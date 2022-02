No importa si alguien es un trabajador pobre: el clasismo en favor de los de arriba ha sido hist贸ricamente reproducido por los vasallos de abajo

El idioma ingl茅s tiene m谩s de 170 mil palabras, pero no pocos j贸venes usan menos de cien. Algunos se convierten en influencers (驴existe una palabra m谩s ingenua que esta?) y posan de rebeldes, burl谩ndose de otros pobres como ellos o presumiendo de tener mucho dinero. Es dif铆cil encontrar alg煤n adolescente que no los conozca y admire.

Naturalmente, no pocos piensan y hablan como estos h茅roes culturales, es decir, con frases de cinco palabras, todas precedidas por (1) 鈥淔-word鈥 (fuck,鈥渃ogido/follado/jodido鈥), (2) 鈥淏-word鈥 (bitch, 鈥減erra/puta鈥) y culminadas por (3) 鈥淣-word鈥 (nigger, 鈥渘egro asqueroso/retardado鈥). Las otras dos palabras intermedias son elegidas de un men煤 m谩s corto que el de McDonald鈥檚.

Intoxicado con este lenguaje sexista y racista, un d铆a perd铆 la paciencia y le dije a uno de estos j贸venes:

鈥溌縋or qu茅 no se van con el racismo a otra parte?鈥

Los j贸venes me miraron y se rieron hasta mostrar las muelas de juicio.

鈥溌緿e qu茅 racismo habla usted?鈥

鈥淐ada frase la cierran con la palabra negro y siempre como insulto鈥.

鈥溌o es racismo! Nosotros somos negros y podemos decirla鈥.

Muy previsible. Hab铆a escuchado este argumento unas mil veces.

鈥淣o importa si son negros, blancos o amarillos. El uso que le dan es profundamente racista鈥.

鈥溌s que usted no entiende la cultura americana (estadounidense)!鈥, dijo uno de ellos, probablemente notando que mi acento no era de all铆.

鈥淯stedes, tampoco. Por eso la reproducen鈥.

No es la palabra. No hay palabras malas. Es el uso y la manipulaci贸n del lenguaje que luego nos manipula. Es la corrupci贸n del lenguaje que nos corrompe con extrema efectividad.

En los a帽os heroicos de las lucha por los derechos civiles, gigantes como Martin L. King, Mohammed Ali, Malcolm X y James Baldwin la usaban siempre con ese coraje que se ha perdido. Al mismo tiempo que se ha hecho de la palabra 鈥渘egro鈥 un tab煤, se la ha usado m谩s y m谩s para degradar a los negros, no en boca de los racistas blancos sino de sus propias v铆ctimas. Una cosa es que alguien le diga negro con cari帽o a una persona que ama (incluso 鈥減uta鈥; cada cual con sus fantas铆as privadas, mientras la otra persona lo acepte) y otra muy diferente es usarla sistem谩ticamente como recurso denigrante.

A帽os atr谩s, en una biblioteca, escuch茅 a un padre que le dec铆a 鈥渘egro鈥 a su hijo de seis o siete a帽os porque el chico no entend铆a un problema matem谩tico. 驴Qu茅 hay m谩s efectivo para trasmitir el racismo que un padre denigrando a su hijo por su color? El mensaje es claro: si no eres inteligente eres negro; y viceversa. Lo dice qui茅n te quiere y te protege. Ni un nazi argumentando a favor de la superioridad blanca o un patriota desmemoriado ondeando la bandera de la Confederaci贸n podr铆a lograr tanto para la causa racista.

De la misma forma, 驴qui茅nes han sido, desde hace siglos, el canal m谩s efectivo para la transmisi贸n y perpetuaci贸n del machismo, sino las madres? Hist贸ricamente han sido mujeres quienes han servido de reproductoras de esa calamidad hist贸rica. Bastar铆a con recordar a la venerada Santa Teresa, o a la madre Teresa de Calcuta, y unas cuantas senadoras de moda.

Ser mujer no inmuniza a nadie contra el machismo, como ser negro no inmuniza a nadie contra el racismo e, incluso, contra el racismo supremacista blanco. De la misma forma, no importa si alguien es un trabajador pobre: el clasismo en favor de los de arriba ha sido hist贸ricamente reproducido por los vasallos de abajo. No importa si los individuos son buenos o malos. Son ellos los perfectos transmisores de los valores del amo, del poder hegem贸nico.

