April 7, 2022

A pesar de toda la tolerancia y la ilustración que reclama la sociedad moderna, los estadounidenses están perdiendo un derecho fundamental como ciudadanos de un país libre: el derecho a decir lo que piensan y expresar sus opiniones en público sin temor que les hagan avergonzarse o ser rechazados.

Este silenciamiento social, esta pérdida de pluralidad de opiniones en EEUU, ha sido evidente durante años, pero hacerlo frente provoca aún más miedo. Se siente como un tercer rail, peligroso (esta expresión en EEUU hace referencia al tercer rail del metro en EEUU, que está cargado de electricidad y puede electrocutar a quien lo toque, y también se usa para referirse a un tema considerado por los políticos como demasiado controvertido para discutir, AyR). Y para una nación fuerte y una sociedad abierta, eso es peligroso.

¿Cómo ha sucedido esto? En gran parte, se debe a que la izquierda y la derecha están atrapadas en una espiral destructiva de condenas y recriminaciones en torno a la cultura de la cancelación. Muchos en la izquierda se niegan incluso a reconocer que la cultura de la cancelación existe, creyendo que quienes se quejan ofrecen una excusa para que los intolerantes vendan discursos de odio. Muchos en la derecha, a pesar de todos sus rebuznos sobre la cultura de la cancelación, han adoptado una versión aún más extrema de la censura como un baluarte contra una sociedad que cambia rápidamente, con leyes que prohibirían los libros, asfixiarían a los maestros y desalentarían la discusión abierta en las aulas.

Por ello, muchos estadounidenses están comprensiblemente confundidos acerca de lo que pueden decir y dónde pueden decirlo. Las personas deberían poder presentar puntos de vista, hacer preguntas y cometer errores y tomar posiciones impopulares pero de buena fe sobre temas en los que la sociedad todavía está trabajando, todo sin temor a ser cancelados (en EEUU la cultura de la cancelación es una forma de acoso o mobbing consistente en retirar el apoyo, moral, financiero, digital e incluso social, a personas u organizaciones por expresar ideas consideradas inadmisibles, AyR).

cultura de cancelación, los estadounidenses saben que existe y sienten su carga. En una nueva 34% de los estadounidenses dijeron que creían que todos los estadounidenses disfrutaban de la libertad de expresión por completo. La encuesta encontró que el 84% de los adultos dijo que es un problema “muy serio” o “algo serio” que algunos estadounidenses no hablen libremente en situaciones cotidianas por temor a represalias o críticas duras. Independientemente de cómo defina la, los estadounidenses saben que existe y sienten su carga. En una nueva encuesta nacional encargada por New York Times Opinion y el Siena College , solo elde los estadounidenses dijeron que creían que todos los estadounidenses disfrutaban de la libertad de expresión por completo. La encuesta encontró que elde los adultos dijo que es un problemaque algunos estadounidenses no hablen libremente en situaciones cotidianas por temor a represalias o críticas duras.

Esta encuesta y otras encuestas recientes del Pew Research Center y la Knight Foundation revelan una crisis de confianza en torno a uno de los valores más básicos de Estados Unidos. La libertad de palabra y expresión es vital para en ser humano en su búsqueda de la verdad y el conocimiento sobre nuestro mundo. Una sociedad que valora la libertad de expresión puede beneficiarse de la diversidad total de su gente y sus ideas. A nivel individual, los seres humanos no pueden prosperar sin la confianza para asumir riesgos, asumir ideas y expresar pensamientos que otros podrían rechazar.

Lo que es más importante, la libertad de expresión es la base del autogobierno democrático. Si las personas se sienten libres de expresar sus puntos de vista en sus comunidades, el proceso democrático responde y encontrar soluciones a ideas enfrentadas. Las ideas que no son cuestionadas por puntos de vista opuestos corren el riesgo de debilitarse y volverse frágiles en lugar de fortalecerse mediante un escrutinio riguroso. Cuando se reprime una discusión o cuando se excluye a los disidentes de las discusiones públicas, una sociedad también pierde su capacidad para resolver conflictos y tiene que afrontar el riesgo de violencia política.

Hemos extraído algunas de las otras preguntas de la encuesta a continuación. Elija sus respuestas para ver cómo se comparan sus opiniones con las de los estadounidenses.

