El ‘National Endowment

for Democracy’ (NED) [Fondo Nacional para la Democracia] puede

asegurar que su propósito es promocionar la democracia, pero en

realidad hace cualquier cosa menos eso, a menos que “democracia”

sea sinónimo de los intereses de la élite estadounidense.

Kiev, Ucrania –

En medio de las crecientes tensiones con Rusia, Estados Unidos está

invirtiendo una fortuna en campañas de injerencia en Ucrania. El brazo

para los “cambios de regímenes” de Washington, el National

Endowment for Democracy (NED), ha destinado 22,4 millones de dólares

para operaciones desestabilizadoras en Ucrania desde 2014, cuando el presidente

democráticamente electo, Viktor Yanukovych, fue derrocado y

reemplazado por un gobierno títere elegido por EEUU.

Dichas operaciones incluyen la creación e instrucción de partidos

políticos prooccidentales, la financiación de organizaciones afines y medios de comunicación sumisos, y campañas masivas de privatización en favor de corporaciones multinacionales extranjeras, todo ello en un

afán de asegurar el control estadounidense sobre el país al que

el presidente de el NED, Carl Gershman, denominó

“el gran premio” en Europa.

Blanqueando la CIA

El Fondo Nacional para la

Democracia (NED por sus siglas en inglés) fue creado en 1983 por la

administración Reagan tras una serie de escándalos públicos que

socavaran gravemente tanto la credibilidad como la imagen pública de

la CIA. Es incuestionable que la organización, que se estableció y

continúa funcionando como anexo de la CIA, realiza una gran parte del

trabajo más sucio de la agencia. “Sería terrible que las

agrupaciones democráticas esparcidas por el mundo fueran vistas como

subvencionadas por la CIA”, manifestó

el propio Gershman al explicar su creación. “Mucho de lo que

hacemos hoy se hizo de forma encubierta por la CIA hace 25 años”,

dijo

a su vez el cofundador de el NED, Allen Weinstein, a The

Washington Post en 1991.

Desde sus inicios, el NED

ha sido responsable de promover muchos de los

levantamientos y golpes de estado más destacados en todo el mundo.

La organización tiene actualmente 40 proyectos

activos en Bielorrusia, todos con el objetivo de destituir al

presidente Alexander Lukashenko de su cargo. El año pasado, el país

se vio inmerso en protestas que fueron noticia en

todo el mundo. Nina Ognianova, principal responsable del Programa

Europeo de el NED, se jactó de que su agencia estuvo involucrada en

el levantamiento. “No crean que este movimiento, tan

impresionante e inspirador, surgió de la nada, que sucedió de la

noche a la mañana”, dijo,

subrayando que el NED había “contribuido de manera modesta pero

significativa” a las protestas.

El movimiento de protesta

de 2021 en Cuba también fue dirigido por operativos financiados por

el NED, los propios documentos de la organización muestran

cómo se había estado infiltrando durante años en la escena

artística y musical cubana en un intento de poner la cultura popular

en contra del gobierno comunista. Finalmente, el movimiento fracasó.

Sin embargo, el NED continúa apoyando a artistas, medios de

comunicación, políticos y figuras públicas cubanas

antigubernamentales.

El NED también canalizó

dinero a los líderes de las protestas de Hong Kong en 2019 en un

intento de prolongarlas.

El NED ha

canalizado

millones de dólares a grupos de oposición de derecha en Nicaragua y ha

organizado

conciertos de rock en Venezuela en un intento de socavar el apoyo

popular al gobierno socialista.

Si bien el NED designa sus actividades como “promoción de la

democracia”, el hecho de que nunca haya llevado a cabo un solo

proyecto en las dictaduras del Golfo respaldadas por Estados

Unidos, como Arabia

Saudita, Qatar,

Bahrein,

Omán

o Emiratos

Árabes Unidos (una de las naciones menos democráticas del

mundo), pone de manifiesto que la organización existe para hostigar

a los gobiernos enemigos.

El NED está financiado casi en su totalidad por el Congreso y su personal formado en gran

parte por exlíderes estatales de seguridad nacional. Su actual

presidente es Damon Wilson, ex asistente especial del presidente

George W. Bush y antiguo director de asuntos europeos en el Consejo

de Seguridad Nacional. Otros altos funcionarios de la junta

directiva de el NED, son el actual director de la CIA, William

J. Burns, el actual subsecretario de Estado para Asuntos Políticos y

autor intelectual de la revolución ucraniana de Maidan de 2014,

Victoria Nuland, así como el veterano oficial de seguridad nacional

Elliott Abrams, tristemente célebre por su infame

papel en el suministro de armas a los escuadrones de la muerte de

extrema derecha en América Central y sus intentos de derrocar al

gobierno de Venezuela.

A pesar de ello, el NED insiste en que es una organización privada no

gubernamental, sin fines de lucro. La razón clave es que su supuesta naturaleza privada permite que sus

actividades no están sujetas a escrutinio legal, lo que significa que permanecen en secreto.

Captación económica

y política, estilo NED

El estudio de la base de

datos de subvenciones de el NED revela que la organización ha

aprobado 334 subvenciones para Ucrania, país que en el

informe

anual de 2019 del grupo, es calificado como de “máxima

prioridad”, debido a “su tamaño e importancia estratégica en Europa”. El informe señala que el NED se centra en

“contrarrestar la influencia maligna extranjera [es decir, de Rusia], la desinformación y el capital corrosivo”.

De las naciones europeas, la propia Rusia ha sido el objetivo en el que más dinero ha invertido el NED (37,7 millones de dólares frente a los 22,4

millones de dólares de Ucrania).

