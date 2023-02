Manuel 鈥淭ortuguita鈥 Ter谩n

.

EEUU_Atlanta, Georgia

La polic铆a de Atlanta mata a una de las personas que estaban acampando en un bosque para evitar la construcci贸n del centro de capacitaci贸n policial 鈥淐op City鈥

Reportaje 20.01.2023

Periodista: Amy Goodman

Entrevistado: Kamau Franklin

.

Community Movement Builders de Atlanta ( https://communitymovementbuilders.org En Atlanta, Georgia, crecen los pedidos para que se realice una investigaci贸n independiente sobre el asesinato de un activista por parte de la polic铆a. El hecho ocurri贸 en una incursi贸n violenta de la polic铆a en un campamento de protesta contra la construcci贸n de un centro de entrenamiento policial apodado por sus opositores como 鈥淐op City鈥. Es un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de d贸lares y estar铆a emplazado en un bosque p煤blico. Agentes de las fuerzas de seguridad, entre los que se inclu铆a un equipo SWAT, desalojaron violentamente a los manifestantes que hab铆an ocupado una zona boscosa afuera del 谩rea donde se pretende construir el centro de entrenamiento. En un momento abrieron fuego y mataron al activista Manuel Ter谩n, conocido como 鈥淭ortuguita鈥. La polic铆a afirma que dispar贸 porque recibi贸 disparos, pero los manifestantes disputan esa versi贸n. Escuchamos un comunicado emitido por un defensor ambiental de Atlanta sobre lo sucedido y hablamos con Kamau Franklin, activista contra el 鈥淐op City鈥 y fundador de la organizaci贸n

.

.

Transcripci贸n

Periodista: Soy Amy Goodman. Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. En Atlanta, Georgia, aumentan los pedidos para que se realice una investigaci贸n independiente sobre la muerte de una persona activista durante una violenta redada policial en un campamento de protesta contra la construcci贸n, en un bosque p煤blico, de un centro de entrenamiento policial valorado en 90 millones de d贸lares y conocido como 鈥淐op City鈥. Agentes de las fuerzas de seguridad, incluido un equipo SWAT, estaban desalojando a los manifestantes que hab铆an ocupado un 谩rea boscosa afuera del sitio de construcci贸n del proyecto cuando, seg煤n alegan, recibieron disparos y respondieron abriendo fuego. Tambi茅n afirman que un polic铆a estatal result贸 herido por impactos de bala. Los activistas identificaron el nombre de la v铆ctima de los disparos por parte de la polic铆a como Manuel Ter谩n, activista por muchos a帽os que se hac铆a llamar 鈥淭ortuguita鈥. En una declaraci贸n de audio enviada a Democracy Now!, un defensor del bosque de Atlanta describi贸 lo que sucedi贸 y qui茅n era Tortuguita. A petici贸n suya no revelaremos su identidad y su voz ha sido distorsionada por razones de seguridad.

DEFENSOR DEL BOSQUE:

El mi茅rcoles 18 de enero, varios departamentos de polic铆a hicieron presencia en el bosque p煤blico Weelaunee en un despliegue de fuerza y efectivos sin precedentes. Bloquearon el acceso al parque por las carreteras y senderos para bicicletas. Algunas personas fueron detenidas cuando intentaban documentar las acciones de la polic铆a en el bosque. A las 9:04 a.m. se escucharon disparos, alrededor de una docena de disparos en r谩pida sucesi贸n. Un minuto m谩s tarde se escuch贸 un fuerte estruendo. Horas despu茅s del asesinato de Tortuguita, la polic铆a continu贸 persiguiendo, agrediendo y arrestando a nuestros valientes defensores del bosque. A los defensores que estaban en los 谩rboles les dispararon con balas de gas pimienta. Un guardi谩n forestal vio c贸mo su casa en un 谩rbol, que almacenaba alimentos y agua, era desmantelada desde abajo. Esta persona se qued贸 sin comida ni agua durante m谩s de 12 horas arriba en el 谩rbol mientras en la base del 谩rbol la polic铆a esperaba para capturarle. Este mismo guardi谩n del bosque permaneci贸 en su 谩rbol hasta la ma帽ana siguiente, cuando la polic铆a le arrest贸. Otros defensores del bosque fueron perseguidos por perros polic铆as. Los defensores tuvieron que esconderse y huir por miedo a perder la vida, todo el tiempo con la certeza nauseabunda de que a su colega, una persona muy querida, la hab铆an asesinado en la tierra sagrada que llamamos hogar. Tortuguita era una persona radiante, alegre, y muy querida por la comunidad. Luch贸 incansablemente para honrar y proteger la tierra sagrada del bosque Weelaunee. Era muy feliz al poder brindar ayuda a todas y cada una de las personas con la que se encontraba. Tortuguita le imprim铆a un j煤bilo indescriptible a cada momento de su vida. Su muerte es una tragedia que se habr铆a podido evitar. El asesinato de Tortuguita es un grave atentado contra la humanidad y contra esta preciada Tierra que tanto amaba. No miren para otro lado ante esta violencia. No permitan que la insensibilidad del Estado policial adormezca sus corazones. Honren a Tortuguita siendo testigos valientes de las continuas injusticias que la polic铆a y las corporaciones est谩n cometiendo en el bosque Weelaunee. Honren el legado de Tortuguita encarnando su alegre valent铆a. La presencia de Tortuguita en esta Tierra es un regalo que perdurar谩 para las generaciones venideras. Es hora de que la gente se una a este movimiento y diga no a esta escalada sin sentido por parte de la polic铆a.

