Las mujeres afganas y

las lágrimas de cocodrilo — María Landi

desInformémonos

– 07/09/2021

“En estos 20

años EEUU mató un millón de afganos/as directa o indirectamente y

convirtió a nuestro país en la capital mundial de la droga”

«Las potencias

imperialistas invaden países por sus propios intereses estratégicos,

políticos y financieros, pero a través de mentiras y de los

poderosos medios de comunicación corporativos tratan de ocultar sus

verdaderos motivos y su agenda.»

RAWA (Asociación

Revolucionaria de Mujeres Afganas).

Hace más de una década

la ex diputada Malalai Joya le dijo a una activista

estadounidense: «Las mujeres afganas tenemos tres enemigos: el

Talibán, los señores de la guerra que están en el gobierno y la

ocupación estadounidense. Si ustedes nos ayudan a terminar con el

tercero, nos quedarán solo dos.» A principios de agosto, la

misma Malalai (destituida de su banca en 2007 por el segundo de los

enemigos por decirles en el Parlamento que eran responsables de

crímenes de guerra) denunció en un encuentro virtual organizado por

la coalición británica Stop the War que EEUU había pactado su

retirada con los terroristas misóginos del Talibán sin preocuparse

por la suerte de las mujeres afganas, que además en las dos décadas

de ocupación siguieron sufriendo todo tipo de violencias.

Y agregó: «La llamada

“guerra contra el terrorismo” fue la mayor mentira del siglo.»

Afganistán fue el escenario para «la actual carrera armamentística

entre las grandes potencias y sus guerras proxy en Siria, Irak,

Yemen, Ucrania, Sudán, Libia, etc.» «En estos 20 años EEUU mató

un millón de afganos/as directa o indirectamente y convirtió a

nuestro país en la capital mundial de la droga.»

Y es que aunque diga lo

contrario, EEUU es experto en entenderse y hacer negocios con los

señores de la guerra de turno, sin importarle un bledo lo que esos

grupos hacen con las mujeres afganas. En los ochenta, en el marco de

la Guerra Fría, armó y empoderó a los muyahidines que peleaban

contra el Gobierno comunista apoyado por el pueblo y por la Unión

Soviética, sin importarle que la caída de ese gobierno y el ascenso

de los muyahidines implicara que las mujeres perdieran derechos y

libertades recién adquiridos. Tampoco le importó los innumerables

crímenes cometidos por los diferentes grupos islamistas y el caos al

que llevaron al país, que desembocó en el advenimiento del régimen

Talibán.

En los cinco años que

estos fanáticos estuvieron en el poder, a EEUU solo le importó la

horrible situación de las mujeres después del 11/9/2001, en que la

prioridad fue invadir Afganistán con el pretexto de combatir el

terrorismo, capturar a Bin Laden y liberar a las mujeres afganas del

yugo talibán; para eso volvió a aliarse con los muyahidines de la

Alianza del Norte sin importarle su terrible prontuario. Tras

derrocar al Talibán, durante 20 años impuso, engordó y armó a

gobiernos títere y corruptos, además de masacrar a la población

civil; especialmente a partir de 2011, cuando optó por la guerra

aérea y se especializó en lanzar drones sobre bodas y funerales. Y

finalmente, ante el avance imparable del Talibán, en los últimos

dos años negoció con el grupo terrorista la retirada de sus tropas,

legitimando de antemano y con gran pragmatismo su regreso al poder.

El acuerdo

firmado el año pasado en Doha no dice una palabra sobre la

seguridad de las mujeres afganas ni impone exigencia alguna al

Talibán de garantizar el respeto a los derechos mal que bien

conquistados por ellas en estas dos décadas. Rosa

Ma. Artal resumió en el Diario.es los tres puntos básicos del

acuerdo: «1) En tu país puedes hacer lo que quieras. 2) Cuidado con

atentar contra los nuestros. 3) Hablaremos de colaboración y

negocios.» [1]

La invasión de

Afganistán fue un fracaso total de EEUU y sus aliados de la OTAN en

cuando a los tres objetivos declarados que tenía la aventura:

capturar a Osama Bin Laden (les llevó 10 años encontrarlo, y fue en

Pakistán), derrocar al Talibán y acabar con el terrorismo. 20 años

después, el retorno del Talibán es la mejor metáfora de ese

fracaso; como bien declaró Stop

the War a mediados de agosto: «La derrota de los militares

estadounidenses y británicos en Afganistán significa que esta

intervención se une a las de Irak, Libia, Siria y Yemen como una

calamidad que ha costado decenas de miles de vidas y vastos recursos

en vano. Es hora de que se declare el fin de la “guerra contra el

terrorismo”, el pretexto de estas intervenciones.» Y agregaba esta

demanda, no menos importante: «El gobierno británico debería tomar

la iniciativa de ofrecer un programa de refugio y reparaciones, un

acto que iría mucho más lejos en el avance de los derechos del

pueblo afgano, de las mujeres en particular, que la continua

intervención militar o económica en el destino de Afganistán.»

En cuanto a los objetivos

no declarados, el periodista Jorge

Bañales recordó en Brecha que «Afganistán alberga en su suelo

uno de los tesoros minerales más ricos del planeta, con un valor de

entre 1 y 3 billones de dólares. El país tiene vastos yacimientos

de oro, platino, plata, cobre, hierro, cromita, litio, uranio y

aluminio, y posee esmeralda, rubí, zafiro, turquesa y lapislázuli

de alta calidad [además de] las llamadas tierras raras, como

lantano, cerio, neodimio, zinc y mercurio. Muchos de estos elementos

son esenciales para la fabricación de teléfonos celulares y

computadoras. Aunque la extracción de petróleo es ínfima –unos

35 mil barriles diarios–, se calcula que el país contiene reservas

de unos 1.900 millones de barriles. Por ahora, el recurso dominante

en la economía afgana es la plantación de amapolas y la producción

de opio.»[2]

Y agrega Leandro

Albani en La Tinta: «Afganistán fue un negocio redondo para el

complejo militar-industrial de EEUU. Y también generó beneficios

extraordinarios para los “contratistas” a través de “negocios

colaterales”. Seguridad privada, reconstrucción, ONG, suministros

y un largo etcétera que Washington viene impulsando desde la

administración de George W. Bush. Ya sea la compañía Halliburton

–con Dick Cheney a la cabeza- o la temible empresa de seguridad

Blackwater (ahora Academy), se convirtieron en las verdaderas

ganadoras de la invasión. En 2003, este sistema de explotación fue

perfeccionado en Irak.» Conviene señalar que la inmensa corrupción

detrás de la construcción de ‘hospitales y escuelas fantasma’

inexistentes no fue solo responsabilidad del gobierno afgano títere,

sino de las mismas empresas contratistas yanquis.

Quizás por eso el

contraste con la situación humanitaria del pueblo afgano es más

intolerable. Tras 20 años de ocupación militar, trillones (millones

de millones) de dólares y decenas de miles de muertos, Afganistán

sigue siendo uno de los peores países del mundo para sobrevivir a un

parto o para llegar a los cinco años de vida. Es verdad que la

situación de las mujeres mejoró un poco respecto a la opresión que

vivían bajo el Talibán; pero eso fue en las ciudades y entre las

jóvenes de clase media. La inmensa mayoría de las mujeres –y de

la población− vive en zonas rurales donde no experimentaron cambio

alguno a manos de los distintos bandos fundamentalistas: violaciones,

torturas, matrimonios infantiles o forzados, prohibición de

estudiar, de trabajar y de salir de su casa sin un hombre.

Según datos de ACNUR,

OIM y OCHA, hay más de 3,5 millones de personas afganas

refugiadas o desplazadas internas; el índice de desarrollo humano es

uno de los peores del mundo; Afganistán es el tercer país del mundo

con la tasa más alta de mortalidad infantil entre los menores de

cinco años: 161 por 1.000; 18,4 millones de personas (casi la mitad

de la población) necesitan ayuda humanitaria, y casi 12 millones

tienen inseguridad alimentaria aguda; el 54 % de la niñez tiene

retraso en el crecimiento y más del 67 % sufre malnutrición; el 20%

de los niños trabajan desde temprana edad; solo el 23% de la

población tiene acceso a agua potable y el 12% a saneamiento; el 80

% de las 250.000 personas que tuvieron que huir desde finales de mayo

(por el avance talibán y los bombardeos yanquis) son mujeres y

menores (y desde principios de año son unas 400.000).

Ese es el trágico saldo

de 20 años de ocupación de EEUU y sus socios de la OTAN, los mismos

que ahora entran en pánico por el retorno del movimiento Talibán al

poder y la suerte de las mujeres afganas, como si en estas dos

décadas de la ocupación más larga en la historia de EEUU hubieran

hecho algo por mejorar realmente sus condiciones de vida. Como dijo a

Brecha la historiadora afgana Mejgan

Masoumi, en estos 20 años las mujeres mismas «hicieron

retroceder los sistemas de opresión que pretendían controlarlas, ya

sea el imperialismo occidental o el terrorismo talibán.» No fue la

ocupación extranjera la que facilitó los logros alcanzados, sino

que «las mujeres afganas son fuertes, inteligentes (…) y lucharon

mucho por sí mismas para ganar su derecho a participar en la vida

pública y exigir su autonomía.»

Albani y otros analistas

señalan que en estos años el Talibán desarrolló una capacidad

diplomática que no tuvo durante su primer gobierno (solo reconocido

por Pakistán, Arabia Saudita y EAU). Unas semanas antes de la caída

de Kabul, los líderes talibanes fueron recibidos como jefes de

Estado en China y Rusia. A su vez, en sus primeras declaraciones

anunciaron su disposición de ‘tender puentes’ con quienes

respeten sus políticas y la ley islámica. Sin embargo, las

organizaciones de mujeres desmienten categóricamente ese discurso

moderado que solo busca legitimarse ante Occidente, denuncian las

atrocidades que están cometiendo en el terreno, especialmente contra

niñas y mujeres, exhortan a los medios occidentales a no contribuir

al lavado de imagen y piden a los gobiernos no establecer relaciones

diplomáticas con el nuevo régimen.

Por eso es fundamental,

hoy más que nunca, dejar que las afganas hablen por sí mismas y

difundir su palabra. Mejgan Masoumi dice que en Afganistán «se

están levantando y resistiendo de diversas maneras. Reclaman su

bandera nacional y los símbolos de su país y no aceptan la bandera

del Talibán. Reclaman su hermosa religión al grito de «Allahu

Akbar» («Alá es más grande») y niegan así esta idea de que el

Talibán puede utilizar la religión para justificar su violencia. El

Islam es una religión de paz, no de violencia.»

A su vez, la organización

feminista secular más antigua del país, RAWA (fundada en 1977),

recordó en

una entrevista que desde el principio ellas predijeron este

resultado; en los primeros días de la invasión, el 11/10/2001, RAWA

declaró: «La continuación de los ataques estadounidenses y el

aumento del número de víctimas civiles inocentes no sólo da una

excusa al Talibán, sino que también empoderará a las fuerzas

fundamentalistas en la región e incluso en el mundo.»

En la entrevista RAWA

afirmó: «Hemos visto que ninguna dosis de opresión, tiranía y

violencia puede detener la resistencia. ¡Las mujeres nunca más

serán encadenadas! A la mañana siguiente de la entrada del Talibán

en Kabul, un grupo de nuestras jóvenes valientes pintó un grafiti:

“¡Abajo el Talibán!” Nuestras mujeres tienen ahora conciencia

política y ya no quieren vivir bajo el burka, algo que hacían

fácilmente hace 20 años.» Y en un mensaje a las feministas

latinoamericanas transmitido a través de LatFem,

las compañeras de RAWA afirmaron: «Las mujeres afganas hemos

aprendido mucho en los últimos 20 años y seguramente encontraremos

la manera de resistir esta tiranía. Definitivamente la solidaridad y

la ayuda internacional nos dan mucha fuerza y esperanza.»

Notas:

[1] Como han

señalado algunas voces expertas, el retiro de las tropas del país

no significa que EEUU esté dispuesto a renunciar a una región

estratégica en lo geopolítico y lo económico: continuará la

guerra aérea cada vez que lo crea conveniente, lanzando drones sobre

Afganistán con solo apretar un botón desde su cómoda base en

Nevada o desde bases en la región. Es de hecho lo que está haciendo

desde las explosiones mortales del Daesh en Kabul.

[2] Durante el

primer gobierno Talibán, el 20% de la producción mundial de opio

era de Afganistán; hoy es el 90%. Y tras 40 años de guerra

ininterrumpida, el 10% de la población afgana es adicta a ese opio

barato y de gran calidad.