos, señaló que más de 6.000 veteranos se suicidaron cada año entre 2008 y 2016. El monto de las compensaciones económicas ofrecidas por el ejército estadounidense a los veteranos de la Guerra de Corea alcanzan los 2.800 millones de dólares anuales, y la cantidad entregada a los veteranos de la guerra de Vietnam y sus familias supera los 22.000 millones de dólares anuales. El costo de la atención médica y de discapacidad para los veteranos de la guerra de Afganistán ha superado los 170.000 millones de dólares. Business Insider, web estadounidense de noticias de negocios y tecnología, informó en diciembre de 2019 que la guerra de Afganistán ha provocado la muerte de más de 3.800 contratistas estadounidenses, y esta cifra supera con creces el resultado estadístico relevante publicado por el gobierno de EEUU, e incluso el número de muertos del ejército de EEUU en Afganistán.

3. LA PRINCIPAL CAUSA DE LAS CRISIS HUMANITARIAS ANTES MENCIONADAS: LA MENTALIDAD HEGEMÓNICA DE EEUU

Al revisar las muchas guerras agresivas lanzadas por EEUU se puede ver que muchas de estas acciones militares han provocado crisis humanitarias. En Afganistán, Irak, Siria y otros países donde las guerras aún continúan, los bombardeos accidentales y las lesiones aún ocurren con frecuencia, y los refugiados no tienen dónde quedarse. La infraestructura de estos países está paralizada y su producción nacional está estancada. EEUU puso en marcha estas guerras en el extranjero con el pretexto de una “intervención humanitaria” o que “los derechos humanos prevalecen sobre la soberanía”, pero ¿por qué estas guerras libradas con fines humanitarios se convirtieron al final en desastres humanitarios?

En abril de 2011, la revista Foreign Policy resumió cinco razones de las frecuentes guerras extranjeras libradas por EEUU, como las ventajas militares de EEUU, que hacen difícil resistirse a la tentación de recurrir a la fuerza, y que los mecanismos de control y equilibrios dentro de EEUU no cumple un papel efectivo, al tiempo que excluía cualquier motivo relacionado con los valores de los Estados Unidos. “Proteger los derechos humanos” no ha sido un motivo que impulse de manera clara las guerras exteriores de EEUU y librar guerras en el extranjero ha sido sólo un medio para un fin, aunque tal acto no excluye un sentido de moralidad. Los EEUU pueden sentir el impulso de iniciar una guerra en el extranjero siempre que lo consideres necesario, crean que los favorece y esté dentro de sus posibilidades, mientras que un motivo moral no es una condición suficiente o necesaria para iniciar una guerra; y en cuanto a los terribles desastres humanitarios causados ​​por estas guerras en el extranjero, serán soportados por otros en lugar de dañar directamente a los ciudadanos estadounidenses y evitar que Estados Unidos alcance sus objetivos. La elección de usar la fuerza independientemente de las consecuencias revela las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos, que le impulsan a priorizarse a si mismo, demostrar su mentalidad de “el ganador se queda con todo” y exponer sus ideas unilateralistas de dominar el mundo y cometer injusticias sin sentido a otros países.

Los políticos estadounidenses afirman que respetan los “valores universales”, pero ¿están de acuerdo en que sus propios derechos humanos naturales también son naturales para otras personas en el mundo?

EEUU ha formulado leyes para garantizar la igualdad entre todos sus grupos étnicos dentro del país, pero ¿realmente cree que las personas de otros países deberían disfrutar de los mismos derechos? ¿O cree que puede actuar de manera desenfrenada en países extranjeros solo porque la gente de allí no tiene derecho a voto en las elecciones estadounidenses?

EEUU cree que los ataques terroristas contra civiles dentro de su territorio son despreciables y merecedores de castigo; si es así, ¿por qué acepta e incluso considera “necesarios” los incidentes creados por el ejército estadounidense en otros países, que han provocado un gran número de civiles muertos y heridos?