Periodista: Esa fue una declaraci贸n an贸nima de un defensor del bosque de Atlanta enviada a Democracy Now!, a la cual le distorsionamos la voz. Se han realizado vigilias por la muerte de Tortuguita en ciudades como Los 脕ngeles, Minneapolis, Charlotte y Chicago. En Atlanta, activistas realizaron una vigilia la noche del tiroteo y organizaron una marcha el s谩bado 21 de enero. Para m谩s informaci贸n, nos acompa帽a desde Atlanta Kamau Franklin, fundador de la organizaci贸n Community Movement Builders. Kamau, bienvenido de nuevo a Democracy Now! 驴Puede decirnos qu茅 entiende que pas贸?

Entrevistado: Bueno, tenemos muy poca informaci贸n sobre lo que ocurri贸, aparte de lo que la grabaci贸n anterior dec铆a. La 煤nica versi贸n de los acontecimientos que realmente ha sido revelada al p煤blico, ha sido la versi贸n de la polic铆a, la narrativa policial, la cual, debemos decirlo, los medios corporativos han adoptado. Hasta donde sabemos, nos parece menos que probable que la versi贸n policial de los hechos corresponda a lo que de verdad pas贸. Esa idea de que Tortuguita estaba en una tienda de campa帽a y desde all铆 dispar贸 a un equipo SWAT, a la polic铆a del condado de DeKalb, a la polic铆a de Atlanta y a los polic铆as estatales de Georgia, que fueron desplegados de manera masiva para ejecutar la redada en el bosque. Y la idea es que esta persona les dispar贸, as铆 que respondieron abriendo fuego. Seg煤n la informaci贸n limitada que tenemos, los residentes del 谩rea dijeron que oyeron un ruido de disparos, todos a la vez, y no un disparo aislado seguido de las balas en respuesta. Adem谩s, no se ha hecho p煤blica ninguna otra informaci贸n. No sabemos cu谩ntos impactos de bala recibi贸 Tortuguita. No sabemos en qu茅 partes de su cuerpo recibi贸 los impactos. No sabemos si esto es potencialmente un incidente de fuego amigo. Todo lo que sabemos es en base a la versi贸n de la polic铆a. Por eso estamos pidiendo una investigaci贸n independiente, no una que lleve a cabo la Oficina de Investigaci贸n de Georgia, no una que sea realizada por cualquier autoridad federal, sino una investigaci贸n completamente independiente, porque esa es la 煤nica manera en que vamos a saber qu茅 sucedi贸 realmente. Pero ahora mismo, bas谩ndonos en lo que sabemos, no podemos decir nada m谩s, excepto que tal vez se trate de un asesinato con motivaciones pol铆ticas. Esto es algo que podr铆a haberse evitado. No hab铆a ning煤n motivo para que tomaran todas esas medidas de adentrarse armados en el bosque, con gas pimienta, con munici贸n real, para dispararles a los defensores del bosque que estaban participando en actos pol铆ticos de desobediencia civil y de acci贸n directa.