La encuesta de New York Times Opinion/Siena College encontró que el 46% de los encuestados dijeron que se sentían menos libres para hablar de política en comparación con hace una década. Un 30% dijo que sentía lo mismo. Solo el 21% de las personas dijeron sentirse más libres, a pesar de que en la última década las redes sociales permitieron una enorme expansión del número de opiniones públicas.

“Hay una crisis en torno a la libertad de expresión ahora porque muchas personas no la entienden, no se les enseñó lo que significa y por qué es importante”, dijo Suzanne Nossel, directora ejecutiva de PEN America, una organización de libertad de expresión. “Las garantías para la libertad de expresión han sido esenciales para casi todo el progreso social en el país, desde el movimiento de derechos civiles hasta el sufragio femenino y las luchas actuales por la justicia racial y la policía”.

New York Times Opinion encargó la encuesta para proporcionar más datos e informaciones que puedan informar sobre un debate sumido en extremos. Este consejo editorial planea identificar una amplia gama de amenazas a la libertad de expresión en los próximos meses y ofrecer posibles soluciones. La libertad de expresión requiere no solo un compromiso con la apertura y la tolerancia en abstracto. Exige conciencia sobre el poder del habla y sus daños potenciales. Creemos que no es suficiente que los estadounidenses solo crean en los derechos de los demás a hablar libremente; también deben encontrar formas de apoyar y proteger activamente esos derechos.

No nos hacemos ilusiones de que esto sea fácil. Nuestra era, especialmente, no está hecha para esto; las redes sociales están llenas de discursos variados que buscan ganar puntos, extraer sólo los datos que interesan despreciando el resto, atacar en manada y menospreciar. Una avalancha de información errónea y desinformación en la red ha aumentado esta tensión. Hacer de Internet un lugar más amable no parece una prioridad en la agenda de nadie, y ciertamente no lo es para la mayoría de las empresas de tecnología que la controlan.

Pero la vieja lección de “piensa antes de hablar” ha dado paso a la nueva lección de “habla por tu propio riesgo”. No puedes considerarte partidario de la libertad de expresión y al mismo tiempo dedicarte más a vigilar y castigar los debates que protegerlos. La libertad de expresión exige una mayor disposición a comprometerse con las ideas que no nos gustan y una mayor moderación frente a las palabras que nos desafían e incluso nos inquietan.

Vale la pena señalar aquí la importante distinción entre lo que protege la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU (libertad frente a las restricciones gubernamentales a la expresión) y la concepción popular de la libertad de expresión (el derecho afirmativo a decir lo que se piensa en público, sobre el cual la ley guarda silencio). El mundo está presenciando, en la Rusia de Vladimir Putin, el estrangulamiento de la libertad de expresión a través de la censura y el encarcelamiento por el gobierno. Ese no es el tipo de amenaza a la libertad de expresión que enfrentan los estadounidenses. Sin embargo, algo se ha perdido; la encuesta muestra claramente una insatisfacción con la libertad de expresión tal como la experimentan y entienden los estadounidenses hoy en día.

Considere este hallazgo de nuestra encuesta: el 55% de los encuestados dijeron que se habían callado durante el último año porque estaban preocupados por las represalias o las duras críticas. Las mujeres eran más propensas a informar que lo hacían: el 61%, en comparación con el 49% de los hombres. Los encuestados de mayor edad tenían menos probabilidades de haberlo hecho que otros grupos de edad. Los republicanos (58%) eran ligeramente más propensos a callarse que los demócratas (52%) o los independientes (56%).

Al mismo tiempo, el 22% de los adultos dijeron haber tomado represalias o criticado duramente a alguien por algo que él o ella dijo. Los adultos de 18 a 34 años tenían muchas más probabilidades de haberlo hecho que los estadounidenses mayores; los liberales tenían más probabilidades de haberlo hecho que los moderados o los conservadores.

Elijah Afere, un técnico de TI de 25 años de Union, NJ, dijo que le preocupaban las implicaciones más amplias para la democracia del discurso enfriado (la expresión chilled speech sugiere metafóricamente que disuadir a una persona u organización de expresarse hace que se vuelva más fría al inhibir el ejercicio de su derecho a la libre expresión, AyR). “Ya no se le puede dar a la gente el beneficio de la duda para mantener una conversación. Tienes que preocuparte por poder ser juzgado”, dijo. “Las opiniones políticas pueden incluso afectar tus lazos familiares, cómo te relacionas con tu tío o con personas de otras opiniones. Realmente no es bueno”.

