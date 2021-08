–

Fuente: It’s Going Down y Jailhouse Lawyers Speak, verano 2021. – Durante el 煤ltimo a帽o, los presos de todo Estados Unidos de Am茅rica han realizado, en respuesta al Covid, las mayores manifestaciones espont谩neas que se recuerdan de ese colectivo. Con aproximadamente 300.000 personas presas que han quedado contagiadas -si no 800.000, seg煤n estimaciones-, la protecci贸n de los derechos humanos b谩sicos es una exigencia ineludible. Estas manifestaciones han sido irregulares y en gran medida ignoradas por el p煤blico, ya que los presos y sus simpatizantes se centraron en exigir mejoras en las c谩rceles. En varios Estados, estas manifestaciones causadas por el Covid se han convertido en batallas judiciales generalizadas y culminadas con 茅xito para las libertades de los presos.

Se podr铆an haber salvado vidas si Estados Unidos estuviera en el camino de la abolici贸n de las c谩rceles. Seg煤n It’s Going Down, “debemos luchar con m谩s intensidad para cerrar prisiones, c谩rceles y liberar a la gente de las garras de la esclavitud carcelaria estadounidense. Todo esto se expresa al tiempo que reconocemos que debemos desarrollar estrategias efectivas para que los miles de millones de d贸lares de los contribuyentes utilizados para hacer crecer el complejo industrial – carcelario sean redirigidos a las comunidades“.

Inspirados por el deseo de abolici贸n, los organizadores quieren destacar las luchas hist贸ricas de los presos y las luchas pol铆ticas actuales para desmantelar el complejo industrial – carcelario es en las fechas hist贸ricas del 21 de agosto y el 9 de septiembre de 2021. Jailhouse Lawyers Speak – La Voz de los Defensores Presos @JailLawSpeak est谩 convocando manifestaciones masivas al aire libre. En 2020, solo durante los primeros dos meses de la pandemia, presos de EEUU se unieron para llevar adelante al menos 106 rebeliones relacionadas con COVID-19. Este a帽o, los organizadores de JLS, un colectivo nacional de personas encarceladas que luchan por los derechos humanos, est谩n pidiendo a las personas no encarceladas que recojan el testigo mediante la celebraci贸n de 鈥Manifestaciones nacionales de ShutEmDown2021鈥 el 21 de agosto y el 9 de septiembre.

Estas son fechas hist贸ricamente significativas en la lucha de liberaci贸n negra contra el complejo industrial-carcelario. El 21 de agosto de 1971, los guardias de la prisi贸n asesinaron al te贸rico, organizador y revolucionario encarcelado George Jackson en la c谩rcel estatal de San Quint铆n, en California. Al d铆a siguiente, las personas encarceladas en el Centro Correccional de Attica se declararon en huelga de hambre en su honor y el 9 de septiembre de 1971, m谩s de 1.200 personas tomaron el control de la c谩rcel, exigiendo el fin del “trabajo esclavo” y mejores condiciones de vida. Cuatro d铆as despu茅s, el gobernador Nelson Rockefeller orden贸 a la Polic铆a del Estado de Nueva York que reprimiera brutalmente la rebeli贸n. Veintinueve personas encarceladas y 10 rehenes murieron en la redada.

Con motivo del cincuenta aniversario del asesinato de George Jackson, se ha puesto en marcha el portal de internet Los noventa y nueve libros, en recuerdo de la biblioteca con que Jackson estudiaba tras los muros de la c谩rcel: “El 21 de agosto de 1971, George Jackson fue asesinado en la c谩rcel de San Quintin, USA. A la semana siguiente, la prisi贸n hizo p煤blico el inventario de los noventa y nueve libros que Jackson guardaba en su celda. — Para conmemorar el cincuenta aniversario de su p茅rdida, nos inspira compartir la amplitud de su curiosidad intelectual y su camino de comprensi贸n y compromiso con el mundo“.