El destino del dinero de

el NED es oscuro, sin embargo, examinando los

vagos contornos de sus proyectos, queda claro que el NED tiene dos

objetivos principales en Ucrania:

1. Impulsar la

privatización masiva de las empresas estatales del país.

2. Construir

partidos políticos que representen los intereses de la élite

estadounidense.

De los 22,4 millones de dólares,

más de 2,9 se otorgaron al Center for International

Private Enterprise (CIPE), una rama de la Cámara de Comercio de EEUU cuyo propósito es “impulsar la transformación económica”

en Ucrania. La clase de transformación que CIPE quiere impulsar queda clara en su sitio web, donde se afirma categóricamente que “el capitalismo de libre mercado y el

comercio global han dado como resultado las mayores ganancias

económicas en la historia de la humanidad”, y que el papel del

centro es promover la penetración del libre mercado en todo del

mundo.

CIPE describe

su objetivo como “el mejoramiento del papel de las

principales asociaciones empresariales y del sector privado en la toma

de decisiones en la política pública y de la

capacidad del sector privado y de los funcionarios para cooperar en el

desarrollo e implementación de reformas económicas”. En otras

palabras, entregar la toma de decisiones de los gobiernos a las grandes

empresas, algo que podríamos calificar como la antítesis de

la democracia.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, estrecha la mano de la directora del

Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva,

en Davos, Suiza, 22/01/2020. Foto AP





El gobierno posterior a

2014, instalado tras la revolución de Maidan, ya ha aplicado una terapia de choque económico, vendiendo

muchos de los activos estatales del país, convirtiendo a Ucrania en la nación más pobre de Europa con diferencia (aunque dicha “terapia” también ha contribuido a la creación de muchos nuevos multimillonarios).

Sin embargo, EEUU, que aplicó la misma terapia en

Rusia en la década de 1990, quiere más privatizaciones en Ucrania.

El NED también ha sido

clave en la creación de fuerzas políticas pro estadounidenses

en Ucrania, otorgando a tal fin 22 millones de dólares al Instituto

Nacional Democrático para Asuntos Internacionales (NDI por sus siglas en inglés) cuya presidenta es Madeline Albright, que fue secretaria de Estado bajo

la administración Clinton.

El apoyo a ciertos bloques

políticos, trae consigo la preparación política y social de jóvenes

activistas que el NED espera convertir en los sumisos líderes del mañana. Ha entregado al menos 385.000 dólares al Instituto Europeo para la Democracia radicado en Varsovia, para, según sus propias palabras, “apoyar a una nueva generación de líderes

políticos en Ucrania”, ofreciendo cursos de capacitación a sus cuidadosamente seleccionados candidatos, llevándolos

fuera del país para que reciban lecciones sobre “campañas

electorales, empoderamiento de la mujer, gobierno efectivo y gestión

de crisis”, entre otras “habilidades”.

El objetivo es, por supuesto, desarrollar un cuadro de líderes pro-occidentales de pensamiento neoliberal aliados de Estados Unidos y de sus planes para Ucrania.

A pesar de todos los guiños hacia la diversidad, el liberalismo y la democracia, el

historial de Estados Unidos en Europa del Este muestra lo cómodos que

están apoyándo a los fascistas y otras fuerzas claramente antidemocráticas. Aquellos que

no comparten los planes de Washington para Ucrania quedan

excluidos. Por lo tanto, mediante el uso de su fuerza financiera

respaldando a una sola de las partes, el NED espera diseñar un futuro

en el que las personas y movimientos políticos favorables a Rusia y

opuestos a la privatización sean marginados.

Captación de medios,

estilo NED

Otro punto clave para

el NED es apoyar a los medios de comunicación

prooccidentales y a las ONG’s que respaldaron el derrocamiento de

Yanukovych en 2014 y la agenda de privatizaciones del nuevo

gobierno, promocionando como “medios

independientes”, lo que en realidad es una red que

en gran medida depende de Washington.

Un ejemplo de ello es el

Centro de Medios de Crisis de Ucrania, que constantemente difunde estudios

sobre “los esfuerzos de Rusia para distorsionar los hechos” e

historias de

terror sobre la inminente invasión rusa, mientras invita

al embajador británico a dar charlas en su sede. Ucrania Crisis describe

a Ucrania como una “avanzada de la libertad y el desarrollo

democrático en Europa del Este” y como “parte integral de

Occidente”. Ucrania Crisis está financiada

directamente por varias organizaciones gubernamentales de EEUU, así

como por la OTAN y los gobiernos de Alemania, Canadá, el Reino

Unido, Noruega, Suecia, Polonia, Finlandia y los Países Bajos.

La mayoría de las

organizaciones mediáticas financiadas por el NED disponen

de versiones en inglés en sus sitios web, debido a que muchos

de estos grupos son utilizados, tanto para influir en la población

de Ucrania, como para influir en las audiencias occidentales. Por ejemplo, el

Centro para las Libertades Civiles (CCL por sus siglas en inglés), ha recibido un apoyo financiero desde 2016 de al menos 204.000 dólares de el NED. Dicho

centro (presentado como una “agrupación de derechos humanos” por una amplia gama de medios, como The

Washington Post, USA

Today y The

New York Post) desempeña un destacado papel consistente en

inyectar la narrativa del gobierno de EEUU en los los

medios estadounidenses. Ninguno de los artículos publicados por

estos medios informa a los lectores de que CCL está directamente a

sueldo de un grupo fachada de la CIA, precisamente porque socavaría

su credibilidad.

Las redes mediáticas operadas por EEUU, propiedad del estado, incluidas Radio

Free Europe/Radio Liberty y Voice

of America, utilizan con frecuencia CCL como fuente

experta.