Roy Block, de 76 años, de San Antonio, se describe a sí mismo como conservador y dijo que estaba alarmado por las escenas de padres silenciados en las reuniones de la junta escolar durante el año pasado. “Creo que en su mayoría son los conservadores los que están siendo silenciados”, dijo. “Pero independientemente, creo que debería ser una calle de doble sentido. Todos deberían tener la oportunidad de hablar y especialmente en reuniones abiertas y foros abiertos”.

Los encuestadores preguntaron hasta qué punto se sentían libres las personas para discutir seis temas, que incluyen religión, política, identidad de género y relaciones raciales, en comparación con hace 10 años: más libre, menos libre o igual. Quienes se sintieron más libres fueron los encuestados negros: al menos el 30% de ellos dijeron que se sentían más libres para hablar sobre todos los temas, incluido el 42% sobre las relaciones raciales, la proporción más alta de cualquier grupo racial o étnico. Aún así, ese sentimiento de más libertad entre los encuestados negros alcanzó solo el 46%, no una mayoría (el 46% se refería al tema de la identidad de género).

Al mismo tiempo, el 84% de los negros encuestados compartió la preocupación de este consejo editorial de que era un problema “muy grave” o “algo grave” que algunos estadounidenses no ejerzan su libertad de expresión por temor a represalias o duras crítica. Y el 45% de los negros y casi el 60% de los latinos y los blancos encuestados informaron que se habían callado el año pasado por temor a represalias o críticas duras.

Si bien el nivel de ansiedad nacional en torno a la libertad de expresión es evidente, las soluciones son mucho menos claras. En la encuesta, el 66% de los encuestados estuvo de acuerdo con lo siguiente: “Nuestra democracia se basa en el intercambio libre, abierto y seguro de ideas, sin importar cuán diferentes sean. Deberíamos alentar todo discurso siempre que se haga de una manera que no amenace a los demás”. Sin embargo, un 30% completo estuvo de acuerdo en que “si bien apoyo la libertad de expresión, a veces se han bloqueado ideas que son antidemocráticas, intolerantes o simplemente falsas”. Aquellos que se identificaron a sí mismos como demócratas y liberales mostraron un mayorapoyo para a veces impedir dichas opiniones.

La defensa a todo pulmón de la libertad de expresión fue una vez un ideal liberal. Muchas de las victorias legales que ampliaron el ámbito del discurso permitido en los Estados Unidos se produjeron en defensa de los oradores liberales contra el poder del gobierno: una sentencia que dijo no se puede obligar a los estudiantes a recitar el juramento a la bandera, una sentencia que protege los derechos de estudiantes para manifestarse en contra de la Guerra de Vietnam, una sentencia que permite la quema de la bandera estadounidense.

Y, sin embargo, muchos progresistas parecen haber perdido la fe en ese principio. Esta fue una fuente de gran frustración para uno de los que respondieron a nuestra encuesta, Emily Leonard, una mujer de 93 años de Hartford, Connecticut, que se describió a sí misma como liberal. Dijo que estaba alarmada por las noticias de gritos contra oradores en los campus universitarios. “Necesitamos escuchar lo que piensa la gente, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Es la base de nuestra democracia. Y es absolutamente esencial para una democracia continua”, dijo. “Liberal como soy, un poco a la izquierda de Lenin, creo que estos niños y toda esta cultura de cancelación y el llamado despertar (Woke) nos están haciendo mucho daño. Están socavando la Constitución. Eso es a lo que nos está llevando”.

El movimiento progresista en Estados Unidos ha sido una fuerza para el bien de muchas maneras: por la justicia social y racial, por la equidad salarial, por un sistema y una sociedad más justos y por denunciar el odio y la incitación al odio. En el curso de su lucha por la tolerancia, muchos progresistas se han vuelto intolerantes con quienes no están de acuerdo con ellos o expresan otras opiniones y han asumido una especie de fariseísmo y censura que la derecha mostró durante mucho tiempo y la izquierda aborreció durante mucho tiempo. Ha hecho que la gente se sienta insegura sobre los límites del debate: muchos saben que no deben decir cosas racistas, pero no entienden lo que pueden decir sobre la raza o lo que pueden decirle a una persona de una raza diferente a la suya. Atacar a las personas en el lugar de trabajo, en el campus, en las redes sociales y en otros lugares que expresan puntos de vista impopulares desde un lugar de buena fe es la práctica de una sociedad cerrada.