Evocando aquel esp铆ritu de resistencia, JLS insta a sus simpatizantes a realizar manifestaciones en los campos de concentraci贸n de migrantes, instituciones de educaci贸n superior vinculadas con el trabajo penitenciario y c谩rceles y prisiones en todo EEUU, para sacar a la luz la historia de lucha de los presos y las luchas pol铆ticas actuales para desmantelar el complejo de esclavitud industrializada. Quien simpatice con la causa puede compartir los folletos del evento de JLS en las redes sociales, hacer donaciones, adquirir material de difusi贸n, establecer contactos con organizaciones locales para planificar una manifestaci贸n y organizar eventos previos a los d铆as de acci贸n.

“Castle”, un miembro de JLS que ha estado encarcelado durante 30 a帽os y usa un seud贸nimo para minimizar el riesgo de represalias, espera que los d铆as de acci贸n “sean el fuego que desata el incendio” para el movimiento abolicionista en los Estados Unidos. 鈥Motivar a la gente para mirar a las prisiones y c谩rceles y expulsar a los que las usan para ocupar puestos de poder y privilegio“. Las manifestaciones #ShutEmDown2021 podr铆an despejar el camino para futuras acciones exitosas tras los muros, seg煤n JLS. Un movimiento fuerte y din谩mico en el exterior ayuda a organizarse tras las rejas, ya que los activistas encarcelados dependen de personas no encarceladas para ayudarlos a difundir su mensaje.

La organizaci贸n ha convocado mediante el siguiente comunicado:

隆A por la abolici贸n aqu铆 y ahora! 隆Desde un coraz贸n colectivo abrumado, pero tambi茅n desde la rabia del esp铆ritu de abolici贸n, la Voz de los Defensores Presos convoca manifestaciones nacionales por la abolici贸n dentro de las prisiones y c谩rceles de Estados Unidos! Los miembros de Jailhouse Lawyers Speak de todo el pa铆s se dirigen a las personas presas para que rompan con la rutina que les impone el sistema penal. Estas manifestaciones se conocer谩n como Manifestaciones Nacionales de Shut鈥檈m Down – Cerradlas todas, y est谩 previsto que se realicen del 21 de agosto al 9 de septiembre de 2021. Este anuncio llega temprano para darles a nuestros amigos, familiares, camaradas y simpatizantes en el exterior el tiempo suficiente para hacer correr la voz en cada c谩rcel, prisi贸n o centro de internamiento de migrantes por cualquier medio.

Muchas personas se preguntan por qu茅 luchamos para poner fin a la esclavitud legalizada y abolir las c谩rceles en Estados Unidos.

Luchamos para acabar con la esclavitud legalizada porque est谩 mal, promueve las c谩rceles, exprime a los penados y viola los derechos humanos.



El complejo industrial – penitenciario seg煤n el dibujo de un preso

Poner fin a la esclavitud legalizada abrir谩 las puertas de las celdas, porque igual谩ndose a otros pa铆ses sin legislaci贸n esclavista, Amerika pagar谩 sus deudas cuando enmiende la 13陋 Enmienda a la Constituci贸n de los Estados Unidos. Igual que la supremac铆a blanca supo manejar las leyes para mantener sus privilegios, nosotros tambi茅n debemos ajustar nuestras t谩cticas y estrategias. Nunca olvides que las prisiones estadounidenses, las c谩rceles y la polic铆a son el legado de la esclavitud. La Voz de los Defensores Presos se est谩 adaptando a un duro enfrentamiento contra la herramienta fascista central del sistema: las prisiones y las c谩rceles. Debemos cerrarlas. Y para aquellos que desean ver un Estados Unidos mejor, la lucha debe consistir en que los fondos que se invierten en ellas retornen a las comunidades desfavorecidas. La mayor铆a de los presos estadounidenses proceden de comunidades pobres. Podemos argumentar que nosotros, los presos, somos un producto de nuestro entorno. Como una organizaci贸n de derechos humanos del hist贸rico Movimiento de Resistencia de los Presos, sabemos que a todo le llega su estaci贸n. Las hojas vuelven a brotar, los gritos de libertad est谩n en el aire. La abolici贸n debe encontrar y aprovechar los tiempos.