Periodista: Kamau Franklin, 驴puede hablar sobre lo que es el proyecto de la 鈥淐op City鈥 y por qu茅 la gente est谩 acampando all铆?

Entrevistado: 鈥淐op City鈥 es una proyecto que surgi贸 despu茅s de los levantamientos de 2020, impulsado por la ciudad de Atlanta, el Departamento de Polic铆a Atlanta y la Fundaci贸n de la Polic铆a de Atlanta. La idea, b谩sicamente, es que quieren desarrollar una base policial militarizada que est谩 justo al lado de una comunidad de personas de color y de clase trabajadora. Para construir esta base, quieren talar m谩s de cien hect谩reas de bosque. Quieren desarrollar una zona donde haya espacio para pruebas con explosivos, m谩s de doce campos de tiro, un helipuerto donde aterricen Black Hawk, un centro de entrenamiento para practicar control de multitudes. Tambi茅n debemos mencionar que estas unidades est谩n involucradas en capacitaci贸n a nivel internacional con la polic铆a israel铆. Por eso creemos que, realmente, este proyecto es el comienzo de una base policial militarizada aqu铆 en Atlanta, que ser谩 la instalaci贸n m谩s grande de ese tipo en el pa铆s. Y la raz贸n para hacer esto, en repuesta al levantamiento de 2020, creemos que tiene que ver con detener los movimientos pol铆ticos y el fortalecimiento de los movimientos en Atlanta, y con coordinar esfuerzos en todo el pa铆s con otros departamentos de polic铆a, e, internacionalmente, detener el desarrollo de los movimientos [sociales]. Y creemos que esto har谩 que contin煤en este tipo de acciones terroristas contra las comunidades de color por parte de un Estado policial que en este momento est谩 fuera de control.

Periodista: Kamau, usted public贸 un art铆culo en Truthout, titulado 鈥淟a visi贸n de Martin Luther King vive en la lucha de Atlanta contra el nuevo Centro de Capacitaci贸n Policial鈥. Curiosamente, en 2021, la ciudad de Atlanta anunci贸 sus planes para la construcci贸n de la 鈥淐op City鈥, argumentando que su objetivo era mantener en la ciudad el legado de Martin Luther King y otros en materia de derechos civiles. 驴Puede hablar de esto?

Entrevistado: S铆. Vivimos en una distop铆a, donde el legado del Dr. King est谩 siendo utilizado por las autoridades de la ciudad, las mismas que dicen que aman 鈥渕eterse en problemas鈥, que aman a John Lewis y al Dr. King. Cuando el Dr. King estaba vivo luchaba contra la brutalidad policial y la militarizaci贸n policial. El Dr. King declar贸 conmovedoramente que la propia polic铆a acosa y est谩n abiertos a, y llevan a cabo, redadas en las comunidades. Como es conocido, el Dr. King fue vigilado por el FBI, un grupo de la polic铆a local y un grupo de la polic铆a federal. Ellos acosaron al Dr. King. Le enviaron una carta al Dr. King inst谩ndole a que se suicidara. Y estas t谩cticas, de diferentes formas, contin煤an a d铆a de hoy. El grupo policial de la 鈥淐op City鈥, creado entre el FBI, el Departamento de Polic铆a del Condado de DeKalb, el Departamento de Polic铆a de Atlanta y otras agencias, como la de Seguridad Nacional, es b谩sicamente un grupo policial creado para frenar la actividad del movimiento, porque tienen miedo de que los manifestantes y los distintos actos de protestas que est谩n sucediendo est茅n corriendo la voz de que nadie pidi贸 que se construyera la 鈥淐op City鈥. Todas las encuesta han mostrado que el 70% de la poblaci贸n de Atlanta est谩 en contra de la construcci贸n de estas instalaciones, pero, sin embargo, siguieron adelante y decidieron construirlo de todos modos. Y ahora que hay un movimiento de protesta en su contra, est谩n usando todas las acciones disponibles y todas sus capacidades para detener este movimiento. Y ahora han recurrido a la idea de asesinar a manifestantes como una forma de evitar que las personas vayan al bosque y de detener a los defensores del bosque.