Cuando adopta el principio “es mejor matar por error que perder por accidente”, cuando utiliza arbitrariamente armas radiactivas y destruye toda la vegetación con sustancias tóxicas, y cuando disparan antes de haber identificado claramente los objetivos, ¿siguen respetando las fuerzas estadounidenses los derechos humanos “naturales” atesorados en los valores de EEUU?

Los civiles que no pudieron huir de sus zonas afectadas por la guerra y fueron tratados como terroristas y disparados al azar no tenían derechos humanos. Los niños que han sido discapacitados al nacer por las armas químicas de las fuerzas estadounidenses y que sufrirán durante el resto de sus vidas no tienen derechos humanos. Los refugiados que se han visto obligados a huir de sus hogares y se han quedado sin hogar en otros países debido a las guerras extranjeras de EEUU no tienen derechos humanos.

En el análisis final, la mentalidad de resolver disputas llevando a cabo acciones militares unilaterales es cuestionable. Dado el antagonismo inherente entre el humanitarismo y la hegemonía, es ridículo esperar que un país hegemónico defienda los derechos humanos de otros países. Las controversias internacionales deberían resolverse mediante consultas entre iguales en el marco de las Naciones Unidas. Los esfuerzos coordinados deberían ser actualizados regulando y mejorando los mecanismos internacionales y estableciendo una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Sólo descartando el pensamiento hegemónico, que está principalmente motivado por el interés propio, podremos evitar que la “intervención humanitaria” se transforme en desastres humanitarios. Solo de esta manera podremos lograr beneficios mutuos y resultados beneficiosos para todos, y todas las personas de todo el mundo podrán disfrutar verdaderamente de los derechos humanos naturales.

ANEXOS:

1. Lista de víctimas civiles, refugiados y pérdidas económicas provocadas por las mayores guerras de agresión que ha llevado a cabo EEUU tras la Segunda Guerra Mundial

Guerra de Corea: alrededor de 3 millones de civiles muertos y 3 millones de refugiados;

Guerra de Vietnam: alrededor de 2 millones de civiles muertos, 3 millones de refugiados y 3 millones de víctimas de agentes químicos defoliantes;

Ataque aéreo a Libia: alrededor de 700 militares y civiles muertos;

Invasión de Panamá: alrededor de 302 civiles muertos y 3.000 civiles heridos;

La intervención armada en Somalia: unos 200 civiles muertos y 300 civiles heridos;

Guerra del Golfo: alrededor de 120.000 muertes de civiles relacionadas con la guerra y 2 millones de muertes de civiles relacionadas con las sanciones, y pérdidas económicas por valor de 600.000 millones $;

Guerra de Kosovo: más de 2.000 muertos y 6.000 heridos, y pérdidas económicas por valor de 200.000 millones $;

Guerra de Afganistán: más de 30.000 civiles muertos, 70.000 civiles heridos y 11 millones de refugiados;

Guerra de Irak: entre 200.000 y 250.000 civiles muertos y 3,25 millones de refugiados;

Guerra de Siria: más de 40.000 civiles muertos y 12,59 millones de refugiados.

2. Lista de guerras de agresión llevadas a cabo por EEUU, y sus intervenciones militares en el extranjero desde el fin de la Segunda Guerra Mundial

1947-1949: intervención en la guerra civil griega

1947-1970: intervención en las elecciones de Italia y apoyo a las actividades anticomunistas

1948: apoyo a las fuerzas antigubernamentales en la guerra civil de Costa Rica

1949-1953: apoyo a las actividades anticomunistas en Albania

1949: interviniendo en el derrocamiento del gobierno en Siria

1950-1953: llevando a cabo la Guerra de Corea

1952: intervención en la revolución egipcia de 1952

1953: apoyo a un golpe de Estado en Irán para derrocar al entonces gobierno iraní

