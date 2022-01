Con hipocres铆a, EEUU reclama un orden mundial “basado en reglas”, aunque ha violado sistem谩ticamente el derecho internacional y las resoluciones de la ONU

Hace dos d茅cadas que EEUU acerca su dispositivo militar a Rusia. El abandono unilateral por Washington del Tratado INF fue la 煤ltima y temeraria vuelta de tuerca, acompa帽ado de su construcci贸n del escudo antimisiles en Polonia y Ruman铆a, que puede ser transformado en un sistema de ataque.

Ese cerco militar estadounidense busca el dominio y control definitivo sobre las antiguas rep煤blicas sovi茅ticas, la voladura del proyecto ruso de cautelosa reintegraci贸n del espacio sovi茅tico, y la consolidaci贸n del poder militar norteamericano en el planeta, y no renuncia, incluso, al desmembramiento de la actual Rusia.

Durante mucho tiempo EEUU aleg贸 que el despliegue de su escudo antimisiles en Polonia y Ruman铆a serv铆a para prevenir un ataque a Europa de Ir谩n o Corea del Norte. Era una grosera mentira porque el objetivo siempre fue Rusia. Ahora, EEUU est谩 evaluando incluso el despliegue de misiles de medio alcance en Europa transformando los pa铆ses del Este 芦en trampol铆n para el enfrentamiento con Rusia禄: Europa puede estar ante un panorama que recuerda a la 芦doble decisi贸n de la OTAN禄 de 1979, que llev贸 a EEUU a desplegar 108 misiles Pershing 2 en la RFA, adem谩s de 464 misiles de crucero (160 en Gran Breta帽a, 112 en Alemania Occidental, 96 en Italia, 48 en B茅lgica y otros 48 en Holanda) y cre贸 una grav铆sima situaci贸n en el continente.

En ese cerco militar a Rusia, Ucrania desempe帽a una funci贸n decisiva. Washington, tras levantar la ficci贸n (inventada por sus servicios secretos) de una supuesta movilizaci贸n masiva de tropas rusas para invadir Ucrania, alega esa 芦amenaza禄 para amenazar a Mosc煤 con severas sanciones econ贸micas y otras acciones. Rusia ha negado las informaciones difundidas por el Departamento de Estado sobre supuestas concentraciones de tropas en la frontera con Ucrania, y equipara las alarmas creadas artificialmente con el clima que prepar贸 el ataque de la Georgia de Saakashvili a Osetia del sur en 2008.

En noviembre de 2021, el ministro de Defensa ruso, Sergu茅i Shoig煤, denunci贸 que diez bombarderos estrat茅gicos estadounidenses ensayaron un ataque con armas nucleares contra Rusia, desde el oeste y en oriente, durante los ejercicios militares Global Thunder. En ese mismo mes, aviones militares norteamericanos realizaron m谩s de treinta vuelos en las cercan铆as del espacio a茅reo ruso, mientras proliferaban las acusaciones occidentales sobre la preparaci贸n de un ataque ruso a Ucrania, que Mosc煤 considera el pretexto urdido para justificar el despliegue de m谩s fuerzas militares de la OTAN en las fronteras rusas. A帽adiendo alarmas y presi贸n sobre Mosc煤, el Washington Post publicaba el 3 de diciembre de 2021 un documento de los servicios de inteligencia estadounidenses seg煤n el cual Rusia prepara un contingente de 175.000 soldados para 芦invadir Ucrania a principios de 2022禄, informaci贸n confirmada despu茅s por la Casa Blanca.

Pocos d铆as despu茅s, cazas rusos siguieron a aviones de guerra estadounidenses y franceses que volaban en el Mar Negro cerca del espacio a茅reo ruso. En ese escenario de agitaci贸n y fakenews, los servicios secretos ucranianos filtraron a los medios de comunicaci贸n que Rusia ha desplegado casi cien mil soldados en la frontera com煤n y que se dispone a atacar Ucrania a finales de enero o principios de febrero de 2022. Ni EEUU ni Ucrania han sido capaces de mostrar una imagen de ese supuesto y enorme contingente militar ruso desplegado. Lanzando gasolina al fuego, Zelenski acus贸 a Rusia de estar tras un intento de golpe de Estado que iba a tener lugar el 1 de diciembre de 2021, y que supuestamente habr铆an desarticulado los servicios de seguridad ucranianos. Zelenski no facilit贸 informaci贸n para avalar la grave acusaci贸n, revel谩ndose como otro espantajo m谩s para incrementar la tensi贸n en la zona del Mar Negro: todo huele a intoxicaci贸n.

Poco despu茅s, el Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Uni贸n Europea, Josep Borrell, emit铆a un comunicado exigiendo a Mosc煤 que dejase de enviar ayuda humanitaria al Donb谩s, arguyendo que 芦agravaba el conflicto禄. Borrell no hizo ninguna menci贸n a la utilizaci贸n por Ucrania de drones turcos para atacar, en una violaci贸n flagrante porque su uso est谩 expl铆citamente prohibido en los acuerdos de Minsk, ni tampoco al aumento de tropas ucranianas en el l铆mite con el Donb谩s.

