EEUU. Ted Kacynzki padece cáncer terminal

Durante finales de los a帽os 70 y mediados de los 90, una serie de paquetes bombas fueron adjudicados por parte del Freedom Club contra personas y objetivos vinculados al desarrollo tecnol贸gico.

Fue durante su 煤ltimo ataque que el grupo p煤blico un manifiesto titulado: 鈥淟a sociedad Industrial y su futuro鈥, difundido por la prensa de la 茅poca, lo que permiti贸 que David Kacynski colaborara con la polic铆a al reconociera en el estilo de escritura a su hermano Ted Kcynzki, 煤nico miembro del 鈥淔reedom Club鈥.

Dese entonces Ted se encuentra condenado a ocho cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad alguna de liberta condicional. Tras permanecer en distintas c谩rceles, finalmente llego al Centro Penitenciario y Administrativo de M谩xima Seguridad (ADEX) o tambi茅n conocido como 鈥淪upermax鈥 de colorado, b谩sicamente una tumba de cemento.

El propio alcaide Robert Hood, se帽alo: 鈥淟a prisi贸n de supermaxima seguridad es la vida despu茅s de la muerte鈥 es a largo plazo, en mi opini贸n, mucho peor que la muerte鈥. Por dicho motivo no pocos la identifican como 鈥渆l alcatraz o Guant谩namo de las rocas鈥.

Fue el 14 de diciembre del 2021 que Ted fue trasladado moment谩neamente a un centro m茅dico Federal, para realizarse ex谩menes, desatando un importante operativo policial en EEUU. Tiempo despu茅s mediante una carta el propio Ted explico los motivos de aquel traslado al medico

鈥淕racias por su amable carta con un sello del 23 de diciembre de 2021, que recib铆 el 27 de enero de 2022. Usted concluye su carta con: 鈥楻ecup茅rese pronto. Todav铆a hay trabajo que hacer鈥.

Tiene raz贸n. Hay trabajo por hacer. Mucho trabajo. De hecho, el trabajo apenas ha comenzado. Pero no podr茅 hacer mucho. No voy a 芦ponerme bien pronto禄 -ni nunca- porque tengo un c谩ncer terminal. No puedo esperar vivir m谩s de dos a帽os en el exterior, y es muy posible que muera en menos de un a帽o, as铆 que el trabajo tendr谩 que hacerlo gente m谩s joven鈥