驴Qu茅 hay m谩s efectivo para la transmisi贸n y perpetuaci贸n del clasismo que venera a los millonarios por ser responsables del orden y el progreso de las sociedades, que los mismos trabajadores que los defienden como a sus dioses? 驴Acaso eran pocos los esclavos quienes defend铆an a sus amos por la comida que recib铆an y los harapos con que se vest铆an? 驴Qu茅 mejor que un esclavo, una mujer y un asalariado para defender los intereses y la moral de los esclavistas, del machismo y de las plutocracias?

驴Acaso no fue el genio perverso de Edward Bernays quien descubri贸 que una propaganda s贸lo es efectiva cuando uno logra que otros digan lo que nos interesa decir a nosotros? 驴No eran los esclavos de la antig眉edad llamados 鈥渁dictos鈥 porque dec铆an, hablaban por sus amos?

Pero el poder no deja grieta sin llenar y, cuando aparecen peque帽as 谩reas de cr铆tica, se pone nervioso. Recientemente, en Chicago, la docente de secundaria Mary DeVoto perdi贸 su trabajo por pronunciar la 鈥減alabra N鈥 (鈥渢he N-word鈥) mientras intentaba analizar la historia de este pa铆s. Hannah Berliner Fischthal, instructora en la Universidad Cat贸lica de Queens por veinte a帽os, fue despedida por leer en su clase de literatura un p谩rrafo de la novela antirracista Pudd鈥檔head Wilson, escrita por Mark Twain, uno de los fundadores de la Liga Antiimperialista y la mayor celebridad literaria de su tiempo. El p谩rrafo inclu铆a La palabra. 鈥淔ue muy penoso escuchar la palabra鈥 denunci贸 uno de los estudiantes, infantilizado e hipersensible por el lado equivocado, como muchos de su generaci贸n. Lo mismo les ha pasado a profesores de historia, como al profesor Phillip Adamo de Augsburg University de Minnesota, quien fue suspendido por leer un p谩rrafo de un libro del famoso intelectual y activista negro James Baldwin.

Cualquiera que ha estudiado las fuentes originales de la historia de este pa铆s, EEUU (tan adicto a los mitos edulcorados), se ha encontrado miles de veces con esa, La palabra, de la forma m谩s despectiva posible en boca de los hombres m谩s poderosos del siglo XIX y XX. Ahora, citar los discursos en el Congreso, los art铆culos en los diarios y las cartas de los h茅roes nacionales en su versi贸n original se ha convertido en un peligro, por lo cual la autocensura, la forma m谩s efectiva de censura imaginable, funciona a la perfecci贸n.

Del racismo de la actual sociedad estadounidense y del racismo en esteroides de sus guerras genocidas en nombre de la libertad, ni una palabra.

驴Qu茅 m谩s efectivo que la infantilizaci贸n de las nuevas generaciones para evitar enfrentar la realidad? A mis estudiantes les advierto desde el primer d铆a de clase: 鈥渟i aqu铆 hay alguien cuya sensibilidad no le permite enfrentar las asquerosas verdades de la historia, por favor abandone el curso y no nos haga perder el tiempo鈥. Pero ya no digo La palabra, por las dudas. No vale la pena perder la guerra por querer ganar una batalla perdida.

Como en el ajedrez, podemos renunciar a una pieza, a una palabra, y seguir usando otras para acosar al maldito rey. Las palabras importan y son el principal arma de cualquier poder social. Cuando un pol铆tico habla de 鈥減lanes de austeridad鈥 nunca se refiere a reducir los lujos de las clases altas, sino lo contrario. Se refiere a recortar los servicios b谩sicos de quienes, por obligaci贸n, ya viven de forma austera.

Este absurdo, que en el discurso social pasa por l贸gico y normal, deber铆a ser suficiente ejemplo. Una vez colonizadas, las palabras, los ideol茅xicos, piensan por sus amos, y solo una cr铆tica radical puede liberarlas para liberar a los individuos y a los pueblos.

(Para un an谩lisis m谩s completo, ver el libro Una teor铆a pol铆tica de los campos sem谩nticos, Majfud, 2005)

La Haine