1954: apoyando el derrocamiento del gobierno guatemalteco

1956-1957: planeando un golpe de Estado en Siria

1957-1959: apoyo a un golpe de Estado en Indonesia

1958: provocando una crisis en el Líbano

1960-1961: apoyando un golpe de estado en el Congo

1960: impidiendo que el gobierno de Laos inicie una reforma

1961: apoyando la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba

1961-1975: apoyando la guerra civil y el comercio del tráfico de opio en Laos

1961-1964: apoyando las actividades antigubernamentales en Brasil

1963: apoyando los disturbios civiles en Irak

1963: apoyando los disturbios en Ecuador

1963-1975: llevando a cabo la guerra de Vietnam

1964: interviniendo en la rebelión de Simba en el Congo

1965-1966: interviniendo en la guerra civil de la República Dominicana

1965-1967: apoyando la masacre de comunistas por el gobierno militar indonesio

1966: apoyando una insurgencia en Ghana

1966-1969: provocando conflictos en la zona desmilitarizada (DMZ), región de la península de Corea que delimita Corea del Norte de Corea del Sur

1966-1967: apoyando a una insurgencia en Bolivia

1967: interviniendo en el derrocamiento del gobierno griego

1967-1975: interviniendo en la guerra civil de Camboya

1970: interviniendo en los asuntos internos de Omán

1970-1973: apoyando un golpe militar en Chile

1970-1973: apoyando un golpe de Estado en Camboya

1971: apoyando un golpe de Estado en Bolivia

1972-1975: ofreciendo ayuda a las fuerzas antigubernamentales en Irak

1976: apoyando un golpe de Estado en Argentina

1976-1992: interviniendo en los asuntos internos de Angola

1977-1988: apoyando un golpe de Estado en Pakistán

1979-1993: apoyando las fuerzas antigubernamentales en Camboya

1979-1989: interviniendo en la guerra de Afganistán

1980-1989: financiando el sindicato antigubernamental Solidaridad en Polonia

1980-1992: interviniendo en la guerra civil de El Salvador

1981: enfrentándose con Libia en el golfo de Sirte

1981-1982: impulsando el derrocamiento del gobierno de el Chad

1982-1984: participando en una intervención multilateral en el Líbano

1982-1989: apoyando a las fuerzas antigubernamentales en Nicaragua

1983: invasión de Granada

1986: invasión del Golfo de Sirte, Libia

1986: bombardeo de Libia

1988: derribo de un avión de pasajeros iraní

1988: enviando tropas a Honduras

1989: enfrentandose con Libia en Tobruk

1989: intervención en los asuntos internos de Filipinas

1989-1990: invasión de Panamá

1990-1991: llevando a cabo la Guerra del Golfo

1991: intervención en las elecciones de Haití

1991-2003: liderando la acción de aplicación para establecer una zona de exclusión aérea en Irak

1992-1995: primera intervención en la guerra civil de Somalia

1992-1995: intervención en la guerra de Bosnia

1994-1995: envío de tropas a Haití

1996: apoyo al golpe de Estado en Irak

1997: envío de tropas a Albania

1997: envío de tropas a Sierra Leona

1998-1999: llevando a cabo la guerra de Kosovo

1998: lanzamiento de ataques con misiles de crucero contra Sudán y Afganistán

1998-1999: envío de tropas a Kenia y Tanzania

2001-presente: llevando a cabo la guerra de Afganistán

2002: envío de tropas a Costa del Marfil

2003-2011: llevando a cabo la guerra de Irak

2004-ahora: incitando a guerras entre Pakistán y Afganistán en sus áreas fronterizas

2006-2007: apoyo a Fatah, una organización política y militar palestina, en el derrocamiento del gobierno electo de Hamas

2007-presente: segunda intervención en la guerra civil de Somalia

2009: apoyando un golpe de Estado en Honduras

2011: apoyando a las fuerzas antigubernamentales en Libia

2011-2017: llevando a cabo operaciones militares en Uganda

2014-presente: liderando la intervención en Irak

2014-presente: liderando la intervención en Siria

2015-ahora: apoyando a Arabia Saudita en la guerra civil de Yemen

2019: apoyando el derrocamiento del gobierno venezolano