Atlanta Community Press Collective Periodista: En diciembre pasado, una de las personas que defend铆an el bosque, conocida como Tortuguita, que muri贸 por lo disparos de la polic铆a esta semana, apareci贸 en un art铆culo titulado 鈥淓l bosque para los 谩rboles鈥, que fue escrito por David Peisner y publicado en The Bitter Southerner. En el art铆culo, Tortuguita dice: 鈥淩ecibimos mucho apoyo de las personas que viven aqu铆, y eso es importante porque ganaremos a trav茅s de la no violencia. No vamos a vencerlos con violencia. Pero podemos vencerlos a trav茅s de la opini贸n p煤blica, e incluso de los tribunales鈥. Y contin煤a diciendo: 鈥淓sta es mi casa ahora. Hemos construido una bonita comunidad aqu铆. La meta es reclamar los parques y el espacio p煤blico鈥. La organizaci贸ntambi茅n escribi贸 que Tortuguita 鈥渄ivid铆a su tiempo entre Atlanta, donde proteg铆a el bosque para evitar su destrucci贸n y coordinaba la ayuda mutua en el movimiento, y Florida, donde ayudaba a construir viviendas en las comunidades de bajos ingresos m谩s golpeadas por el hurac谩n [Ian]. Era una persona con conocimientos m茅dicos que amaba a su pareja, quer铆a a sus amigos, era un alma valiente y mucho m谩s. En nombre de Tortuguita, continuamos luchando para proteger el bosque y detener la 鈥淐op City鈥 con amor, rabia y a trav茅s de un compromiso con la seguridad y el bienestar de todos鈥. Para terminar, Kamau, 驴puede hablar sobre el punto en el que se encuentra esta protesta? 驴Tuvo 茅xito la polic铆a en su intento por despejar el campamento o hay gente que sigue all铆?

Entrevistado: Que sepamos, todav铆a hay gente que tienen acceso al bosque que de vez en cuando entrar谩. Pensamos, obviamente, que este es un momento peligroso, porque las t谩cticas policiales se han incrementado hasta tal punto que est谩n usando munici贸n real para disparar y matar a los manifestantes. Pero incluso dicho eso, seguiremos protestando tanto en el bosque como alrededor del bosque y en la ciudad de Atlanta, y, de nuevo, pidiendo no solo apoyo nacional, sino solidaridad internacional en este tema. Este movimiento ha llegado muy lejos y esperamos que siga avanzando m谩s en los pr贸ximos d铆as y meses. Este movimiento de protesta no ha terminado. No ha sido derrotado. En honor a la joven persona que fue asesinada, seguiremos luchando. Y recordemos tambi茅n que ayer hubo una docena de arrestos. Hay m谩s personas acusadas de terrorismo interno.

Periodista: 驴Terrorismo dom茅stico?

Entrevistado: S铆, m谩s cargos de terrorismo dom茅stico. Lo interesante es que acusaron a la gente de fuera de la ciudad, a quienes no son residentes de Atlanta, de terrorismo dom茅stico, pero hasta ahora鈥 en esta 煤ltima ronda, la personas arrestadas que residen en la ciudad no han ido acusadas de terrorismo dom茅stico. Entonces, obviamente, pensamos que es una t谩ctica para generar miedo. Son t谩cticas destinadas a criminalizar el movimiento en contra de la 鈥淐op City鈥. Y es muy, muy importante que sigamos poniendo 茅nfasis en que este grupo policial, o esta idea sobre lo que est谩 sucediendo, esta criminalizaci贸n de los movimientos pol铆ticos, es algo que se est谩 haciendo con los llamados dem贸cratas liberales moderados en el poder en Atlanta, y ahora un republicano de derecha, que es el gobernador del estado de Georgia, de alguna manera est谩 tomando la iniciativa y est谩 criminalizando e insultando a los manifestantes. Pero esto se hace en colaboraci贸n entre la clase pol铆tica dirigente de Atlanta y el gobernador de Georgia. Y est谩n usando todas sus fuerzas de seguridad, la polic铆a de Atlanta, la polic铆a del condado de DeKalb, la polic铆a estatal, el FBI e incluso el Departamento de Seguridad Nacional, para criminalizar este movimiento y ahora para matar a esta persona joven y activista.

Periodista: Kamau Franklin, quiero agradecerle que nos haya acompa帽ado. Fundador de la organizaci贸n Community Movement Builders. Enlazaremos a su art铆culo en democracynow.org/es y continuaremos siguiendo lo que pase con este campamento y con las protestas.

.

.

