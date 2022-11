En Estados Unidos, miles de trabajadores de m谩s de 100 establecimientos de la cadena Starbucks en todo el pa铆s abandonaron este jueves sus puestos de trabajo ante la negativa de la empresa a negociar de buena fe con los empleados recientemente sindicalizados.

Los trabajadores de Starbucks en Nueva York se unieron a la jornada de movilizaciones denominada 鈥渓a rebeli贸n de los vasos rojos鈥.

Dreyson: 鈥淪tarbucks afirma que es una empresa progresista, pero nos llevan al l铆mite todos los d铆as. Muchos de nosotros no podemos solventar los gastos de la atenci贸n m茅dica. Tenemos graves problemas de salud y seguridad en nuestras cafeter铆as鈥.

For every right-wing wannabe 鈥渨orking-class鈥 type who thinks 鈥渞eal鈥 workers would mock Starbucks and academic workers, here we are. pic.twitter.com/BX3Ecl5y8G

鈥 Ironhead Haynes (@MexAnarcho) November 17, 2022