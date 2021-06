–

De parte de La Haine June 20, 2021 357 puntos de vista

Centroam茅rica se encuentra en un momento de impasse. La salida de Donald Trump de la Casa Blanca y la crisis provocada por la pandemia estar铆an abriendo la puerta a la reconfiguraci贸n 鈥搊 al menos matizaci贸n鈥 de algunas subordinaciones geopol铆ticas.

En particular llama la atenci贸n c贸mo a la pertinazmente rebelde Nicaragua se le ha sumado El Salvador de Nayib Bukele. Las relaciones norteamericanas con Honduras tampoco pasan por su mejor momento desde que el presidente Juan Orlando Hern谩ndez fuera vinculado con el narcotr谩fico por un fiscal de Nueva York. Frente a este escenario, Biden pareciera querer lanzar una avanzada diplom谩tica para reequilibrar la regi贸n centroamericana.

Entre tanto, el tristemente c茅lebre Luis Almagro, cada vez m谩s cuestionado en su direcci贸n de la OEA, no duda en cargar contra los pa铆ses d铆scolos centroamericanos debilitando a煤n m谩s el escaso capital pol铆tico de su mandato.

1. Relaciones de El Salvador y EEUU

Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca las relaciones entre El Salvador y EEUU se han caracterizado por sus tensiones. En un viaje improvisado del 3 al 6 de febrero a Washington, Bukele no fue recibido por ning煤n alto mando del Gobierno estadounidense. Esta frialdad subi贸 de tono tras la destituci贸n de los magistrados de la Corte de lo Constitucional y el Fiscal General, lo que provoc贸 la condena de la vicepresidenta Kamala Harris y del secretario de Estado, Antony Blinken. Ambos recalcaron que el fortalecimiento de los sistemas democr谩ticos es clave para la administraci贸n Biden [siempre que no se hable de las dictaduras del Golfo, de Turqu铆a, de Ucrania, etc.].

La OEA emiti贸 un comunicado el 2 de mayo en el que alert贸 sobre el deterioro del sistema democr谩tico salvadore帽o y a la vez declar贸 que los trabajos de la CICIES [Comisi贸n Internacional contra la Impunidad en El Salvador, invento de la OEA que funcion贸 tan bien en Guatemala que luego lo descafeinaron en El Salvador], especialmente las investigaciones en el marco de la lucha contra la corrupci贸n, 鈥渄eben continuar y ser profundizadas鈥. Unos d铆as despu茅s, Almagro elev贸 el tono al declarar que El Salvador podr铆a enrumbarse en el camino de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia.

En esa misma coyuntura, el recientemente nombrado enviado especial del imperio para el Tri谩ngulo Norte, Ricardo Z煤帽iga, fue a El Salvador para dialogar con el r茅gimen y la sociedad civil sobre el fortalecimiento de la gobernanza democr谩tica y el respeto a los DDHH. Z煤帽iga fue recibido por el Congreso de mayor铆a oficialista pero no por el presidente Bukele.

Por otro lado, el Gobierno estadounidense public贸 una lista de personas consideradas corruptas [sin incluir las de EEUU, faltar铆a m谩s] entre las que se encuentran funcionarios del r茅gimen de Bukele. En esa lista incluy贸 a Carolina Recinos, jefa del Gabinete de Bukele y tambi茅n a otros actores del FMLN y GANA [partido que apoya al r茅gimen].

Tambi茅n la USAID [organismo norteamericano que financia ONGs pro EEUU en todo el continente] reaccion贸 a las destituciones y anunci贸 el redireccionamiento de su financiamiento: dejar谩 de financiar a la Polic铆a Nacional Civil y al Instituto de Acceso a Informaci贸n P煤blica y ahora sus recursos ser谩n para 鈥減romover transparencia, combatir corrupci贸n, monitorear los DDHH en asociaci贸n con organizaciones civiles鈥; pol铆tica acorde a la administraci贸n Biden.

No obstante, en la l贸gica del palo y la zanahoria, Kamala Harris inform贸 que esperan entregar 310 millones adicionales a la ayuda a Centroam茅rica. Fondos que se suman a los 861 millones que fueron solicitados para el a帽o fiscal de 2022, de los 4 mil millones propuestos por Biden para desarrollo, seguridad y migraci贸n.

