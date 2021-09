En medio del vasto ecocidio clim谩tico y socavando la agenda contra el deterioro ambiental reaparece con Biden el dise帽o diplomilitar de Trump contra Rusia y China

La pol铆tica exterior y estrat茅gica de Biden contra China y Rusia es de alto riesgo para la estabilidad y paz mundiales, as铆 como para el necesario consenso internacional ante la vasta grieta ecol贸gico-clim谩tica gestada por la guerra del capitalismo contra la naturaleza.

Esta guerra exige una acci贸n inmediata y un profundo cambio de rumbo sist茅mico que permita concentrar fuerzas sociales del inter茅s p煤blico nacional e internacional contra un catastr贸fico deterioro ecol贸gico y bioclim谩tico vinculado a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes del accionar con fines de lucro de grandes corporaciones privadas de la energ铆a y del transporte, empezando por el uso de combustibles f贸siles, que entre otros GEI produce di贸xido de carbono y metano.

Durante d茅cadas se pospuso la regulaci贸n de los GEI, apremio que se acent煤a con el aumento de la temperatura, la intensidad y duraci贸n de las inundaciones, los incendios forestales y sequ铆as que cubren el orbe: California, Canad谩 y Grecia hasta Turqu铆a, Rusia, as铆 como vastas urbes como Nueva York y M茅xico.

En medio del vasto ecocidio clim谩tico y socavando la agenda contra el deterioro ambiental reaparece con Biden el dise帽o diplomilitar de Trump contra Rusia y China, desoyendo consejos de cuidadosos expertos contra una nueva guerra fr铆a.

Es una ofensiva de la m谩s alta provocaci贸n incluir un presunto agravamiento de la amenaza en la narrativa oficial alentada por el vasto despliegue de bases, tropa y coheter铆a de la OTAN en las cercan铆as terrestres y mar铆timas de ambas potencias euroasi谩ticas. Alrededor de China y Rusia, EEUU despliega m谩s de 400 bases de las poco m谩s de mil que tiene en el orbe y ah铆 tambi茅n lo principal de su flota de aguas profundas.

Para percibir los elementos esenciales de ese dise帽o diplomilitar nada mejor que el ensayo de John Bellamy Foster The New Cold War on China en Monthly Review (julio-agosto de 2021, https://lahaine.org/eD8j), un certero an谩lisis con abundante evidencia de la inusitada hostilidad que conlleva la diplomacia de fuerza de EEUU dirigida hacia las dos potencias euroasi谩ticas, China en pleno ascenso t茅cnico-econ贸mico y Rusia en creciente modernizaci贸n industrial-militar y bal铆stico-nuclear, ambas, insisto, ante el acoso de operativos de la OTAN en las cercan铆as de sus fronteras terrestres y mar铆timas.

Foster muestra c贸mo la agresiva narrativa de la diplomacia de fuerza de EEUU contra China se hizo presente poco despu茅s de la elecci贸n de Biden en el primer encuentro bilateral del m谩s alto rango de la diplomacia de la Rep煤blica Popular China con su contraparte de EEUU, realizada el 18 de marzo en la ciudad de Anchorage, Alaska, con la asistencia de Antony Blinken, secretario de Estado de EEUU, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en reuni贸n formal con Yang Jiechi, director de la Oficina de la Comisi贸n Central de Asuntos Externos, y el ministro de Exteriores Wang Yi.

Entre los detalles m谩s importantes de esta reuni贸n en Anchorage, de importancia para M茅xico, Am茅rica Latina, el Caribe y Canad谩, sobresalen las m谩s variadas manifestaciones del arsenal diplomilitar de EEUU, detallando c贸mo, con prepotencia, desd茅n y rompiendo con toda norma diplom谩tica, Blinken inici贸 la conversaci贸n formal con China hablando de sus reuniones sostenidas con el jefe del Pent谩gono para discutir lo que consider贸 eran cuestionables acciones de China. Luego Blinken y el asesor de seguridad Jake Sullivan, quien le acompa帽贸 a Alaska, hicieron referencias a reuniones con otros pa铆ses en coalici贸n militar con EEUU, localizados en el 谩rea inmediata a las fronteras terrestres y mar铆timas de China.

Blinken y Sullivan no dejaron de mencionar el rosario de quejas contra China. Despu茅s de otra animadversi贸n de Blinken, Sullivan sigui贸 refiri茅ndose a las reuniones de Biden con algunas de sus coaliciones en el 谩rea, mencionando que sus aliados asi谩ticos hab铆an expresado 谩reas de preocupaci贸n con relaci贸n al uso de China de coerci贸n econ贸mica y militar, en sus asaltos a valores b谩sicos por lo que EEUU daba la bienvenida a una competencia intensa con China, agregando en tono intimidante, pero tambi茅n es necesario prepararse para un conflicto a toda escala (sic).

Gracias a informes de la prensa el p煤blico pudo enterarse de los detalles de esta conversaci贸n. Foster indica que 鈥渆l ministro Wang dijo que se hab铆a sentido obligado a responder a causa del tono adoptado por el lado de EEUU en el que los diplom谩ticos estadunidenses descendieron a hablarle a China de manera condescendiente desde una posici贸n de fuerza, con la apariencia de haberlo planeado cuidadosamente y (haber) orquestado esta confrontaci贸n. Wang se refiri贸 tambi茅n a la velada referencia de Blinken sobre Jap贸n y Corea del Sur con relaci贸n a sus preocupaciones sobre la supuesta coerci贸n econ贸mica y militar de China, indicando que no estaba claro si ese dicho ven铆a de esos pa铆ses directamente o si era una mera proyecci贸n de EEUU” (ib铆d).

www.jsaxef.blogspot.com