Aunque ha cedido la tensi贸n en la frontera polaco-bielorrusa por la llegada de refugiados de Oriente Medio, Anthony Blinken ha llegado a afirmar que la crisis migratoria en la frontera polaco-bielorrusa era un plan urdido por Putin y Lukashenko para desviar la atenci贸n de la masiva movilizaci贸n de tropas rusas en la frontera con Ucrania. En perfecta coordinaci贸n con las acusaciones de Washington y Bruselas, la agencia Bloomberg lleg贸 a publicar un supuesto plan de ataque ruso a Ucrania desde tres puntos: Crimea, la frontera sur rusa y Bielorrusia.

EEUU quiere mantener un cintur贸n de inestabilidad en la periferia rusa, y la revuelta de Kazajast谩n es otro aviso.

Cuando terminaba 2021, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alex茅i Dan铆lov, declar贸, como si levantara acta notarial, que no se ve铆an signos de 芦ninguna amenaza de agresi贸n abierta por parte de Rusia禄, aunque en la reuni贸n de ministros de Asuntos Exteriores de los pa铆ses de la OTAN, en Riga, Stoltenberg aument贸 las alarmas afirmando que los pa铆ses miembros 芦deben prepararse para lo peor en Ucrania禄, acusando a Rusia de 芦preparar una incursi贸n militar禄. A su vez, Putin alert贸 sobre la posibilidad de que la OTAN instale misiles en Ucrania, lo que dejar铆a a Mosc煤 a menos de diez minutos de recibir el impacto de un ataque nuclear.

En la primera sesi贸n del Consejo Ministerial de la OSCE, Lavrov, tras su tensa entrevista con Blinken, denunci贸 que la OTAN ha rechazado las propuestas de Mosc煤 para evitar incidentes peligrosos mientras contin煤a acercando su dispositivo militar a las fronteras rusas. Pese a ello, en la conversaci贸n telef贸nica entre Biden y Putin del 30 de diciembre de 2021, el presidente norteamericano exigi贸 que Rusia 芦retire sus tropas de la frontera ucraniana禄 y que EEUU 芦responder铆a a una invasi贸n con las m谩s duras sanciones desde 2014禄. Biden asegur贸 que 芦EEUU no tiene intenci贸n de desplegar armas ofensivas en Ucrania禄, aunque EEUU y Rusia definen de forma distinta el concepto de 芦armas ofensivas禄. Putin exigi贸 que la OTAN no incorpore a Ucrania y paralice su expansi贸n, y que EEUU y sus aliados no desplieguen armamento ofensivo en las antiguas rep煤blicas sovi茅ticas.

La conversaci贸n de Biden y Putin apenas sirvi贸 para que EEUU continuase gesticulando con el peligro del 芦expansionismo ruso禄, mientras Rusia plante贸 ante la hipot茅tica mesa de negociaciones la exigencia de que Ucrania no se incorpore a la alianza occidental y que tanto la OTAN como EEUU retiren su dispositivo militar de las fronteras rusas: es una evidencia que EEUU lleva equipos y tropas cerca del territorio ruso, y no al rev茅s. D铆as despu茅s, Putin afirm贸 que Rusia responder铆a al nuevo despliegue militar estadounidense y de la OTAN en las fronteras rusas, y critic贸 la belicosidad de EEUU recordando que 芦destruy贸 Yugoslavia e Iraq e invadi贸 Siria禄 sin ning煤n derecho a hacerlo y sin autorizaci贸n del Consejo de Seguridad de la ONU.

Rusia ha propuesto formalmente a EEUU y la OTAN la firma de un Acuerdo de garant铆as de seguridad que incluya el compromiso de resolver pac铆ficamente las disputas, y que no realizen ejercicios militares en las cercan铆as de las fronteras rusas y en Ucrania, Europa oriental, C谩ucaso y Asia central. Tambi茅n, que se excluya el despliegue mutuo de misiles terrestres de corto y medio alcance que puedan alcanzar el territorio de la otra parte.

Adem谩s, Rusia exige el compromiso jur铆dico de la OTAN para detener su expansi贸n y para excluir la integraci贸n de Ucrania, Georgia y otros pa铆ses en la alianza occidental, y que los firmantes renuncien a emplazar armas nucleares fuera de su territorio, retornando las desplegadas en la actualidad. Para Mosc煤, la seguridad internacional es 芦indivisible禄, y propone que tanto EEUU como Rusia se comprometan a no enviar bombarderos ni buques dotados de armamento nuclear a las proximidades del territorio de la otra parte.

Con consumada hipocres铆a, EEUU reclama un orden mundial “basado en reglas”, aunque ha violado sistem谩ticamente el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, y pese a su historial b茅lico reciente y sus numerosas agresiones militares. Delegaciones de los dos pa铆ses mantendr谩n contactos en Ginebra a partir del 10 de enero de 2022: Washington admite la apertura de esas conversaciones, pero es poco probable que acepte las propuestas rusas. EEUU y la OTAN van a continuar hostigando a Rusia, incrementando la tensi贸n internacional.

