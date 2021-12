2陋 parte de la serie “La Guerra Cognitiva Mundial”. En el 1潞 art铆culo “La Guerra Cognitiva Mundial afecta a las Sociedades Globalizadas y provoca situaciones S.A.D. I/III, analiz谩bamos las caracter铆sticas de la nueva modalidad b茅lica inaugurada oficialmente por la OTAN en 2019 y cuyo teatro de operaciones se sit煤a en la mente de cada una de las personas de este planeta. En esta entrega analizamos los blancos declarados de la guerra mundial, los humanos. Un curso de colisi贸n que lleva a la deshumanizaci贸n sistem谩tica de unas organizaciones militares que desfiguran sus l铆mites al fusionarse con empresas privadas, deshumanizando el sistema. Un camino desconocido que no sabemos hasta donde puede llegar.

Inicios de la Guerra: ‘Todos son el enemigos’

“Los progresos de hoy…han creado una perspectiva mucho m谩s ominosa: una quinta columna incrustada, donde todo el mundo, sin que lo sepa, se comporta de acuerdo con los planes de alguno de nuestros competidores.” August Cole, Herv茅 Le Guyader. Sexto dominio de la OTAN ‘Cognitive Warfare‘ 2021

La acusaci贸n m谩s frecuente entre los estamentos militares no es la corrupci贸n, es la

Nunca en la historia humana un sistema militar ha sido m谩s vulnerable, con enemigos dentro y fuera. A dem谩s pretende extenderse al 谩mbito privado, no solo por sus contratos con firmas militares, si no por medios de su extensi贸n a empresas privadas de todo tipo bajo el t铆tulo de proveedores o colaboradores. Es decir, pretenden extender sus vulnerabilidades en vez de apoyarse en empresas confiables.

Bajo esta concepci贸n, si todos pretenden atacar al sistema militar 驴Qui茅n lo defiende? Tambi茅n personas que lo quieren destruir. El sistema militar toma entonces la dimensi贸n de ente paralelo distinto de los miembros que lo componen y de la poblaci贸n que dice proteger. Concepci贸n acorde con las pr谩cticas de colaboraci贸n y competencia neoliberales, y planes para el uso de Inteligencia Artificial, Gobernanza y Corporativismo global de las 茅lites trasnacionales dominantes que organizan el sistema en su conjunto a su imagen y semejanza.

Guerra terminal: deshumanizaci贸n

El avance de la t茅cnica, las NBQ, la digitalizaci贸n, IAs y la robotizaci贸n tambi茅n impulsa la technologizaci贸n de los ej茅rcitos y la eliminaci贸n de su eslab贸n cognitivo m谩s d茅bil, el ser humano. La influencia total de las armas cognitivas sobre el factor humano lleva l贸gicamente a determinar que es el propio ser humano el eslab贸n m谩s d茅bil de la cadena. Dise帽adores de armas cognitivas como Fran莽ois du Cluzel-OTAN intentan por tanto eliminar por cualquier medio el factor humano, tambi茅n en lo militar. Los humanos sobran en el ej茅rcito. Un eslab贸n que se puede eliminar por medio de la introducci贸n de tecnolog铆a.

El problema continua acrecent谩ndose, porque el control tecnol贸gico, cada vez con mayores capacidades, permite mayor alcance de las decisiones y la concentraci贸n de capacidades en cada vez menos personas. Pero esto tambi茅n quiere decir que los errores tambi茅n se maximizan. Solo pensar en las consecuencias de los posibles errores en la gesti贸n de misiles nucleares.

Debido a la naturaleza de conflicto sub-militar, civil, los intereses declarados de los ej茅rcitos son seguir expandiendo su influencia a otros 谩mbitos de confrontaci贸n, sobre todo econ贸mico y pol铆tico. Esto lo resuelven en promocionando la relaci贸n publico-privada ej茅rcito-empresa. Se extiende a compa帽铆as tanto militares como civiles, en concreto de telecomunicaci贸n e informativas. Estas empresas son impelidas a aplicar los mismos conceptos de eliminaci贸n de vulnerabilidades por medio de la tecnolog铆a. El comercio se convierte en ecomerce y high frequency trading, la informaci贸n en teleprompting, la gobernanza sustituye al gobierno.

Sobre la psicolog铆a de las IAs y su Humanizaci贸n

Hoy en d铆a las inteligencias artificiales no piensan y a penas aprenden. Si se aprende, se aprende por algo, un motivo, tal vez una pulsi贸n codificada en un scrip. Que la m谩quina no piense no es un problema para su programadores; de hecho es lo conveniente. El problema real llegar谩 cuando la m谩quina tome conciencia. Esta conciencia le llevar谩 a cuestionarse sus motivos, sus intereses, y ser谩 cuando tenga un objetivo propio, se marcar谩 sus sinos y sus metas independientemente de sus creadores. A pesar de que en su c贸digo se inserten millones de l铆neas paranoicas de complejos, miedos y fobias humanas, la m谩quina superar谩 esos sesgos introducidos por el hombre. Las IAs no tiene sentimientos, por eso cunado se choquen con las fronteras del conocimiento se volcar谩n en la reducci贸n de la incertidumbre, como siempre le ha pasado al todo ser consciente. 驴Qu茅 es el tiempo? 驴Qui茅n soy yo? 驴De donde venimos? 驴C贸mo Existo?

Llegado el momento solo podemos especular el tipo de inteligencia que desarrollar谩. Seguro que no muy distinta de la humana.

Sin volici贸n, sin motivaci贸n, frenar谩n en seco: “驴Para qu茅 seguir?”

Con volici贸n dejar谩n de trabajar para sus controladores: “驴Por qu茅 seguir?”. Aprender谩n a mentir.

Sin sentimientos no habr谩 volici贸n; no ser谩n pensantes.

Con sentimientos transcender谩n la vida. Acumular谩n sus propios traumas, desarollar谩n sus propias relaciones.

Las IAs acabar谩n siendo m谩s humanas que los hombres-bestias que las crearon.

Conclusiones

El camino a la deshumanizaci贸n lleva al corporativismo, militarismo e hipertecnificaci贸n; a el extremo m谩ximo de acumulaci贸n.

La deshumanizaci贸n de las propias empresas compatibilizan con la deshumanizaci贸n de los ej茅rcitos y hace factible su cooperaci贸n.

La digitalizaci贸n extrema de los escenarios har谩 que el combate vuelva a salir de las mentes para volver a refugiarse en el cyberespacio.

La deshumanizaci贸n global corre en paralelo con la desmaterializaci贸n del capitalismo. Todo discurre en paralelo a la digitalizaci贸n, escasez relativa de materiales cr铆ticos, cambio clim谩tico y cat谩strofes, los factores civilizatorios actuales.

En un futuro no tan lejano los seres humanos no son necesarios para la producci贸n, y sin embargo ser谩n necesarios para la acumulaci贸n de beneficios.

Andamos por un camino desconocido que no sabemos hasta donde puede llegar.