The New York Times no permite el discurso de odio en nuestras páginas, a pesar de que está ampliamente protegido por la Constitución, y no permite el discurso de odio en nuestras páginas, a pesar de que está ampliamente protegido por la Constitución, y apoyamos ese principio . Pero hay una diferencia entre el discurso de odio y el discurso que desafía nuestras ideas de maneras que nos pueden resultar difíciles o incluso ofensivas.

Al mismo tiempo, todos los estadounidenses deberían estar profundamente preocupados por una avalancha de legislación aprobada por legislaturas controladas por republicanos en todo el país que amordaza la discusión de ciertos temas y viola claramente el espíritu de la Primera Enmienda, si no la letra de la ley.

Estos proyectos de ley incluyen el proyecto de ley “Don’t Say Gay” de Florida , que restringiría de qué pueden hablar los maestros y los estudiantes y permitiría que los padres presenten demandas. Si la ley entra en vigor, esté atento a las demandas contra las escuelas que restringen los derechos de libertad de expresión de los estudiantes para discutir temas como la sexualidad, establecidos por fallos anteriores de la Corte Suprema.

Las nuevas leyes mordaza coinciden con un aluvión similar de proyectos de ley que ostensiblemente apuntan a la teoría crítica de la raza, una idea que se ha filtrado de las facultades de derecho al público en general en los últimos años como una forma de comprender la omnipresencia del racismo. El pánico moral en torno a la teoría crítica de la raza se ha transformado en un gran esfuerzo por restringir las discusiones sobre raza, sexo, historia estadounidense y otros temas que, según los conservadores, generan división. Varios estados ya han aprobado estas leyes mordaza que restringen lo que se puede decir en las escuelas públicas, colegios y universidades, y agencias e instituciones estatales.

Al aprobar leyes que restringen el debate, los conservadores han adoptado el lenguaje del daño que algunos liberales usaron en el pasado para restringir el debate: la idea de que el debate en sí mismo puede causar un daño inaceptable, que ha llevado a la proliferación de códigos de habla en los campus y al uso de la activación de advertencias en las aulas universitarias.

“un individuo debe sentir incomodidad, culpa, angustia u otra forma de angustia psicológica únicamente debido a la raza o el sexo del individuo”, una medida destinada a evitar la “angustia” que los estudiantes pueden sentir al aprender sobre elementos racistas o misóginos de la historia estadounidense. (Por supuesto, no se menciona la posible incomodidad que sienten los estudiantes que reciben una versión blanqueada de la historia estadounidense). Ahora, los conservadores han usado la idea del discurso dañino para sus propios fines: una ley contra la teoría crítica de la raza aprobada en Tennessee el año pasado , por ejemplo, prohíbe promover el concepto de quede, una medida destinada a evitar laque los estudiantes pueden sentir al aprender sobre elementos racistas o misóginos de la historia estadounidense. (Por supuesto, no se menciona la posible incomodidad que sienten los estudiantes que reciben una versión blanqueada de la historia estadounidense).

Los liberales, y cualquiera que se preocupe por proteger la libertad de expresión, tienen razón al luchar contra estas leyes perniciosas. Pero los límites legales no son las únicas restricciones a la libertad de expresión de los estadounidenses. En los campus universitarios y en muchos lugares de trabajo, el discurso que otros consideran dañino u ofensivo puede dar lugar no solo a la vergüenza en la red, sino también a la pérdida de los ingresos y el sustento. Algunos progresistas creen que esto ha proporcionado un control necesario, e incluso bienvenido, sobre quienes están en el poder. Pero cuando las normas sociales en torno al discurso aceptable cambian constantemente y cuando no existe una definición clara de daño, estas restricciones al discurso pueden convertirse en reglas arbitrarias con consecuencias desproporcionadas.

La libertad de expresión se basa en el respeto mutuo: el de las personas entre sí y el de un gobierno para las personas a las que sirve. Todos los días, en comunidades de todo el país, los estadounidenses deben hablar entre sí libremente para refinar y mejorar los elementos de nuestro contrato social: ¿Qué les debemos a los más vulnerables en nuestros vecindarios? ¿Qué conducta debemos esperar de los funcionarios públicos? ¿Cuáles son las ideas esenciales para comprender la democracia estadounidense que deberían enseñarse en las escuelas? Cuando el discurso público en Estados Unidos se limita, se vuelve más difícil responder a estas y muchas otras preguntas urgentes que enfrentamos como sociedad.