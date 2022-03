Bloque Eurasia: Separaci贸n de Europa de Rusia por medio de la Guerra en Ucrania

Bloque Asia-Central: Ruptura de la Federaci贸n Rusa – Lucha por Altai por medio del bloque turco.

Bloque Oriental: Aislamiento de China por medio del hostigamiento militar.

Un plan sencillo.

Interdependencia

Desde el fin de las 2GM se entendi贸 que los lazos comerciales y la cooperaci贸n internacional fomentar铆a el desarrollo de entendimientos que evitaran la 3GM. Los lazos se fueron estrechando en las d茅cadas hasta el punto que todos tienen m谩s que perder que ganar en una guerra. Esto ha sido as铆 hasta que uno de los jugadores tiene m谩s que ganar con la guerra que sin ella. EEUU est谩 en crisis, y sabedora que en un conflicto internacional de intensidad media-baja est谩 segura en su Fortress America pretende volver a arrasar y reconstruir los territorios dando lugar a un NOM, sea el orden que sea.

EEUU ha decidido cortar los cables de la interdependencia mundial. Esto desacoplar谩 y ajustar谩 los bloques regionales reconfigurando poco a poco todos los bloques menos el Americano.

EEUU activa los planes de desacoplamiento mundial como respuesta a la incursi贸n rusa.

驴Por qu茅 los aliados de EEUU luchar谩n sus guerras?

EEUU controla a aliados por medio del suministro de petr贸leo, armas y productos energ茅ticos; sus v铆ctimas no pueden resistirse.

-Bloque Eurasia: Europa sin recursos energ茅ticos y escasas materias primas. Necesitan el suministro mar铆timo para abastecerse. No pueden permitirse el bloqueo de suministros. Luchar谩n hasta la muerte por quien les provea de petr贸leo, bien sea EEUU o Rusia.

-Bloque Asia-Central: Turqu铆a e Israel disponen de gas y petr贸leo sustra铆do de Siria e Irak.

Israel es la oligarqu铆a financiera de EEUU, localmente contiene a Ir谩n y colabora con Arabia Saudita en el control de la regi贸n. Son capaces de apoyar por tiempo indefinido la expansi贸n norte de Turqu铆a.

-Bloque Oriental: Jap贸n, Australia son regiones sin recursos energ茅ticos y escasas materias primas. Necesitan el suministro mar铆timo para abastecerse.

Australia ya forma parte del eje nuclear AUKUS, las maniobras en el Indopac铆fico ya han comenzado.

EEUU est谩 exacerbando todas las rivalidades de amigos y enemigos haciendo que comprometan sus ej茅rcitos nacionales, recursos y pol铆ticas mientras reserva sus propias fuerzas militares.

驴Cu谩l es el incentivo final? La Paz Nuclear

Cuando se pensaba que el Club Nuclear no lo formaban m谩s de 8 pa铆ses nos damos cuenta de que tan solo faltan en 脕frica y Sudam茅rica. E incluso Chile, Colombia, Brasil, Sud谩frica y Egipto poseen arsenales delegados.

Esta es la Paz Nuclear que viene en el medio plazo:

Jap贸n solicita permiso para la posesi贸n de armas nucleares.

El monstruo de la tecnolog铆a ha hecho accesible la capacidad nuclear a multitud de pa铆ses y EEUU pretende que estas armas proliferen como nunca lo hicieron. La paz que viene ser谩 nuclear o no ser谩.

Un mundo en desacoplamiento

Es obvio que d茅cadas de desinformaci贸n e intoxicaci贸n han perjudicado de forma irreparable a las 茅lites que gu铆an los designios de sus gobierno; incluidos sus servicios secretos. Se ha perdido cualquier rastro de contacto con la realidad, como muestra la inacci贸n ante la acumulaci贸n de crisis irresueltas que les ha abocado a la situaci贸n actual sin remedio, como muestra el fracaso de la COP26 . Son v铆ctimas de sus propias ideaciones magicofantasiosas y la fatiga de guerra cognitiva . Una conclusi贸n anunciada y esperada. Se a perdido cualquier atisbo de mesura, como muestran en sus declaraciones propagand铆sticas por sus medios de comunicaci贸n, haciendo gala de un belicismo triunfalista enajenado de certeza o realidad; que esgrime eslogans fascista sin complejos ni tapujos. Ya no se esconden. Pero aunque no escondiesen su militancia pol铆tica, el problema es que los n煤meros, por m谩s que se maquillen, son los que son y no otros: