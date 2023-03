–

Proveniente de las familias patricias que hab铆an fundado el Uruguay. El apuesto Julio Herrera y Reissig ten铆a todas las condiciones para ser un gran pol铆tico. Sin embargo, en el despertar del siglo XX devino en poeta de exquisitas formas, drogadicto y anti-social, utilizando reiteradamente sus dotes l铆ricos para escupir el rostro hip贸crita de la sociedad burguesa. De hecho, se rumoreaba que su t铆o, el presidente de la rep煤blica Julio Herrera y Obes, es en realidad, su padre, pero su intransigencia visceral, no se canaliza en un anarquismo ideol贸gico sino en un desplante vivencial con lo que la alta sociedad esperaba de 茅l.

En 1902 鈥淟a Torre de los Panoramas鈥, el sucio altillo donde viv铆a, era el lugar elegido junto a sus amigos para fumar opio, inyectarse morfina y declamar eternas y oscuras poes铆as. Desde all铆 junto al anarquista Roberto de las Carreras, lanzaban textos provocadores, desafiaban contrincantes a duelos de esgrima y planificaban su guerra a la alta cultura burguesa.

Pero al poco tiempo, en 1910 y a los 35 a帽os de edad su debilidad f铆sica y su afecci贸n cardiaca terminaron con su vida.

Su familia prepar贸 un gran homenaje en el cementerio central, con la presencia del ex presidente Julio Herrera y Obes y el cat贸lico Juan Zorrilla de San Mart铆n. Antes de que 茅ste 煤ltimo hablase, de entre un pu帽ado de anarquistas, vestidos con sus sombreros, melenas y sacones negros -de rigor en la 茅poca- Alberto Zum Felde, (conocido en esos a帽os como Aurelio del Hebr贸n), amigo de Julio, decide romper con la hipocres铆a que dominaba el ambiente, tira su sombrero a suelo y exclama; 鈥淎noche he ido a ver el cad谩ver de Julio Herrera y Reissig. (鈥) La sociedad mezquina en la que vivi贸 estaba all铆, representada por sus cronistas, por sus pol铆ticos, y por sus mercaderes. La gente en cuyo medio vivi贸 como un desterrado, la gente que lo despreciaba por altivo y lo compadec铆a por iluso, la gente miserable que re铆a de la divina locura de su ensue帽o.

(鈥) He venido a lanzar una verdad que tengo en la conciencia, he venido a decir una verdad pura y sencilla como fue el alma del que yace, La 煤nica venganza digna de su inmenso dolor y de su inmensa alma, es que ahora os obligue a escuchar la verdad, es que ahora os ponga frente a la verdad, la indiscreta, la impertinente verdad.

Y la verdad es que vosotros, todos o casi todos los que rode谩is este cad谩ver, fuisteis sus enemigos.

Por vosotros sufri贸, por vosotros le fue amarga la vida. Este que aqu铆 reposa libre de las miserias de los hombres, fue siempre un paria entre vosotros. (鈥) Muchos de los que est谩is aqu铆 hab茅is venido solo porque el muerto lleva un apellido distinguido y porque su familia es de abolengo en el pa铆s. (鈥) Yo s茅 la frase que est谩 ahora en muchos labios: 鈥渞econocemos su talento, pero creemos que su vida ha sido un error鈥. 隆Mentira! 隆Lo m谩s grande que ha tenido este hombre es su vida! El talento es cosa que puede discutirse (鈥) todo puede ponerse en tela de juicio. Lo que es innegable, lo que es evidente, lo que es absoluto es (鈥) la belleza de su vida solitaria, orgullosa, erguida de un ambiente de adaptaciones mezquinas, como una rebeld铆a indomable de la dignidad del pensamiento. (鈥)

S铆 se帽ores, (鈥) lo que yo quiero deciros de una vez por todas es que, a pesar del homenaje sincero o no que aqu铆 est谩is tributando, este cad谩ver no os pertenece. Y si ahora os fuerais todos de aqu铆, no quedar铆a m谩s solo de lo que est谩 en este momento.鈥.

Una vez m谩s lxs anarquistas se salieron con la suya ante la fuerza de la verdad lanzada al viento, sin permiso y en oposici贸n a la moral burguesa. All铆 se termin贸 la ceremonia y Julio pudo sonre铆r por 煤ltima vez ante la osad铆a de sus verdaderxs amigxs.