2. Relaciones de Nicaragua y EEUU

El 14 de junio los senadores Marco Rubio y Bob Men茅ndez instaron al secretario de Estado Antony Blinken a sumar 鈥渉erramientas diplom谩ticas鈥 a la Ley Bipartidista de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a Condiciones para la Reforma Electoral (RENACRE), una ley dise帽ada para enfrentar al Gobierno nicarag眉ense. El llamado de los congresistas se suma a las recientes sanciones por parte del Departamento del Tesoro contra funcionarios del Gobierno. Como en otras ocasiones, EEUU hace uso del soft power y como hab铆a anunciado, har谩 uso del multilateralismo para 鈥渃oordinar un rechazo m谩s fuerte鈥 en contra de Nicaragua que en noviembre celebrar谩 elecciones.

Adem谩s de esta pol铆tica, distintas administraciones de EEUU han tratado de crear condiciones para un cambio de gobierno en Nicaragua. Para lograrlo, durante la 煤ltima d茅cada han dedicado hasta 76 millones de d贸lares (el equivalente al 0,6 % del PIB del peque帽o pa铆s) para programas de fortalecimiento de liderazgo , capacitaci贸n en periodismo digital, fortalecimiento institucional y promoci贸n de desarrollo econ贸mico y social, entre otros, con el objetivo de fortalecer la oposici贸n [derechista] al Gobierno sandinista para, reforzar a los medios de comunicaci贸n e impulsar la guerra medi谩tica y formar conciencia antigubernamental en sectores vulnerables de la sociedad, con 茅nfasis en la Costa Caribe, catalogada como un 谩rea priorizada.

Por su lado, la OEA aprob贸 este 15 de junio una resoluci贸n contra Nicaragua para 鈥渃ondenar inequ铆vocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos pol铆ticos y a los medios de comunicaci贸n independientes, y pedir la inmediata liberaci贸n de los precandidatos presidenciales y de todos los presos pol铆ticos鈥. La resoluci贸n fue aprobada por 26 votos, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas votaron en contra, en tanto Argentina, Belice, Dominica, Honduras y M茅xico se abstuvieron.

Conclusi贸n: 驴reconfiguraciones pol铆ticas?

El Salvador muestra buena parte de la reconfiguraci贸n de relaciones entre EEUU y Centroam茅rica. Tras la salida de Trump, Biden intenta mantener el control de la regi贸n bajo un r茅gimen dem贸crata que se intenta diferenciar del anterior. Las decisiones tomadas por Bukele parecen una suerte de 鈥渂lindaje pol铆tico鈥 ante la pol铆tica estadounidense anticorrupci贸n [solo hacia el exterior] y el soft power. No menos importante, Bukele tiene apoyo popular adem谩s de la lealtad de las Fuerzas Armadas y la Polic铆a Nacional Civil (PNC). Sin embargo, no logra apoyo en algunos sectores empresariales y medi谩ticos, muy vinculados a EEUU

Frente a este panorama, cobra especial importancia el rol de Costa Rica y Panam谩, ambos con hist贸rica actitud pasiva [por no decir de sometimiento] frente a EEUU. En este contexto, podr铆an constituirse en la base centroamericana para enfrentar la p茅rdida de espacio estadounidense, como ya sucedi贸 con la visita de Blinken. A los Estados que son considerados enemigos (Nicaragua) y aquellos potenciales enemigos (El Salvador y Honduras), se suma la formalizaci贸n de relaciones con China de El Salvador, Costa Rica y Panam谩 que atiza la disputa con EEUU

En definitiva, aparecen vientos de cambio en un contexto extremado por la migraci贸n y la pandemia. Si finalmente un Bukele de ret贸rica agresiva consigue liderar el contrapunto de derecha a EEUU en la regi贸n, la pinza con Nicaragua podr铆a comprometer el statu quo con el que EEUU ha logrado mantener bajo su dominio durante m谩s de un siglo a su tradicional 鈥減atio trasero鈥.

celag.org / La Haine