En It’s Going Down recuerdan que este llamamiento ha de ponerse en el contexto de movilizaciones iniciadas en 2016, con dos convocatorias auto-organizadas de huelga de presos a nivel de Estados Unidos, que promovieron el debate general sobre la abolici贸n de la c谩rcel y que han tra铆do logros parciales como la recuperaci贸n de programas de becas para presos -que se hab铆an retirado en 1994-. Seg煤n una entrevista publicada en el mismo medio con un portavoz de JLS, “nuestro objetivo es la abolici贸n de la c谩rcel, la abolici贸n del trabajo esclavo en la c谩rcel es el objetivo actual que nos permite cobrar fuerza para impulsar la desaparici贸n de c谩rceles y centros de internamiento… Lo que ahora convocamos es una continuaci贸n de las luchas de presos anteriores. Ya sea que los objetivos sean a corto o largo plazo, aprendemos algo durante y despu茅s de cada movimiento que nos conduce a nuestro objetivo. Tras los muros, desde las 煤ltimas grandes huelgas a escala nacional, se siente en algunas zonas que nunca habr谩 m谩s. Pero en otros estados, encontramos presos que preguntan cu谩ndo ser谩 la pr贸xima. As铆 que hay de todo en el caj贸n. En conjunto, comprobamos que cada vez m谩s presos se relacionan entre s铆 o con colectivos del exterior. Esto siempre es bueno. Para lograr los resultados esperados, los presos deben liderar su movimiento“.

El portavoz contin煤a: “Esta convocatoria Shut’Em Down 2021 intensificar谩 la solidaridad mutua entre los presos que se han levantado para rechazar c贸mo se les ha sometido a Covid-19 y los movimientos abolicionistas del otro lado de los muros. Hay que tener en cuenta que nuestro triunfo depende de conseguir apoyo a trav茅s de la educaci贸n y de la cr铆tica constructiva. JLS est谩 debatiendo actualmente la convocatoria de una Convenci贸n Abolicionista en 2022. Esta ser谩 una oportunidad a煤n mayor para que el interior y el exterior dialoguen y se comprometan a actuar juntos“.

Junto a la lucha com煤n a todas las personas encarceladas, EEUU est谩 conociendo en estos meses combates espec铆ficos por la situaci贸n especialmente grave de determinados presos, como Shaka Shakur o Ruchell ‘Cinque’ Maguee. Shakur es uno de los fundadores del grupo abolicionista IDOC Watch (“Vigila a Instituciones Penitenciarias de Indiana, IDOC”, particularmente activo en la denuncia de la esclavitud laboral de las mujeres presas), y se pus贸 en huelga de hambre el 9 de agosto por sufrir confinamientos y traslados arbitrarios -que le alejan de sus allegadas, como una abuela de m谩s de noventa a帽os-. En cuanto a ‘Cinque’ Magee, nacido en la Luisiana dominada por el KKK, lleva preso cincuenta y ocho a帽os a ra铆z de un juicio sin garant铆as; a帽os en los que se ha labrado una reputaci贸n como promotor de denuncias legales hacia las c谩rceles, pero tambi茅n un endurecimiento de sus condenas por sus contactos con presos combativos. Su avanzada edad y el riesgo de Covid impulsan una campa帽a por la revisi贸n de su condena.

Ruchell contin煤a luchando por su liberaci贸n y al mismo tiempo lucha para exponer el sistema judicial corrupto. Nunca habr铆a estado en la sala de audiencias de la corte del condado de Marin si hubiera recibido un juicio justo en su caso de 1963. Incluso a lo largo de d茅cadas de abusos e injusticias, Ruchell ha ofrecido continuamente su apoyo como abogado del pueblo para otros presos. Ruchell se esforz贸 por ampliar su esp铆ritu en las c谩rceles, donde aprendi贸 las ricas tradiciones de la historia africana y las luchas por la liberaci贸n. En palabras del propio Ruchell, 鈥淟a esclavitud hace 400 a帽os, la esclavitud hoy, es lo mismo pero con un nuevo nombre鈥. Ya sean africanxs que luchan contra el cautiverio en 脕frica o africanxs que luchan contra el cautiverio en California, 隆las personas oprimidas tienen derecho a rebelarse!

