En portada: Clientes del Banco del Valle de Silic贸n esperan para retirar su dinero de la instituci贸n financiera que report贸 la quiebra el pasado viernes 10 de marzo.

El pasado viernes (10), el Banco del Valle de Silic贸n de Estados Unidos (Silicon Valley Bank) sufri贸 un descalabro financiero que empuj贸 inmediatamente a las autoridades a lanzar salvavidas para su rescate y evitar que impactar谩 al resto de sus instancias financieras, ya que este banco formaba parte del Sistema de la Reserva Federal estadounidense.

Cuatro d铆as antes de la quiebra, Silicon Valley Bank celebraba por quinta ocasi贸n su inclusi贸n en el ranking anual de los mejores bancos de Estados Unidos que publica la revista Forbes. Fue entonces que los festejos se convirtieron en tragedia financiera y el p谩nico de los ahorradores se encendi贸 al no haber recibido una notificaci贸n previa, mientras el Departamento de Protecci贸n e Innovaci贸n Financiera de California (DFPI, por sus siglas en ingl茅s), de conformidad con el art铆culo 592 del C贸digo Financiero de California, tom贸 posesi贸n del banco, alegando falta de liquidez e insolvencia.

Mientras tanto, se design贸 a la Corporaci贸n Federal de Seguros de Dep贸sitos (FDIC, por sus siglas en ingl茅s) como administrador judicial del banco en banca rota, quien asegur贸 que su papel es proteger a los depositantes asegurados, quienes tendr铆an pleno acceso a sus dep贸sitos a m谩s tardar este lunes 13 de marzo de 2023 por la ma帽ana. No obstante, la mayor铆a de las bolsas de valores sufrieron p茅rdidas este lunes (13) por la incertidumbre que ya ha provocado esta quiebra y por la memoria fresca que dej贸 el crack financiero del 2007-2008.

Para rematar, Moody’s Investors Service calific贸 a la baja la salud crediticia de First Republic Bank y otros cinco bancos prestamistas estadounidenses.

First Republic, con sede en San Francisco, cay贸 un 62% este mismo lunes, mientras que Western Alliance, con sede en Phoenix, se desplom贸 un 47%, una cifra sin precedentes. Comerica, con sede en Dallas, cay贸 un 28%.

Por otra parte, la incertidumbre de los depositantes no asegurados de Silicon Valley Bank va en escalada, ya que no correr谩n con suerte, solo se les emitir谩 un dividendo hasta dentro de la pr贸xima semana por medio de un certificado de administraci贸n judicial por el importe restante de sus fondos no asegurados. Asumiendo que, a medida que la FDIC venda los activos de Silicon Valley Bank, se podr谩n efectuar futuros pagos.

Los vientos son turbulentos y soplan a contrapelo de la econom铆a estadounidense, ya que Silicon Valley Bank es la primera entidad asegurada por la FDIC que quiebra este a帽o, pero adem谩s es considerada la mayor entidad en quebrar desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y el colapso del banco Lehman Brothers.

Cabe resaltar que en aquella ocasi贸n tambi茅n se tuvo que rescatar a corporaciones como: Bear Stearns, JP Morgan, Fannie Mae/Freddie Mac, American International Group, Citigroup y Bank of America.

Mientras, la 煤ltima instituci贸n asegurada por la FDIC en cerrar fue Almena State Bank, ubicada en la ciudad de Almena, Kansas, el 23 de octubre de 2020. Esto ha provocado especulaciones de crisis m谩s severas en Wall Street y con los depositantes de otros bancos, ya que podr铆a provocar el retiro de sus fondos en escalada y esto provocar铆a un colapso del sistema financiero estadounidense que golpear铆a a las econom铆as dependientes.

El senador Bernie Sanders declar贸 que este escenario es resultado de un absurdo proyecto de ley de desregulaci贸n bancaria implementado en 2018 y firmado por el expresidente estadounidense Donald Trump. 鈥淒urante el debate sobre la legislaci贸n dije: 驴Tan corta es nuestra memoria que no hemos aprendido nada del crack de Wall Street de 2008? 驴No hemos aprendido nada del desastre de Savings and Loan de principios de los noventa o del robo de Wells Fargo en los 煤ltimos dos a帽os o de la deshonestidad de Equifax o del fraude contable de Enron y Arthur Anderson o del fracaso de Long-Term Capital Management o de los miles de millones de d贸lares en multas que instituci贸n financiera tras instituci贸n financiera ha pagado por actividades ilegales o enga帽osas?”, cuestiona el Senador.

Para Sanders no es el momento de que las autoridades financieras tomen el dinero de los contribuyentes estadounidenses para entrar al rescate de Silicon Valley Bank. 鈥淪i hay un rescate de Silicon Valley Bank, debe ser 100 por ciento financiado por Wall Street y las grandes instituciones financieras. No podemos seguir por el camino de m谩s socialismo para los ricos e individualismo a ultranza para todos los dem谩s. Tengamos el valor de plantar cara a Wall Street, derogar la desastrosa ley de desregulaci贸n bancaria de 2018, acabar con los bancos demasiado grandes para quebrar y atender las necesidades de las familias trabajadoras, no las arriesgadas apuestas de los capitalistas buitre鈥, agreg贸 el senador.

Por su parte, el te贸rico David Harvey, quien ha documentado profundamente la crisis del 2008, en un comentario en sus redes sociales, palabras m谩s palabras menos, hace alusi贸n de esta quiebra a lo que el economista Carlos Marx tipific贸 como 鈥淓l capital ficticio鈥, con el cual funcionan las bolsas de valores al proyectar que ciertos activos financieros se materializar谩n en alg煤n momento en capital real, es decir, producir谩 un valor y una ganancia en el futuro cuando sea invertido en la econom铆a productiva.

La realidad es que hay una burbuja que esta a punto de reventar, porque este tipo de capitales no encuentran en t茅rminos reales donde realizar esa ganancia prometida y entonces se provocan las quiebras.

La crisis derivada del llamado 鈥渃apital ficticio鈥 es derivada del desarrollo del sistema crediticio y especulativo a trav茅s de t铆tulos y valores imaginarios que no producen nada, solo representan imaginariamente un valor futuro.

鈥淰emos circular cantidades cada vez mayores de capital ficticio que a煤n no se han convertido de un estado imaginario a un estado real (…) Hasta que llega un punto en el que el capital ficticio se vuelve tan enorme que 茅l mismo se convierta en la naturaleza del problema鈥, expresa Harvey.

El problema, es que ese capital ficticio est谩 creando m谩s capital que no tiene una base que lo respalde, y entonces, est谩 llegando a un punto de colapso, que puede ser mucho peor que toda las crisis anteriores que han golpeado a EEUU.