Es inevitable no recordar este caso ante la pregunta que se hace a JLS sobre si las revueltas en rechazo al asesinato de George Floyd han influido tras los muros:”M谩s all谩 de las palabras, no mucho; aqu铆 la mayor铆a somos George Floyds que hemos sobrevivido y seguimos siendo linchados a trav茅s del proceso judicial“. – A煤n as铆, aunque las personas racializadas sean las m谩s afectadas por las c谩rceles de EEUU -“la c谩rcel es el fascismo m谩s f谩cil de ver como tal, donde la mano que nos golpea es m谩s agresiva“-, la movilizaci贸n en la c谩rcel se ve bloqueada por las divisiones raciales fomentadas por la misma instituci贸n: “Nuestro objetivo es encontrar un terreno com煤n en el que se reconozcan mejor los intereses de clase de los presos. No dude cuando se dice que este nunca es un proceso f谩cil, especialmente si tenemos que retransmitir mensajes por correo postal o un tercero. Estamos desarrollando redes por todo el pa铆s que nos ayuden a superar estas dificultades. Todo el mundo aqu铆 desea un cambio importante, pero se hace necesario el debate sobre hasta qu茅 punto y sobre qu茅 fundamento“.

No s贸lo JLS est谩 comprometida con esta convocatoria. El Comit茅 para la Organizaci贸n de los Trabajadores Encarcelados – IWOC, la secci贸n de presos de la IWW, presta apoyo en diversas formas, as铆 como Oakland Abolition and Solidarity. JLS propone los siguientes m茅todos de protesta y manifestaci贸n:

1. Huelgas laborales: Los presos no se presentar谩n a sus puestos en los tajos. En cada centro de reclusi贸n se determinar谩 cu谩nto tiempo durar谩 su huelga. Algunas de estas huelgas pueden vincularse a una lista local de peticiones de mejoras en la habitabilidad de la prisi贸n y de reducci贸n de los da帽os que provoca.

2. Manifestaciones y protestas.

3. Boicots: Todos los gastos deben detenerse durante las fechas de convocatoria, en funci贸n de lo que indiquen los presos.

4. Huelgas de hambre: La negativa a comer es la 煤nica opci贸n de muchas mujeres y muchos hombres para unirse a las protestas.

5. Sabotear el equipo de trabajo de la prisi贸n para asegurarse de que no funcione.

En esta convocatoria se actualizan las plataformas reivindicativas sobre las que se construyeron otras ediciones de #PrisonStrike:

1. El fin de la esclavitud carcelaria. Que se derogue la cl谩usula de castigo de la 13陋 Enmienda a la Constituci贸n de los Estados Unidos que permite la imposici贸n de trabajo esclavo a las personas condenadas a prisi贸n. El senador Jeff Merkley de Oregon y el representante William Lacy Clay de Missouri presentaron una resoluci贸n conjunta que eliminar铆a la “cl谩usula de castigo” de la 13陋 Enmienda, que exclu铆a a los prisioneros condenados de la prohibici贸n de la esclavitud y la servidumbre involuntaria. JLS est谩 de acuerdo con este movimiento hist贸rico para poner fin a la esclavitud legalizada de las personas en los EE. UU.

2. El cierre de la mayor铆a de c谩rceles y prisiones en todos los estados de EEUU. Esto incluye prisiones federales y centros de internamiento de migrantes. Para el logro de este objetivo, es vital que los activistas a ambos lados de los muros hagan campa帽a en torno a las razones del cierre de instalaciones concretas con condiciones infernales.

Los cierres deben ir seguidos de la promulgaci贸n de leyes para disminuir la pr谩ctica del encierro y reconducir los recursos que se habr铆an asignado a esas c谩rceles y prisiones a las comunidades m谩s pobres, para ayudar a poner fin a los cr铆menes de pobreza.

3. Cierre inmediato de todas las c谩rceles privadas

4. Liberaci贸n de todos los presos pol铆ticos en las c谩rceles de EE. UU.

隆Haz arder las c谩rceles! 隆Nuestra creencia es la victoria! Las ideas dominantes en torno a los derechos de las personas presas est谩 cambiando, y JLS quema etapas para influir en la pol铆tica de manera que nuestro sistema penal de inhumanidad legalizada llegue a su fin. JLS es fuerte, organizada, preparada y capaz para el liderazgo por un cambio social y pol铆tico. 脷nete al equipo ganador.